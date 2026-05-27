Собственикът на Ботев Пловдив: Спортен директор не е нужен, не се меся в състава

27 Май, 2026 19:59 520 3

  • илиян филипов-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • спортен директор-
  • станислав генчев

Договорът на Станислав Генчев е безсрочен

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив няма да назначава човек на поста спортен директор. Това обяви официално собственикът на канарчетата Илиян Филипов по време на пресконференцията на стадион Христо Ботев, на която пред медиите беше представен новият старши треньор на тима Станислав Генчев.

"Договорът на Станислав Генчев е безсрочен. Спокоен и сигурен съм със Станислав Генчев", коментира Филипов пред представителите на медиите.

Бизнесменът разясни как ще се взимат решенията по спортно-техническите въпроси и по какъв начин ще се извършва подборът на нови футболисти занапред. "Ние сме определили начина за развитие на Ботев. Селекцията винаги се прави от треньорския щаб и анализаторите, които работят в клуба. За момента спортният директор не е нужен на Ботев Пловдив. Винаги апелирам за прозрачност", заяви Филипов пред журналистите на Колежа.

Благодетелят на жълто-черните допълни също, че голям брой клубове в Европа функционират успешно по същия този модел без наличието на спортен директор. Илиян Филипов бе категоричен, че никога не си позволява да се бърка в работата на наставниците относно определянето на състава, като единствено споделя своето лично мнение за случващото се в отбора.

Филипов разкри и сериозна организационна новина, свързана с изграждането на дублиращ състав на пловдивчани, който да обиграва младите таланти от школата в Югоизточната Трета лига. "Ще има втори отбор във В група, имаме потвърждение от БФC, ще имаме 100% втори отбор."

Наред с организационните промени, босът на канарчетата коментира и актуалната ситуация около някои от футболистите в представителния тим. Стана ясно, че клубът се разделя с Алекса Мараш. "С Алекса Мараш се разделихме по взаимно съгласие", каза още Илиян Филипов и внесе яснота около преговорите за нов договор с друг от основните състезатели: "Балоянис – тук заплатата му беше доста добра, ще търси по-висока заплата. Аз му предложих същата заплата да преподпише."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобарчовците да мълчат

    Илиан Филипов е супер.

    20:28 27.05.2026

  • 2 Ботев

    Спаси отбора! Факт. Фен и собственик , който милее за отбора си

    20:30 27.05.2026

  • 3 Космонавт

    Няма по - голям аматьор от този! Все пак желая на Ботев да не изпаднат!

    20:46 27.05.2026

