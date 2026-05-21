Американското разузнаване проучва възможната реакция на кубинската армия при евентуална военна атака

Американската разузнавателна общност проучва възможните варианти за реакция на Куба при военни действия от страна на САЩ, съобщава CBS News, цитирана от Фокус.
Според информация от двама служители, в началото на май анализатори от Пентагона и Разследващото управление на Министерството на отбраната на САЩ започнаха да анализират каква може да бъде реакцията на Куба при удар.
В момента продължава работата по проучването на сценарии за военни варианти за действие, които да бъдат представени на американския президент Доналд Тръмп.
Американската медия посочва, че такива разузнавателни прогнози имат за цел не само да покажат непосредствените последствия от американските действия, но и веригата от реакции, които могат да последват след тях.
Отбелязва се, че американските военни стратези често вземат предвид такива анализи при разработването на варианти за действие, които президентът на САЩ може да разгледа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
19:19 21.05.2026
2 Е ПА КУБА ЛИ ИМ СЕ ОПИРА
19:19 21.05.2026
3 Ганя Путинофила
19:20 21.05.2026
4 Проучват
19:20 21.05.2026
5 Пич
19:23 21.05.2026
6 Путин изпраща самолетоносача Кузнецов!
Коментиран от #20
19:23 21.05.2026
7 Рускиня
Коментиран от #16, #26
19:23 21.05.2026
8 Шопо
Коментиран от #17, #24
19:23 21.05.2026
9 Фейк - либераст
Коментиран от #18
19:23 21.05.2026
10 АМЕРИКАНЦИТЕ
19:23 21.05.2026
11 Еййй неуморим
19:24 21.05.2026
12 Русия закара
19:25 21.05.2026
13 Мъдуро
19:25 21.05.2026
14 Пешо z
Коментиран от #35
19:27 21.05.2026
15 Янки огледайте се
Целия свят вече разбра, че не сте хегемон !
Това което сам си направиш.......
...
19:30 21.05.2026
16 цено
До коментар #7 от "Рускиня":маше ами също като просия
19:31 21.05.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Шопо":После Ли Харви Осуалд минава от СССР през Куба, на път за Мексико. Оттам няма информация , как е е влезнал в САЩ. Малко по късно пръска главата на Кенеди с три куршума.
19:32 21.05.2026
18 Въх да не чуе
До коментар #9 от "Фейк - либераст":Че ще се пресети пак за Гренландия и евроалабалантиците ще се чудят какво да правят
19:32 21.05.2026
19 Хм...
Коментиран от #25
19:32 21.05.2026
20 Зевзек
До коментар #6 от "Путин изпраща самолетоносача Кузнецов!":Е друго си е да дими пералното помещение на самолетоносачите на господарите ти или пък да им се задръстят кенефите - някак си е по-демократично.
19:33 21.05.2026
21 Трол
19:35 21.05.2026
22 Раковски
Коментиран от #27, #30
19:36 21.05.2026
23 ТРЪМП ТЪРСИ СЛАБИ ПРОТИВНИЦИ
19:37 21.05.2026
24 .....
До коментар #8 от "Шопо":Неуспешен майндан
19:37 21.05.2026
25 Учуден
До коментар #19 от "Хм...":"А никой не отчита свободната воля и желанието на човекът сам да определи съдбата си"
За зеления пигмей ли говориш който праща ТЦК да ловят и натикват с ритници "доброволци" за да умират че да има за златни тоалетни - в това ли се изразява "свободната воля" според пропагандата. А на тези в Крим и Донбас не им се полагаше сами да определят съдбата си.
19:38 21.05.2026
26 Паветник
До коментар #7 от "Рускиня":И ние либерастите от паветата не се нагърмяхме! Толкова съм надобрял че обезвреждам взривателя с език.
19:38 21.05.2026
27 Бенковски
До коментар #22 от "Раковски":Крайно време е Украйна да бъде освободена от кървавия терористичен фашистки изродски режим.
Коментиран от #31
19:39 21.05.2026
28 Разсмиват ни
19:41 21.05.2026
29 дядо поп
19:41 21.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хм...
До коментар #27 от "Бенковски":Така е, време е руските изверги да се приберат у дома и да оставят хората сами да определят съдбата си. А те показаха, че не искат расия, не искат "приятелството" им.
Коментиран от #33, #36, #37
19:46 21.05.2026
32 Коста
19:47 21.05.2026
33 Пала Марко
До коментар #31 от "Хм...":Тихоо !Тихо бре хъесоссс ,не си компетентен да коментираш!Я.М.Х. ,Бон Апети ☝️!
19:49 21.05.2026
34 Куба Либре
Коментиран от #38
19:50 21.05.2026
35 А при други
До коментар #14 от "Пешо z":Даже няма и да се опитват. Те сами доброволно си дават всичко. Да не посочваме кои, те си знаят. Роби са били и роби си остават.
Коментиран от #39
19:51 21.05.2026
36 Ами Нети
До коментар #31 от "Хм...":Изверг е бил ба щатти ,че те правил в г333 !
19:56 21.05.2026
37 Бенковски
До коментар #31 от "Хм...":Така е, време е американските изверги да се приберат у дома и да оставят хората сами да определят съдбата си. А те в Крим Донбас и Одеса показаха, че не искат краварите, не искат "приятелството" им. В цяла Украйна показват че не искат да умират за техните интереси но киевската хунта ги лови по улиците като животни и ги натикват в бусовете и ги пращат на фронта.
20:00 21.05.2026
38 Антитрол
До коментар #34 от "Куба Либре":"Искаме да сме 51-и щат на САЩ!"
Само нашите козячета го искат това ама господарите им не ги искат и ги направиха колония. Ама за тях е важното да имат господар на когото да се кланят.
20:03 21.05.2026
39 Помнещ
До коментар #35 от "А при други":"Роби са били и роби си остават"
Виж сега не напразно всички евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС които сега се кланят на Вашингтон както преди се кланяха на Кремъл. Те такива не могат да живеят без господар на който да се кланят и не е важно кой е - важното е да имат.
20:09 21.05.2026