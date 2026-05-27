Новини
Мнения »
Русия: Путин повече не може да прикрие катастрофата
  Тема: Украйна

Русия: Путин повече не може да прикрие катастрофата

27 Май, 2026 06:37 2 838 73

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • рубла-
  • елвира набиулина

Макар в началото на май Путин да заяви, че конфликтът с Украйна върви към приключване, според украинските и европейски служби, както и редица източници от Русия, целите на руския президент си остават същите

Русия: Путин повече не може да прикрие катастрофата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украинските дронове, които удрят дори по Москва, и проблемите на фронта карат все повече руснаци да виждат, че Путин взима напълно безсмислени и разрушителни решения. Задава ли се най-опасното за Путин време?

Още новини от Украйна

Пълномащабната война срещу Украйна отдавна е водеща тема в Европа, но за много руснаци тя дълго оставаше на второ или дори трето място по значение. Редица проучвания на център „Левада", правени след началото на руската агресия на 24 февруари 2022 година, показват, че инфлацията, цените и дори социални въпроси като данъчната политика и възрастта за пенсиониране редовно задминават темата Украйна сред най-важните проблеми за руснаците.

Путин работеше именно за това. Президентът нарича войната в Украйна "специална военна операция", а всеки, който назовава интервенцията с инстинското ѝ име, е застрашен от наказания. Макар над 1 милион руснаци вече да са загинали или да са били ранени на фронта, властите в Кремъл не могат да си позволят да мобилизират хора - не и от Москва или Санкт Петербург. Но именно парадът в Москва на 9 май най-ясно показа, че войната вече не е периферия дори за живеещите в столицата.

"Наративът на Путин се разпада"

Парадът бе съкратен драстично заради опасения от украински дронови атаки. Седмица по-късно Украйна изстреля стотици дронове и ракети към руската столица и успя да удари ключови обекти, а най-голямото летище в столицата Шереметиево няколко пъти спря работа. В основен проблем за руснаците обаче се превръща все по-тежкото ограничаване на достъпа до интернет и социалните мрежи. От него се оплакват както популярни блогъри и инфлуенсъри, така и много бизнеси. "Преди четири години президентът Владимир Путин предложи на Москва и нейния бизнес елит една сделка: подкрепете войната ми в Украйна и в замяна няма да се налага да се занимавате с нея", написа наскоро популярната журналистка и историчка Ан Апълбаум. "Тази сделка беше нарушена."

"Наративът, който Путин изгради - за една най-обикновена "специална военна операция", която не бива да тревожи руските елити или средната класа, сега напълно се разпада. Изчезна всякаква илюзия, че самата Москва може да остане встрани от войната", пише и нейният колега Филипс Пейсън О'Брайън в списание „Атлантик". "Преди Украйна имаше затруднения с разполагането на прецизни оръжейни системи с голям обсег, но сега изглежда, че е подобрила своите възможности за нанасяне на удари", допълва историкът.

"При контраудара срещу Москва украинските системи поразиха редица стратегически цели: фабрика за електронни компоненти, нефтена инфраструктура и други обекти. След като веднъж проби защитата на Москва, Украйна почти сигурно ще го направи отново", пише О'Брайън. Оценката му е, че Украйна става все по-силна, дори без американска помощ, и все повече обръща хода на войната в своя полза: "Колкото по-добре руският народ осъзнава това, толкова по-тежко става положението на Путин", гласи заключението му.

Най-опасният период в цялата кариера на Путин?

Много наблюдатели и източници от политическите кръгове в Москва и Санкт Петербург казват, че Путин навлиза в най-опасната фаза на управлението си досега. Растящите цени, повишаването на данъците и обедняването покачват недоволството сред населението, а липсата на ясна перспектива в Украйна все повече озадачава управляващия военен и политически елит.

"Има сериозна промяна в настроенията сред елита тази година и сериозно разочарование от Путин", казва пред "Гардиън" влиятелен руски бизнесмен. "Никой не вярва, че утре всичко внезапно ще се срути", уточнява той пред британското издаение. "Но все повече хора осъзнават, че продължават да се взимат напълно безсмислени и разрушителни решения. Хората, които някога защитаваха Путин, вече не го правят. Изчезна всякакво усещане за бъдеще." В същото време все по-силно се разпространяват и спекулациите за обсъждан преврат сред военни и политически кръгове.

