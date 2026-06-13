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Украински дронове поразиха завод „Кримски титан“ - най-големият производител на химически продукти в Източна Европа ВИДЕО
  Тема: Украйна

Украински дронове поразиха завод „Кримски титан“ - най-големият производител на химически продукти в Източна Европа ВИДЕО

13 Юни, 2026 18:14, обновена 13 Юни, 2026 18:26 1 510 151

  • крим-
  • русия-
  • завод-
  • дронове-
  • украйна

Руските медии съобщават за "аварийна ситуация" в предприятието

Украински дронове поразиха завод „Кримски титан“ - най-големият производител на химически продукти в Източна Европа ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 13 юни украински дронове удариха завода „Кримски титан“ в Армянск, който произвежда титанов диоксид за руския военно-промишлен комплекс (ВПК).

Това съобщи Роберт (Мадяр) Бровди, командир на Силите за безпилотни системи (СБС).

Още новини от Украйна

„Свободолюбиви украински „Птици“ направиха посещение на учтивост в гореспоменатото съоръжение. Щетите са потвърдени. Пожарът бушува. Производството е спряно“, обясни в характерния си стил Мадяр, цитиран от УНИАН.

„Кримски титан“, който стана собственост на "Руски Титан“ след окупацията на полуострова, е най-големият завод за сярна киселина и титанов диоксид в Източна Европа. Той произвежда основната суровина за производството на барут, ракетно гориво и взривни вещества.

Мадяр цитира данни от местни обществени групи. Според тази информация заводът е бил ударен 23 пъти, което е довело до пълното му унищожение. Избухнал е пожар, така че работниците са били освободени.

Аварийните служби реагират на аварията, станала в химическия завод на „Титаниеви инвестиции“ АД в Северен Крим, от своя страна съобщава ТАСС, без да споменава за украински удари.

Не са открити превишения на максимално допустимите концентрации на вещества, съобщи Василий Телиженко, ръководител на градската администрация на Армянск, в своя Telegram канал.

„Аз съм в завода на „Титаниеви инвестиции“, на мястото на аварийната ситуация. Всички аварийни служби работят по отстраняването на аварията. На място работят и лаборатории. Лично проверих, че не са открити превишения на максимално допустимите концентрации на вещества“, написа той.

Кметът призова всички да запазят спокойствие и да следят официалните източници на информация.

Армянският клон на „Титаниеви инвестиции“ ООД е най-големият производител и износител на химически продукти в Източна Европа и единственият производител на титанов диоксид в Русия. В допълнение към титановия диоксид, заводът произвежда сярна киселина, железен сулфат и минерални торове, допълва ТАСС.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Читател

    23 25 Отговор
    И довечера всички у Киев у метрото много акъл трябва за това.

    Коментиран от #7, #13, #15

    18:31 13.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А НА БАС.....

    17 26 Отговор
    ЧЕ ТАЯ НОЩ ЩЕ СЕ САДЯТ ЛЕШНИЦИ И ВСЯКАКВИ ЧЕРУПЧЕСТИ ПО ЦЕЛА КРАИНА

    Коментиран от #9, #19, #20, #27

    18:33 13.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Курти

    22 9 Отговор

    До коментар #4 от "Читател":

    Ще идат в бункера на Бащицата в Кремъл

    18:35 13.06.2026

  • 14 ИСКАШ ЩОТО Е ГОТИНА

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Евроатлантик":

    А НИКОЙ НЕ ИСКА С УРСУЛА И оКАЯната

    Коментиран от #28

    18:36 13.06.2026

  • 15 Така е

    29 12 Отговор

    До коментар #4 от "Читател":

    Това го правят вече 5-та година украинците. Време е да го правят и московчани, всеки ден, всяка вечер, докато не подпалят Кремъл заедно с всички фашисти в него.

    Коментиран от #95

    18:36 13.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Минаващ

    15 17 Отговор
    Когато правиш всичко възможно дадено население на остров да му страда колкото се може повече, дали това население ще те при познае като твоя освободител и ще се иска да се върне при теб?!

    18:37 13.06.2026

  • 19 Кажи честно ... 🤣

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "А НА БАС.....":

    Да не би да са открили някой космодрум под 3 гаражни клетки ?! 🤣🤣🤣

    18:38 13.06.2026

  • 20 Путин

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "А НА БАС.....":

    Сорос ни нареди да сме "многоходови".

