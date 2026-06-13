Украински дронове поразиха завод „Кримски титан“ - най-големият производител на химически продукти в Източна Европа ВИДЕО

В нощта на 13 юни украински дронове удариха завода „Кримски титан“ в Армянск, който произвежда титанов диоксид за руския военно-промишлен комплекс (ВПК).
Това съобщи Роберт (Мадяр) Бровди, командир на Силите за безпилотни системи (СБС).
„Свободолюбиви украински „Птици“ направиха посещение на учтивост в гореспоменатото съоръжение. Щетите са потвърдени. Пожарът бушува. Производството е спряно“, обясни в характерния си стил Мадяр, цитиран от УНИАН.
„Кримски титан“, който стана собственост на "Руски Титан“ след окупацията на полуострова, е най-големият завод за сярна киселина и титанов диоксид в Източна Европа. Той произвежда основната суровина за производството на барут, ракетно гориво и взривни вещества.
Мадяр цитира данни от местни обществени групи. Според тази информация заводът е бил ударен 23 пъти, което е довело до пълното му унищожение. Избухнал е пожар, така че работниците са били освободени.
Аварийните служби реагират на аварията, станала в химическия завод на „Титаниеви инвестиции“ АД в Северен Крим, от своя страна съобщава ТАСС, без да споменава за украински удари.
Не са открити превишения на максимално допустимите концентрации на вещества, съобщи Василий Телиженко, ръководител на градската администрация на Армянск, в своя Telegram канал.
„Аз съм в завода на „Титаниеви инвестиции“, на мястото на аварийната ситуация. Всички аварийни служби работят по отстраняването на аварията. На място работят и лаборатории. Лично проверих, че не са открити превишения на максимално допустимите концентрации на вещества“, написа той.
Кметът призова всички да запазят спокойствие и да следят официалните източници на информация.
Армянският клон на „Титаниеви инвестиции“ ООД е най-големият производител и износител на химически продукти в Източна Европа и единственият производител на титанов диоксид в Русия. В допълнение към титановия диоксид, заводът произвежда сярна киселина, железен сулфат и минерални торове, допълва ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Читател
Коментиран от #7, #13, #15
18:31 13.06.2026
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6 А НА БАС.....
Коментиран от #9, #19, #20, #27
18:33 13.06.2026
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13 Курти
До коментар #4 от "Читател":Ще идат в бункера на Бащицата в Кремъл
18:35 13.06.2026
14 ИСКАШ ЩОТО Е ГОТИНА
До коментар #1 от "Евроатлантик":А НИКОЙ НЕ ИСКА С УРСУЛА И оКАЯната
Коментиран от #28
18:36 13.06.2026
15 Така е
До коментар #4 от "Читател":Това го правят вече 5-та година украинците. Време е да го правят и московчани, всеки ден, всяка вечер, докато не подпалят Кремъл заедно с всички фашисти в него.
Коментиран от #95
18:36 13.06.2026
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18 Минаващ
18:37 13.06.2026
19 Кажи честно ... 🤣
До коментар #6 от "А НА БАС.....":Да не би да са открили някой космодрум под 3 гаражни клетки ?! 🤣🤣🤣
18:38 13.06.2026
20 Путин
До коментар #6 от "А НА БАС.....":Сорос ни нареди да сме "многоходови".
18:38 13.06.2026
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25 Няма край руският резил
18:41 13.06.2026
26 Владимир Путин, президент
Боже госпади......😄😄😄
18:41 13.06.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "А НА БАС.....":за орешник лешник...първо се предупреждава НАТО, щото е балистика , да не ги запукат наистина , и само джуджове и пияни Маши ще останат
18:41 13.06.2026
28 БРАВО
До коментар #14 от "ИСКАШ ЩОТО Е ГОТИНА":ВЕЧЕ ИМА ТРИМА ЕХСИБИЦИ...........
18:42 13.06.2026
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34 маке
Коментиран от #115
18:48 13.06.2026
35 Копейка
18:49 13.06.2026
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43 Агресорът Зеленски
18:57 13.06.2026
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45 Да де
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4,5 години .
18:57 13.06.2026
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49 Жожи
18:59 13.06.2026
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61 Котарака
Коментиран от #69
19:01 13.06.2026
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65 Факти
Резултат: Най-въоръжената Украйна и най-несигурната Русия от 80 години
Цаната:
- безброй убити и осакатени руснаци
- съсипана икономика
- дефицит на стоки и услуги
- китайско робство
19:02 13.06.2026
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69 Нема бегане баце
До коментар #61 от "Котарака":Всички пътища от и за Крим са блокирани от ВСУ.
