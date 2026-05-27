Илиан Илиев се сбогува с ЦСКА

Един от българските играчи на ЦСКА - Илиан Илиев-младши, се сбогува с "червените". Както е известно, неговият договор изтича през юни и няма да бъе подновен.

Синът на треньора на Черно море записа 60 мача, в които вкара 5 гола и даде 4 асистенции. Той беше и неизменна част от националния тим, но тоиз път не е повикан от Александър Димитров, защото играе рядко за "армейците" през пролетта.

Ето какво написа халфът:

"Благодарен съм, че имах възможността да бъда част от този велик клуб и да нося червената фланелка.

Имаше трудни моменти и разочарования, но хубавите са много повече. Спечелената купа е нещо, което винаги ще ни свързва и ще остане специален спомен за мен.

Благодаря на съотборниците, които с времето станаха не просто колеги, а приятели. Благодаря и на всички хора в клуба, които бяха част от този път.

Благодаря на феновете за подкрепата и любовта през цялото време. Именно вие правите този клуб толкова специален и винаги съм усещал силата ви зад отбора.

Пожелавам много успехи занапред.

Благодаря и само ЦСКА!".