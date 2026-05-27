НАСА планира да създаде обитаема американска станция на Луната до 2032 г.

НАСА възнамерява да създаде обитаема американска станция на Луната до 2032 г., съобщи ръководителят ѝ Джаред Айзъкман.

Според плановете, представени на пресконференция, в първата фаза, която ще продължи до 2029 г., НАСА очаква да изпрати няколко подготвителни пилотирани и безпилотни мисии, за да „осигури надежден достъп до лунната повърхност и да провежда експерименти“.

Във втората фаза, която се очаква да продължи от 2029 до 2032 г., НАСА ще създаде временна и дългосрочна обитаема инфраструктура на Луната и ще премине към установяване на временно присъствие.

В третата фаза, започваща през 2032 г., се очаква НАСА да „установи постоянно присъствие с периодична ротация на екипажа“.

В първата фаза НАСА планира да изстреля три безпилотни мисии на лунната база до Луната. В първата мисия, планирана за тази есен, НАСА планира да използва спускаем модул, разработен от Blue Origin, за да достави инструменти до Луната за изучаване на нейната повърхност и ефектите от кацащите му двигатели върху повърхността на Луната.

Втората мисия е планирана да достави безпилотен роувър, разработен от Astrolab, до Луната, използвайки спускаемия модул Griffin на Astrobotic. Третата мисия, използваща спускаем модул, разработен от Intuitive Machines, е планирана да достави оборудване за изучаване на промените в повърхността на Луната, заедно с други полезни товари. Те ще бъдат осигурени от Европейската космическа агенция и Корейския институт за космически науки и астрономия. Втората и третата мисия също са планирани да бъдат изстреляни преди края на 2026 г.

„Това са само първите от повече от дузина мисии, които планираме да обявим през годината“, подчерта Айзъкман. „Всяка пилотирана и безпилотна мисия ще предостави възможност за извличане на поуки с цел завръщане на лунната повърхност, изграждане на инфраструктурата за престой там и усъвършенстване на уменията, необходими за живот и работа в някои от най-предизвикателните и опасни среди, които можем да си представим“, отбеляза ръководителят на американската космическа агенция.