Президентът на Румъния: Падналият руски дрон в Галац може да е бил повреден от ВСУ

Румънският президент Никушор Дан смята, че дронът, който се разби в Галац на 29 май, може да е бил повреден от украинските сили за противовъздушна отбрана, което е довело до промяна на траекторията му и попадане в европейската страна.

Държавният глава направи това изявление по време на посещение в Галац, цитирано от hotnews.ro.

На 29 май румънското Министерство на отбраната съобщи, че дрон се е разбил върху покрива на жилищен блок в Галац. Букурещ обвини Русия за катастрофата.

Руският президент Владимир Путин заяви, че инцидентът в Румъния най-вероятно е свързан с украински дрон. Той отбеляза, че дронове на украинските въоръжени сили са се разбивали в европейски страни и преди и „в този случай най-вероятно е точно така“.

Путин подчерта, че Русия е готова да проведе обективно разследване, ако останките на дрона бъдат предадени, и едва след такова разглеждане ще може да се направи оценка на инцидента.