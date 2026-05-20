Техеран: САЩ са единствената държава, използвала ядрени оръжия, но разпространяват дезинформации за Иран

20 Май, 2026 05:51, обновена 20 Май, 2026 05:56 1 455 14

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според изявление на Постоянната мисия на Иран в ООН, Съединените щати злоупотребяват със Съвета за сигурност на ООН, като разпространяват лъжи за Иран и неговата мирна ядрена програма.

„Съединените щати, единствената държава в историята, използвала ядрени оръжия, носят отговорност за атаки срещу мирни ядрени съоръжения под гаранциите на МААЕ, както и за атаки срещу цивилни лица и инфраструктура. Съединените щати продължават да нарушават международното право чрез незаконни морски блокади и безусловната си подкрепа за престъпленията и зверствата на израелския режим в региона“, се казва в изявлението.

Постоянната мисия на Иран заяви, че Вашингтон „за пореден път злоупотребява с платформата на Съвета за сигурност на ООН, като разпространява лъжи, фалшиви обвинения и дезинформация срещу Иран“. „Всъщност един престъпник и крадец сега действа като прокурор и съдия, опитвайки се да прикрие собствените си престъпления“, подчерта иранската страна.


  • 1 Дзак

    16 3 Отговор
    Следене, подслушване, злепоставяне, заговор са си престъпления. Нека да си знае. Има кой да наказва.

    06:11 20.05.2026

  • 2 Точен

    24 8 Отговор
    Израел са единствената фашистка държава в света в момента.

    06:14 20.05.2026

  • 3 Kaлпазанин

    7 11 Отговор
    Факт ,ама джапанките си ги обичат като братя ,какво са казали бий за да те уважават ,викали му още демокрация ,или са използвани два пъти атом за мирни цели

    06:15 20.05.2026

  • 4 Ееееееее

    34 4 Отговор
    Много лоши ги изкараха Сащ. Сащ просто искат да контролират света, като създават войни, убиват хора, отвличат президенти и крадат петрол. Нищо повече. Да станат световна сила с работа и производството, като Китай, не ги бива.

    Коментиран от #10

    06:17 20.05.2026

  • 5 Мдаа

    20 3 Отговор
    Президентът на Хърватия Зоран Миланович отказа да даде съгласие за назначаването на новоизбрания посланик на Израел в Загреб Нисан Амдур заради политиката на настоящото израелско правителство, съобщи кабинетът на хърватския президент, цитира БТА.

    В официално изявление се посочва, че предложеният дипломат "не е и няма да получи съгласието на президента", като причината е "политиката на настоящото израелско правителство". От кабинета на Миланович подчертават, че даването на одобрение за чуждестранни посланици е суверенно право на хърватския президент.

    "Всеки обществен или политически натиск, в този случай от израелска страна, няма да промени решението на президента на републиката", се казва още в съобщението, цитирано от хърватската агенция.

    Мдаа...

    06:19 20.05.2026

  • 6 долу сащ

    29 3 Отговор
    праяо куме в очи! сащ са лицемерничели убийци и терористи. Те са и единствените с 800 бази по света!!!

    06:19 20.05.2026

  • 7 Иран

    6 23 Отговор
    са единствената държава в света която настоява да обогатява уран "за мирни цели" далеч над нивата необходими за това. Не само че настоява, но предпочита да бъдат бомбардирани и размазани само и само да продължат да обогатяват уран до нива за ЯО. Обаче всичко било за "мирни цели" единствено , видиш ли. Смешници -- кой им вярва 🤣

    Коментиран от #14

    06:52 20.05.2026

  • 8 Факти

    4 11 Отговор
    С атомите бомби САЩ спестиха милиони жертви на Япония и я излекуваха от фанатизма и империализма. Така Япония се превърна в миролюбива технологична нация. Иран има нужда от същото.

    Коментиран от #12

    07:29 20.05.2026

  • 9 ПРАВ Е

    7 2 Отговор
    Ангилизите са лъжци.

    07:32 20.05.2026

  • 10 Факти

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Ееееееее":

    САЩ станаха световна сила с технологичният прогрес, който е продукт на много работа. Толкова много са дали на света, че няма място да бъде изброено. Ще спомена само електричеството, компютрите, интернет и смартфоните. САЩ дадоха на обикновените хора по цял свят свободата да се информират, да комуникират и да се организират. Това е огромна сила и всеки интелигентен човек би трябвало да е благодарен за нея. Има обаче и глупави хора с робско мислене, които предпочитат да бачкат за жълти стотинки в някой завод при ужасни условия и да маршруват под радиоактивния дъжд. За тях е по-лесно държавата да управлява живота им и да не знаят как ги стрижат и доят. Робът мрази свободата, защото тя е смъртна заплаха за робската му идентичност.

    07:48 20.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факти

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Сега и украинците имат нужда братушките да ги излекуват .

    07:58 20.05.2026

  • 13 селяк

    1 1 Отговор
    Нищо ново не казващ чиче ама ботовете верват на кво казват по телевизоро така чеее кел файда :Д дано почват да казват, че да бръкаш у контакто е безопасно белкем малко идеоте са затриат :Д

    08:09 20.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

