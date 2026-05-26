Електронна война! Русия е способна да фалшифицира GPS сигналите дълбоко на територията на Европа
  Тема: Украйна

26 Май, 2026 20:50 1 145 48

Великобритания вчера обвини Москва, че е заглушила джипиес сигнала на правителствения самолет, в който близо до руската граница е прелетял британският министър на отбраната Джон Хийли

Анатоли Стайков

Русия е способна да фалшифицира джипиес сигналите (GPS) дълбоко на територията на Европа в радиус до 450 километра от руския анклав Калининградска област благодарение на значително нараснал капацитет в този сектор, заяви днес литовският официален представител Дарюс Кулиешус, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. европейските страни често обвиняват Москва за електронни смущения, но правителството на президента Владимир Путин отрича обвиненията и ги нарича западни тактики за опетняване.

Кулиешус, който е заместник-ръководител на държавния орган за регулиране на комуникациите, заяви, че Русия е увеличила от 3 в началото на миналата година до 36 сега антените си в анклава за кибератака - т.нар. спуфинг, като излъчва фалшиви сигнали за объркване на чуждестранните системи за установяване на позиция.

По думите му антените със сигурност се намират на силно милитаризираната територия на Калининградска област, която се намира между държавите членове на НАТО Литва и Полша на брега на Балтийско море.

„Спорадичните смущения започнаха от срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 година. Сега руснаците са разширили инфраструктурата си и смущенията се превръщат в системни, постоянни, безкрайни руски провокации срещу европейската сигурност“, отбеляза Кулиешус.

Посолството на Русия в Литва към момента не е отговорило на запитване за коментар на изказването на литовския представител, посочва Ройтерс.

Според карта на литовския орган за регулиране на комуникациите руските смущения на работата на джипиес системата биха могли да обхванат Естония, Латвия и Литва, по-голямата част от Полша и части от Финландия, Швеция и Беларус, както и Балтийско море. Кулиешус обаче не уточни как е бил измерен този обхват, обръща внимание Ройтерс.

Великобритания вчера обвини Русия, че е заглушила джипиес сигнала на правителствения самолет, в който близо до руската граница е прелетял британският министър на отбраната Джон Хийли.

Миналата година испански военен самолет, с който летеше испанската министърка на отбраната Маргарита Роблес изпита джипиес смущения близо до Калининград, а самолетът на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бе заглушен на път за България, припомня Ройтерс.

Естония и съседна Финландия също обвиняват Русия, че заглушава GPS сигнала във въздушното пространство на региона.

Повечето съвременни самолети и големи летища обаче разполагат с редица инструменти за навигация, ако има проблеми с джипиеса, акцентира Ройтерс.

Кулиешус добави, че качеството на сигнала на мобилните мрежи близо до Калининград е влошено поради смущения, които засягат някои честоти, като това е най-осезаемо по време на украинските атаки с дронове срещу Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    31 11 Отговор
    Нещо което смятам за много глупаво и абсурдно! Урсулианците се стремят да накарат Русия да удари тежко Украйна. Дори биха опитали да създадат условия, Русия да удари Украйна сЯ.О.! И се надават това да доведе до размяна на няколко удара с Я.О. между Русия и САЩ !!! Така Русия и САЩ ще загубят силата си, Европа ще измре половината, но....... това ще направи Урсула "баш баканъ" и Урсулианците започват отново да командват целия свят !!! Това е толкова глупаво и абсурдно, че няколко пъти го отхвърлям, но после се сещам, че Урсулианците правят само глупави и абсурдни неща.....

    Коментиран от #9

    20:51 26.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    10 13 Отговор
    по случай деня на детето,
    русия ще зарадва столичани със заря

    Коментиран от #31

    20:52 26.05.2026

  • 3 1488

    9 6 Отговор
    то затуй мапса ме вкарва по дупки и чррни пътища

    20:53 26.05.2026

  • 4 Стига бе

    28 8 Отговор
    Бах кви чипове имало в украинските перални....

    20:53 26.05.2026

  • 5 Госあ

    13 6 Отговор
    Евала !

