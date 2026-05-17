Израелски удари в Газа взеха най-малко четири жертви

Израелски удари в ивицата Газа са причинили смъртта на най-малко четирима души, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местни здравни служби, предава News.bg.

Според медицински източници при един от ударите е загинал палестинец в близост до полицейски пост в град Хан Юнис в южната част на анклава. Израелските военни заявиха, че са поразили въоръжен мъж, който е представлявал непосредствена заплаха за силите им, действащи в района.

При отделен удар са загинали още трима души в обществена кухня в близост до болницата „Ал-Акса“ в град Дейр ал-Балах в централната част на Газа.