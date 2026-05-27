Българските шахматистки блестят във втория кръг на Европейското първенство в Батуми

27 Май, 2026 06:45 760 2

Впечатляващи победи за националките ни в Грузия

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските представителки на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия, изиграха вдъхновяващ втори кръг, който донесе радост и гордост на родните фенове. С пет победи, едно равенство и само една загуба, нашите шахматистки затвърдиха позициите си сред най-добрите на континента.

Габриела Антова се открои като най-успешната българка до момента, след като постигна втора последователна победа. С черните фигури тя надделя над унгарката Даваадемберел Номин-Ердене и вече оглавява българското представяне с пълен актив от 2 точки.

Белослава Кръстева продължава да впечатлява с хладнокръвие и стратегическо мислене. След победата си в първия кръг, тя завърши реми с испанката Адара Родригес, играейки с черните фигури, и вече има 1,5 точки в актива си. Със същия точков актив са и Нургюл Салимова, Надя Тончева и Виктория Радева. Те се поздравиха с победи с белите фигури съответно срещу Мартина Староста, Емилия Деак-Зала и Мадара Голста, демонстрирайки отлична подготовка и борбен дух.

Гергана Пейчева също записа първата си победа в турнира, след като надигра грузинката Мариам Каландадзе. За съжаление, младата Анджелика Ненова, която е само на 16 години, отстъпи с белите фигури на украинката Анастасия Рахмангулова и остава с 0,5 точки след два изиграни кръга.

След силното представяне във втория кръг, българските шахматистки ще се изправят пред нови предизвикателства в третия кръг, който ще се проведе в сряда. Турнирът включва общо 11 кръга, а надеждите за още успехи са напълно оправдани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо ?

    3 0 Отговор
    Индивидуалните постижения на Българина Блестят !

    Но Не И !

    Работата !

    На Парламента ?

    08:07 27.05.2026

  • 2 поздрави

    2 0 Отговор
    за редакцията, че се върна към позабравения шахмат с пожелания да бъде така активна и след осми-девети кръг, когато и аз ще дам некои съображения.

    08:47 27.05.2026

