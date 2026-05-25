13 американски войници са убити в операция „Епична ярост“ в Иран

25 Май, 2026 18:55 1 130 22

Доналд Тръмп се срещна с някои от близките им

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Джон Клинър е един от 13-те американски войници, убити в операция „Епична ярост“ – името, което Пентагонът даде на войната в Иран, съобщи Си Ен Ен в материал, посветен на жертвите от страна на САЩ във военната операция.

На 28 февруари тази година САЩ и Израел започват мащабни съвместни удари срещу Иран.

Клинър загина заедно с петима други членове на екипажа, които са били на борда на самолет за презареждане KC-135 Stratotanker на американските военновъздушни сили, когато той се разби на 12 март в Западен Ирак.

По-рано същия месец шестима други военнослужещи бяха убити на 1 март след ирански удра в пристанището Шуайба в Кувейт. Военнослужещ почина на 8 март след атака на Иран срещу Военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия.

„Ако някоя от смъртите им означава нещо – тогава, моля, не откъсвайте поглед. Военните животи не са за губене. Хората, които решават кога и къде да воюваме, отговарят пред нас“, написа в пост във Фейсбук Жан Мари Дилон, леля на Джон Клинър, пише bTV.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата му с някои от семействата на загиналите войници, не го е накарала да съжалява, че е започнал войната.

Тръмп и висши военни служители ясно заявиха, че вероятно ще има още жертви.

Приблизително 400 военнослужещи са ранени по време на операция „Епична ярост“, твърди капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ. По-голямата част от получените наранявания са леки и 90% от военнослужещите са се върнали на служба, уточнява Хокинс.

Най-малко 3375 души са убити в Иран, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу страната, според държавните медии в Иран. Един от ударите е убил близо 170 деца.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    6 5 Отговор
    Повече няма да умират. Големите се разбраха. Обогатеният уран от Иран отива в Китай. Тръмп се оттегля. И сега вече става интересно.

    Коментиран от #12

    18:59 25.05.2026

  • 2 така така

    14 1 Отговор
    Пийт Хигсет защо не е отстранен?

    Коментиран от #6

    19:01 25.05.2026

  • 3 дядо

    17 4 Отговор
    Майка си са търсили там!

    19:01 25.05.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    14 2 Отговор
    Забравили сте няколко нули.

    19:09 25.05.2026

  • 5 Руснак без крак

    5 10 Отговор
    Тия се излагат, не като нас милион при Кабзон.Так надо воеват по руски

    Коментиран от #7

    19:09 25.05.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "така така":

    Требе първо да та питат

    19:20 25.05.2026

  • 7 🦁ЩЩД🦁

    12 6 Отговор

    До коментар #5 от "Руснак без крак":

    Да,ама на руснаците МОЧА го бутнаха.Построиха паметник на американските летци,паднали над София.Сега,нищо чудно,и на тия да построят паметник.В Южния парк,до Амбасадата.Щото и тия са "демократично"умрели.

    Коментиран от #10

    19:21 25.05.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    3 10 Отговор
    Малиййй колко са зле тия....
    В СВО Епичен провал бяха убити и осакатени
    1 300 000 руснаци !!! Долавяте ли разликата, МАЩАБА и пачему Русия наистина е ВЕЛИКА ☝️

    19:24 25.05.2026

  • 9 Бай онзи

    9 1 Отговор
    Спестили сте 2 нули.

    19:25 25.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Миролюб Войнов,аналитик

    7 2 Отговор
    Янките са пропуснали две нули след 13 за броят на жертвите и в случая тези агресори за герои ли ги имат ?

    19:36 25.05.2026

  • 12 Бог да ги прости!

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Едва ли ще им издигнат паметник върху разрушеното девическо училище в Иран?щ.

    19:41 25.05.2026

  • 13 Механик

    8 1 Отговор
    Добре огледайте снимката! Как в и се струва? Колко НОРМАЛНИ лица виждате на нея?
    Аз също не споря да съм красавец, но от тая снимка лъха на нисък интелект генни изкривявания.
    И това са им войниците???? Такава е цялата им нация от химически обработени и мозъчно лишени зомбита.

    Коментиран от #14

    19:42 25.05.2026

  • 14 Да де, ама

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Да не ти се налага да общуваш с български полицай на живо. Тогава ще разбереш, какво означава простотия, нисък интелект, лош външен вид, липса на елементарно възпитание, но пък с огромни заплати.

    Коментиран от #18, #20

    19:50 25.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факти

    1 0 Отговор
    са БОКЛУЦИ

    19:59 25.05.2026

  • 18 🦁ЩЩД🦁

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Да де, ама":

    Момчетата на улицата,в метрото, не са такива,каквито ги описваш ! И заплатите им изобщо не са "космически"!Другаде е заровено кучето,по-високо !

    19:59 25.05.2026

  • 19 Факти

    1 0 Отговор
    са болни мозъци

    20:00 25.05.2026

  • 20 Това е

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да де, ама":

    абсолютно вярно. Милиционерите са много тъпи парчета. Мизерници и комплексари.

    20:03 25.05.2026

  • 21 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    вЕрваме! Туй за кой ден / час от епичната зллооба се отнася?

    20:16 25.05.2026

  • 22 Иван 1

    1 0 Отговор
    Умножи по 100.

    20:20 25.05.2026