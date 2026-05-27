Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Китай »
САЩ: Митата ни за китайски стоки винаги ще бъдат най-високите

САЩ: Митата ни за китайски стоки винаги ще бъдат най-високите

27 Май, 2026 06:14, обновена 27 Май, 2026 06:20 435 3

  • китай-
  • сащ-
  • мита

Вашингтон се е примирил, че не може да повлияе на политическата система на Китай и икономическите особености на страната

САЩ: Митата ни за китайски стоки винаги ще бъдат най-високите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представителят на САЩ в търговските преговори Джеймисън Гриър смята, че правителството на САЩ винаги ще налага по-високи тарифи върху стоки от Китай, отколкото върху доставки от други страни.

„Вярвам, че тарифите, средно, винаги ще бъдат по-високи за всичко, идващо от Китай“, каза той пред Съвета по външни отношения във Вашингтон на 26 май. Гриър отбеляза, че САЩ смятат Китай за „източник на някои от най-сериозните си проблеми“, по-специално свързани с предполагаемия „свръхкапацитет“ на Китай и търговския дефицит на САЩ.

Гриър добави, че Вашингтон може да наложи допълнителни тарифи върху стоки от Китай „в зависимост от резултата от различни разследвания“.

В същото време Гриър подчерта, че настоящата администрация на Вашингтон „в по-голямата си част“ е изоставила усилията си да принуди китайското правителство да промени икономическия си модел.

„Просто се примирихме с факта, че няма да има никакви огромни, всеобхватни реформи в начина, по който функционира китайската политическа система, включително всички тези икономически компоненти“, обясни той. „Но можем да осигурим известна регулация на търговията.“

Говорейки за подхода на администрацията на Вашингтон към търговията с други страни, Гриър заяви още: „Страните, които имат огромни търговски излишъци със Съединените щати, обикновено ще бъдат подложени на по-високи тарифи поради различните търговски практики, които са помогнали за генерирането на тези излишъци.“


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    1 1 Отговор
    Много интересно какви ли мита ще наложат китайците на селскостопанските продукти от обора за които "миротвореца" се похвали, че е постигнал фантастични споразумения когато беше на червеното килимче при другаря Си.

    06:25 27.05.2026

  • 2 Свободен

    2 6 Отговор
    Ако отвориш Гугъл Мап се вижда лесно чудовищното обезлесяване на Русия!
    Китайците я изсякоха до корен и изнесоха по света!
    Без да добиват дървесина в Китай, станаха най-големият производител и износител!
    Чудя се с какво изобщо руснаците ще изплащат репарациите?!
    Та те освен жените си вече нямат нищо?!

    06:25 27.05.2026

  • 3 Изключение

    1 2 Отговор
    от митата ще са само червени шапки с козирка и бял надпис над нея : "make A.........".

    06:30 27.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания