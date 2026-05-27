Белият дом изясни ролята на "Авраамовите споразумения" в сделката с Иран

Разширяването на "Авраамовите споразумения" с включването на Саудитска Арабия, Катар, Йордания, Египет, Пакистан и Турция, би могло да допълни потенциално мирно споразумение за прекратяване на войната с Иран, заяви говорителят на Белия дом Анна Кели, цитирана от Semafor.

„Както президентът каза, споразуменията донесоха значителни икономически ползи на всички участващи страни и позволиха историческо сътрудничество, така че това би било естествено допълнение към мирното споразумение“, каза говорителят на Белия дом.

Кели коментира призива на президента Тръмп към тези страни да нормализират отношенията си с Израел като част от всяко споразумение за разрешаване на конфликта.

Споразуменията бяха подписани през 2020 г. от Израел, ОАЕ, Бахрейн и Мароко, с посредничеството на САЩ, за установяване на дипломатически отношения. По-късно се присъединиха Судан и Казахстан. Името на документа се отнася до Авраам, който се смята за прародител на евреите и няколко арабски племена. Semafor отбелязва, че свързването на разширяването със споразумението с Иран би могло да създаде допълнителни усложнения за преговорния процес. Един източник, близък до Белия дом, заяви, че комбинирането на тези теми може да „съсипе всичко“.

Миналата седмица Тръмп проведе телефонни разговори с лидерите на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Йордания и Бахрейн за предстоящото мирно споразумение с Иран.

Американският лидер е заявил на събеседниците си, че след подписването на споразумението с Техеран очаква страни, които все още не са нормализирали отношенията си с Израел, да се присъединят към споразуменията или да сключат отделни. Всички участници в преговорите, според източник на Axios, са подкрепили потенциалното споразумение с Иран и са уверили Вашингтон в подкрепата си, ако то се провали.

Axios отбелязва, че призивът на Тръмп е бил особено изненадващ за лидерите на Саудитска Арабия, Катар и Пакистан, тъй като тези страни нямат официални дипломатически отношения с Израел. Специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще бъдат натоварени със задачата да насърчат мирните споразумения в близко бъдеще, пише вестникът.

Според The ​​New York Times САЩ и Иран са се споразумели за параметрите на евентуално споразумение. Това може да включва премахване на блокадата на Ормузкия проток и ангажимент от страна на Техеран да се освободи от запасите си от високообогатен уран, въпреки че страните имат различни описания на условията на споразумението.

Иранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че някои спорни въпроси остават нерешени, включително освобождаването на замразените активи на Иран. Според агенцията рискът от провал на споразумението остава и Техеран няма намерение да се отказва от своите „червени линии“.