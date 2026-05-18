Новини
Свят »
Украйна »
The Telegraph: Украйна нанесе най-мощния си удар по Москва от година
  Тема: Украйна

The Telegraph: Украйна нанесе най-мощния си удар по Москва от година

18 Май, 2026 04:29, обновена 18 Май, 2026 04:38 2 141 19

  • украйна-
  • москва-
  • удари

Атаката в покрайнините на столицата продължи от събота вечер до неделя сутринта

The Telegraph: Украйна нанесе най-мощния си удар по Москва от година - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна нанесе най-мощния си удар по Москва за една година, като изстреля близо 600 дрона през нощта в отговор на ударите по Киев. Атаката в покрайнините на столицата продължи от събота вечер до неделя сутринта, съобщава The Telegraph.

Изданието отбелязва, че според кмета на Москва Сергей Собянин трима души са загинали в резултат на свалянето на 586 дрона над руска територия.

Според руските държавни медии това е бил най-големият удар по този район през изминалата година. Експлозии се чуха не само в региона, но и в центъра на руската столица.

В статията се споменава, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че е инструктирал военните да подготвят предложения относно „възможни формати за нашия отговор“ на руския удар срещу Киев, при който в четвъртък загинаха 24 души и бяха ранени около 50.

Съобщава се, че украински дронове са ударили най-натовареното летище в Русия - летище Шереметиево.

„Според анализ на ударите, публикуван по местните телевизионни канали, Киев вероятно е бил насочен към нефтена рафинерия, съоръжение за производство на крилати ракети и други ракетни системи, бензиностанция и технологичен парк“, съобщава изданието.

Отбелязва се, че ударите на Украйна с голям обсег обикновено са насочени към инфраструктурни цели, като фабрики и нефтопреработвателни заводи, логистични съоръжения и системи за противовъздушна отбрана.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди за ударите в публикация в неделя.

„Украинските удари с голям обсег са достигнали Московска област, и ние ясно казваме на руснаците: тяхната държава трябва да сложи край на войната. Най-голям брой руски системи за противовъздушна отбрана са концентрирани в Московска област. Но ние ги преодоляваме“, написа Зеленски, добавяйки видеоклип, показващ украински дронове, летящи над региона, с дим, издигащ се от местата на експлозиите.

Командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди публикува изображение на дрон в Telegram с надпис „Москва никога не спи“.

„Еднопосочният пропуск към мирния живот в Патрики и околността е отменен“, написа той в надписа, визирайки елитния московски квартал Патриаршите езера.

Според местни власти трима души са убити при атаките в селата Химки и Погорелки, разположени северно от столицата. Отломки от дрон паднаха и на територията на летище Шереметиево, най-натовареният авиационен център в страната.

В село Субботино, югозападно от Москва, отломки от дрон паднаха върху къща, причинявайки пожар. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов публикува снимка на къща, напълно обхваната от пламъци.

Също така в Истра, град на 25 мили западно от столицата, четирима души бяха ранени от дронове, а жилищни сгради бяха повредени.

Според кмета на Москва Сергей Собянин, 12 работници са ранени при експлозията в Московската нефтопреработвателна рафинерия, въпреки че „производството не е било прекъснато“.

Според руското Министерство на отбраната, дронове са били свалени и в 14 други руски региона, както и в окупирания Крим. Един човек загина в Белгород – граничен район, където ударите с дронове и артилерийските обстрели са често срещани.

В същото време изданието припомни, че руският удар по-рано тази седмица постави рекорд за войната: близо 1 500 дрона бяха изстреляни на украинска територия за 24 часа, а през нощта крилата ракета удари девететажна жилищна сграда в Киев, причинявайки срутването ѝ.

Медията съобщава, че докато спасителите са изваждали тела от развалините, кореспондентът на The Telegraph е бил свидетел на стотици хора, които с нетърпение очакват новини за съдбата на своите приятели, съседи, съученици и членове на семейството.

Следващият ден беше обявен за ден на траур в Киев и хора от всички краища на града дойдоха на мястото, за да положат цветя и плюшени играчки – в чест на трите загинали деца.

Кръвопролитието беше последвано от няколко кръга ответни удари, предприети от Украйна срещу Русия. В събота Зеленски заяви, че армията му е унищожила рядък амфибиен самолет дълбоко зад фронтовата линия.

Изданието отбеляза, че с нарастването на опасенията относно възможностите на Киев за удари на далечни разстояния, руският президент Владимир Путин е въвел нови ограничения, забраняващи на всяка медия, организация или лице да публикува информация за последиците от ударите на руска територия без официално разрешение.

Новият закон, който е предназначен да остане в сила за неопределено време, ще налага глоби на всеки, който публикува текст, снимки или видеоклипове, изобразяващи последиците от атаките.

Трябва да се отбележи, че това е резултат от широко разпространена вълна от интернет ограничения, наложени от Кремъл, включително спирания, ограничения на недържавни социални медии и приложения за съобщения, както и опити за забрана на VPN мрежи.

„Руските власти като цяло не разкриват публично мащаба на украинските атаки и много от тях разчитат на Telegram и други канали в социалните медии, за да получават и разпространяват новини и видео материали“, отбелязва изданието.

В петък анкета, публикувана от Фондация „Обществено мнение“, изследователски институт, собственост на Кремъл, установи, че повечето руснаци са по-загрижени за дългосрочната ударна кампания на Украйна, отколкото за развитието на фронтовата линия.

Източник: www.unian.net


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пламен

    17 18 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    05:01 18.05.2026

  • 4 Дълга британска пропаганда

    17 14 Отговор
    Великобритания е донор на средства за Украйна, един от основните причинители на тази война и лидер на Коалицията на желаещите. Британските данъкоплатци трябва да бъдат уведомявани редовно за какво се харчат парите им. Достоверността на данните на Телеграф е под въпрос и ефектът от подобни статии в контекста на текущите политически промени в Обединеното кралство е спорен обаче.

    05:01 18.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дедовия

    10 12 Отговор
    Някои паметници в България вече са с отпаднала необходимост.

    Коментиран от #13

    05:23 18.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 На Дедовия

    11 7 Отговор

    До коментар #8 от "Дедовия":

    Да започнем с Альошите в Пловдив ,Бургас....

    Коментиран от #17

    05:34 18.05.2026

  • 14 Само нашите храбри копейки

    5 4 Отговор
    Удържат на удари с дронове, мотики и лопати по чугунените си чутури.

    05:35 18.05.2026

  • 15 Ходи

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Като ти е жал":

    се пе:ри !

    05:40 18.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Затова

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "На Дедовия":

    удриий с чугунената глава !

    05:41 18.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Родина

    5 0 Отговор
    Дроновете идват от Латвия. НАТО открито
    търси конфликт за да обвини Русия.
    Убийци са били винаги западняците.

    06:07 18.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания