Новини
България »
Ангел Найденов: Русия губи повече територии, отколкото окупира

Ангел Найденов: Русия губи повече територии, отколкото окупира

27 Май, 2026 20:08 1 265 60

  • ангел найденов-
  • русия-
  • украйна

Атаката с ракетата „Орешник“ се смята за психологически и политически акт, като демонстрация на сила и търсене на психологически ефект. Изстрелването на тази ракета е лишено от военен смисъл

Ангел Найденов: Русия губи повече територии, отколкото окупира - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наблюдава се рязка ескалация на войната в Украйна от страна на Русия. Последните удари, в които бяха използвани крилати ракети и ракетата „Орешник“ ми дават повод за подобно твърдение. Увеличава се интензитетът на ударите. Всичко, което се случва дава основание да се мисли, че се търси ескалация на войната. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Русия губи повече територии, отколкото окупира. На месец Русия губи близо 35 000 военнослужещи. Украйна демонстрира способности, както по отношение на възпиране на руските атаки, така и по отношение на собственото производство на военна техника. Тя демонстрира способности за нанасяне на удари в дълбочина на руска територия. Ударите носят не само усещането на Русия за война, но и поразяват енергийната инфраструктура, което пряко засяга икономиката на страната, обясни той.

Атаката с ракетата „Орешник“ се смята за психологически и политически акт, като демонстрация на сила и търсене на психологически ефект. Изстрелването на тази ракета е лишено от военен смисъл. Тази атака беше осъдена от всички, поясни Найденов.

Призивът за изтегляне на западните дипломати от Киев, е в сферата на демонстрациите на сила и заплахи. Прави впечатление липсата на реакция на САЩ. Отдавам го на ангажимента, който има президента Тръмп в Иран. Времето не работи за САЩ. Морската блокада на САЩ носи икономически щети на Иран, но това рефлектира върху пазарите в целия свят. Това засилва натиска върху американския президент. Той няма полезен ход назад, заяви бившият военен министър.

На практика преговори между Украйна и Русия не се водят от началото на войната в Иран. Европа търси своята роля в тези преговори. Целият въпрос опира до това не само да се намери най-правилния екип за преговори, но и Европа да защити себе си, подчерта той.

Не сезирам в думите на премиера Радев отказ от помощ за Украйна, а най-напред задоволяване на нуждите на България и българските граждани. Разглеждам думите му, като прагматичност и критичност, каза още Ангел Найденов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Окупатор

    62 12 Отговор
    Виждаме, ВСУ напредва стремително към Москва и Владивосток, които до седмица ще бъдат в пределите на краината.

    20:10 27.05.2026

  • 2 ангелчо

    84 7 Отговор
    силни билки употребяваш

    20:11 27.05.2026

  • 3 Тъпоъгълен

    76 4 Отговор
    след тъпоъгълен в този сайт се редуват

    20:11 27.05.2026

  • 4 Ко стаа бе руски боклуци?

    14 59 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #30, #59

    20:12 27.05.2026

  • 5 Ангеле

    67 8 Отговор
    Простотията ти няма да се вижда ако мълчиш.

    20:12 27.05.2026

  • 6 пешо

    63 9 Отговор
    поредния боклук

    20:13 27.05.2026

  • 7 Т Живков

    11 41 Отговор
    Само така.Смрът на комунизма!

    20:13 27.05.2026

  • 8 Прав е

    10 41 Отговор
    Точно заради това Боташа е нервен напоследък.

    20:14 27.05.2026

  • 9 Ушанка

    24 6 Отговор
    Руските медии казват, че всичко върви по план.

    20:15 27.05.2026

  • 10 Щерка му на този още ли е посланик при

    49 6 Отговор
    Фашистите! Ангелов пътя и при урките помагай им, но със собствени средства!

    20:17 27.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 факт

    46 5 Отговор
    фашкия долна..

    20:17 27.05.2026

  • 13 матю хари

    8 40 Отговор
    Беше ясно, че е така, щом пак започнаха да плашат с ядрени удари и орешници. Руската мъка край няма.

    20:17 27.05.2026

  • 14 хъхъ

    36 2 Отговор
    Мъжът на русофилката Мая Манолова.

    20:18 27.05.2026

  • 15 Цеко

    4 30 Отговор
    35000 на месец.Това е много руска смрадт.

    Коментиран от #32

    20:18 27.05.2026

  • 16 Исторически факти

    36 2 Отговор
    Много семпъл човечец... Как го търпи Мая...

    Коментиран от #53

    20:19 27.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Aнгеле,

    41 2 Отговор
    коментирай украинския комплекс, който е построен незаконно
    в изсечените гори на защитена зона от "Натура" край Варна.

    Къде бяхте вие тогава, че позволихте на украинската мафия
    да превземе нашата държава и да дерибейства така
    както турци не са го правили?

    20:21 27.05.2026

  • 19 Перо

    36 1 Отговор
    Тоя дърт джендър и Мая Манолова не можа да го оправи!

