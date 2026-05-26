Електронна война! Русия е способна да фалшифицира GPS сигналите дълбоко на територията на Европа

Русия е способна да фалшифицира джипиес сигналите (GPS) дълбоко на територията на Европа в радиус до 450 километра от руския анклав Калининградска област благодарение на значително нараснал капацитет в този сектор, заяви днес литовският официален представител Дарюс Кулиешус, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. европейските страни често обвиняват Москва за електронни смущения, но правителството на президента Владимир Путин отрича обвиненията и ги нарича западни тактики за опетняване.
Кулиешус, който е заместник-ръководител на държавния орган за регулиране на комуникациите, заяви, че Русия е увеличила от 3 в началото на миналата година до 36 сега антените си в анклава за кибератака - т.нар. спуфинг, като излъчва фалшиви сигнали за объркване на чуждестранните системи за установяване на позиция.
По думите му антените със сигурност се намират на силно милитаризираната територия на Калининградска област, която се намира между държавите членове на НАТО Литва и Полша на брега на Балтийско море.
„Спорадичните смущения започнаха от срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 година. Сега руснаците са разширили инфраструктурата си и смущенията се превръщат в системни, постоянни, безкрайни руски провокации срещу европейската сигурност“, отбеляза Кулиешус.
Посолството на Русия в Литва към момента не е отговорило на запитване за коментар на изказването на литовския представител, посочва Ройтерс.
Според карта на литовския орган за регулиране на комуникациите руските смущения на работата на джипиес системата биха могли да обхванат Естония, Латвия и Литва, по-голямата част от Полша и части от Финландия, Швеция и Беларус, както и Балтийско море. Кулиешус обаче не уточни как е бил измерен този обхват, обръща внимание Ройтерс.
Великобритания вчера обвини Русия, че е заглушила джипиес сигнала на правителствения самолет, в който близо до руската граница е прелетял британският министър на отбраната Джон Хийли.
Миналата година испански военен самолет, с който летеше испанската министърка на отбраната Маргарита Роблес изпита джипиес смущения близо до Калининград, а самолетът на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бе заглушен на път за България, припомня Ройтерс.
Естония и съседна Финландия също обвиняват Русия, че заглушава GPS сигнала във въздушното пространство на региона.
Повечето съвременни самолети и големи летища обаче разполагат с редица инструменти за навигация, ако има проблеми с джипиеса, акцентира Ройтерс.
Кулиешус добави, че качеството на сигнала на мобилните мрежи близо до Калининград е влошено поради смущения, които засягат някои честоти, като това е най-осезаемо по време на украинските атаки с дронове срещу Русия.
