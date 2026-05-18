The Telegraph: Украйна нанесе най-мощния си удар по Москва от година

Украйна нанесе най-мощния си удар по Москва за една година, като изстреля близо 600 дрона през нощта в отговор на ударите по Киев. Атаката в покрайнините на столицата продължи от събота вечер до неделя сутринта, съобщава The Telegraph.
Изданието отбелязва, че според кмета на Москва Сергей Собянин трима души са загинали в резултат на свалянето на 586 дрона над руска територия.
Според руските държавни медии това е бил най-големият удар по този район през изминалата година. Експлозии се чуха не само в региона, но и в центъра на руската столица.
В статията се споменава, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че е инструктирал военните да подготвят предложения относно „възможни формати за нашия отговор“ на руския удар срещу Киев, при който в четвъртък загинаха 24 души и бяха ранени около 50.
Съобщава се, че украински дронове са ударили най-натовареното летище в Русия - летище Шереметиево.
„Според анализ на ударите, публикуван по местните телевизионни канали, Киев вероятно е бил насочен към нефтена рафинерия, съоръжение за производство на крилати ракети и други ракетни системи, бензиностанция и технологичен парк“, съобщава изданието.
Отбелязва се, че ударите на Украйна с голям обсег обикновено са насочени към инфраструктурни цели, като фабрики и нефтопреработвателни заводи, логистични съоръжения и системи за противовъздушна отбрана.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди за ударите в публикация в неделя.
„Украинските удари с голям обсег са достигнали Московска област, и ние ясно казваме на руснаците: тяхната държава трябва да сложи край на войната. Най-голям брой руски системи за противовъздушна отбрана са концентрирани в Московска област. Но ние ги преодоляваме“, написа Зеленски, добавяйки видеоклип, показващ украински дронове, летящи над региона, с дим, издигащ се от местата на експлозиите.
Командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди публикува изображение на дрон в Telegram с надпис „Москва никога не спи“.
„Еднопосочният пропуск към мирния живот в Патрики и околността е отменен“, написа той в надписа, визирайки елитния московски квартал Патриаршите езера.
Според местни власти трима души са убити при атаките в селата Химки и Погорелки, разположени северно от столицата. Отломки от дрон паднаха и на територията на летище Шереметиево, най-натовареният авиационен център в страната.
В село Субботино, югозападно от Москва, отломки от дрон паднаха върху къща, причинявайки пожар. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов публикува снимка на къща, напълно обхваната от пламъци.
Също така в Истра, град на 25 мили западно от столицата, четирима души бяха ранени от дронове, а жилищни сгради бяха повредени.
Според кмета на Москва Сергей Собянин, 12 работници са ранени при експлозията в Московската нефтопреработвателна рафинерия, въпреки че „производството не е било прекъснато“.
Според руското Министерство на отбраната, дронове са били свалени и в 14 други руски региона, както и в окупирания Крим. Един човек загина в Белгород – граничен район, където ударите с дронове и артилерийските обстрели са често срещани.
В същото време изданието припомни, че руският удар по-рано тази седмица постави рекорд за войната: близо 1 500 дрона бяха изстреляни на украинска територия за 24 часа, а през нощта крилата ракета удари девететажна жилищна сграда в Киев, причинявайки срутването ѝ.
Медията съобщава, че докато спасителите са изваждали тела от развалините, кореспондентът на The Telegraph е бил свидетел на стотици хора, които с нетърпение очакват новини за съдбата на своите приятели, съседи, съученици и членове на семейството.
Следващият ден беше обявен за ден на траур в Киев и хора от всички краища на града дойдоха на мястото, за да положат цветя и плюшени играчки – в чест на трите загинали деца.
Кръвопролитието беше последвано от няколко кръга ответни удари, предприети от Украйна срещу Русия. В събота Зеленски заяви, че армията му е унищожила рядък амфибиен самолет дълбоко зад фронтовата линия.
Изданието отбеляза, че с нарастването на опасенията относно възможностите на Киев за удари на далечни разстояния, руският президент Владимир Путин е въвел нови ограничения, забраняващи на всяка медия, организация или лице да публикува информация за последиците от ударите на руска територия без официално разрешение.
Новият закон, който е предназначен да остане в сила за неопределено време, ще налага глоби на всеки, който публикува текст, снимки или видеоклипове, изобразяващи последиците от атаките.
Трябва да се отбележи, че това е резултат от широко разпространена вълна от интернет ограничения, наложени от Кремъл, включително спирания, ограничения на недържавни социални медии и приложения за съобщения, както и опити за забрана на VPN мрежи.
„Руските власти като цяло не разкриват публично мащаба на украинските атаки и много от тях разчитат на Telegram и други канали в социалните медии, за да получават и разпространяват новини и видео материали“, отбелязва изданието.
В петък анкета, публикувана от Фондация „Обществено мнение“, изследователски институт, собственост на Кремъл, установи, че повечето руснаци са по-загрижени за дългосрочната ударна кампания на Украйна, отколкото за развитието на фронтовата линия.
Източник: www.unian.net
3 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
05:01 18.05.2026
4 Дълга британска пропаганда
05:01 18.05.2026
8 Дедовия
Коментиран от #13
05:23 18.05.2026
13 На Дедовия
До коментар #8 от "Дедовия":Да започнем с Альошите в Пловдив ,Бургас....
Коментиран от #17
05:34 18.05.2026
14 Само нашите храбри копейки
05:35 18.05.2026
15 Ходи
До коментар #12 от "Като ти е жал":се пе:ри !
05:40 18.05.2026
17 Затова
До коментар #13 от "На Дедовия":удриий с чугунената глава !
05:41 18.05.2026
19 Родина
търси конфликт за да обвини Русия.
Убийци са били винаги западняците.
06:07 18.05.2026