    18:38 13.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Няма край руският резил

    15 9 Отговор
    Няма.

    18:41 13.06.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    12 5 Отговор
    Всичко строго по плану !!!
    Боже госпади......😄😄😄

    18:41 13.06.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 6 Отговор

    До коментар #6 от "А НА БАС.....":

    за орешник лешник...първо се предупреждава НАТО, щото е балистика , да не ги запукат наистина , и само джуджове и пияни Маши ще останат

    18:41 13.06.2026

  • 28 БРАВО

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ИСКАШ ЩОТО Е ГОТИНА":

    ВЕЧЕ ИМА ТРИМА ЕХСИБИЦИ...........

    18:42 13.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 34 маке

    12 10 Отговор
    Крим не е ,,окупиран" както сте написали, а си е бил и винаги ще бъде Руски

    Коментиран от #115

    18:48 13.06.2026

  • 35 Копейка

    5 2 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    18:49 13.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 43 Агресорът Зеленски

    9 3 Отговор
    Вече пускам в действие няколко модела Фламинго, има и балистичен, който ще изпробвам по Москва, имам и крилати ракети, летящи на 10 м. от земята, имам и варианти на морски дронове, имам и аналог на Пейтриът, има и още няколко изненади! 🤗

    18:57 13.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да де

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4,5 години .

    18:57 13.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 49 Жожи

    7 3 Отговор
    Ами олигарсите като не разрешават да се нулира наркомана, щото им е изгоден, нека наркоманът ги разори, та дано им дойде умът в главата.

    18:59 13.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 61 Котарака

    7 2 Отговор
    Удри руските поганци...да бягат от крим...

    Коментиран от #69

    19:01 13.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Факти

    7 1 Отговор
    Цел: Демилитаризиране на Украйна, за да е Русия сигурна
    Резултат: Най-въоръжената Украйна и най-несигурната Русия от 80 години
    Цаната:
    - безброй убити и осакатени руснаци
    - съсипана икономика
    - дефицит на стоки и услуги
    - китайско робство

    19:02 13.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Нема бегане баце

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "Котарака":

    Всички пътища от и за Крим са блокирани от ВСУ.

    Коментиран от #89

    19:03 13.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 СССС

    2 5 Отговор
    Като ударят балистичните ракети ООкрайна Зеленият Клоун реве по цял ден !!!

    19:03 13.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 пламен

    6 0 Отговор
    Нещата са ясни
    Русия загуби войната която започна

    19:04 13.06.2026

  • 75 Новини от бъдещето

    2 4 Отговор
    Нощта на 13-ти юни е тази вечер. Да не са объркали и да са пуснали видеото по-рано?

    Коментиран от #141

    19:04 13.06.2026

  • 76 Атина Палада оригинал

    4 1 Отговор
    Направили са го на кайма:)))))

    19:04 13.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Многоходовото

    5 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #108

    19:04 13.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Хахахаха

    5 1 Отговор
    Ако тупин беше приел мир, завода още щеше да е здрав. Кой още търпи такъв тупин?

    19:05 13.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Дон Корлеоне

    5 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #135

    19:05 13.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Матура

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "Нема бегане баце":

    Нещо географията и елементарната логика не са ви силни страни.

    19:06 13.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Бъркаш се

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Фашистите са в к0чин@т@ ес и уср@йна,и трябва да благодарим на Руските войници че ги громят ежедневно 🇷🇺👏

    19:07 13.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Хомосексуалисти за Путин

    4 0 Отговор
    Ура!

    19:08 13.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Бъркаш се

    2 5 Отговор

    До коментар #78 от "Многоходовото":

    уср@инските загуби са над 2 милиона,от руска страна са не повече от 300к,мечтите на укродебилите са като тези на евр0гейт@ците,необятни🤣

    19:10 13.06.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 1945

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "маке":

    В Крим руснаците са в хуманитарна криза.

