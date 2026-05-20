Иван Иванов отпадна в Червия

20 Май, 2026 06:06 522 0

Шампионът при юношите на „Уимбълдън" загуби от представителя на домакините Лоренцо Карбони

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иван Иванов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Червия (Италия) с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният Иванов, шампион при юношите на „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон, загуби с 5:7, 1:6 от представителя на домакините Лоренцо Карбони. Срещата продължи час и 39 минути. 20-годишният Карбони игра преди две седмици в квалификациите на турнира от сериите „Мастърс" в Рим.


Иванов допусна пробив още в първия гейм на мача, но веднага успя да го върне за 1:1. Българинът пропусна две точки за пробив при 4:3 в своя полза, а след 5:4 загуби три поредни гейма, за да отстъпи в първия сет с 5:7. Това се отрази негативно на Иванов, който изостана с 0:4 във втората част, а това се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.


По-рано днес друг български национал Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира в Червия. Българинът, който влезе в основната схема като „щастлив губещ" от квалификациите, победи представителя на домакините Федерико Бондиоли с 6:2, 6:4. Следващият му съперник ще бъде Манас Дхамне (Индия).


Пьотр Нестеров ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с друг българин – Антъни Генов.


