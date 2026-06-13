Украински дронове поразиха завод „Кримски титан“ - най-големият производител на химически продукти в Източна Европа ВИДЕО

В нощта на 13 юни украински дронове удариха завода „Кримски титан“ в Армянск, който произвежда титанов диоксид за руския военно-промишлен комплекс (ВПК).

Това съобщи Роберт (Мадяр) Бровди, командир на Силите за безпилотни системи (СБС).

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„Свободолюбиви украински „Птици“ направиха посещение на учтивост в гореспоменатото съоръжение. Щетите са потвърдени. Пожарът бушува. Производството е спряно“, обясни в характерния си стил Мадяр, цитиран от УНИАН.

„Кримски титан“, който стана собственост на "Руски Титан“ след окупацията на полуострова, е най-големият завод за сярна киселина и титанов диоксид в Източна Европа. Той произвежда основната суровина за производството на барут, ракетно гориво и взривни вещества.

Мадяр цитира данни от местни обществени групи. Според тази информация заводът е бил ударен 23 пъти, което е довело до пълното му унищожение. Избухнал е пожар, така че работниците са били освободени.

Аварийните служби реагират на аварията, станала в химическия завод на „Титаниеви инвестиции“ АД в Северен Крим, от своя страна съобщава ТАСС, без да споменава за украински удари.

Не са открити превишения на максимално допустимите концентрации на вещества, съобщи Василий Телиженко, ръководител на градската администрация на Армянск, в своя Telegram канал.

„Аз съм в завода на „Титаниеви инвестиции“, на мястото на аварийната ситуация. Всички аварийни служби работят по отстраняването на аварията. На място работят и лаборатории. Лично проверих, че не са открити превишения на максимално допустимите концентрации на вещества“, написа той.

Кметът призова всички да запазят спокойствие и да следят официалните източници на информация.

Армянският клон на „Титаниеви инвестиции“ ООД е най-големият производител и износител на химически продукти в Източна Европа и единственият производител на титанов диоксид в Русия. В допълнение към титановия диоксид, заводът произвежда сярна киселина, железен сулфат и минерални торове, допълва ТАСС.