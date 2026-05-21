Американското разузнаване проучва възможната реакция на кубинската армия при евентуална военна атака

21 Май, 2026 19:17 981 39

Снимка: БГНЕС/ЕРА
CBS News

Американската разузнавателна общност проучва възможните варианти за реакция на Куба при военни действия от страна на САЩ, съобщава CBS News, цитирана от Фокус.

Според информация от двама служители, в началото на май анализатори от Пентагона и Разследващото управление на Министерството на отбраната на САЩ започнаха да анализират каква може да бъде реакцията на Куба при удар.

В момента продължава работата по проучването на сценарии за военни варианти за действие, които да бъдат представени на американския президент Доналд Тръмп.

Американската медия посочва, че такива разузнавателни прогнози имат за цел не само да покажат непосредствените последствия от американските действия, но и веригата от реакции, които могат да последват след тях.

Отбелязва се, че американските военни стратези често вземат предвид такива анализи при разработването на варианти за действие, които президентът на САЩ може да разгледа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    7 20 Отговор
    не можем да помогнем, защото сме бавн0 ра 3 виващи.

    19:19 21.05.2026

  • 2 Е ПА КУБА ЛИ ИМ СЕ ОПИРА

    19 3 Отговор
    На кравите. Голем смех.

    19:19 21.05.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    7 20 Отговор
    путен ще се притече на помощ и ще цунка гъ зеца на Тръмп!

    19:20 21.05.2026

  • 4 Проучват

    17 1 Отговор
    Къде да отворят нова война и да вземат Нобеловата награда за мир. Урсу.лицата няма да го включва в трибунала

    19:20 21.05.2026

  • 5 Пич

    18 2 Отговор
    Анализите на американските военни стратези накрая се превръщат кАналиЗИ, водещи до задръствания на канализацията и съпроводени с използването на много памперси от говедарската армия!!!

    19:23 21.05.2026

  • 6 Путин изпраща самолетоносача Кузнецов!

    4 16 Отговор
    Димящите му комини се виждат от Гренландия!

    Коментиран от #20

    19:23 21.05.2026

  • 7 Рускиня

    14 1 Отговор
    Тия не се накърмяха!

    Коментиран от #16, #26

    19:23 21.05.2026

  • 8 Шопо

    17 1 Отговор
    Операция в залива на прасетата започва през април 1961 г., само 3 месеца след като Джон Кенеди става президент на САЩ. Кубинските имигранти са подготвяни дълго време в центровете на ЦРУ и са екипирани с оръжие от американската армия. Конфликтът завършва с пълен разгром на подкрепяните от САЩ сили и Кенеди трябва да плати 62 милиона долара, за да откупи пленниците.

    Коментиран от #17, #24

    19:23 21.05.2026

  • 9 Фейк - либераст

    19 1 Отговор
    Ако Тръмпоча не може да преглътне Куба като Иран все ще се намери някое карибско островче, което ще бъде огромна заплаха сигурността на САЩ и там ще удържи ВЕЛИКА, ГИГАНТСКА И КРАСИВА ПОБЕДА, С КОЯТО ДА НАЧЕШЕ КРАСТАТА СИ/ ПАРДОН -ЕГОТО/!

    Коментиран от #18

    19:23 21.05.2026

  • 10 АМЕРИКАНЦИТЕ

    5 3 Отговор
    Ще правят кубинска перемога.

    19:23 21.05.2026

  • 11 Еййй неуморим

    13 1 Отговор
    е бай ви Тръмпезе !Колко много войни е спрял !Започва ги и после изведнъж обявява край на войната и как победените му се молили да спре да ги напада 🤣

    19:24 21.05.2026

  • 12 Русия закара

    11 1 Отговор
    Там разни кораби. Да не се появи там някое мощно ПВО?

    19:25 21.05.2026

  • 13 Мъдуро

    1 9 Отговор
    Американците ще изпратят Делта форс!

    19:25 21.05.2026

  • 14 Пешо z

    16 1 Отговор
    САЩ овладяват финансово слабите държави без модерно оръжия,за да им вземат ресурсите.С Иранците сбъркаха.но ще се пробват другаде.

    Коментиран от #35

    19:27 21.05.2026

  • 15 Янки огледайте се

    14 0 Отговор
    може да намерите и по слаби от Куба за да покажете вашето "величие" ! 😀
    Целия свят вече разбра, че не сте хегемон !
    Това което сам си направиш.......
    ...

    19:30 21.05.2026

  • 16 цено

    0 7 Отговор

    До коментар #7 от "Рускиня":

    маше ами също като просия

    19:31 21.05.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    После Ли Харви Осуалд минава от СССР през Куба, на път за Мексико. Оттам няма информация , как е е влезнал в САЩ. Малко по късно пръска главата на Кенеди с три куршума.