Коментиран от #89
19:03 13.06.2026
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71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 СССС
19:03 13.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 пламен
Русия загуби войната която започна
19:04 13.06.2026
75 Новини от бъдещето
Коментиран от #141
19:04 13.06.2026
76 Атина Палада оригинал
19:04 13.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Многоходовото
Коментиран от #108
19:04 13.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Хахахаха
19:05 13.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Дон Корлеоне
Коментиран от #135
19:05 13.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
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89 Матура
До коментар #69 от "Нема бегане баце":Нещо географията и елементарната логика не са ви силни страни.
19:06 13.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
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95 Бъркаш се
До коментар #15 от "Така е":Фашистите са в к0чин@т@ ес и уср@йна,и трябва да благодарим на Руските войници че ги громят ежедневно 🇷🇺👏
19:07 13.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Хомосексуалисти за Путин
19:08 13.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
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108 Бъркаш се
До коментар #78 от "Многоходовото":уср@инските загуби са над 2 милиона,от руска страна са не повече от 300к,мечтите на укродебилите са като тези на евр0гейт@ците,необятни🤣
19:10 13.06.2026
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115 1945
До коментар #34 от "маке":В Крим руснаците са в хуманитарна криза.
Коментиран от #139
19:12 13.06.2026
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125 хахаха
19:14 13.06.2026
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129 хахахахха
До коментар #101 от "Факти":големи лъжи и мечти,не знам дали си достатъчно кух да го вярваш или просто мечтаеш,Руската икономика е в разцвет,за последните 5 години се е развила вътрешната продукция с над 50%, благодарение на санкциите Русия стана абсолютно независима,а евр0гейск@т@ к0чин@ фалира, защото урсули,каласи мерцове и тем подобни нацисти финансират терористичния киев,дефицит на стоки също няма в нито една район на Руската Федерация,западната ви пропаганда не минава тук
Коментиран от #137
19:17 13.06.2026
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131 Баба Гошка
19:18 13.06.2026
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133 гост
19:18 13.06.2026
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135 хахахахха
До коментар #82 от "Дон Корлеоне":а зеления 🤡 пусна ли тока и водата в киев,а канализацията оправи ли я или още между блоковете се изхождат?
19:20 13.06.2026
136 Паралес
19:20 13.06.2026
137 Ти от там ли пишеш
До коментар #129 от "хахахахха":Или търпиш несгоди тука в немотията. Не можа ли да покрие елементарните изисквания за ускорено получаване на ерефийско крепостничеството, пардон гражданство🤣🤣🤣
Коментиран от #148
19:21 13.06.2026
138 Тия терористи
19:21 13.06.2026
139 да питам
До коментар #115 от "1945":чел ли си Библията,да се лъже е грях
19:22 13.06.2026
140 az СВО Победа 81
1. Передната информационно - психологическа операция на Киев и кураторите му в Беюксел и Лондон.
2. Както винаги Киев е съсредоточен върху PR ефекта, т.к. няма сили за повече.
3. Впрочем въпросът с доставките на гориво в Крим е решен и дефицитът на гориво постепенно изчезва.
4. Признават го самите киевски пропагандатори.
5. А на бойната линия навсякъде ситуацията за Киев е много тежка основно заради липсата на жива сила.
Коментиран от #150
19:22 13.06.2026
141 хахахахха
До коментар #75 от "Новини от бъдещето":от бързане не са задали правилните данни на ИИ,типично за укрои3мет
Коментиран от #145
19:24 13.06.2026
142 Механик
Коментиран от #143
19:24 13.06.2026
143 Чакай още няколко часа
До коментар #142 от "Механик":пък после да ривеш. Че пропагандата на фашистите срещу Русия казва вечерта на 13.06. 😄
19:26 13.06.2026
144 Българин
Коментиран от #147
19:26 13.06.2026
145 Къде ви копат такива охлювофрени
До коментар #141 от "хахахахха":13 е още от вчера от 00:00, ама от де акъл в кратуна налупила ушанка🤣🤣🤣
Коментиран от #149
19:27 13.06.2026
146 Зеленчука
19:27 13.06.2026
147 Още не е бе глупав
До коментар #144 от "Българин":След няколко часа ще е. Рано си излязаъл да лазиш. 😄
19:27 13.06.2026
148 хахахахха
До коментар #137 от "Ти от там ли пишеш":комуникирам всеки ден с доста региони от Руската Федерация,включително и Крим, затова с чиста съвест мога да кажа че нямат проблем нито със стоки,нито с гориво,но вас западната пропаганда яко ви облъчва
19:28 13.06.2026
149 Вечерта на 13
До коментар #145 от "Къде ви копат такива охлювофрени":е днес бе глупав!
Коментиран от #151
19:28 13.06.2026
150 Бега бе😂
До коментар #140 от "az СВО Победа 81":И кой ти разправя тез неща?😅😅😅🤣😅😂
19:29 13.06.2026
151 А 01:00часана 13 юни
До коментар #149 от "Вечерта на 13":Какво е бе охлюФ, обед ли🤣🤣🤣
19:30 13.06.2026