Руски войски не са нанесли удари по гражданска инфраструктура в Украйна
  Тема: Украйна

24 Май, 2026 14:25 985 33

Те са нанесли удари по обекти на украинския военно-промишлен комплекс

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руските военни не са планирали или извършвали никакви удари по гражданска инфраструктура в Украйна. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Не са планирани или извършвани удари по гражданска инфраструктура в Украйна“, заяви Министерството на отбраната.

По време на масиран удар с ракети „Орешник“, „Искандер“, „Кинжал“ и „Циркон“ в Киев и Киевска област, руските сили са нанесли удари по обекти на украинския военно-промишлен комплекс, командни пунктове на Главното командване на Сухопътните войски и Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, съобщи руското Министерство на отбраната.

Министерството уточни, че сред целите, поразени по време на масирания удар на 24 май в Киев и Киевска област от системите „Орешник“, „Искандер“, „Кинжал“ и „Циркон“, както и от крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране и ударни дронове, са били обекти на украинския военно-промишлен комплекс, военна инфраструктура, както и командни пунктове на Главното командване на Сухопътните войски, Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна и други командни пунктове на Въоръжените сили на Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама

    21 4 Отговор
    где Сирски ?!

    Коментиран от #3, #13

    14:29 24.05.2026

  • 2 военен неможач

    17 3 Отговор
    Нещо много постна итформация. Има нещо, което европейските медии не искат да съобщят

    14:29 24.05.2026

  • 3 Ами

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ама":

    брал орехи...

    14:30 24.05.2026

  • 4 Бонев

    11 5 Отговор
    Това че не са нанесли удари по гражданска инфраструктура не пречи да се организира един украински спектакъл тип Буча.

    14:30 24.05.2026

  • 5 Удри бaце,

    13 4 Отговор
    И без това ти дъвчат у...., поне да има за какво.

    14:31 24.05.2026

  • 6 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    10 17 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    14:31 24.05.2026

  • 7 Раша да не го игре сърдита

    11 16 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    14:31 24.05.2026

  • 8 Пуратино 🤥🤥

    9 18 Отговор
    Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата

    14:31 24.05.2026

  • 9 ру БЛАТА

    10 23 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #18, #21, #32, #33

    14:32 24.05.2026

  • 10 Никой

    6 8 Отговор
    Те, украинците също не са планирали и извършвали никакви удари по гражданската структура в Старобелск . Всички атаки са извършени от извънземни .

    Коментиран от #31

    14:32 24.05.2026

  • 11 хъхъ

    21 5 Отговор
    Голям вой на укро-бандитите. А при първите удари с Орешник, Наркомански каза, че такава ракета нямало. Тогава Захарова правилно попита - Щом няма Орешник, завод Южмаш има ли? Клоунът така и не отговори.

    Коментиран от #23

    14:33 24.05.2026

  • 12 Z-канали за обстрела с "Орешник":

    6 11 Отговор
    Z-канали за обстрела с "Орешник": Този път запалихме 3 гаража. Как се получи така ? Този въпрос постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-общността. В публикацията на канала по темата няма съмнение, че точно там, в Била Церква, е паднал "Орешник". Стрували си цената на "Орешник" за такъв резултат от използването му .

    14:33 24.05.2026

  • 13 смях

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ама":

    миСирски умря. Военните ядосани на Зеленски - оставил ги да гинат, докато той се скрил в Полша.

    14:33 24.05.2026

  • 14 Град Козлодуй

    7 13 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #17, #19

    14:34 24.05.2026

  • 15 руската мечка

    7 7 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #25

    14:35 24.05.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор
    Когато искаме, но ракетите са криви, руски, родни .....😄☝️

    14:37 24.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 007

    0 4 Отговор
    Все повече войната заприлича на позиционната, окопна ПСВ, а позицията на ЕС с действието предимно на двете дами си е опит за исторически реваншизъм по национална принаслежност-Германия и балтийските републики. Няма голяма разлика с реваншизма на Путин заради разпада на ссср, но съществено е с какви пари се върши, нашите и на следващите европейски поколения.

    14:39 24.05.2026

  • 21 Много ограничен

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "ру БЛАТА":

    И всеки ден повтаряш едно и също.

    14:40 24.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Майор Деянов, на всеки километър

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "хъхъ":

     "...завод Южмаш има ли?..."

    Разбира се че Южмаш има и бълва дронове, ракети за главите руски клети !!! Рушняците пак са опитали нощес да го ударят и пак безуспешно.

    Коментиран от #28, #30

    14:43 24.05.2026

  • 24 Мишел

    1 2 Отговор
    Ударен е ключов химически завод в Русия - „Метафракс Кемикъл“, разположен в Пермския регион, на около 1700 километра от украинската граница. Според руски източници атаката е била извършена с дронове на далечен обсег. Заводът се намира в град Губаха в Пермския край – дълбоко във вътрешността на Русия, което прави атаката една от най-дълбоките украински операции от началото на войната.

    14:43 24.05.2026

  • 25 Ъъъ

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "руската мечка":

    "пак ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце"

    Пак? Кога е играла, че пак да играе? Още повече по команда на НАТО...Кое НАТО?Американското? Или европейското?🤔

    14:44 24.05.2026

  • 26 Рублевка

    2 2 Отговор
    Къде ми е коментара за село Малка Токмачка? Имало ли е Искандер по Кривия рог, родния град на зеления мухъл?

    14:44 24.05.2026

  • 27 Яяяяя

    2 1 Отговор
    Те Братушките са най-добрата нация на света. Най-честните, най-миролюбивите, най-човечните.... Изобщо най! Но в наглостта и в идиотизма наистина са НАЙ!

    14:45 24.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Рублевка

    0 0 Отговор
    Украински диверсанти дерат живи гъбари в горите на Русия, за да всяват страх сред населението.

    14:47 24.05.2026

  • 30 Юж маш стана миш маш

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Хахаха. Ти не си на всеки км, а си на 4 км.

    14:47 24.05.2026

  • 31 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    "...украинците също не са планирали и извършвали никакви удари по гражданската структура в Старобелск..."

    Унищожено е школо за дроноводи !!!
    60 броя Мухтар, Рамзан и Хабиб гушнаха букетя ☝️

    14:47 24.05.2026

  • 32 Така ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ру БЛАТА":

    Онзи горе, дето си го задгърбил, си знае работата. А и не е ясно, след някоя годинка, дали няма да те изпрати точно там. Като те чета, бързаш.

    14:48 24.05.2026

  • 33 Мутата

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ру БЛАТА":

    Руснаците се радват повече, един циганин по-малко

    14:48 24.05.2026

