НАСА планира да създаде обитаема американска станция на Луната до 2032 г.

27 Май, 2026 06:01, обновена 27 Май, 2026 06:25 617 7

В първата фаза, която ще продължи до 2029 г., ще бъдат осъществени няколко подготвителни пилотирани и безпилотни мисии

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАСА възнамерява да създаде обитаема американска станция на Луната до 2032 г., съобщи ръководителят ѝ Джаред Айзъкман.

Според плановете, представени на пресконференция, в първата фаза, която ще продължи до 2029 г., НАСА очаква да изпрати няколко подготвителни пилотирани и безпилотни мисии, за да „осигури надежден достъп до лунната повърхност и да провежда експерименти“.

Във втората фаза, която се очаква да продължи от 2029 до 2032 г., НАСА ще създаде временна и дългосрочна обитаема инфраструктура на Луната и ще премине към установяване на временно присъствие.

В третата фаза, започваща през 2032 г., се очаква НАСА да „установи постоянно присъствие с периодична ротация на екипажа“.

В първата фаза НАСА планира да изстреля три безпилотни мисии на лунната база до Луната. В първата мисия, планирана за тази есен, НАСА планира да използва спускаем модул, разработен от Blue Origin, за да достави инструменти до Луната за изучаване на нейната повърхност и ефектите от кацащите му двигатели върху повърхността на Луната.

Втората мисия е планирана да достави безпилотен роувър, разработен от Astrolab, до Луната, използвайки спускаемия модул Griffin на Astrobotic. Третата мисия, използваща спускаем модул, разработен от Intuitive Machines, е планирана да достави оборудване за изучаване на промените в повърхността на Луната, заедно с други полезни товари. Те ще бъдат осигурени от Европейската космическа агенция и Корейския институт за космически науки и астрономия. Втората и третата мисия също са планирани да бъдат изстреляни преди края на 2026 г.

„Това са само първите от повече от дузина мисии, които планираме да обявим през годината“, подчерта Айзъкман. „Всяка пилотирана и безпилотна мисия ще предостави възможност за извличане на поуки с цел завръщане на лунната повърхност, изграждане на инфраструктурата за престой там и усъвършенстване на уменията, необходими за живот и работа в някои от най-предизвикателните и опасни среди, които можем да си представим“, отбеляза ръководителят на американската космическа агенция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И Киев е Руски

    3 3 Отговор
    Тия паразити само на луната ги няма

    Коментиран от #3, #4

    06:09 27.05.2026

  • 2 1234

    0 0 Отговор
    и чий, ще го дирят там? ако е за добив но суровини!? сигурно и роботи могат давършат работата

    06:16 27.05.2026

  • 3 гьотлак

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    как там батут?

    06:23 27.05.2026

  • 4 задния ти двор общ ли

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    за да посадя бор

    06:23 27.05.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Който е луд да стои там!

    Коментиран от #6

    06:24 27.05.2026

  • 6 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    За да стои там първо трябва да кацне, последния път само обиколиха около луната и се върнаха.

    06:26 27.05.2026

  • 7 да ве да

    1 0 Отговор
    Ама трябва първо да кацнат там, а не само да обикалят 🤣

    06:30 27.05.2026