13 американски войници са убити в операция „Епична ярост“ в Иран

Джон Клинър е един от 13-те американски войници, убити в операция „Епична ярост“ – името, което Пентагонът даде на войната в Иран, съобщи Си Ен Ен в материал, посветен на жертвите от страна на САЩ във военната операция.

На 28 февруари тази година САЩ и Израел започват мащабни съвместни удари срещу Иран.

Клинър загина заедно с петима други членове на екипажа, които са били на борда на самолет за презареждане KC-135 Stratotanker на американските военновъздушни сили, когато той се разби на 12 март в Западен Ирак.

По-рано същия месец шестима други военнослужещи бяха убити на 1 март след ирански удра в пристанището Шуайба в Кувейт. Военнослужещ почина на 8 март след атака на Иран срещу Военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия.

„Ако някоя от смъртите им означава нещо – тогава, моля, не откъсвайте поглед. Военните животи не са за губене. Хората, които решават кога и къде да воюваме, отговарят пред нас“, написа в пост във Фейсбук Жан Мари Дилон, леля на Джон Клинър, пише bTV.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата му с някои от семействата на загиналите войници, не го е накарала да съжалява, че е започнал войната.

Тръмп и висши военни служители ясно заявиха, че вероятно ще има още жертви.

Приблизително 400 военнослужещи са ранени по време на операция „Епична ярост“, твърди капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ. По-голямата част от получените наранявания са леки и 90% от военнослужещите са се върнали на служба, уточнява Хокинс.

Най-малко 3375 души са убити в Иран, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу страната, според държавните медии в Иран. Един от ударите е убил близо 170 деца.