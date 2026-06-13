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САЩ де факто признаха резултатите от разследването на биологичните лаборатории в Украйна
  Тема: Украйна

САЩ де факто признаха резултатите от разследването на биологичните лаборатории в Украйна

13 Юни, 2026 18:47 1 110 16

  • сащ-
  • украйна-
  • биологични лаборатории

Заместник-председателят на Държавната дума подчерта, че по време на разследването е доказана връзката на инвестиционната компания Rosemont Seneca Partners с основните изпълнители на Пентагона

САЩ де факто признаха резултатите от разследването на биологичните лаборатории в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Националното разузнаване на САЩ всъщност потвърди заключенията от парламентарното разследване на Държавната дума и Съвета на федерацията за финансирането от САЩ на опасни биологични лаборатории, включително в Украйна. Това каза пред репортери заместник-председателят на Държавната дума, ръководител на междуфракционната работна група по въпросите на биологичната безопасност Ирина Яровая.

Така депутатът коментира информацията, изнесена от директора на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард, че американското правителство финансира дейността на биологични лаборатории с опасни патогени в Украйна, както и в десетки други страни по света.

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„Националното разузнаване на САЩ призна и фактически потвърди заключенията от парламентарното разследване, започнато от Държавната дума“, каза Яровая. "Както е отбелязано в окончателния доклад на парламентарната комисия, през 2009 г. синът на бившия президент на САЩ Джо Байдън, Хънтър Байдън, основа инвестиционната компания Rosemont Seneca Partners. По време на разследването беше доказана тясната връзка на този фонд с основните изпълнители на Пентагона, включително компанията Metabiota." (Метабиота) Парламентарно разследване разкри военно-биологичен проект в Украйна, който представляваше сериозна заплаха за цялото човечество."

Заместник-председателят подчерта, че Украйна се е превърнала в полигон за опасни тестове и „източник на непредсказуеми биологични заплахи за целия свят“. „Фактът за финансиране на опасни биологични лаборатории, потвърден от Националното разузнаване на САЩ, както и доказателствата и заключенията от нашето парламентарно разследване на дейността на биологичните лаборатории на Пентагона в Украйна убедително показаха каква сериозна опасност за човечеството представляват военните биологични експерименти, свързани с модификацията на особено опасни вируси“, заключи парламентаристът.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Патриот

    6 25 Отговор
    Защо Радев уж е за мир в Украйна,
    но нито веднъж не е призовал Путин да спре да убива
    бесарабските и запорожките българи в Украйна!

    Коментиран от #9

    18:51 13.06.2026

  • 2 Zeлен надрусан парцал

    15 4 Отговор
    Ще отричам докрай, докато ме обе$$ят...

    18:56 13.06.2026

  • 3 Опасни патогени

    4 15 Отговор
    Колкото и да са опасни,те засягат само индивиди от една строго определена апло/обикновина или проста/група.На хора с човешко развитие не влияят.

    18:58 13.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Резидентивъл

    7 4 Отговор
    И ковида от там го пуснаха, освен мутантите от Чернобил, вече има у зомбита от умбрела корпорейшън. Затова военните не настъпват, заради карантината в зелена хайверия.

    Коментиран от #10

    19:01 13.06.2026

  • 6 Кемтрейлс

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Ти пък щото не си.

    19:02 13.06.2026

  • 7 Руски фейкове

    3 16 Отговор
    След разпада на СССР, на основание договор, САЩ поемат контрола над лаборатории в бившия Съветски съюз, в които се съхраняват патогени като антракс и други. И това не е някаква секретна информация. Целта е била да се предотврати опасно разпространение на патогените, а не да се създава биологично оръжие.

    19:03 13.06.2026

  • 8 Многоходовото

    3 12 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #11

    19:06 13.06.2026

  • 9 Ами Путин

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Патриот":

    никой не убива бе тротке. А Радев не е представител на САЩ създали тази война, че да говори с Путин. Иначе Радев казва най точното. Войната ще свърши с преговори, а колкото по рано, толкова по малко жертви.

    19:06 13.06.2026

  • 10 ужас

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Резидентивъл":

    От ковида починаха 500 000 руснаци.

    19:08 13.06.2026

  • 11 Нали си знаеш

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Многоходовото":

    Пропагандата винаги цели глупака.

    19:08 13.06.2026

  • 12 Без име

    3 0 Отговор
    Всяка конспирация от последните години, се оказва живата истина.

    19:22 13.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 точка

    0 0 Отговор
    Заради ТОВА хързулнаха Тулси Габард. Тя бе ЖЕНА с достоинство!!! Крайно неудобна за дълбоката държава. Но фактът е налице— ТЕ виновни, извършвали са гадости в украта, впрочем и у. назе са си правили. орити.

    19:30 13.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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