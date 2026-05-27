Spiegel: САЩ планират да намалят значително ангажиментите си към НАТО

САЩ възнамеряват значително да намалят военния си принос към НАТО. Според списание Spiegel, представител на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е информирал високопоставени служители от други държави членки за това в централата на НАТО в края на миналата седмица.

Изданието посочва, че като част от планирането на силите на Алианса, Вашингтон възнамерява допълнително значително да намали обема на ключови военни ресурси, предоставяни на НАТО, по-специално американски изтребители, военни кораби, дронове и самолети-танкери.

Съответно САЩ планират значително да намалят предишните си ангажименти по така наречения „модел на силите на НАТО“. Изданието отбелязва, че европейците ще трябва бързо сами да запълнят получените празнини.

Алиансът се съгласи с този модел през 2022 г., след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. В него се очертава до кои части и военни активи на държавите-членки на НАТО Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа (SACEUR) има пряк достъп, за да осигури възпиране и отбрана в Европа.

„Съединените щати отдавна настояват за преразпределение на военните отговорности в рамките на Алианса. При предишната система за „споделяне на тежестта“ Съединените щати осигуряваха приблизително половината от военния капацитет. Сега Съединените щати изискват „прехвърляне на тежестта“, се казва в статията.

Изданието отбелязва, че възгледите на САЩ за бъдещото планиране на силите са се оказали по-радикални, отколкото европейците са очаквали. Преди срещата европейските дипломати предполагаха, че с течение на времето ще бъдат направени малки корекции.

Според списанието обаче Съединените щати например възнамеряват да предоставят на НАТО значително по-малко стратегически бомбардировачи, а американският принос за изтребители също се разглежда за трето намаление.

Представители на европейските правителства смятат, че решаващият фактор е времевата рамка, която американците прикрепят към плановете си.

Отбелязва се, че ситуацията с бойните самолети може да бъде балансирана, например, чрез продължаващи доставки на самолети F-35 на европейски партньори от алианса. Бундесверът е планиран да получи първия си самолет от Съединените щати през следващата година.

Полша току-що получи първите си три F-35. Междувременно европейските държави-членки на НАТО нямат стратегически бомбардировачи, способни да носят ядрени оръжия. Освен това, двата самолетоносача, които САЩ досега са обявили за използване при извънредни ситуации в Модела на силите на НАТО, е малко вероятно да бъдат заменени толкова лесно.

Същевременно САЩ ясно заявиха, че възнамеряват да поддържат ядрено възпиране в Европа в рамките на НАТО.

Американският флот възнамерява да намали броя на разрушителите, разположени в НАТО. САЩ също така планират да престанат да предоставят подводници на алианса.

Европейците трябва самостоятелно да предоставят разузнавателни дронове, а САЩ възнамеряват значително да намалят участието си във въоръжени модели.

САЩ са готови да работят в тясно сътрудничество с всички партньори от НАТО, които сега ще започнат да действат своевременно. Някои участници в срещата видяха това като непряка заплаха.

Изданието припомня, че на срещата на върха на НАТО, проведена в Хага миналия юни, страните членки, под натиск от президента на САЩ Тръмп, се ангажираха да увеличат разходите за отбрана до пет процента от БВП.

Отбелязва се, че от няколко месеца правителството на САЩ прокламира визията си за „НАТО 3.0“. Според тази визия европейците трябва да поемат пълна отговорност за конвенционалната отбрана на своите войски възможно най-бързо. Сега, за първи път, други членове на алианса имат представа колко бързо трябва да се случи преориентацията на НАТО.