Два американски изтребителя се сблъскаха по време на авиошоу в Айдахо, екипажите катапултираха ВИДЕО

Два изтребителя се сблъскаха по време на каскада на авиошоу в Айдахо и екипажите катапултираха, предадоха американски медии.

„Четири парашута се виждаха в небето след катастрофата“, съобщи местният клон на ABC.

Видеоклип, публикуван в социалните мрежи, показва как единият самолет лети върху другия, докосвайки долната част на фюзелажа. След това катапултите се задействат, парашутите се появяват в небето и изтребителите се разбиват и експлодират.

Авиошоуто Gunfighter Skies се провежда на територията на действащата военновъздушна база Маунтин Хоум. Базата обяви в социалните мрежи, че затваря достъпа, уточнявайки, че инцидентът е станал на приблизително 3,2 километра северозападно.

Според Times Now News, в катастрофата са участвали палубни изтребители Boeing Super Hornet и Growler. Няма официална информация по този въпрос. Това са специализирани бойни самолети, проектирани за излитане и кацане от палубата на самолетоносачи

По-късно военновъздушната база Маунтин Хоум обяви в социалните мрежи, че пожарът на мястото на катастрофата е овладян и екипажът на разбитите изтребители е в стабилно състояние.