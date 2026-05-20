Тайванската писателка Ян Шуандзъ спечели Международната награда „Букър“ за англоезична литература за 2026 г. за романа си „Тайвански пътепис“. Това съобщи британската авторка Наташа Браун, председател на журито, на церемония в Лондон.

Ян Шуандзъ получи престижната награда за историческия си роман, написан на китайски. Действието на романа се развива през 1938 г., когато Тайван е под японско колониално управление, а главите му са японската писателка Аояма Чиджико.

Ян Шуандзъ ще получи 50 000 британски лири (67 000 долара). Според правилата, победителят трябва да сподели наградата с английския преводач на книгата - Лин Кинг.

„Тайвански пътепис“ стана първата книга на китайски език, спечелила наградата. Според организационния комитет, романът, който обхваща разнообразни теми – от колониализъм и власт до любов, класови отношения, положението на жените в обществото и традиционна кухня – веднага става популярен сред китайскоезичните читатели след излизането си през 2020 г. Представена като преведен мемоар на пътешественик, посетил Тайван през 30-те години на миналия век, книгата кара мнозина да вярват, че е автентичен превод от японски на наскоро открити бележки.

Наградата „Букър“ е учредена през 1968 г. и е присъдена за първи път на следващата година. До 2013 г. наградата се е присъждала само на англоезични автори, живеещи в страна от Британската общност, Ирландия или Зимбабве. Впоследствие обаче организационният комитет допуска номинации за книги от автори от други страни, написани на английски език и публикувани в Обединеното кралство. През 2025 г. наградата бе присъдена на индийската писателка Бану Муштаг за романа ѝ „Лампа в сърцето“.