Макар в началото на май Путин да заяви, че конфликтът с Украйна върви към приключване, според украинските и европейски служби, както и редица източници от Русия, целите на руския президент си остават същите. "Путин е фиксиран в целта да добие Донбас и няма да спре" преди да овладее региона, казват източниците на "Гардиън". Според западните военни експерти обаче това може да отнеме години.

Запознати със ситуацията в Кремъл предупреждават, че пред Путин военните продължават да чертаят нереалистична розова картина за състоянието на фронта. В същото време той напълно се бил отказал от хипотезата, че Тръмп може да принуди Киев да отстъпи територии в името на примирие.

Киев: "Само отговаряме на атаките"

Междувременно Русия отново обсипа Киев и други градове в Украйна с ракети и дронове, като удари жилищни сгради, оперна зала и музей. От военното министерство в Москва обявиха, че изпозвали свръхзвуковата ракета "Орешник" в отговор на ударите на Киев срещу цивилни цели в Русия.

Украйна пък отрича да е обстрелвала цивилни обекти. "Отговаряме на атаките, но го правим по военни цели, производството на дронове или енергийните обекти", коментира Володимир Зеленски пред "Ал Джазира". След нападението Киев е засегнал енергийната инфраструктура в Белгородска област, което е довело до прекъсване на електро- и водоснабдяването, съобщиха руските медии.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити

    17 38 Отговор
    Путлер ще свърши като Хитлер е бункера.

    Коментиран от #12, #33, #71

    06:56 27.05.2026

  • 5 И така другаре

    15 42 Отговор
    Русия има два варианта за бъдещето.Лош и добър.
    Добрият вариант е лошо бъдеще.
    Лошият вариант е Русия без бъдеще.

    Коментиран от #14

    06:56 27.05.2026

  • 6 Дойче Факти

    43 10 Отговор
    От известно време не спирате с "интересните" дълбокомислени псевдо анализи . И защо си мислите,че някой ви връзва ?

    Коментиран от #8

    06:57 27.05.2026

  • 7 И кой е тоя Христофору бре?

    7 30 Отговор

    До коментар #2 от "Мър сола фон дер ла йна":

    Оръффана копейке?
    😅😅😅

    06:58 27.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пепи Волгата

    14 12 Отговор

    До коментар #2 от "Мър сола фон дер ла йна":

    Много си е добре в ЕС и в Брюксел.

    07:00 27.05.2026

  • 11 Може, може

    12 24 Отговор

    До коментар #9 от "Бангаранга":

    Като обесят плешивият император.Като за начало.

    07:01 27.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    12 4 Отговор
    Трябва мобилизация, ротация и елита също на фронта.

    Коментиран от #18

    07:03 27.05.2026

  • 14 Русия има бъдеще,

    33 9 Отговор

    До коментар #5 от "И така другаре":

    защото помни миналото и уважава героите си.

    Коментиран от #19, #20, #49

    07:08 27.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 За няколко центаповепе

    20 9 Отговор

    До коментар #3 от "копейка с чалма":

    Беаво, тролчетата отрано са излели на полето., само дето ги няма читателите..

    07:12 27.05.2026

  • 18 Хм...

    10 13 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    Преди много години един руски генерал беше казал, че войната (друга) ще приключи веднага, ако му дадат възможност да сформира една рота с децата на руския елит.

    Коментиран от #25

    07:13 27.05.2026

  • 19 БайБоцимир

    12 22 Отговор

    До коментар #14 от "Русия има бъдеще,":

    Кои герои? Тези, които измират в Украйна за неясна кауза, заради амбициите на един дребосък? Това не е памет, а глупост.

    07:15 27.05.2026

  • 20 Да Видяхме

    7 19 Отговор

    До коментар #14 от "Русия има бъдеще,":

    По 10 ХИЛЯДИ РУБЛИ БОНУС

    За ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВСВ.

