Илиан Илиев се сбогува с ЦСКА

27 Май, 2026 20:29 482 2

Както е известно, неговият договор изтича през юни и няма да бъе подновен

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от българските играчи на ЦСКА - Илиан Илиев-младши, се сбогува с "червените". Както е известно, неговият договор изтича през юни и няма да бъе подновен.

Синът на треньора на Черно море записа 60 мача, в които вкара 5 гола и даде 4 асистенции. Той беше и неизменна част от националния тим, но тоиз път не е повикан от Александър Димитров, защото играе рядко за "армейците" през пролетта.

Ето какво написа халфът:

"Благодарен съм, че имах възможността да бъда част от този велик клуб и да нося червената фланелка.

Имаше трудни моменти и разочарования, но хубавите са много повече. Спечелената купа е нещо, което винаги ще ни свързва и ще остане специален спомен за мен.

Благодаря на съотборниците, които с времето станаха не просто колеги, а приятели. Благодаря и на всички хора в клуба, които бяха част от този път.

Благодаря на феновете за подкрепата и любовта през цялото време. Именно вие правите този клуб толкова специален и винаги съм усещал силата ви зад отбора.

Пожелавам много успехи занапред.

Благодаря и само ЦСКА!".

A post shared by Ilian IlIev Jr. (@ilianilievjr)


  • 1 Мимч

    2 0 Отговор
    За разлика от баща му,този явно го пере съчмата и сигурно съжалява,че Левски не го иска.Ами разликата,като футболисти Илиян старши и Илиян младши е ,колкото небето и земята....

    20:37 27.05.2026

  • 2 Още един

    0 0 Отговор
    Българин по малко!

    20:41 27.05.2026

