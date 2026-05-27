Белият дом изясни ролята на "Авраамовите споразумения" в сделката с Иран

27 Май, 2026 06:35, обновена 27 Май, 2026 06:49 1 660 15

Вашингтон смята евентуалното им разширяване за естествено допълнение към договорката с Техеран

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разширяването на "Авраамовите споразумения" с включването на Саудитска Арабия, Катар, Йордания, Египет, Пакистан и Турция, би могло да допълни потенциално мирно споразумение за прекратяване на войната с Иран, заяви говорителят на Белия дом Анна Кели, цитирана от Semafor.

„Както президентът каза, споразуменията донесоха значителни икономически ползи на всички участващи страни и позволиха историческо сътрудничество, така че това би било естествено допълнение към мирното споразумение“, каза говорителят на Белия дом.

Кели коментира призива на президента Тръмп към тези страни да нормализират отношенията си с Израел като част от всяко споразумение за разрешаване на конфликта.

Споразуменията бяха подписани през 2020 г. от Израел, ОАЕ, Бахрейн и Мароко, с посредничеството на САЩ, за установяване на дипломатически отношения. По-късно се присъединиха Судан и Казахстан. Името на документа се отнася до Авраам, който се смята за прародител на евреите и няколко арабски племена. Semafor отбелязва, че свързването на разширяването със споразумението с Иран би могло да създаде допълнителни усложнения за преговорния процес. Един източник, близък до Белия дом, заяви, че комбинирането на тези теми може да „съсипе всичко“.

Миналата седмица Тръмп проведе телефонни разговори с лидерите на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Йордания и Бахрейн за предстоящото мирно споразумение с Иран.

Американският лидер е заявил на събеседниците си, че след подписването на споразумението с Техеран очаква страни, които все още не са нормализирали отношенията си с Израел, да се присъединят към споразуменията или да сключат отделни. Всички участници в преговорите, според източник на Axios, са подкрепили потенциалното споразумение с Иран и са уверили Вашингтон в подкрепата си, ако то се провали.

Axios отбелязва, че призивът на Тръмп е бил особено изненадващ за лидерите на Саудитска Арабия, Катар и Пакистан, тъй като тези страни нямат официални дипломатически отношения с Израел. Специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще бъдат натоварени със задачата да насърчат мирните споразумения в близко бъдеще, пише вестникът.

Според The ​​New York Times САЩ и Иран са се споразумели за параметрите на евентуално споразумение. Това може да включва премахване на блокадата на Ормузкия проток и ангажимент от страна на Техеран да се освободи от запасите си от високообогатен уран, въпреки че страните имат различни описания на условията на споразумението.

Иранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че някои спорни въпроси остават нерешени, включително освобождаването на замразените активи на Иран. Според агенцията рискът от провал на споразумението остава и Техеран няма намерение да се отказва от своите „червени линии“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    20 1 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    Коментиран от #5

    06:57 27.05.2026

  • 2 Ако искаш да си "модерен " роб...

    8 3 Отговор
    помоли "Моше" да ти и-(зготви) договора ,"Миротвореца" да го подпише ,
    а Путин да го въведе в експлоатация!!!???

    Със сигурност ще бъде гарантирани мъки , до края на живота ти !!!

    06:59 27.05.2026

  • 3 Тръмп най накрая

    15 4 Отговор
    Си призна че е евреин. За него Велика Америка, значи велик Израел. Заради тази национал политика напуснаха хората му.

    07:00 27.05.2026

  • 4 Дзак

    3 1 Отговор
    Няма интерес да постигне отваряне на пътя.

    07:13 27.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами

    12 1 Отговор
    Установяване на дипломатически отношения с Израел е малко вероятно. За страните от региона Израел е незаконна държава и по тази причина непризната от тях.

    07:26 27.05.2026

  • 7 Това вече е гавра

    6 2 Отговор
    Но арабите и Иран сами са си виновни.

    07:36 27.05.2026

  • 8 чиба дяволе

    3 1 Отговор
    от бялата колиба

    07:38 27.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Така Така

    8 1 Отговор
    Насила хубаст не става и американците и израелците ще го разберат по трудният начин

    07:52 27.05.2026

  • 11 факуса

    5 1 Отговор
    авраамовите чеда да се върнат при отца си и проблемите ще изчезнат

    07:56 27.05.2026

  • 12 Няко.й

    3 1 Отговор
    Не знам за какво са им тези авраамови съглашения, но не виждам как ще ги разпишат СА и Турция, че и Египет. Това означава да се признае правото на Израел да съществува там, където е. А вече 80 години тези държави не са били съгласни с това. Ще се приеме за капитулация и ще има размирици и войни в тези държави, ако ги подпишат.
    САЩ живеят извън реалността. И не е до президента - който и да е, зад него кукловодите са едни и същи.

    08:24 27.05.2026

  • 13 Мишел

    1 0 Отговор
    Иран обяви, че ще подпише мирно споразумение със САЩ и Израел само след като те платят компенсации за щетите от бомбардировките в размер на 27 милиарда долара.

    08:36 27.05.2026

  • 14 Персите не са

    1 0 Отговор
    нито араби нито евреи! Тръмп да смени името на споразумението и пак да опита. Но първо да счупи шестия пръст на Нетаняху и да му подкъси ушите!

    "Името на документа се отнася до Авраам, който се смята за прародител на евреите и няколко арабски племена."

    08:42 27.05.2026

  • 15 НИКАКВА СДЕЛКА НЯМА

    1 0 Отговор
    ДА ИМА С ИЗРАЕЛ. ВСИЧКИ ТЕЗИ СТРАНИ СА КАТЕГОРИЧНИ В ТОВА.

    08:57 27.05.2026