    ДОБРЕ ГИ ПОМНЯТ

    ГЕРОИТЕ.

    КАТО СЕ ГАВРЯТ СЪС ТЯХ

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ВЪВ МОМЕНТА

    СА ОСТАНАЛИ НЕ ПОВЕЧЕ

    ОТ 6 ХИЛЯДИ ВЕТЕРАНИ ОТ ВСВ

    Я СМЕТНИ ПО 10 ХИЛЯДИ РУБЛИ

    КОЛКО ОБЩО ПРАВИ

    БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    ИТАЛИАНСКИЯ КОСТЮМ НА ПУТИН
    ЗНАЕШ ЛИ КОЛКО СТРУВА ?

    07:17 27.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не се хабете, мисирки

    25 9 Отговор
    Като прочета "наратива" и ми е ясна работа. Нещата са много зле за Зеленото, жалко че унищожи Украйна и украинците.

    Коментиран от #32

    07:18 27.05.2026

  • 23 ПЪРВО ДА ПРЕВЗЕМАТ

    9 11 Отговор

    До коментар #12 от "Берлин 1945":

    МАЛА ТОКМАЧКА

    И ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ХОДИ В БЕРЛИН

    СПОКО .

    07:19 27.05.2026

  • 24 а ма..

    14 9 Отговор

    До коментар #16 от "Ватата":

    Бгбандерке..масква ще свърши,когато зеления мухъл с юръпидиотите си върнат запорожкио аец дето и днес държи цена от 60 млрда $ за шесте си реактора..без терена

    07:20 27.05.2026

  • 25 ГЕНЕРАЛ ЛЕБЕД

    7 13 Отговор

    До коментар #18 от "Хм...":

    Е ВЕЛИК .

    Сега в Руската Орда
    Само Клоуни

    07:22 27.05.2026

  • 26 РА РА РА

    7 13 Отговор
    Три пъти

    РА РА РА

    След Китайската Шпакла
    На Путин

    Която направи на Си Дзин ПИН

    ПУТИН даже Гласът му

    Се е загубил .

    Едно Ура не може да каже
    Бункерния Васал.

    07:24 27.05.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    9 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:25 27.05.2026

  • 28 Пълномащабна

    15 9 Отговор
    Война за Русия няма защото няма мобилизация!! Чакам зелето да опише бъдещето на Германия и ЕС заради политическите и идеологически решения за икономиката от Брюксел и как това допринася за благоденствието на европейците. Политиците първо трябва да се грижат за избирателите си а не да ги жертват заради собствената си идеология

    07:25 27.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хм...

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "Йосиф Весериьнович":

    Редовно се публикуват статии с изказвания на руски говорители на пропагандата, което е дори недопустимо. Расия ни е обявила за неприятелска държава. В много други медии няма да видиш и кратък текст от подобни словоблудства.

    07:30 27.05.2026

  • 31 пацо

    7 15 Отговор
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да затрие русия

    Коментиран от #39

    07:33 27.05.2026

  • 32 БайБоцимир

    6 14 Отговор

    До коментар #22 от "Не се хабете, мисирки":

    Ти може да се вайкаш за расия и руснаците. Остави украинците, явно ще изстрадат свободата си. Но пък за векове напред ще са изолирали руснаците

    07:34 27.05.2026

  • 33 До Факти

    15 6 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Кога ще напишете за скандалите с украинската групировка Куб във Варна и корумпирания ППДБ кмет Коцев? Егати медията. Цензура и лъжи от Европа 100х по-лоши от при комунизма.

    07:37 27.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Горбачов

    4 13 Отговор
    Вчера гледах едно интервю на Михаил Горбачов от 1998-99, където всичко си казва и предупреждава руснаците за Путин.

    От това ми стана ясно, защо върху Горбачов се изсипа такава негативна пропаганда и лъжи, щато го обвиниха за всичко. Путин като посредствен и долнопробен КГБист не е можел да ликвидира Горбачов, но направи типичното за КГБ да го омърси с лъжи и мръсотии, като му прихвърли цялата вина, въпреки че КГБ е виновна за повечето от разпада на СССР до фалита и икономическия крах и кражбите.