    20:21 27.05.2026

  • 20 КУ ПАТА

    3 12 Отговор
    Разпадна се и руската КУ ПА по ⚽ футбол.

    20:22 27.05.2026

  • 21 Ройтерс

    17 0 Отговор
    "....Не сезирам в думите на премиера Радев отказ от помощ за Украйна, а най-напред задоволяван...."
    .....Съзирам в думите на бай Геле поне две големи водки!:))

    20:22 27.05.2026

  • 22 Анонимен

    35 1 Отговор
    Няма по-гнусно нещо от бивш комунист-настоящ демократ!Това е нашият проблем вече 36 години!

    20:22 27.05.2026

  • 23 име

    33 1 Отговор
    Вече четвърти ден целокупната соpocня бълва глупости като болни от бяс. Явно нещо ще става в територия 404, а може би и на други места, където западналите неонацисти имат мераци и ще им бъдат избити зъбките.

    20:23 27.05.2026

  • 24 Иво

    23 1 Отговор
    Да беше млъкнал!

    20:23 27.05.2026

  • 25 таралеж

    26 1 Отговор
    откъде ги намирате такива, да ви се чуди човек!?

    20:25 27.05.2026

  • 26 факт

    13 0 Отговор
    ГЮБЕНИЕДНО ЗАКНИ СЕ..

    20:25 27.05.2026

  • 27 пони, ама розАво

    23 0 Отговор
    Ох, много ми олекна! И Русия фалиpa и се paзпадна и рублата стана триста за долар. Путин yмpя пak. А размeните на тела на загинали военни 1000÷25/40 в полза на руснаците се оказаха лош сън.
    Толкова съм щастлива! Ще се почерпя едно избeлвaне на анycа по тоя повод!
    Сaло Уганде, xepoинам сало!

    20:25 27.05.2026

  • 28 Гнусен

    20 1 Отговор
    Бояджия

    20:25 27.05.2026

  • 29 венсеремос

    24 0 Отговор
    Тагаренко,Шаламанката, Тиквата, Шопара , и този предател са отврат.Мая си е права.Нямаме нужда от предатели на България и Русия.И мисля,че се разведе с него.

    20:25 27.05.2026

  • 30 таралеж

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    купи ли си къщичка от КУБ!? от утре са за без пари!

    20:26 27.05.2026

  • 31 Георги Георгиев

    5 9 Отговор
    Ма, верно ли? Щом и червените кратуни се осъзнаха!

    20:26 27.05.2026

  • 32 ГАТАНКА

    17 2 Отговор

    До коментар #15 от "Цеко":

    Ако киевската хунта мобилизира по 30 хил на месец до лятото на 2025, а оттогава по 34 хиляди, за 50 месеца от началото на денацификацията това прави поне 1.6 милиона мобилизирани, плюс над 700 хилядна армия преди началото, трябва на фронта да има над два милиона войника. Къде са те?

    Коментиран от #46

    20:27 27.05.2026

  • 33 ШЕФА

    19 2 Отговор
    Ангеле,Ангеле,плъх си беше и плъх ще си отидеш,и побързай че Зъби Зъбев пази за теб и Тъпанарев места в Ада.

    20:32 27.05.2026

  • 34 Русия

    18 2 Отговор
    Абе този си е 100 % олигоф.....

    20:33 27.05.2026

  • 35 Значи

    13 2 Отговор
    🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦 се справя добре и няма заради какво светът да и помага, а пък и ти си вземаш добри пари от продажбата на конвертируемата стока , " омразата наречена русофобия". Съвсем спокойно можеш да купиш дрон на зелен ски

    20:34 27.05.2026

  • 36 Варна

    19 2 Отговор
    Чудя се как,ама наистина как може да съществуват такива жалки мижитурки като тоя ?

    20:34 27.05.2026

  • 37 ето пак един калифорнийски

    13 2 Отговор
    червей , който разсъждава на глас

    20:35 27.05.2026

  • 38 Хмм

    11 1 Отговор
    и откъде знае какво са поразили руснаците, говорят за три командни пункта под "гаражите", глупак, по негово време в България имаше инцидент със загинали и участвахме с мисия в Ирак, където загинаха български войници след атентат щото първанов много му се искаше да се фука с посещение в Ирак

    20:35 27.05.2026

  • 39 Ганя Путинофила

    5 5 Отговор
    Ганя гледа жирафа и вика:
    " Е, нема такова животно"!

    20:35 27.05.2026

  • 40 Перник

    10 2 Отговор
    Този изкукуригал пияндур няма кой да му слуша глупостите дори в кръчмата в с.Рударци!!!!За това го пускат в този убит сайт!!!

    20:35 27.05.2026

  • 41 Този е бил министър, само аз не съм бил

    7 2 Отговор
    Геле, не четеш и за това не вдяваш, ама си прибираш кинтите за изказването!
    Чашат преля избиването на децата от колежа в Луганск!
    Ама си от партията на бившите комунисти - БСП!?
    Плюй, за да ти са сладки сребърниците!

