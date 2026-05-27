Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Сърбия

27 Май, 2026 06:24 333 0

22-годишната българка играе в тандем с американката Рашида МакАду

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 60 хиляди долара.

22-годишната българка и Рашида МакАду (САЩ) поведоха с 3:0 в първия сет, преди съперничките им Стефания Бойка (Румъния) и Анастасия Запаринюк (Украйна) да се откажат от мача.

Във втория кръг Каратанчева и МакАду ще играят срещу победителките от двубоя между националката на България за Купа „Били Джийн Кинг" Денислава Глушкова и Ана Рекена (Испания) срещу чехкините Барбора Паличова (Чехия) и Юлие Струплова (Чехия).


Александра Матева и Стаса Булатович (Черна гора) загубиха в първия кръг на двойки с 2:6, 1:6 от Михаела Байерлова (Чехия) и Елена Милованович (Сърбия).


На сингъл Лиа Каратанчева ще играе в първия кръг срещу първата поставена в схемата представителка на домакините Лола Радивоевич (Сърбия). Квалификантката Денислава Глушкова пък ще се изправи срещу Ела Плосник (Словения).