    Коментиран от #38

    07:40 27.05.2026

  • 36 Хм...

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хм...":

    Защото толкова си можете.

    07:41 27.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ахъм

    5 8 Отговор

    До коментар #35 от "Горбачов":

    При тях все някой друг е виновен. Следващият ще си измие ръцете с путин и ще продължи постарому.

    Коментиран от #41

    07:43 27.05.2026

  • 39 Браво

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "пацо":

    Наистина, това е съвършено вярно!!!

    07:46 27.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Това е безспорен

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Ахъм":

    Факт.

    07:50 27.05.2026

  • 42 Боа

    8 3 Отговор
    Германия да си гледа своите"трагедии"!

    07:51 27.05.2026

  • 43 КУ ПАТА

    2 5 Отговор
    Футболната КУПА на РФ се РАЗ ПАДНА!!
    😃😃😃

    07:56 27.05.2026

  • 44 Недойче Невеле

    7 3 Отговор
    Пак дишахме лепило.....

    07:56 27.05.2026

  • 45 Хохо Бохо

    6 2 Отговор
    Те така повече руснаците и без ракети и боНби беха останалЕ ама вик ква стана тя. Даже и чипове от перални крадяха. Знаем, пушете само истини

    07:58 27.05.2026

  • 46 асенчо

    6 2 Отговор
    Неа покой от Урсула-примитиви.

    07:59 27.05.2026

  • 47 защо

    8 3 Отговор
    Заглавие - Русия, две точки.
    И започваш да четеш: според украинските и европейски служби ...
    DW, как да е?

    08:00 27.05.2026

  • 48 Артилерист

    11 4 Отговор
    "Аргументите" на западната пропагандна война срещу Русия и всичко руско на dw продължават със завиден ентусиазъм. А това, че ЕС затъва във все по-задълбочаваща се криза няма значение. България например е в катастрофална деиндустриализация, трайно оскъпяваща се енергийна недостатъчност, сриваща се и болна демография, ускорен поход към гръцки заемо-финансов колапс, умиращо българско хранително производство за сметка на мащабен задушаващ внос на чуждестранни скъпи негодни стоки, да не казвам боклуци с неясно и опасно/генно модифицирано качество и др. Пиша за американските и украински зърнени храни, за западните сухо"млечни" продукти, за турските и далекоконтиненталните плодове и зеленчуци, а може да се добави и бг безконтролните "подови" химикално тъпкани животински произведения и тн. На този фон не е учудващо нарастването на "екзотични" масови сърдечни, мозъчни, ракови и прочие заболявания сред хората в България...

    Коментиран от #51, #55

    08:00 27.05.2026

  • 49 Руски герои

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Русия има бъдеще,":

    Кои герои? Като панфиловци, които са художествена измислица? Или Василий Зайцев - също измислица? Или тия дето нахлуха 44та в България изпиха ракията на баба ти и обърнаха хастара на дядо ти?

    08:04 27.05.2026

  • 50 Точен

    7 4 Отговор
    За пореден път не прочетох лъжите на Дойче веле. Ясно е, че Баба европа е в дългова криза и се чуват все повече гласове да се преговаря с Путин. Останалото е от лукаваго...

    Коментиран от #53

    08:05 27.05.2026

  • 51 Свързочник

    5 3 Отговор

    До коментар #48 от "Артилерист":

    И ти ли като Радев и мен не си пипнал цял живот работа?

    08:06 27.05.2026

  • 52 000

    2 0 Отговор
    Защо в германия не обичат фелдмаршал кайтел? Кой ще бъде новия немски фелдмаршар кайтел? Няма да има трети райх.

    08:07 27.05.2026

  • 53 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Точен":

    Как разбра, че ДВ лъже, когато никога не си ги чел и не си ги анализирал?
    Какво прави клеветиш или правиш пропаганда.

