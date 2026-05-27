Ангел Найденов: Русия губи повече територии, отколкото окупира

Наблюдава се рязка ескалация на войната в Украйна от страна на Русия. Последните удари, в които бяха използвани крилати ракети и ракетата „Орешник“ ми дават повод за подобно твърдение. Увеличава се интензитетът на ударите. Всичко, което се случва дава основание да се мисли, че се търси ескалация на войната. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Русия губи повече територии, отколкото окупира. На месец Русия губи близо 35 000 военнослужещи. Украйна демонстрира способности, както по отношение на възпиране на руските атаки, така и по отношение на собственото производство на военна техника. Тя демонстрира способности за нанасяне на удари в дълбочина на руска територия. Ударите носят не само усещането на Русия за война, но и поразяват енергийната инфраструктура, което пряко засяга икономиката на страната, обясни той.
Атаката с ракетата „Орешник“ се смята за психологически и политически акт, като демонстрация на сила и търсене на психологически ефект. Изстрелването на тази ракета е лишено от военен смисъл. Тази атака беше осъдена от всички, поясни Найденов.
Призивът за изтегляне на западните дипломати от Киев, е в сферата на демонстрациите на сила и заплахи. Прави впечатление липсата на реакция на САЩ. Отдавам го на ангажимента, който има президента Тръмп в Иран. Времето не работи за САЩ. Морската блокада на САЩ носи икономически щети на Иран, но това рефлектира върху пазарите в целия свят. Това засилва натиска върху американския президент. Той няма полезен ход назад, заяви бившият военен министър.
На практика преговори между Украйна и Русия не се водят от началото на войната в Иран. Европа търси своята роля в тези преговори. Целият въпрос опира до това не само да се намери най-правилния екип за преговори, но и Европа да защити себе си, подчерта той.
Не сезирам в думите на премиера Радев отказ от помощ за Украйна, а най-напред задоволяване на нуждите на България и българските граждани. Разглеждам думите му, като прагматичност и критичност, каза още Ангел Найденов.
18 Aнгеле,
в изсечените гори на защитена зона от "Натура" край Варна.
Къде бяхте вие тогава, че позволихте на украинската мафия
да превземе нашата държава и да дерибейства така
както турци не са го правили?
21 Ройтерс
.....Съзирам в думите на бай Геле поне две големи водки!:))
20:22 27.05.2026
27 пони, ама розАво
Толкова съм щастлива! Ще се почерпя едно избeлвaне на анycа по тоя повод!
Сaло Уганде, xepoинам сало!
30 таралеж
До коментар #4 от "Ко стаа бе руски боклуци?":купи ли си къщичка от КУБ!? от утре са за без пари!
32 ГАТАНКА
До коментар #15 от "Цеко":Ако киевската хунта мобилизира по 30 хил на месец до лятото на 2025, а оттогава по 34 хиляди, за 50 месеца от началото на денацификацията това прави поне 1.6 милиона мобилизирани, плюс над 700 хилядна армия преди началото, трябва на фронта да има над два милиона войника. Къде са те?
Коментиран от #46
20:27 27.05.2026
39 Ганя Путинофила
" Е, нема такова животно"!
41 Този е бил министър, само аз не съм бил
Чашат преля избиването на децата от колежа в Луганск!
Ама си от партията на бившите комунисти - БСП!?
Плюй, за да ти са сладки сребърниците!
46 Баце,
До коментар #32 от "ГАТАНКА":Преди седмица излезе официална у краинска статистика за броя на населението на 4о4. През 1991 у крайна е имала 48млн жители. През 2022 е имала 41млн. Към днешна дата са 22млн, включително 4-5млн жители на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области. Цифрите ги огласи депутат от трибуната на радата. Иначе казано, от 2022 насам населението на у крайна намалява с близо 5млн годишно. Днес зеле наркомана заяви, че ще воюва още поне три години. Това означава, че към 2029 в 4о4 ще има максимум 4-5млн xoxoли. Всички останали ще са въснали кой на изток, кой на запад или ще са под маргаритките.
Найс, а?
Пък розАвите понита нека си мечтаят, остави ги.
51 Покани
До коментар #47 от "Ганя Путинофила":ги в дома си, ще ти станат още по-симпатични особено на жена ти.
52 Найден ПреценЯ
До коментар #48 от "Артилерист":Нагажда ч съгласЕн с конюнктурата. Дроби ги според това за което му плащат. Или все още не е излязъл от мъглата на войната?
20:52 27.05.2026
53 идилия
До коментар #16 от "Исторически факти":Помак.Рязяна карабина.за това го държи Мая.
56 гришо
Струва ми се самотен и беден, щом е паднал до там да плещи небивалици съчинени в английското посолство.
59 Уили Уонка
До коментар #4 от "Ко стаа бе руски боклуци?":За Токмачка не знам, ама дочух, че са "превзели"на твойта шоколадовата фабрика, няколко запасняци.