    19:32 21.05.2026

  • 18 Въх да не чуе

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фейк - либераст":

    Че ще се пресети пак за Гренландия и евроалабалантиците ще се чудят какво да правят

    19:32 21.05.2026

  • 19 Хм...

    0 10 Отговор
    Вероятно така проучиха и Иран. И рашките така решиха за Украйна. А никой не отчита свободната воля и желанието на човекът сам да определи съдбата си.

    Коментиран от #25

    19:32 21.05.2026

  • 20 Зевзек

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин изпраща самолетоносача Кузнецов!":

    Е друго си е да дими пералното помещение на самолетоносачите на господарите ти или пък да им се задръстят кенефите - някак си е по-демократично.

    19:33 21.05.2026

  • 21 Трол

    8 1 Отговор
    Смърт за трамп и Нетаняху и зеления

    19:35 21.05.2026

  • 22 Раковски

    2 9 Отговор
    Крайно време е Куба да бъде освободена от кървавия терористичен комунистически изродски режим.

    Коментиран от #27, #30

    19:36 21.05.2026

  • 23 ТРЪМП ТЪРСИ СЛАБИ ПРОТИВНИЦИ

    8 1 Отговор
    Трябва му победа.

    19:37 21.05.2026

  • 24 .....

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Неуспешен майндан

    19:37 21.05.2026

  • 25 Учуден

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хм...":

    "А никой не отчита свободната воля и желанието на човекът сам да определи съдбата си"

    За зеления пигмей ли говориш който праща ТЦК да ловят и натикват с ритници "доброволци" за да умират че да има за златни тоалетни - в това ли се изразява "свободната воля" според пропагандата. А на тези в Крим и Донбас не им се полагаше сами да определят съдбата си.

    19:38 21.05.2026

  • 26 Паветник

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Рускиня":

    И ние либерастите от паветата не се нагърмяхме! Толкова съм надобрял че обезвреждам взривателя с език.

    19:38 21.05.2026

  • 27 Бенковски

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Раковски":

    Крайно време е Украйна да бъде освободена от кървавия терористичен фашистки изродски режим.

    Коментиран от #31

    19:39 21.05.2026

  • 28 Разсмиват ни

    9 0 Отговор
    Иран показа какви са ви анализите.

    19:41 21.05.2026

  • 29 дядо поп

    8 0 Отговор
    Много ми е интересно тези изроди дали ще направят някога проучване кой се нуждае от помощ.

    19:41 21.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хм...

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Бенковски":

    Така е, време е руските изверги да се приберат у дома и да оставят хората сами да определят съдбата си. А те показаха, че не искат расия, не искат "приятелството" им.

    Коментиран от #33, #36, #37

    19:46 21.05.2026

  • 32 Коста

    3 0 Отговор
    Демократично Ембарго на САЩ. Със санкции и ит глад се умира мъчително. Дедо Тчръмпи лудото куче понеже е филантроп, планира тотална бомбардировка на Куба, и други екстри, за да спаси измъченият от него кубински народ, максимално бързо и безболезнено, даже докато спи.

    19:47 21.05.2026

  • 33 Пала Марко

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хм...":

    Тихоо !Тихо бре хъесоссс ,не си компетентен да коментираш!Я.М.Х. ,Бон Апети ☝️!

    19:49 21.05.2026

  • 34 Куба Либре

    0 3 Отговор
    Искаме референдум! Искаме да сме 51-и щат на САЩ!

    Коментиран от #38

    19:50 21.05.2026

  • 35 А при други

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пешо z":

    Даже няма и да се опитват. Те сами доброволно си дават всичко. Да не посочваме кои, те си знаят. Роби са били и роби си остават.

    Коментиран от #39

    19:51 21.05.2026

  • 36 Ами Нети

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хм...":

    Изверг е бил ба щатти ,че те правил в г333 !

    19:56 21.05.2026

  • 37 Бенковски

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хм...":

    Така е, време е американските изверги да се приберат у дома и да оставят хората сами да определят съдбата си. А те в Крим Донбас и Одеса показаха, че не искат краварите, не искат "приятелството" им. В цяла Украйна показват че не искат да умират за техните интереси но киевската хунта ги лови по улиците като животни и ги натикват в бусовете и ги пращат на фронта.

    20:00 21.05.2026

  • 38 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Куба Либре":

    "Искаме да сме 51-и щат на САЩ!"

    Само нашите козячета го искат това ама господарите им не ги искат и ги направиха колония. Ама за тях е важното да имат господар на когото да се кланят.

    20:03 21.05.2026

  • 39 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "А при други":

    "Роби са били и роби си остават"

    Виж сега не напразно всички евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС които сега се кланят на Вашингтон както преди се кланяха на Кремъл. Те такива не могат да живеят без господар на който да се кланят и не е важно кой е - важното е да имат.

    20:09 21.05.2026