Американското разузнаване проучва възможната реакция на кубинската армия при евентуална военна атака

Американската разузнавателна общност проучва възможните варианти за реакция на Куба при военни действия от страна на САЩ, съобщава CBS News, цитирана от Фокус.

Според информация от двама служители, в началото на май анализатори от Пентагона и Разследващото управление на Министерството на отбраната на САЩ започнаха да анализират каква може да бъде реакцията на Куба при удар.

В момента продължава работата по проучването на сценарии за военни варианти за действие, които да бъдат представени на американския президент Доналд Тръмп.

Американската медия посочва, че такива разузнавателни прогнози имат за цел не само да покажат непосредствените последствия от американските действия, но и веригата от реакции, които могат да последват след тях.

Отбелязва се, че американските военни стратези често вземат предвид такива анализи при разработването на варианти за действие, които президентът на САЩ може да разгледа.