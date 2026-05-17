Украински дронове достигат Московска област, Киевски командир твърди: „Москва вече не е недостижима“
17 Май, 2026 16:06, обновена 17 Май, 2026 16:08 1 675 78

Командир от украинските сили за безпилотни системи заяви, че руската столица е изгубила „спокоен живот“, на фона на нови атаки и пожари в региона

Столицата на Русия вече не е недостижима цел за украинските дронове. Москва е загубила своя „еднопосочен билет“ за спокоен живот, заяви командирът на силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди в социалната мрежа „Фейсбук“, предава Фокус.

Към публикацията си той е приложил снимка на част от дрон с надпис „Москва никога не спи“.

„Москва никога няма да спи отсега нататък. Версия 17.05, шансовете са равни: еднопосочният билет за спокоен живот в престижните квартали е отменен“, посочва той.

В отделно изявление Бровди призова президента на Беларус Александър Лукашенко да преосмисли позицията си, на фона на твърдения, че Минск позволява използване на своя територия за руски военни действия срещу Украйна.

Командирът по-рано е заявил, че руски безпилотни апарати преминават към украинска територия през въздушни коридори през Беларус.

Междувременно украински и руски източници съобщават за серия от атаки с дронове срещу Московска област през нощта, при които са регистрирани експлозии, пожари и щети в няколко населени места.

Според непотвърдени данни са били засегнати индустриални зони, бензиностанции и обекти, свързани с военната промишленост, включително технологичен парк в района и предприятия в Дубна.

Съобщава се и за пожар в района на летище „Шереметиево“.

Руското министерство на отбраната твърди, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили стотици украински дронове в различни региони на страната. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава за десетки свалени апарати над столицата и жертви сред цивилното население.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    42 31 Отговор
    Украйна ги гали с перце руските терористи.Срещу злото трябва да се действа решително!

    16:10 17.05.2026

  • 2 Пламен

    39 26 Отговор
    Хубава тема!
    Гей-клуб ,,Русофили" сега ще подлудеят. :)

    Коментиран от #9, #37

    16:10 17.05.2026

  • 3 Хахахаха

    34 24 Отговор
    Копейки, рашите са унищожили всички дронове? Защо тогава толкова проблеми?

    Коментиран от #67

    16:12 17.05.2026

  • 4 Дежавю

    29 34 Отговор
    То и Наполеон и Хитлер стигнаха да Москва но после трябваше да си плюят на петите и обратно кой от където е така че и колективния запад го чака същото.

    Коментиран от #16

    16:14 17.05.2026

  • 5 Киев скоро ще е един гьол

    26 30 Отговор
    Урко фашизма ще изчезне

    Коментиран от #18, #20, #33

    16:14 17.05.2026

  • 6 пламен

    33 27 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    16:14 17.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    30 20 Отговор
    24 февруари 2022г Русия започна да бомбандира Украйна !!! Може би това все пак има няква връзка с днешната украинска бомбандировка над Москва ? 😁

    Коментиран от #56

    16:15 17.05.2026

  • 8 Питам

    27 22 Отговор
    А центърът на Киев и Лвов достижими ли са ?

    Коментиран от #31

    16:16 17.05.2026

  • 9 Костадинка фон Максуда

    32 18 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Ние със Цонка Копейкина ,сме се скрили под кюлотите на Митрофанова.

    Коментиран от #19

    16:17 17.05.2026

  • 10 ВОВА ВЛАДИМИРОВИЧ

    13 19 Отговор
    ДОКАТО НЕ ВКАРА ДРУ САНИЯКОМИК В КОРЕНИТЕ НА НЯКОЙ ОРЕШНИК ВСЕ ЩЕ ИМА ПРОБЛЕМИ

    16:17 17.05.2026

  • 11 Българин

    28 21 Отговор
    Опечете ги!Слава ВСУ!

    Коментиран от #78

    16:17 17.05.2026

  • 12 николай 2

    21 10 Отговор
    гражданската война в ссср продължава,за сега болшевиките имат превес,но сега не е 1917г.!

    16:17 17.05.2026

  • 13 Ха ХаХа

    16 26 Отговор
    Укра снощи стана на дроб.
    Киев плюс всички градове са дан перан

    16:17 17.05.2026

  • 14 Оня

    25 20 Отговор
    Кво става ПУТЕРАСТИ ?

    Нали се радвахте като удариха
    Жилищен Блок
    И убиха 24 човека
    РУСКИТЕ Терористи.

    Сега гледате ли МАЦКВА Каква ДВИЖУХА?

    Ще има още .
    Няма да са само НПЗ та и Рафинерии.

    Време е да подкарат и
    Руските Мусори..
    В Мускалието

    Стига са ги жалили .