    20:36 27.05.2026

  • 42 Този не беше ли комуняга

    10 1 Отговор
    Кога се пребоядиса подлец долен

    20:37 27.05.2026

  • 43 ами

    10 1 Отговор
    украина загуби 20% от територията си , в задачата се пита колко загуби русия

    20:37 27.05.2026

  • 44 Гост

    13 1 Отговор
    Този нефелния пак скъса синджира! МАЙО, ПРИБЕРИ СИ ГО, ЗАВЪРЖИ ГО, СЛОЖИ МУ ПРАНГИ И ГО ЗАКЛЮЧИ!

    20:38 27.05.2026

  • 45 Майче,прибери го

    7 0 Отговор
    Моля ти се това животно

    20:40 27.05.2026

  • 46 Баце,

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "ГАТАНКА":

    Преди седмица излезе официална у краинска статистика за броя на населението на 4о4. През 1991 у крайна е имала 48млн жители. През 2022 е имала 41млн. Към днешна дата са 22млн, включително 4-5млн жители на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области. Цифрите ги огласи депутат от трибуната на радата. Иначе казано, от 2022 насам населението на у крайна намалява с близо 5млн годишно. Днес зеле наркомана заяви, че ще воюва още поне три години. Това означава, че към 2029 в 4о4 ще има максимум 4-5млн xoxoли. Всички останали ще са въснали кой на изток, кой на запад или ще са под маргаритките.
    Найс, а?
    Пък розАвите понита нека си мечтаят, остави ги.

    20:40 27.05.2026

  • 47 Ганя Путинофила

    2 7 Отговор
    Не знам защо но украйнците са ми много симпатични.

    Коментиран от #51

    20:42 27.05.2026

  • 48 Артилерист

    8 1 Отговор
    Изключително голям нагаждач. Преди няколко години Найденов беше висш кадър на БСП, а сега с изказването си претендира за член на Атлантическия клуб и да измести Тагарев и Шаламанов от пиедистала на най-върл русофоб. Народът не случайно е казал: предадеш ли веднъж, ще го направиш и втори път. А Найденов е предал първо семейството си, а след това Партията и възгледите си. Отначало се изненадах, че е поканен в БНТ, но като го чух какви ги реди, нещата си дойдоха по местата. Там се канят само яростни русофоби и по възможност нови и нахъсени комформисти, защото старите вече са обръгнали, втръснали и отвратили публиката с дуднене на изхабени клишета. Сега Найденов не казва нищо ново, но той самият е сровнително нов и вероятно го водят като баланс на атлантиците, щото той доскоро беше във висшия управленски ешелон на БСП. Очаквам Найденов следващия път да го видя да кърти плочки от фундамента на МОЧА. Заради такива като Найденов БСП беше тотално сломена...

    Коментиран от #52

    20:44 27.05.2026

  • 49 Мим

    7 2 Отговор
    Ей,ангелчо, верно ли бе.?Значи Русия губяла повече.Ами,ако е така трябваше вече да е отвъд бившите граници на укрите.Нещо явно те пере,съчмали,нещо друго ли,ти си знаеш..

    20:46 27.05.2026

  • 50 Петка

    4 1 Отговор
    Тоя на коя хранилка е,че от време на време се обажда като черна станция?Мая му завъртя главата,та си остави жената и децата немили,недраги.

    20:48 27.05.2026

  • 51 Покани

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ганя Путинофила":

    ги в дома си, ще ти станат още по-симпатични особено на жена ти.

    20:50 27.05.2026

  • 52 Найден ПреценЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Артилерист":

    Нагажда ч съгласЕн с конюнктурата. Дроби ги според това за което му плащат. Или все още не е излязъл от мъглата на войната?

    20:52 27.05.2026

  • 53 идилия

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Исторически факти":

    Помак.Рязяна карабина.за това го държи Мая.

    20:52 27.05.2026

  • 54 Майстора

    1 1 Отговор
    Още един платен комунист от Димитровград.

    20:53 27.05.2026

  • 55 Още един

    1 1 Отговор
    Болен мозък. А Одеса скоро ще бъде руска

    20:54 27.05.2026

  • 56 гришо

    2 1 Отговор
    Не знаех че тоя гургул е толкова изпростял!
    Струва ми се самотен и беден, щом е паднал до там да плещи небивалици съчинени в английското посолство.

    20:56 27.05.2026

  • 57 дрХаус

    1 0 Отговор
    Този ако не е вуду шаман да пие брейнбустер.

    20:58 27.05.2026

  • 58 Сестра Галевица

    1 0 Отговор
    да си прибере изтърваната ненормалан стока от ефира, че пак се не трае тоя полуиди oт, който дори не може да се класира и за пълен иди oт!

    20:59 27.05.2026

  • 59 Уили Уонка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    За Токмачка не знам, ама дочух, че са "превзели"на твойта шоколадовата фабрика, няколко запасняци.

    20:59 27.05.2026

  • 60 Старостта никого

    0 0 Отговор
    не пита...
    Гледай си живота

    21:00 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове