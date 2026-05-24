Първата от десетте хоспитализирани жертви на нападението на украинските въоръжени сили срещу колеж в Старобелск, Луганска народна република, е изписана от болницата. Ръководителят на ЛНР Леонид Пасечник съобщи това пред репортери.

„Към днешна дата едно дете е изписано от болницата. Девет други получават медицински грижи в стационарни медицински заведения. Останалите се лекуват у дома“, каза Пасечник.

Преди това той съобщи за 65 жертви в резултат на нападението.