    Но трябваше на 9 ти МАЙ
    Да ги напускат ДРОНОВЕТЕ ..
    ДА види Бункерния Фюрер
    Как е ?

    16:17 17.05.2026

  • 15 Гост

    14 18 Отговор
    Абе бандерите си плачат Банковая да стане в руини....

    16:18 17.05.2026

  • 16 Хахахаха

    23 17 Отговор

    До коментар #4 от "Дежавю":

    И тупин стигна до Киев, но след това си плю по петите.

    16:18 17.05.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 16 Отговор
    az съм кремълско джудже..потераю все!

    Коментиран от #26

    16:18 17.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Скъса се

    9 21 Отговор

    До коментар #9 от "Костадинка фон Максуда":

    Да лижеш Митрофанова Петрохански еерасе

    Коментиран от #27

    16:19 17.05.2026

  • 20 Миролюб Войнов, историк

    23 16 Отговор

    До коментар #5 от "Киев скоро ще е един гьол":

    Фaшизъм е когато една pyска нация се вземе насериозно и въобрази че е над другите !!!
    Тогава идва ред на колите без бензин в канaвките, купоните и безкрайните опашки за хляб, тавapишчь фaшист ☝️

    16:21 17.05.2026

  • 21 Прекрасни КЛИПОВЕ

    24 18 Отговор
    Удриии Удрии Блатния Башибозук По
    Тиквите Проззти.

    Никаква жалост за ОРКИТЕ
    НА
    ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС .

    МУСКАЛАБАД трябва да заприлича

    На ДИСКОТЕКА.

    Коментиран от #34

    16:21 17.05.2026

  • 22 Цък

    22 10 Отговор
    Вече и глупаците трябва да разберат защо Русия започна този военна операция. Ракета стига от Украйна до Москва от 3 до 5 минути и няма ПВО което да отреагира .

    Коментиран от #38, #41

    16:22 17.05.2026

  • 23 Смех

    22 16 Отговор
    Захарова реве в ефир.Руснаци псуват Путин в соц.мрежи.

    Коментиран от #30

    16:26 17.05.2026

  • 24 мъдяр

    17 6 Отговор
    гангабанга!

    16:26 17.05.2026

  • 25 ДЖОХАР ДУДАЕВ

    20 11 Отговор
    Войната ще се върне
    Оттам където е започнала .

    Не Случайно
    ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
    Питаше :

    Кой отговаря за Украинските Дронове?

    Защо летят по 1200 Км
    И никой не ги спира ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    16:26 17.05.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    18 13 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Такава ни е цялата работа ру3ка - маленькая и нещастна. Такива са ни постиженията, мечтите, хората. Затова га Американците гордо крачеха по Луната, по руската телевизия нон-стоп излъчваха Чабyрашка, Ну-погоди и Крокодила Гена 😁☝️
    Когато няма успехи има мультфилми.

    16:26 17.05.2026

  • 27 Костадинка фон Максуда

    14 5 Отговор

    До коментар #19 от "Скъса се":

    Ти също,но ошава на Маша Захарова и майка ти ,та моцарела да папкаш .

    16:27 17.05.2026

  • 28 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    14 12 Отговор
    ДОНАЛДЕ ПОМОГИ.

    ЗЕЛЕНСКИ ме напада.

    16:27 17.05.2026

  • 29 Дон Корлеоне

    18 13 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    16:27 17.05.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    18 10 Отговор

    До коментар #23 от "Смех":

    Ами що ме псуват руснаците ?
    Нали бяха най-силните, непабедемите, мощните и умно-красивите ? Ми пабеждавайте бе гьонове ру3ки, аз ли на 71 години ви нося шмайзерите....

    16:30 17.05.2026

  • 31 Шопо

    15 11 Отговор

    До коментар #8 от "Питам":

    Лвов е полски град там не живеят руснаци подходящ е за тестване на тактическо ядрено оръжие.

    Коментиран от #35, #36, #39

    16:33 17.05.2026

  • 32 Бърз или мъртъв

    11 12 Отговор
    Понеже украинците са само изпълнителите на "мокри поръчки" от Демократичния Запад, а руснаците удрят ли удрят, без резултат. И тъй като украинецът е свикнал да го удрят и дори това му харесва, на руснака не му остава нищо друго, освен да удари по "центъра" на Галактическата западна империя, а него дори и ние го знаем къде е и с каква форма е. Резултат ще има, войната бързо ще свърши.......както и да свърши, ефектът ще е огромен......Бангарангаааа

    Коментиран от #40

    16:33 17.05.2026

  • 33 Колко скоро?

    13 11 Отговор

    До коментар #5 от "Киев скоро ще е един гьол":

    След 3 дни ли?А вата?