    20:54 26.05.2026

  • 6 пони, ама розАво

    24 6 Отговор
    Това не е възможно!!!
    Всички знаем, че руснаците не могат да правят пирони, какво остава за високи технологии! Или пък могат?!?
    А?...

    Абе я сало Уганде, хероинам сало бе!

    Коментиран от #16

    20:56 26.05.2026

  • 7 мдаааа

    7 5 Отговор
    Вярно ... Както фалшифицира ФИАТ .. 👍

    20:57 26.05.2026

  • 8 Ни можи до бъди!

    27 4 Отговор
    Ватенките са още в каменната ера...!
    Бият се с лопатки,а ракетите им,с чипове от перални...!

    Коментиран от #26

    20:57 26.05.2026

  • 9 Госあ

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пропуснал си и еврея, който на драго сърце би жертвал много цивилни украинци за този сценарий. Аз просто не знам как тези хора търпят един наркоманизиран еврей да провокира открито и ежедневно една от най мощните армии и ядрени сили в света ! Или са абсолютно неадекватни хора или абсолютно нищо не могат да направят срещу военната, корумпирана хунта, която урсулианците се борят да вкарат в ЕС.

    Коментиран от #19

    20:59 26.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 604

    11 4 Отговор
    с чипове от перални няма как !

    21:00 26.05.2026

  • 12 Механик

    15 5 Отговор
    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, кви GPS сигнали

    21:01 26.05.2026

  • 13 Стефан

    6 19 Отговор
    Ватенките само за глупости и пакости ги бива.
    Ако дойдат например на Европейско първенство по футбол ще са на последните места и най-вероятно пред България, защото има прекалено много руски тролове , които са унищожили българския футбол

    Коментиран от #14

    21:01 26.05.2026

  • 14 604

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Стефан":

    пхахаххаха мозък летище.....

    21:03 26.05.2026

  • 15 Русия може единственно да пуша

    4 13 Отговор
    Рускини по Улиците на европа

    21:03 26.05.2026

  • 16 Розовото пони Путин 🦄

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "пони, ама розАво":

    И аз съм розАв, но ме избраха за президент🦄👯‍♂️😂

    21:03 26.05.2026

  • 17 Без име

    14 5 Отговор
    Голямата дефекация тепърва предстои. Започнаха отрано да пълнят гащите.

    21:04 26.05.2026

  • 18 Седеренко

    9 5 Отговор
    Браво, горещо се надявам да е всрно!

    21:05 26.05.2026

  • 19 ха ха хааа

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    "Еврей " , "еврея " ... ПУ Петър Берон ?!🤔

    Коментиран от #30

    21:05 26.05.2026

  • 20 1945

    6 9 Отговор
    колко ракети Орешник мислите, че имала русия - 10бр , вече са 8

    21:05 26.05.2026

  • 21 оня с коня

    8 11 Отговор
    При една Патаклама ПЪРВАТА РАБОТА на НАТО ще бъде да Заличи изцяло Калининград/при това в първите минути/ на Принципа "Вържи Попа ,да е мирно селото"- това не е военна Тайна и Официално се съобщава от Натовското ръководство.

    Коментиран от #28

    21:06 26.05.2026

  • 22 Русия се превръща в тестова площадка

    6 13 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    21:06 26.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Украинец

    7 7 Отговор
    Ние сме Русия, така или иначе. Хазарската хунта приключва.

    21:09 26.05.2026

  • 25 От чужбина

    13 5 Отговор
    Вчера, тук в този сайт имаше статия с която хвалеха някаква украинска система която можела да обърква координатите на ракетите и едва ли не ракетата отчита, че се намира на другия край на света. И това хвалба, хвалба...Сега принципно същото, ама е руско и е опасно и лошо. Абе я се уточнете: Таз Русия всичко и свърши пък остава най-голяма заплаха. Е как така??? Руските ракети са неточни, ама са лоши. Украинските дронове дето на 3 вълни порутиха общежитие със студенти са отлични, летят отлично...хвалба, хвалба... Ама вече е обидно да ни пробутвате всякакви глупости. Не рупаме доматите с колците.

