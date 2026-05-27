САЩ: Митата ни за китайски стоки винаги ще бъдат най-високите

Представителят на САЩ в търговските преговори Джеймисън Гриър смята, че правителството на САЩ винаги ще налага по-високи тарифи върху стоки от Китай, отколкото върху доставки от други страни.
„Вярвам, че тарифите, средно, винаги ще бъдат по-високи за всичко, идващо от Китай“, каза той пред Съвета по външни отношения във Вашингтон на 26 май. Гриър отбеляза, че САЩ смятат Китай за „източник на някои от най-сериозните си проблеми“, по-специално свързани с предполагаемия „свръхкапацитет“ на Китай и търговския дефицит на САЩ.
Гриър добави, че Вашингтон може да наложи допълнителни тарифи върху стоки от Китай „в зависимост от резултата от различни разследвания“.
В същото време Гриър подчерта, че настоящата администрация на Вашингтон „в по-голямата си част“ е изоставила усилията си да принуди китайското правителство да промени икономическия си модел.
„Просто се примирихме с факта, че няма да има никакви огромни, всеобхватни реформи в начина, по който функционира китайската политическа система, включително всички тези икономически компоненти“, обясни той. „Но можем да осигурим известна регулация на търговията.“
Говорейки за подхода на администрацията на Вашингтон към търговията с други страни, Гриър заяви още: „Страните, които имат огромни търговски излишъци със Съединените щати, обикновено ще бъдат подложени на по-високи тарифи поради различните търговски практики, които са помогнали за генерирането на тези излишъци.“
