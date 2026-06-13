Националното разузнаване на САЩ всъщност потвърди заключенията от парламентарното разследване на Държавната дума и Съвета на федерацията за финансирането от САЩ на опасни биологични лаборатории, включително в Украйна. Това каза пред репортери заместник-председателят на Държавната дума, ръководител на междуфракционната работна група по въпросите на биологичната безопасност Ирина Яровая.
Така депутатът коментира информацията, изнесена от директора на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард, че американското правителство финансира дейността на биологични лаборатории с опасни патогени в Украйна, както и в десетки други страни по света.
„Националното разузнаване на САЩ призна и фактически потвърди заключенията от парламентарното разследване, започнато от Държавната дума“, каза Яровая. "Както е отбелязано в окончателния доклад на парламентарната комисия, през 2009 г. синът на бившия президент на САЩ Джо Байдън, Хънтър Байдън, основа инвестиционната компания Rosemont Seneca Partners. По време на разследването беше доказана тясната връзка на този фонд с основните изпълнители на Пентагона, включително компанията Metabiota." (Метабиота) Парламентарно разследване разкри военно-биологичен проект в Украйна, който представляваше сериозна заплаха за цялото човечество."
Заместник-председателят подчерта, че Украйна се е превърнала в полигон за опасни тестове и „източник на непредсказуеми биологични заплахи за целия свят“. „Фактът за финансиране на опасни биологични лаборатории, потвърден от Националното разузнаване на САЩ, както и доказателствата и заключенията от нашето парламентарно разследване на дейността на биологичните лаборатории на Пентагона в Украйна убедително показаха каква сериозна опасност за човечеството представляват военните биологични експерименти, свързани с модификацията на особено опасни вируси“, заключи парламентаристът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Патриот
но нито веднъж не е призовал Путин да спре да убива
бесарабските и запорожките българи в Украйна!
Коментиран от #9
18:51 13.06.2026
2 Zeлен надрусан парцал
18:56 13.06.2026
3 Опасни патогени
18:58 13.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Резидентивъл
Коментиран от #10
19:01 13.06.2026
6 Кемтрейлс
До коментар #4 от "хихи":Ти пък щото не си.
19:02 13.06.2026
7 Руски фейкове
19:03 13.06.2026
8 Многоходовото
Коментиран от #11
19:06 13.06.2026
9 Ами Путин
До коментар #1 от "Патриот":никой не убива бе тротке. А Радев не е представител на САЩ създали тази война, че да говори с Путин. Иначе Радев казва най точното. Войната ще свърши с преговори, а колкото по рано, толкова по малко жертви.
19:06 13.06.2026
10 ужас
До коментар #5 от "Резидентивъл":От ковида починаха 500 000 руснаци.
19:08 13.06.2026
11 Нали си знаеш
До коментар #8 от "Многоходовото":Пропагандата винаги цели глупака.
19:08 13.06.2026
12 Без име
19:22 13.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 точка
19:30 13.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.