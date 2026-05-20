Новини
Свят »
Израел »
Израел прехвана всички кораби от флотилията Сумуд, насочващи се към бреговете на ивицата Газа

Израел прехвана всички кораби от флотилията Сумуд, насочващи се към бреговете на ивицата Газа

20 Май, 2026 05:38, обновена 20 Май, 2026 05:41 1 281 12

  • израел-
  • флотилия-
  • палестина-
  • хамас-
  • газа

Задържани са общо 430 пропалестински активисти

Израел прехвана всички кораби от флотилията Сумуд, насочващи се към бреговете на ивицата Газа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските власти обявиха прехващането на всички кораби от флотилията Сумуд, насочващи се към бреговете на ивицата Газа. Задържани са общо 430 пропалестински активисти.

„Още една PR флотилия престана да съществува. Всички 430 активисти са прехвърлени на израелски кораби и се отправят към Израел, където ще могат да се срещнат със своите консулски представители“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на израелското външно министерство.

Според израелската страна „тази флотилия за пореден път се оказа нищо повече от PR трик в интерес на Хамас“. „Израел ще продължи да действа в пълно съответствие с международното право и няма да позволи да бъде нарушена законната морска блокада на ивицата Газа“, твърди израелското външно министерство.

Настоящата операция на „Глобалната флотилия Сумуд“ започна през април, когато нейните кораби отплаваха от пристанища в Испания, Италия и Франция. По-късно към тях се присъединиха кораби, напускащи Турция. Участниците заявиха, че целта им е да пробият израелската морска блокада на Газа и да установят постоянен хуманитарен морски коридор.

На 18 май израелският новинарски канал Ynet съобщи, че Израелските отбранителни сили са започнали да прехващат корабите на флотилията на стотици километри от израелския бряг в международни води.

Планът е бил активистите да бъдат прехвърлени на борда на специален плаващ затвор и след това да бъдат транспортирани до израелското пристанище Ашдод.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре

    2 18 Отговор
    джа! Сега подкрепящите терористичния Хамас в затвора. Наиграха се.

    05:43 20.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кога най-сетне

    18 4 Отговор
    Някоя ядрена ракета ще прихване самият израел, та да отърве света от тази долна напаст?!?

    06:02 20.05.2026

  • 4 Наблюдател

    20 2 Отговор
    Прихванал, казвате!??

    Предният път издевателствата и малтретираха хората от подобна флотилия.

    Впрочем, сред хората на флотилията е сестрата на президентката на Ирландия, която каза че се гордее със сестра си.

    Коментиран от #11

    06:04 20.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Kaлпазанин

    20 3 Отговор
    А сега очакваме светът да заобича още повече крадливите нещастни евреи ,убийци на жени и деца и крадци на земя

    Коментиран от #9

    06:13 20.05.2026

  • 7 Мдаа

    15 2 Отговор
    Президентът на Хърватия Зоран Миланович отказа да даде съгласие за назначаването на новоизбрания посланик на Израел в Загреб Нисан Амдур заради политиката на настоящото израелско правителство, съобщи кабинетът на хърватския президент, цитира БТА.

    В официално изявление се посочва, че предложеният дипломат "не е и няма да получи съгласието на президента", като причината е "политиката на настоящото израелско правителство". От кабинета на Миланович подчертават, че даването на одобрение за чуждестранни посланици е суверенно право на хърватския президент.

    "Всеки обществен или политически натиск, в този случай от израелска страна, няма да промени решението на президента на републиката", се казва още в съобщението, цитирано от хърватската агенция.

    Мдаа...

    06:14 20.05.2026

  • 8 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    На лицемeрния ес не му пука! Даже на еврвизия ги канят, геноцида явно е разрешен в "ценностите" на тая фашистка организация!

    06:55 20.05.2026

  • 9 Израел

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    не се нуждае от твоята любов. Нуждае се от сигурни граници. Всеки който помага на Хамас ще бъде спрян, пък нека си джавка. Сестрата на ирландската президентка ще си изтърпи заслуженото наказание и после обратно в Ирландия да им обясни че Израел е суверенна държава а не пудел на ЕС.

    Коментиран от #10

    07:01 20.05.2026

  • 10 Шопо

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Израел":

    Добрия Ционист е мъртвия Ционист

    07:23 20.05.2026

  • 11 Нали?

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Принудиха Грета Тумберг да яде сандвичи и да пие минерална война, вместо да набива консерви на борда на джонката. На мен страшно ми се гледа как някоя от лодките спира на плажа на Газа и местното население започва да разтоварва помощите.

    08:42 20.05.2026

  • 12 Представи си, бабо Пено

    1 0 Отговор
    Към българския черноморски бряг да тръгнат стотина лодки от Турция. Или към турския бряг да тръгнат стотина лодки от България. Как ли ще реагират съответните страни?

    09:16 20.05.2026