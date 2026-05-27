Русия: Путин повече не може да прикрие катастрофата

Украинските дронове, които удрят дори по Москва, и проблемите на фронта карат все повече руснаци да виждат, че Путин взима напълно безсмислени и разрушителни решения. Задава ли се най-опасното за Путин време?
Пълномащабната война срещу Украйна отдавна е водеща тема в Европа, но за много руснаци тя дълго оставаше на второ или дори трето място по значение. Редица проучвания на център „Левада", правени след началото на руската агресия на 24 февруари 2022 година, показват, че инфлацията, цените и дори социални въпроси като данъчната политика и възрастта за пенсиониране редовно задминават темата Украйна сред най-важните проблеми за руснаците.
Путин работеше именно за това. Президентът нарича войната в Украйна "специална военна операция", а всеки, който назовава интервенцията с инстинското ѝ име, е застрашен от наказания. Макар над 1 милион руснаци вече да са загинали или да са били ранени на фронта, властите в Кремъл не могат да си позволят да мобилизират хора - не и от Москва или Санкт Петербург. Но именно парадът в Москва на 9 май най-ясно показа, че войната вече не е периферия дори за живеещите в столицата.
"Наративът на Путин се разпада"
Парадът бе съкратен драстично заради опасения от украински дронови атаки. Седмица по-късно Украйна изстреля стотици дронове и ракети към руската столица и успя да удари ключови обекти, а най-голямото летище в столицата Шереметиево няколко пъти спря работа. В основен проблем за руснаците обаче се превръща все по-тежкото ограничаване на достъпа до интернет и социалните мрежи. От него се оплакват както популярни блогъри и инфлуенсъри, така и много бизнеси. "Преди четири години президентът Владимир Путин предложи на Москва и нейния бизнес елит една сделка: подкрепете войната ми в Украйна и в замяна няма да се налага да се занимавате с нея", написа наскоро популярната журналистка и историчка Ан Апълбаум. "Тази сделка беше нарушена."
"Наративът, който Путин изгради - за една най-обикновена "специална военна операция", която не бива да тревожи руските елити или средната класа, сега напълно се разпада. Изчезна всякаква илюзия, че самата Москва може да остане встрани от войната", пише и нейният колега Филипс Пейсън О'Брайън в списание „Атлантик". "Преди Украйна имаше затруднения с разполагането на прецизни оръжейни системи с голям обсег, но сега изглежда, че е подобрила своите възможности за нанасяне на удари", допълва историкът.
"При контраудара срещу Москва украинските системи поразиха редица стратегически цели: фабрика за електронни компоненти, нефтена инфраструктура и други обекти. След като веднъж проби защитата на Москва, Украйна почти сигурно ще го направи отново", пише О'Брайън. Оценката му е, че Украйна става все по-силна, дори без американска помощ, и все повече обръща хода на войната в своя полза: "Колкото по-добре руският народ осъзнава това, толкова по-тежко става положението на Путин", гласи заключението му.
Най-опасният период в цялата кариера на Путин?
Много наблюдатели и източници от политическите кръгове в Москва и Санкт Петербург казват, че Путин навлиза в най-опасната фаза на управлението си досега. Растящите цени, повишаването на данъците и обедняването покачват недоволството сред населението, а липсата на ясна перспектива в Украйна все повече озадачава управляващия военен и политически елит.
"Има сериозна промяна в настроенията сред елита тази година и сериозно разочарование от Путин", казва пред "Гардиън" влиятелен руски бизнесмен. "Никой не вярва, че утре всичко внезапно ще се срути", уточнява той пред британското издаение. "Но все повече хора осъзнават, че продължават да се взимат напълно безсмислени и разрушителни решения. Хората, които някога защитаваха Путин, вече не го правят. Изчезна всякакво усещане за бъдеще." В същото време все по-силно се разпространяват и спекулациите за обсъждан преврат сред военни и политически кръгове.
Макар в началото на май Путин да заяви, че конфликтът с Украйна върви към приключване, според украинските и европейски служби, както и редица източници от Русия, целите на руския президент си остават същите. "Путин е фиксиран в целта да добие Донбас и няма да спре" преди да овладее региона, казват източниците на "Гардиън". Според западните военни експерти обаче това може да отнеме години.
Запознати със ситуацията в Кремъл предупреждават, че пред Путин военните продължават да чертаят нереалистична розова картина за състоянието на фронта. В същото време той напълно се бил отказал от хипотезата, че Тръмп може да принуди Киев да отстъпи територии в името на примирие.
Киев: "Само отговаряме на атаките"
Междувременно Русия отново обсипа Киев и други градове в Украйна с ракети и дронове, като удари жилищни сгради, оперна зала и музей. От военното министерство в Москва обявиха, че изпозвали свръхзвуковата ракета "Орешник" в отговор на ударите на Киев срещу цивилни цели в Русия.
Украйна пък отрича да е обстрелвала цивилни обекти. "Отговаряме на атаките, но го правим по военни цели, производството на дронове или енергийните обекти", коментира Володимир Зеленски пред "Ал Джазира". След нападението Киев е засегнал енергийната инфраструктура в Белгородска област, което е довело до прекъсване на електро- и водоснабдяването, съобщиха руските медии.
5 И така другаре
Добрият вариант е лошо бъдеще.
Лошият вариант е Русия без бъдеще.
До коментар #9 от "Бангаранга":Като обесят плешивият император.Като за начало.
35 Горбачов
От това ми стана ясно, защо върху Горбачов се изсипа такава негативна пропаганда и лъжи, щато го обвиниха за всичко. Путин като посредствен и долнопробен КГБист не е можел да ликвидира Горбачов, но направи типичното за КГБ да го омърси с лъжи и мръсотии, като му прихвърли цялата вина, въпреки че КГБ е виновна за повечето от разпада на СССР до фалита и икономическия крах и кражбите.
38 Ахъм
До коментар #35 от "Горбачов":При тях все някой друг е виновен. Следващият ще си измие ръцете с путин и ще продължи постарому.
