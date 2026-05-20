Тайванската писателка Ян Шуандзъ спечели Международната награда „Букър“

20 Май, 2026 05:46, обновена 20 Май, 2026 05:50 907 10

Действието в романа й „Тайвански пътепис“ се развива през 1938 г., когато страната е под японско колониално управление

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайванската писателка Ян Шуандзъ спечели Международната награда „Букър“ за англоезична литература за 2026 г. за романа си „Тайвански пътепис“. Това съобщи британската авторка Наташа Браун, председател на журито, на церемония в Лондон.

Ян Шуандзъ получи престижната награда за историческия си роман, написан на китайски. Действието на романа се развива през 1938 г., когато Тайван е под японско колониално управление, а главите му са японската писателка Аояма Чиджико.

Ян Шуандзъ ще получи 50 000 британски лири (67 000 долара). Според правилата, победителят трябва да сподели наградата с английския преводач на книгата - Лин Кинг.

„Тайвански пътепис“ стана първата книга на китайски език, спечелила наградата. Според организационния комитет, романът, който обхваща разнообразни теми – от колониализъм и власт до любов, класови отношения, положението на жените в обществото и традиционна кухня – веднага става популярен сред китайскоезичните читатели след излизането си през 2020 г. Представена като преведен мемоар на пътешественик, посетил Тайван през 30-те години на миналия век, книгата кара мнозина да вярват, че е автентичен превод от японски на наскоро открити бележки.

Наградата „Букър“ е учредена през 1968 г. и е присъдена за първи път на следващата година. До 2013 г. наградата се е присъждала само на англоезични автори, живеещи в страна от Британската общност, Ирландия или Зимбабве. Впоследствие обаче организационният комитет допуска номинации за книги от автори от други страни, написани на английски език и публикувани в Обединеното кралство. През 2025 г. наградата бе присъдена на индийската писателка Бану Муштаг за романа ѝ „Лампа в сърцето“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ето, заради това

    14 4 Отговор
    Никакви награди нямат вече стойност - талант, художествено майсторство, оригиналност, гениалност - забравете, нищо от тези изброените няма вече значение! Букър, оскар, евровизия - днес всичко е само и единствено политика!

    05:59 20.05.2026

  • 2 Точен

    15 4 Отговор
    Голяма писателка от политкоректен калибър... Тъждествена с посредствения Г.Г...

    06:11 20.05.2026

  • 3 12340

    10 2 Отговор
    Нашата кадъна не спечели.

    06:20 20.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Пак е дадена наградата по политически причини да се подкрепи Тайван срещу Китай.

    06:32 20.05.2026

  • 5 Присмехулник

    13 4 Отговор
    Аха! Демек тази женица е техния Георги Господинов.
    Честито!

    06:34 20.05.2026

  • 6 Василеску

    5 0 Отговор
    Действието на романа се развива през 1938 г., когато Тайван е под японско колониално управление, а главите му са японската писателка Аояма Чиджико.

    Що за глупост си написал, бре Миленчо? Май копираш Букъра.

    07:42 20.05.2026

  • 7 хаха!

    8 1 Отговор
    Тая е като наш Гошо, даже съдържанието е подобно. Сигурно им пращат план, като на децата в училище, когато се учат да пишат съчинение. Кой ли им се вързва вече!

    07:46 20.05.2026

  • 8 факуса

    4 1 Отговор
    айде и таз се нареди до нашия лайнодушец

    08:12 20.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гошко Букъра

    3 1 Отговор
    "наскоро открити бележки"... сиреч, наглоса ксите пак наградиха кражба на интелектуална собственост

    08:14 20.05.2026