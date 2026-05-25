13 американски войници са убити в операция „Епична ярост“ в Иран

Джон Клинър е един от 13-те американски войници, убити в операция „Епична ярост“ – името, което Пентагонът даде на войната в Иран, съобщи Си Ен Ен в материал, посветен на жертвите от страна на САЩ във военната операция.
На 28 февруари тази година САЩ и Израел започват мащабни съвместни удари срещу Иран.
Клинър загина заедно с петима други членове на екипажа, които са били на борда на самолет за презареждане KC-135 Stratotanker на американските военновъздушни сили, когато той се разби на 12 март в Западен Ирак.
По-рано същия месец шестима други военнослужещи бяха убити на 1 март след ирански удра в пристанището Шуайба в Кувейт. Военнослужещ почина на 8 март след атака на Иран срещу Военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия.
„Ако някоя от смъртите им означава нещо – тогава, моля, не откъсвайте поглед. Военните животи не са за губене. Хората, които решават кога и къде да воюваме, отговарят пред нас“, написа в пост във Фейсбук Жан Мари Дилон, леля на Джон Клинър, пише bTV.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата му с някои от семействата на загиналите войници, не го е накарала да съжалява, че е започнал войната.
Тръмп и висши военни служители ясно заявиха, че вероятно ще има още жертви.
Приблизително 400 военнослужещи са ранени по време на операция „Епична ярост“, твърди капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ. По-голямата част от получените наранявания са леки и 90% от военнослужещите са се върнали на служба, уточнява Хокинс.
Най-малко 3375 души са убити в Иран, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу страната, според държавните медии в Иран. Един от ударите е убил близо 170 деца.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #12
18:59 25.05.2026
2 така така
Коментиран от #6
19:01 25.05.2026
3 дядо
19:01 25.05.2026
4 Евгени от Алфапласт
19:09 25.05.2026
5 Руснак без крак
Коментиран от #7
19:09 25.05.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "така така":Требе първо да та питат
19:20 25.05.2026
7 🦁ЩЩД🦁
До коментар #5 от "Руснак без крак":Да,ама на руснаците МОЧА го бутнаха.Построиха паметник на американските летци,паднали над София.Сега,нищо чудно,и на тия да построят паметник.В Южния парк,до Амбасадата.Щото и тия са "демократично"умрели.
Коментиран от #10
19:21 25.05.2026
8 Владимир Путин, президент
В СВО Епичен провал бяха убити и осакатени
1 300 000 руснаци !!! Долавяте ли разликата, МАЩАБА и пачему Русия наистина е ВЕЛИКА ☝️
19:24 25.05.2026
9 Бай онзи
19:25 25.05.2026
11 Миролюб Войнов,аналитик
19:36 25.05.2026
12 Бог да ги прости!
До коментар #1 от "Без име":Едва ли ще им издигнат паметник върху разрушеното девическо училище в Иран?щ.
19:41 25.05.2026
13 Механик
Аз също не споря да съм красавец, но от тая снимка лъха на нисък интелект генни изкривявания.
И това са им войниците???? Такава е цялата им нация от химически обработени и мозъчно лишени зомбита.
Коментиран от #14
19:42 25.05.2026
14 Да де, ама
До коментар #13 от "Механик":Да не ти се налага да общуваш с български полицай на живо. Тогава ще разбереш, какво означава простотия, нисък интелект, лош външен вид, липса на елементарно възпитание, но пък с огромни заплати.
Коментиран от #18, #20
19:50 25.05.2026
17 Факти
19:59 25.05.2026
18 🦁ЩЩД🦁
До коментар #14 от "Да де, ама":Момчетата на улицата,в метрото, не са такива,каквито ги описваш ! И заплатите им изобщо не са "космически"!Другаде е заровено кучето,по-високо !
19:59 25.05.2026
19 Факти
20:00 25.05.2026
20 Това е
До коментар #14 от "Да де, ама":абсолютно вярно. Милиционерите са много тъпи парчета. Мизерници и комплексари.
20:03 25.05.2026
21 Баба Гошка
20:16 25.05.2026
22 Иван 1
20:20 25.05.2026