    21:09 26.05.2026

  • 26 "В каменната ера":

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "Ни можи до бъди!":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    21:10 26.05.2026

  • 27 Тъпото руско говедо

    4 13 Отговор
    Русия е зло. Закривайте тази кочина от алкохолизирани нечовеци.

    21:10 26.05.2026

  • 28 Сепаркиленко

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Да, това ще бъде точно 3 минути преди да няма вече Лондон, Берлин, Париж и Брюксел.

    Коментиран от #34, #37, #39

    21:11 26.05.2026

  • 29 Хихи

    9 2 Отговор
    Ще падат урсули, като зрели мушмули😅

    21:11 26.05.2026

  • 30 Госあ

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха хааа":

    Недей да ми се правиш на филолог ве, скакауец

    Коментиран от #42

    21:11 26.05.2026

  • 31 .....

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    Глей да не ти падне нещо на главата от космоса.

    21:14 26.05.2026

  • 32 Иван

    4 2 Отговор
    Полуостров Европа.

    21:16 26.05.2026

  • 33 УРСУЛАНИТЕ И ЛАЙНОБРИТИЕ СА СМРАЗЕНИ

    9 1 Отговор
    АХ КАК ВЕЛИЧАЙШО ЗВУЧИ " м/у държавите членки на нато " !! АУУУ , ВСИЧКИ МИРНО !!ПРЕД НАТЮ!
    ЗА СВЕДЕНИЕ НА УРСУЛА И УСУЛАНТИТЕ ,ЧЕ ТОВА СЕ ПОСТИГНА САМО С 2 ЛОПАТИ И 2 ЧИПА ОТ ПЕРАЛНИ .

    21:16 26.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 1111

    7 2 Отговор
    Ами така е, само сте пропуснали да споменете, че руснаците изкривяват времето, пространството и материята в западнала европа с антигравитационни градински лопати. За да постигнат обаче нужния ефект, тайната е, че тези лопати се каляват с прокопаване на дупка за външен Нужник. Колкото по-дълбока е дупката, толкова по-силен е ефектът върху джипиеса.

    21:22 26.05.2026

  • 36 грУЙО

    11 1 Отговор
    То е ясно . Русия е много напред в случая и като цяло , вие го казвате с тази публикация.

    21:22 26.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Урсула , урсули

    8 2 Отговор
    Подобрете отношенията с Русия , за да живеем мирно и спокойно. За да има мир и просперитет в Европа . Конфронтацията ни носи само мизерия , нищета , война .

    Коментиран от #44

    21:24 26.05.2026

  • 39 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Сепаркиленко":

    Оня с Гумата не ми позволява да ти отговоря,затова и те отминавам като телеграфен стълб.

    21:26 26.05.2026

  • 40 Е така

    7 2 Отговор
    ЕС и н.а.т.о
    Застрашават руската сигурност. Руснаците отвръщат реципрочно . Докога ще ни изнудвате да плащаме цената на тази провокативна европейска политика?

    21:30 26.05.2026

  • 41 БТР-56

    2 3 Отговор
    Въпросът е Европа дали не може да направи същото и най-вече защо да не го прави! На Москалия само силата и агресивността правят впечатление.

    21:38 26.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Коста

    3 1 Отговор
    ох добре че е Зеленчука. Срещу скромната такса 500 милиарда на година той ще предотврати това да се случи.

    21:40 26.05.2026

  • 44 пРосия трябва да бъде разрушена...

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Урсула , урсули":

    Бегай мизерника рубладжийски, пРосията не може да живее в мир с никого и затова ф нападала всичките си съседи...

    21:41 26.05.2026

  • 45 Торбалан

    0 1 Отговор
    Ушанките са майстори фалшификатори! Ей това не може да се отрече.

    21:50 26.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 тъй ли...

    0 0 Отговор
    Абе, Русия е способна да напълни га6тите на Урсула.

    21:54 26.05.2026

  • 48 Факт

    0 0 Отговор
    Те един пирон не могат да направят,пасквил за наивници,

    21:54 26.05.2026

