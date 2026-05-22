Изгубена е връзката с два боливийски кораба в Персийския залив

В Персийския залив е загубена връзката с два кораба под боливийски флаг, но властите на иракските пристанища не са получили никакви сигнали за бедствие от тях, съобщи Генералната компания на иракските морски пристанища.

„Морските власти и Специализираните центрове за търсене и спасяване в иракските териториални води не са получили никакви съобщения или сигнали за бедствие от двата кораба под боливийски флаг и те не са навлезли в иракските териториални води“, се казва в изявление на компанията, цитирано от информационната агенция INA.

Компанията обясни, че е получила „писма от органите по сигурността на няколко пристанища в Персийския залив, както и от собствениците на двата кораба, с искане за информация, тъй като контактът с тях е бил загубен“.

Иракската компания добави, че „няма информация относно местоположението на въпросните кораби“, но „ще продължи да наблюдава операциите в координация със службите за търсене и спасяване в региона“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъди ситуацията в Иран, Ормузкия проток и поддържането на сигурността в Европа с британския външен министър Ивет Купър.

„Държавният секретар Марко Рубио разговаря днес с британския външен министър Ивет Купър, за да обсъдят Иран и усилията за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. Те обсъдиха и важността на това Европа да засили собствените си усилия за сигурност и необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана и споделяне на тежестта в рамките на НАТО“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот в изявление.