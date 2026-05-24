Руски войски не са нанесли удари по гражданска инфраструктура в Украйна

Руските военни не са планирали или извършвали никакви удари по гражданска инфраструктура в Украйна. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

По време на масиран удар с ракети „Орешник“, „Искандер“, „Кинжал“ и „Циркон“ в Киев и Киевска област, руските сили са нанесли удари по обекти на украинския военно-промишлен комплекс, командни пунктове на Главното командване на Сухопътните войски и Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, съобщи руското Министерство на отбраната.

Министерството уточни, че сред целите, поразени по време на масирания удар на 24 май в Киев и Киевска област от системите „Орешник“, „Искандер“, „Кинжал“ и „Циркон“, както и от крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране и ударни дронове, са били обекти на украинския военно-промишлен комплекс, военна инфраструктура, както и командни пунктове на Главното командване на Сухопътните войски, Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна и други командни пунктове на Въоръжените сили на Украйна.