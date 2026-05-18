Два американски изтребителя се сблъскаха по време на авиошоу в Айдахо, екипажите катапултираха ВИДЕО

18 Май, 2026 04:40, обновена 18 Май, 2026 04:48 687 3

  • изтребители-
  • сащ-
  • инцидент-
  • авиошоу

В катастрофата са участвали Boeing Super Hornet и Growler

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два изтребителя се сблъскаха по време на каскада на авиошоу в Айдахо и екипажите катапултираха, предадоха американски медии.

„Четири парашута се виждаха в небето след катастрофата“, съобщи местният клон на ABC.
Видеоклип, публикуван в социалните мрежи, показва как единият самолет лети върху другия, докосвайки долната част на фюзелажа. След това катапултите се задействат, парашутите се появяват в небето и изтребителите се разбиват и експлодират.

Авиошоуто Gunfighter Skies се провежда на територията на действащата военновъздушна база Маунтин Хоум. Базата обяви в социалните мрежи, че затваря достъпа, уточнявайки, че инцидентът е станал на приблизително 3,2 километра северозападно.

Според Times Now News, в катастрофата са участвали палубни изтребители Boeing Super Hornet и Growler. Няма официална информация по този въпрос. Това са специализирани бойни самолети, проектирани за излитане и кацане от палубата на самолетоносачи

По-късно военновъздушната база Маунтин Хоум обяви в социалните мрежи, че пожарът на мястото на катастрофата е овладян и екипажът на разбитите изтребители е в стабилно състояние.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    5 0 Отговор
    и двата са Ф 18
    различни версии

    06:19 18.05.2026

  • 2 Два таpалясника

    3 0 Отговор
    по малко!

    06:28 18.05.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Дано се оправят хората!

    06:45 18.05.2026