    Коментиран от #58

    08:10 27.05.2026

  • 54 Ццц

    6 3 Отговор
    Европейски читателю, тези "мнения" не са предназначени да плашат Путин, а да убедят теб, че кочината, в която те вкараха си е заслужавала. От 15 години чакаме всеки момент да стане чудо с Путин. Първите такива мнения ги пишеха родителите на сегашните мисирки, но те живееха в един по-оптимистичен ЕС. По това време не можеше да трудоустроиш индивиди със специални образователни потребности в ЕК, нито се пускаха животни изобщо в централата в Брюксел, камо ли до управлението. Но при сегашното ръководство диагнозата е по-дълга от професионална експертиза и то са все сериозни умствени заболявания. Положението не е смешно като при Борис Джонсън, а като при Байдън, ако трябва да сравним с англосаксонските си партньори. Спомняте ли си миналата година по това време ни спускаха "мнения" за раят който ни чака с еврото и еврозоната? Как ви звучи днес този оптимизъм? Така че дано Урсула е поредната изпреварила Путин от мястото, където го пращат и дай Боже това да е до края на този месец. Предполагм родителите на Фон Галфон не са имали сили да отглеждат това си дете, но дядо й СС-овец е виждал арийския орел във формата на главата й и е допуснал да оцелее, въпреки естествения подбор.

    Коментиран от #56, #60

    08:14 27.05.2026

  • 55 Оди у Русиа

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Артилерист":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #68

    08:15 27.05.2026

  • 56 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Ццц":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    08:16 27.05.2026

  • 57 Копейка

    3 0 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    08:18 27.05.2026

  • 58 Тун Тун Кратун

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    Не видях да е писал никога. Вероятно веднъж е прочел и му е било достатъчно... Важно е да се анализира и да не се прави пропаганда!

    08:19 27.05.2026

  • 59 Реалист

    2 4 Отговор
    Рано или късно всеки си плаща сметката. Путин няма да е изключение. Само че неговата смекта ще я плати обикновения руснак, който ще става още по-беден следващите 20-30 години...

    Коментиран от #62

    08:21 27.05.2026

  • 60 Ръц

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ццц":

    Друсан ли си?

    08:25 27.05.2026

  • 61 Свинско със зеле

    2 2 Отговор
    Тъй като е добре известно къде се произвеждат и откъде се доставят "украинските" дронове, в един момент ударите ще бъдат по заводи и транспортни линии извън територията на Украйна. Тогава наистина ще има катастрофа.

    08:25 27.05.2026

  • 62 Сюрреалист

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Реалист":

    Ти ще плащаш сметките, благодарение Рюте и фон Мюнхаузен. Честито.

    08:28 27.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Свободен

    2 2 Отговор
    Най-смешни са нашите глави - "Орешници"!
    Още си мислят, че са на страната на някаква сила!
    Запомнете - Русия е разплетена кошница, от която само вие се боите!😂

    08:37 27.05.2026

  • 65 Няма край руският позор

    2 2 Отговор
    Няма.

    08:37 27.05.2026

  • 66 Копейкин

    2 2 Отговор
    Тя русия много знае..
    Путин е номер едно.

    08:40 27.05.2026

  • 67 Академик

    0 2 Отговор
    ...болни хора дават мнения за победен Путин и Русия...
    ...пийте си хапчетата редовно бе аналлизатори!!!

    08:43 27.05.2026

  • 68 И без

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Оди у Русиа":

    постоянно повтаряния ти съвет милиони българи напуснаха територията след нахлуването на демокрацията.

    08:44 27.05.2026

  • 69 Орк

    0 2 Отговор
    Bla, bla, bla. Друго не остава

    08:46 27.05.2026

  • 70 А Радев отива къде?

    1 0 Отговор
    Ами в Брюксел разбира се.Русия е държава с отпаднала необходимост.

    08:47 27.05.2026

  • 71 Катастрофата се вижда

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    40 трилиона, срив на долара..

    08:48 27.05.2026

  • 72 Умрел руснак

    1 0 Отговор
    Войната ще се реши в Мала Токмачка.

    08:50 27.05.2026

  • 73 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Путин да се прибира в Русия, достатъчно милиони народ изтрепа и всичките все свои
    стига толкова , с този ре-зи-л,
    " хадж- поклонението" до Киев, да приключва!!!
    Никой няма да го гони до Москва...!

    08:56 27.05.2026