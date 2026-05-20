Израел прехвана всички кораби от флотилията Сумуд, насочващи се към бреговете на ивицата Газа

Израелските власти обявиха прехващането на всички кораби от флотилията Сумуд, насочващи се към бреговете на ивицата Газа. Задържани са общо 430 пропалестински активисти.
„Още една PR флотилия престана да съществува. Всички 430 активисти са прехвърлени на израелски кораби и се отправят към Израел, където ще могат да се срещнат със своите консулски представители“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на израелското външно министерство.
Според израелската страна „тази флотилия за пореден път се оказа нищо повече от PR трик в интерес на Хамас“. „Израел ще продължи да действа в пълно съответствие с международното право и няма да позволи да бъде нарушена законната морска блокада на ивицата Газа“, твърди израелското външно министерство.
Настоящата операция на „Глобалната флотилия Сумуд“ започна през април, когато нейните кораби отплаваха от пристанища в Испания, Италия и Франция. По-късно към тях се присъединиха кораби, напускащи Турция. Участниците заявиха, че целта им е да пробият израелската морска блокада на Газа и да установят постоянен хуманитарен морски коридор.
На 18 май израелският новинарски канал Ynet съобщи, че Израелските отбранителни сили са започнали да прехващат корабите на флотилията на стотици километри от израелския бряг в международни води.
Планът е бил активистите да бъдат прехвърлени на борда на специален плаващ затвор и след това да бъдат транспортирани до израелското пристанище Ашдод.
1 Аре
05:43 20.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кога най-сетне
06:02 20.05.2026
4 Наблюдател
Предният път издевателствата и малтретираха хората от подобна флотилия.
Впрочем, сред хората на флотилията е сестрата на президентката на Ирландия, която каза че се гордее със сестра си.
Коментиран от #11
06:04 20.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Kaлпазанин
Коментиран от #9
06:13 20.05.2026
7 Мдаа
В официално изявление се посочва, че предложеният дипломат "не е и няма да получи съгласието на президента", като причината е "политиката на настоящото израелско правителство". От кабинета на Миланович подчертават, че даването на одобрение за чуждестранни посланици е суверенно право на хърватския президент.
"Всеки обществен или политически натиск, в този случай от израелска страна, няма да промени решението на президента на републиката", се казва още в съобщението, цитирано от хърватската агенция.
Мдаа...
06:14 20.05.2026
8 стоян георгиев
06:55 20.05.2026
9 Израел
До коментар #6 от "Kaлпазанин":не се нуждае от твоята любов. Нуждае се от сигурни граници. Всеки който помага на Хамас ще бъде спрян, пък нека си джавка. Сестрата на ирландската президентка ще си изтърпи заслуженото наказание и после обратно в Ирландия да им обясни че Израел е суверенна държава а не пудел на ЕС.
Коментиран от #10
07:01 20.05.2026
10 Шопо
До коментар #9 от "Израел":Добрия Ционист е мъртвия Ционист
07:23 20.05.2026
11 Нали?
До коментар #4 от "Наблюдател":Принудиха Грета Тумберг да яде сандвичи и да пие минерална война, вместо да набива консерви на борда на джонката. На мен страшно ми се гледа как някоя от лодките спира на плажа на Газа и местното население започва да разтоварва помощите.
08:42 20.05.2026
12 Представи си, бабо Пено
09:16 20.05.2026