Техеран: САЩ са единствената държава, използвала ядрени оръжия, но разпространяват дезинформации за Иран

Според изявление на Постоянната мисия на Иран в ООН, Съединените щати злоупотребяват със Съвета за сигурност на ООН, като разпространяват лъжи за Иран и неговата мирна ядрена програма.

„Съединените щати, единствената държава в историята, използвала ядрени оръжия, носят отговорност за атаки срещу мирни ядрени съоръжения под гаранциите на МААЕ, както и за атаки срещу цивилни лица и инфраструктура. Съединените щати продължават да нарушават международното право чрез незаконни морски блокади и безусловната си подкрепа за престъпленията и зверствата на израелския режим в региона“, се казва в изявлението.

Постоянната мисия на Иран заяви, че Вашингтон „за пореден път злоупотребява с платформата на Съвета за сигурност на ООН, като разпространява лъжи, фалшиви обвинения и дезинформация срещу Иран“. „Всъщност един престъпник и крадец сега действа като прокурор и съдия, опитвайки се да прикрие собствените си престъпления“, подчерта иранската страна.