    16:34 17.05.2026

  • 34 хахахахха

    9 8 Отговор

    До коментар #21 от "Прекрасни КЛИПОВЕ":

    на тия клипове правени с ИИ само бавночаткащи им се вързват🤣

    16:35 17.05.2026

  • 35 Гресирана Мотика

    6 7 Отговор

    До коментар #31 от "Шопо":

    Но това не пречи по никъв начин майкккка ти те налага от сутринта с мотика по главата, пък ако не вдяваш да ти турга и малко гресссс....нали ?

    Коментиран от #51

    16:35 17.05.2026

  • 36 Пак аз

    9 8 Отговор

    До коментар #31 от "Шопо":

    Бая мотики по главата и ти си отнесъл.

    Коментиран от #42

    16:35 17.05.2026

  • 37 Раznpaн укроб

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    На прайда укробски им пулсират дюзите от кеф.

    16:36 17.05.2026

  • 38 Саша Грей

    12 6 Отговор

    До коментар #22 от "Цък":

    А глупаците преди СВО дали смятаха Питер за колко време се стига с ракета? И то не от Украйна.

    16:36 17.05.2026

  • 39 Град Козлодуй

    8 13 Отговор

    До коментар #31 от "Шопо":

    Лвов е полски град там живеят етнически Поляци, сега е момента Полша да си върне тази територия.

    Коментиран от #53, #65

    16:39 17.05.2026

  • 40 Руснак без крак...

    12 11 Отговор

    До коментар #32 от "Бърз или мъртъв":

    ".. Бърз шли Мъртъв.."

    Само те светна че рушняка вече ПЯТЬ года запряга и не може уцели стремето, така че пиши го мъртъв ☝️

    16:40 17.05.2026

  • 41 Умрел руснак

    11 8 Отговор

    До коментар #22 от "Цък":

    Имаш предвид руските глупаци.

    Коментиран от #43

    16:40 17.05.2026

  • 42 Ти пък кой си, селяк.

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Пак аз":

    И ти доста 4enoве си поел.

    16:41 17.05.2026

  • 43 укра в чувал

    9 7 Отговор

    До коментар #41 от "Умрел руснак":

    Не, украинските дебили.

    16:43 17.05.2026

  • 44 Майор Деянов, на всеки километър

    11 9 Отговор
    На всяко ру3ко действие има противодействие !!!
    Запомнете го таваришчи и тургайте каските ☝️

    16:44 17.05.2026

  • 45 Жихфр

    14 8 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    Коментиран от #48

    16:46 17.05.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    10 9 Отговор
    Съветвам всички рушняци и русофили си пуснат Титаник !!! Всяква прилика и събития са чиста случайност ☝️😁

    Коментиран от #55

    16:50 17.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лука

    8 10 Отговор

    До коментар #45 от "Жихфр":

    Срещнеш ли укроnegaл, ритай го в главата докато спре да мърда.

    16:50 17.05.2026

  • 49 Ивайло Мирчев регулировчик

    5 7 Отговор
    rномски с чорапогащника на токчета, пусна ли тока в nocpaйна!☝️

    16:52 17.05.2026

  • 50 Руснак без крак...

    9 9 Отговор
    Долавям руска безнадежност и безпутица 😄☝️
    А как хорошо започна ....

    16:53 17.05.2026

  • 51 Раznpaн укроб

    7 5 Отговор

    До коментар #35 от "Гресирана Мотика":

    За теб е щастие, че всеки ден ти обръщат xacтара и отзад си заприличал на стара чанта.

    16:54 17.05.2026

  • 52 Обикновен човек

    10 10 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #60

    16:54 17.05.2026

  • 53 Шопо

    12 2 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй":

    Полша е част от ЕС, те не искат част от Украйна те искат цялата Украйна, ако може и Крим.

    16:54 17.05.2026

  • 54 Бангаранга

    8 10 Отговор
    Летище Шереметиево В Москва вият сирените.

    Коментиран от #59

    16:56 17.05.2026

  • 55 Бибиту Натаняху президент на САЩ

    7 4 Отговор

    До коментар #46 от "Владимир Путин, президент":

    Укробите си пуснете "Планината Броубек" за пореден път! ☝️🤣🫢

    Коментиран от #63

    16:57 17.05.2026

  • 56 падението руско

    10 11 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Хората са го казали.Да би мирно седяло,не би чудо видяло.Те така и руснаците.Ако си бяха кротували нямаше сега да се чудят къде да се крият.Направиха се на играч какъвто не са и се оплакват ,че ядат шамарите

    Коментиран от #61

    16:58 17.05.2026

  • 57 Няма край путинското унижение

    7 11 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #62

    16:58 17.05.2026

  • 58 Какво руSSко ПВО-какви рашиZZти

    8 10 Отговор
    Украински дронове достигат Московска област, Киевски командир твърди: „Москва вече не е недостижима“
    -;-
    Какво руSSко ПВО-какви рашиZZти
    А рашистите си мислеха че са далече от Фронта и може да си ходят за риба!

    16:59 17.05.2026

  • 59 Владимир Путин, президент

    7 11 Отговор

    До коментар #54 от "Бангаранга":

    Време е московчани излезнат на Красная Площадь и вдигнат юмрук !!! Време е за Перестройка, Пуч и Курабийки.....от американските ☝️ Дигай се народе, стига 10-века крепостничество !!!

    Коментиран от #72

    17:00 17.05.2026

  • 60 ППДБ/ЛГБТ

    10 2 Отговор

    До коментар #52 от "Обикновен човек":

    За вас negaлите знаем отдавна.

    17:00 17.05.2026

  • 61 Купянск -Путянск

    8 10 Отговор

    До коментар #56 от "падението руско":

    Бомбоубежищата в Москва могат да приемат 10% от московчани.

    Коментиран от #70

    17:01 17.05.2026

  • 62 Има още възможности за унижение

    8 9 Отговор

    До коментар #57 от "Няма край путинското унижение":

    Няма край путинското унижение
    :
    Няма.
    -;-
    Ама няма как да се върнат на границите от 1997 година и никакви мински и будапещенски кпоразумения.

    Украйна трябва да стане ядрена държава и да видим кой следпутлерист ще прави планонавете "Усророса"!
    Сега да видим китайския император Си какво ще разкаже на Фюрера, за да спасят усрацията на путлеристите!

    Коментиран от #66

    17:03 17.05.2026

  • 63 мразя руските roведа

    7 10 Отговор

    До коментар #55 от "Бибиту Натаняху президент на САЩ":

    Платен външноклоZетник! Предстелските мpши се надушвате отдалеч! Наведи се още малко пред рашистките блатни opки!

    Коментиран от #74

    17:05 17.05.2026

  • 64 Рублевка

    1 1 Отговор
    Няма вата. Хахахаха! Тия стигнаха до Москва и свършиха бензина.

    17:05 17.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Рублевка

    2 5 Отговор

    До коментар #62 от "Има още възможности за унижение":

    "Украйна трябва да стане ядрена държава"

    Напред! Корейците станаха ядрена държава след 3 поколения адски труд. Урките не са много по работата.

    Коментиран от #68

    17:08 17.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Укрите не били по работата

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "Рублевка":

    Рублевка
    00ОТГОВОР
    До коментар 62 от "Има още възможности за унижение":

    "Украйна трябва да стане ядрена държава"

    Напред! Корейците станаха ядрена държава след 3 поколения адски труд. Урките не са много по работата.
    -;-
    Затова сега си правят оръжия и правят пушеците сред руските градове!
    А на северните кориици и на аятоласите май рашистите им помогнаха.
    Как иначе Кимирсенистите ще измислят адрените ракети, а аятоласите ще обогатят на 60% урана си за милните цели?!
    Алоо, Другарки и другари, бъдете вдлъбнати ама на е наивни!

    Коментиран от #71

    17:14 17.05.2026

  • 69 Деградация

    5 3 Отговор
    Тъпите и мързеливи руснаци не умеят друго, освен да мародерстват у съседите си, нали?

    17:15 17.05.2026

  • 70 Москва има ли 15 милиона

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Купянск -Путянск":

    Купянск -Путянск
    26ОТГОВОР
    До коментар 56 от "падението руско":

    Бомбоубежищата в Москва могат да приемат 10% от московчани.
    -;-
    10% от 15 с 6 нули колко руснаци са!!!!!!!!!!!

    17:16 17.05.2026

  • 71 ИСТИНАТА

    5 2 Отговор

    До коментар #68 от "Укрите не били по работата":

    Русия стана ядрена държава, след като с измама придоби ядреното оръжие на Украйна, нали?

    Коментиран от #73

    17:18 17.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 И ЩО ТАКА

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "мразя руските roведа":

    БАЩА ТИ МНООО ГИ АРЕСВАШЕ

    17:21 17.05.2026

  • 75 Куив

    3 2 Отговор
    Ко стаа в къйиф, изнасят ли се? Да побързат, че пак ще има реване: "а нас за шчооо???"

    17:25 17.05.2026

  • 76 Украина е славна!

    2 2 Отговор
    Бой по руския фюрер куция плашок да излиза от бункера....

    17:29 17.05.2026

  • 77 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "СССР-то стана Ядрено след като му дадоха":

    В няколко европейски държави САЩ са разположили ядрено оръжие, но това не ги прави негови притежатели. Дори Англия няма свое ядрено оръжие. Свое ЯО имат САЩ и Франция.

    17:31 17.05.2026

  • 78 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Олег Иващенко да търси Илия Логинов(Фатмака от ВКР) чиято жена Ели познава Роро от съзвездие Феникс,инак бу анламсъз...

    17:40 17.05.2026