    Коментиран от #139

    19:12 13.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 хахаха

    0 2 Отговор
    браво на украинците още три години и ще победят - слава на вселенски

    19:14 13.06.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 хахахахха

    1 3 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    големи лъжи и мечти,не знам дали си достатъчно кух да го вярваш или просто мечтаеш,Руската икономика е в разцвет,за последните 5 години се е развила вътрешната продукция с над 50%, благодарение на санкциите Русия стана абсолютно независима,а евр0гейск@т@ к0чин@ фалира, защото урсули,каласи мерцове и тем подобни нацисти финансират терористичния киев,дефицит на стоки също няма в нито една район на Руската Федерация,западната ви пропаганда не минава тук

    Коментиран от #137

    19:17 13.06.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Баба Гошка

    1 3 Отговор
    Колко още ще ги търпят? Постилайте килима и укрзловредниците да отлитат към Луната.

    19:18 13.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 гост

    1 0 Отговор
    Голямата гъба,доволен ли си от това което си направил...голяма грешка си.....голяма.

    19:18 13.06.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 хахахахха

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Дон Корлеоне":

    а зеления 🤡 пусна ли тока и водата в киев,а канализацията оправи ли я или още между блоковете се изхождат?

    19:20 13.06.2026

  • 136 Паралес

    1 0 Отговор
    Един кондор лети....

    19:20 13.06.2026

  • 137 Ти от там ли пишеш

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "хахахахха":

    Или търпиш несгоди тука в немотията. Не можа ли да покрие елементарните изисквания за ускорено получаване на ерефийско крепостничеството, пардон гражданство🤣🤣🤣

    Коментиран от #148

    19:21 13.06.2026

  • 138 Тия терористи

    2 2 Отговор
    и химическо заразяване ще предизвикат! А Европа спонсор на тероризма!

    19:21 13.06.2026

  • 139 да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "1945":

    чел ли си Библията,да се лъже е грях

    19:22 13.06.2026

  • 140 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор
    Накратко:

    1. Передната информационно - психологическа операция на Киев и кураторите му в Беюксел и Лондон.

    2. Както винаги Киев е съсредоточен върху PR ефекта, т.к. няма сили за повече.

    3. Впрочем въпросът с доставките на гориво в Крим е решен и дефицитът на гориво постепенно изчезва.

    4. Признават го самите киевски пропагандатори.

    5. А на бойната линия навсякъде ситуацията за Киев е много тежка основно заради липсата на жива сила.

    Коментиран от #150

    19:22 13.06.2026

  • 141 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Новини от бъдещето":

    от бързане не са задали правилните данни на ИИ,типично за укрои3мет

    Коментиран от #145

    19:24 13.06.2026

  • 142 Механик

    1 0 Отговор
    Ууудриии!

    Коментиран от #143

    19:24 13.06.2026

  • 143 Чакай още няколко часа

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Механик":

    пък после да ривеш. Че пропагандата на фашистите срещу Русия казва вечерта на 13.06. 😄

    19:26 13.06.2026

  • 144 Българин

    1 1 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    Коментиран от #147

    19:26 13.06.2026

  • 145 Къде ви копат такива охлювофрени

    0 1 Отговор

    До коментар #141 от "хахахахха":

    13 е още от вчера от 00:00, ама от де акъл в кратуна налупила ушанка🤣🤣🤣

    Коментиран от #149

    19:27 13.06.2026

  • 146 Зеленчука

    1 1 Отговор
    Мрази Къйиф, абсолютно ясно е.

    19:27 13.06.2026

  • 147 Още не е бе глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Българин":

    След няколко часа ще е. Рано си излязаъл да лазиш. 😄

    19:27 13.06.2026

  • 148 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Ти от там ли пишеш":

    комуникирам всеки ден с доста региони от Руската Федерация,включително и Крим, затова с чиста съвест мога да кажа че нямат проблем нито със стоки,нито с гориво,но вас западната пропаганда яко ви облъчва

    19:28 13.06.2026

  • 149 Вечерта на 13

    0 2 Отговор

    До коментар #145 от "Къде ви копат такива охлювофрени":

    е днес бе глупав!

    Коментиран от #151

    19:28 13.06.2026

  • 150 Бега бе😂

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "az СВО Победа 81":

    И кой ти разправя тез неща?😅😅😅🤣😅😂

    19:29 13.06.2026

  • 151 А 01:00часана 13 юни

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "Вечерта на 13":

    Какво е бе охлюФ, обед ли🤣🤣🤣

    19:30 13.06.2026

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