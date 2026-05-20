Израел прехвана всички кораби от флотилията Сумуд, насочващи се към бреговете на ивицата Газа

Израелските власти обявиха прехващането на всички кораби от флотилията Сумуд, насочващи се към бреговете на ивицата Газа. Задържани са общо 430 пропалестински активисти.

„Още една PR флотилия престана да съществува. Всички 430 активисти са прехвърлени на израелски кораби и се отправят към Израел, където ще могат да се срещнат със своите консулски представители“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на израелското външно министерство.

Според израелската страна „тази флотилия за пореден път се оказа нищо повече от PR трик в интерес на Хамас“. „Израел ще продължи да действа в пълно съответствие с международното право и няма да позволи да бъде нарушена законната морска блокада на ивицата Газа“, твърди израелското външно министерство.

Настоящата операция на „Глобалната флотилия Сумуд“ започна през април, когато нейните кораби отплаваха от пристанища в Испания, Италия и Франция. По-късно към тях се присъединиха кораби, напускащи Турция. Участниците заявиха, че целта им е да пробият израелската морска блокада на Газа и да установят постоянен хуманитарен морски коридор.

На 18 май израелският новинарски канал Ynet съобщи, че Израелските отбранителни сили са започнали да прехващат корабите на флотилията на стотици километри от израелския бряг в международни води.

Планът е бил активистите да бъдат прехвърлени на борда на специален плаващ затвор и след това да бъдат транспортирани до израелското пристанище Ашдод.