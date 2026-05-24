Сблъсъци на плаж в САЩ доведе до раняването на 19 души

Най-малко 19 души са ранени при блъсканица на плаж в Южна Каролина, съобщи New York Post, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал около 1:00 ч. сутринта на 24 май близо до курортния град Миртъл Бийч. Повечето от ранените са получили леки наранявания и са били лекувани на място, като само трима са се нуждаели от хоспитализация. Спешните служби не изключват възможността някои от ранените да са пътували до близки болници, което означава, че действителният брой на ранените може да е по-висок.

Властите все още не са разкрили точните обстоятелства около инцидента, като са заявили само, че блъсканицата е станала „близо до сцената“. Изданието обаче отбелязва, че в момента в района се провежда ежегоден байкърски фестивал. През май 2025 г., по време на фестивала, близо до сцената е възникнала и блъсканица, при която са ранени над 10 души.