Сблъсъци на плаж в САЩ доведе до раняването на 19 души

24 Май, 2026 16:15 2 109 16

Трима от участвалите в мелето се нуждаят от хоспитализация

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко 19 души са ранени при блъсканица на плаж в Южна Каролина, съобщи New York Post, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал около 1:00 ч. сутринта на 24 май близо до курортния град Миртъл Бийч. Повечето от ранените са получили леки наранявания и са били лекувани на място, като само трима са се нуждаели от хоспитализация. Спешните служби не изключват възможността някои от ранените да са пътували до близки болници, което означава, че действителният брой на ранените може да е по-висок.

Властите все още не са разкрили точните обстоятелства около инцидента, като са заявили само, че блъсканицата е станала „близо до сцената“. Изданието обаче отбелязва, че в момента в района се провежда ежегоден байкърски фестивал. През май 2025 г., по време на фестивала, близо до сцената е възникнала и блъсканица, при която са ранени над 10 души.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алекс

    18 0 Отговор
    Добра новина

    16:17 24.05.2026

  • 2 Кравария ми е

    17 0 Отговор
    идеал за живот...

    16:17 24.05.2026

  • 3 С ТАЗИ ДЕФОРМИРАНА

    22 2 Отговор
    КАУБОЙСКА И ИЗВРАТЕНА ПСИХИКА ВЪПРОС НА ВРЕМЕ Е РАЗПАДА НА САЩ.

    16:18 24.05.2026

  • 4 Атина Палада

    12 3 Отговор
    В 1:00 ч сутринта,т.е.през нощта:) Значи американците ходят на плаж през нощта:)

    Коментиран от #8

    16:18 24.05.2026

  • 5 Байкър

    19 0 Отговор
    Млатили са се заради чадър на ,,Първа линия"....

    16:19 24.05.2026

  • 6 Сталин

    18 0 Отговор
    "Не виждам много бъдеще за американците в тяхната разложена страна ,те имат своите расови проблеми,проблемът със социалните неравенства . Чувствата ми срещу американизма са чувства на омраза и дълбоко отвращение ,всичко в поведението на американското общество разкрива,че неговата половина е юдеизирана и другата половина негроизирана.Как някой може да очаква такава държава да издържи?"

    -Адолф Хитлер

    Коментиран от #9

    16:19 24.05.2026

  • 7 Джендърлък, дрога

    14 0 Отговор
    и негърскаПот.

    16:20 24.05.2026

  • 8 Палата в Атина

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Според Милена е така...

    16:21 24.05.2026

  • 9 Демократ

    4 16 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Сащ са си там ама нито третия райх съществува нито сересето а бъди сигурен че и германия и русия ще свършат преди Сащ.

    Коментиран от #15

    16:24 24.05.2026

  • 10 Путин е

    6 1 Отговор
    виновен!

    16:36 24.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    8 1 Отговор
    Вижте от къде идват лошите неща

    16:42 24.05.2026

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Сблъсъци, блъсканица - много меки думи използвате
    за бой между надрусани и пияни мотористи...

    17:32 24.05.2026

  • 14 кравария

    3 0 Отговор
    изтече в канала!!!

    18:07 24.05.2026

  • 15 Розов пудел с бустер

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Демократ":

    Дрогирани, необразовани, мързеливи, затлъстели, извратени, арогантни с 40 трилиона дълг = фалит = сменяй зелените шекели с рубли или юани и си затваряй зу рлата!

    18:18 24.05.2026

  • 16 Бай Хой

    1 0 Отговор
    Милено пишеш байкърски фестивал, може би става въпрос за бакърски такъв , или изделия от мед

    18:41 24.05.2026