Гласът на Путин: Русия не одобрява американския натиск над Куба

21 Май, 2026 22:47 768 27

Американските власти са повдигнали срещу 94-годишния Раул Кастро обвинения за убийство, унищожаване на въздухоплавателно средство и сговор за убийство на граждани на САЩ

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че не одобрява натиска на САЩ върху Куба, и подчерта, че насилствени методи не бива да се използват срещу държавни ръководители, независимо дали са действащи или бивши, предадоха Ройтерс и ТАСС, като цитират говорителя на руския президент Дмитрий Песков, пише БТА.

Песков направи това изявление в коментар за решението на американските власти да повдигнат обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро, което Вашингтон представи като част от разширена кампания срещу кубинското ръководство. Според него "не може да бъде одобрен натискът, който се оказва върху Куба", а използването на методи, "граничещи с насилие", срещу висши държавни лидери е недопустимо.

Американските власти са повдигнали срещу 94-годишния Кастро обвинения за убийство, унищожаване на въздухоплавателно средство и сговор за убийство на граждани на САЩ. По делото фигурират още петима обвиняеми. Според Си Би Ес обвиненията може да са свързани с инцидент от 1996 г., когато кубинските ВВС свалят два самолета на базирана в Маями организация "Братята, които се притичат на помощ". През 2026 г. прокуратурата във Флорида възобновява разследването по случая.

"Не одобряваме това", подчерта Песков, добавяйки, че подобни действия вече са наблюдавани и преди.

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас призова днес за прекратяване на "контрола" и "изолацията" на кубинския народ, който е засегнат от дълбока икономическа криза и е под засилващ се натиск от страна на САЩ, предаде Франс прес.

"След десетилетия на лошо управление и политически репресии икономическата криза в Куба достига наистина повратна точка. Кубинският народ заслужава възможности и свобода, а не още контрол и изолация", заяви Върховният представител за външната политика и политиката за сигурност на Европейския съюз по време на пресконференция в град Мексико по повод срещата на върха ЕС-Мексико.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😂😂😂😂😂😂

    8 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #23

    22:49 21.05.2026

  • 2 Ами не само Русия

    17 10 Отговор
    Днес се изказаха Италия, Франция и Германия и те са против. Защо не пишете истината ? Американски сенатори също са против.

    Коментиран от #16

    22:50 21.05.2026

  • 3 Българин

    10 16 Отговор
    Тръмп няма какво да ги бави кубинците!
    Един малък яден удар по Хавана, с три бомби W49, 5 kt всяка, ще убеди кубинското ръководство в необходимостта от незабавни преговори!

    Коментиран от #6, #12, #14

    22:51 21.05.2026

  • 4 тъй ли...

    13 7 Отговор
    Още не се знае кой ще се окаже натиснат.
    Да не хартиса още някой самолетоносач?

    Коментиран от #5

    22:51 21.05.2026

  • 5 Въй🤡🤡🥳

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "тъй ли...":

    Не се подигравай на Димящият Кузя.

    Коментиран от #8, #9, #24

    22:53 21.05.2026

  • 6 тъй ли...

    13 7 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ей, глама8а пас Мина сте, ей! Чувал ли си за радиационен облак? Знаеш ли как се носи от въздушните течения? За колко часа ще е над Флорида?
    Типични пепеду пита, мразещи образователната система и редовно отсъствали от часове в училище.

    Коментиран от #11

    22:53 21.05.2026

  • 7 Дончо

    7 11 Отговор
    Местя.

    22:54 21.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 о-в Крит

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Въй🤡🤡🥳":

    - Ние, руски самолетоносач не сме ремонтирали. Един Форд дойде за смяна на задна гума и спукан ауспух.

    22:55 21.05.2026

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    6 10 Отговор
    Путилифонът истинския глас почерта скимтейки каде се е настроил коги тури пижама за постоянно да го не трогат за момченцата и милйоните убити ,осакатени заради кефът мо! Внетен ли е?

    22:55 21.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    11 12 Отговор
    Да се обади
    На АГЕНТ КРАСНОВ
    Да го пита
    Какво мисли по Въпроса ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Куба е Територия
    Територия на САЩ.

    Набийте си го във
    Руските Кухи Лейки

    22:57 21.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами Тези Сенатори

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ами не само Русия":

    Които са против
    Не ви бяха
    Симпатични
    Когато ВИКАХТе
    За Тръмп на Изборите.
    Сенаторите бяха на Байдън
    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Искахте Тръмп ,
    Сега ще му радвате
    Путерасти Издухани.

    Коментиран от #19

    23:00 21.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Каква Русия

    11 11 Отговор
    какви пет лева.Кой се интересува от мнението на някакви си там отшелници,обитаващи степите и Сибир.Това е измислена федерация,от насилствено русифицирани индивиди,които няма да пропунат възможността да я разнебитят в удобен момент.Русия е бита карта.Тя няма бъдеще.

    23:01 21.05.2026

  • 19 Ма ой

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ами Тези Сенатори":

    Ти ли вика, ма ой? Ние не сме викали. Не си преписвай твоите мечти на нас.

    Коментиран от #22

    23:02 21.05.2026

  • 20 Владо

    8 10 Отговор
    Сбърканяци блатни.

    23:03 21.05.2026

  • 21 Ха-ха

    7 8 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    23:11 21.05.2026

  • 22 ТРЪМП НАШ

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "Ма ой":

    ТРЪМП НАШ

    Нали вдигахте Наздравици

    За ПРЕЗИДЕНТА ТРЪМП

    КОЙТО ЩЕ СПАСИ

    ПУЧЯ ВЪШКИН

    ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    23:12 21.05.2026

  • 23 БОТЕВ

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "😂😂😂😂😂😂":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    И аз така се смея, бате, защото на кой му пука какво Русия одобрява или не, все едно зависи нещо от нея?!
    😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #26

    23:13 21.05.2026

  • 24 0001

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Въй🤡🤡🥳":

    Последния курс на руския Кузя. Вече е бракуван за скрап 😂

    23:14 21.05.2026

  • 25 Световните медии

    4 6 Отговор
    Путин си тръгна с празни ръце от Китай.

    😆

    23:18 21.05.2026

  • 26 Зависи дед овия 😂

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "БОТЕВ":

    Колкото и от дращещите тук 24/7 копейки.
    😆

    23:19 21.05.2026

  • 27 Любо

    5 5 Отговор
    Заливът на прасетата - това е вашият залив!
    (Bahía de Cochinos) е залив в Южна Куба, станал известен с неуспешната инвазия на ЦРУ в Куба през 1961 г.
    Пленени са 1300 американски десантчици и още толкова са хвърлени за храна на прасетата.

    23:20 21.05.2026

