Сблъсъци на плаж в САЩ доведе до раняването на 19 души

Най-малко 19 души са ранени при блъсканица на плаж в Южна Каролина, съобщи New York Post, позовавайки се на местните власти.
Инцидентът е станал около 1:00 ч. сутринта на 24 май близо до курортния град Миртъл Бийч. Повечето от ранените са получили леки наранявания и са били лекувани на място, като само трима са се нуждаели от хоспитализация. Спешните служби не изключват възможността някои от ранените да са пътували до близки болници, което означава, че действителният брой на ранените може да е по-висок.
Властите все още не са разкрили точните обстоятелства около инцидента, като са заявили само, че блъсканицата е станала „близо до сцената“. Изданието обаче отбелязва, че в момента в района се провежда ежегоден байкърски фестивал. През май 2025 г., по време на фестивала, близо до сцената е възникнала и блъсканица, при която са ранени над 10 души.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алекс
16:17 24.05.2026
2 Кравария ми е
16:17 24.05.2026
3 С ТАЗИ ДЕФОРМИРАНА
16:18 24.05.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #8
16:18 24.05.2026
5 Байкър
16:19 24.05.2026
6 Сталин
-Адолф Хитлер
Коментиран от #9
16:19 24.05.2026
7 Джендърлък, дрога
16:20 24.05.2026
8 Палата в Атина
До коментар #4 от "Атина Палада":Според Милена е така...
16:21 24.05.2026
9 Демократ
До коментар #6 от "Сталин":Сащ са си там ама нито третия райх съществува нито сересето а бъди сигурен че и германия и русия ще свършат преди Сащ.
Коментиран от #15
16:24 24.05.2026
10 Путин е
16:36 24.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен
16:42 24.05.2026
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
за бой между надрусани и пияни мотористи...
17:32 24.05.2026
14 кравария
18:07 24.05.2026
15 Розов пудел с бустер
До коментар #9 от "Демократ":Дрогирани, необразовани, мързеливи, затлъстели, извратени, арогантни с 40 трилиона дълг = фалит = сменяй зелените шекели с рубли или юани и си затваряй зу рлата!
18:18 24.05.2026
16 Бай Хой
18:41 24.05.2026