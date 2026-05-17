Украински дронове достигат Московска област, Киевски командир твърди: „Москва вече не е недостижима“

Столицата на Русия вече не е недостижима цел за украинските дронове. Москва е загубила своя „еднопосочен билет“ за спокоен живот, заяви командирът на силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди в социалната мрежа „Фейсбук“, предава Фокус.

Към публикацията си той е приложил снимка на част от дрон с надпис „Москва никога не спи“.

„Москва никога няма да спи отсега нататък. Версия 17.05, шансовете са равни: еднопосочният билет за спокоен живот в престижните квартали е отменен“, посочва той.

В отделно изявление Бровди призова президента на Беларус Александър Лукашенко да преосмисли позицията си, на фона на твърдения, че Минск позволява използване на своя територия за руски военни действия срещу Украйна.

Командирът по-рано е заявил, че руски безпилотни апарати преминават към украинска територия през въздушни коридори през Беларус.

Междувременно украински и руски източници съобщават за серия от атаки с дронове срещу Московска област през нощта, при които са регистрирани експлозии, пожари и щети в няколко населени места.

Според непотвърдени данни са били засегнати индустриални зони, бензиностанции и обекти, свързани с военната промишленост, включително технологичен парк в района и предприятия в Дубна.

Съобщава се и за пожар в района на летище „Шереметиево“.

Руското министерство на отбраната твърди, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили стотици украински дронове в различни региони на страната. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава за десетки свалени апарати над столицата и жертви сред цивилното население.