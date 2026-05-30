Президентът на Румъния: Падналият руски дрон в Галац може да е бил повреден от ВСУ

30 Май, 2026 07:55, обновена 30 Май, 2026 08:01

Повредата вероятно е променила траекторията му, допуска Никушор Дан

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан смята, че дронът, който се разби в Галац на 29 май, може да е бил повреден от украинските сили за противовъздушна отбрана, което е довело до промяна на траекторията му и попадане в европейската страна.

Държавният глава направи това изявление по време на посещение в Галац, цитирано от hotnews.ro.

На 29 май румънското Министерство на отбраната съобщи, че дрон се е разбил върху покрива на жилищен блок в Галац. Букурещ обвини Русия за катастрофата.

Руският президент Владимир Путин заяви, че инцидентът в Румъния най-вероятно е свързан с украински дрон. Той отбеляза, че дронове на украинските въоръжени сили са се разбивали в европейски страни и преди и „в този случай най-вероятно е точно така“.

Путин подчерта, че Русия е готова да проведе обективно разследване, ако останките на дрона бъдат предадени, и едва след такова разглеждане ще може да се направи оценка на инцидента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    36 1 Отговор
    Овцата цял живот се страхува от вълкът но накрая я изяждат чобаните...!

    Коментиран от #11

    08:02 30.05.2026

  • 2 военен неможач

    13 0 Отговор
    Коментиран от #7, #14

    08:04 30.05.2026

  • 3 Евроатлантическа мъка

    34 1 Отговор
    Един дрон на покрива и напълнихме гащите, чак на обратната страна на Луната ни чуха. Утре тръгваме да притискаме руснаците с голо д.

    08:04 30.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПОРЕДЕН ПЪТ

    32 1 Отговор
    НАЙ ВЕРОЯТНО И ТОЗИ Е УКРОДРОН

    08:04 30.05.2026

  • 6 Нещо започнахме да

    44 1 Отговор
    Си извъртаме траекторията, че руски дрон умишлено е бил насочен към Румъния!
    Май ще се окаже, че не е и руски!
    Сега Йотова дали ще се извини или ще продължи да смърди?

    08:05 30.05.2026

  • 7 чиба

    5 30 Отговор

    До коментар #2 от "военен неможач":

    Олег е руски агент, заграбващ българска земя, а иван портних и благомир коцев са продажни руски поглоги. То за портних беше ясно, но не и за благо коцев. Явно и в ПП има копейки.

    Коментиран от #25

    08:07 30.05.2026

  • 8 Факти

    3 41 Отговор
    Путин защо се обяснява като ученичка? Защо е толкова притеснен, че негов дрон е ударил някаква си Румъния? Ако беше мъж щеше да си го премести, а той веднага излезе и почна да мънка с онзи жален поглед на бито куче.

    Коментиран от #22, #31

    08:07 30.05.2026

  • 9 Възможно е също и

    25 0 Отговор
    да е ударен и отклонен от тия натовски F-16.
    Дано не е така, че и Румъния да не се окаже в списъка. Че сме наблизо.

    08:08 30.05.2026

  • 10 ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И

    5 22 Отговор
    ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И БРИКС ПР Ъ ДН Я
    Всичко това е по заповед на Тръмп. И шефа на светът Нетаняху. Русия?
    Иска да е приятел със световният господар и не смее да пръдне. Мислят - че всеки момент всичко ще се оправи, и ще продължи келепирът на кпсс плутократите награбили и ограбили Русия. Иран разбраха - че няма път на зад, че ще загубят всичко, а има шанс, ако накарат врагът да го боли. РУСНАЦИТЕ ОЩЕ ФАНТАЗИРАТ. Искат да се договарят надуп ени. Очевидно и факгически НАТО бомби Русия с ръцете на Украйна, а Русия се страхува от НАТО и пасува. Не е прокси война, НАТО БОМБИ РУСИЯ!

    08:08 30.05.2026

  • 11 Урсула

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Тоя президент, какъв е? Не съм го избирала аз.

    Коментиран от #38

    08:10 30.05.2026

  • 12 Ха ха ха

    27 0 Отговор
    Осерахте орталъка с падналия дрон. Половината телевизии през половината си време описваха напоително с ужасени и истерични гласове как страшно бил паднал въпросния дрон. Даваха изказвания на всевъзможни евро мушмороци бъбрещи и четящи декларации и изявления, как щели да задействат нещо, четвъртия или петия или долния член от нещо, как положението излизало извън контрол и т.н. И това всички пред вечерящите еврозомбита в чиито глави остана ясно че войната е на прага, нападат ни и ние, тоест простите европейски зомбита трябва да плащат и след това да се бият и умират в името на добруването на разноцветните еврожакетчета.НЕмам думи!

    08:12 30.05.2026

  • 13 хихи

    23 1 Отговор
    айде сега пък "повреден от руснаците"??? утре направо ще си замълчите!!!! ? Дронът е демократичен!!!
    Избрал свободата, емигрирал вместо да служи на Зеленски!!!

    08:13 30.05.2026

  • 14 Давай по-накратко

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "военен неможач":

    Има снимка на този Невзоров с посланичката на Укрия Оля, където двамата са прегърнати.

    Този Невзоров през 2025г бива изгонен със заповед на ДАНС от България за трафик на наркотици и хора (проституция), но след обжалване в Административния съд, шефа на ДАНС отменя заповедта.

    Говори се, че посланичката Оля има подарен дом в този комплекс.

    Със сигурност става въпрос за изпиране на огромни количества пари от войната, дрога и проституция. Най-опасното е създаването на украинска диаспора в България, които са единствено престъпници и мафиоти. Въпрос на време е да си създадат тяхна партия и подобно на Пеевски да си купуват избиратели.

    08:14 30.05.2026

  • 15 ДебилЯна Идиотова

    8 7 Отговор
    Искам да мъм президент!
    Искам па. Искам!
    За това ще пиша пак че Русия е агресор и напада Румъния, ама ние ще помогнем да братята качамакови

    Коментиран от #18

    08:14 30.05.2026

  • 16 колко

    13 2 Отговор
    жалко, ако се окаже че бил укроински дрон..вече получихме подкрепа от всички евротретополови лидери..и сега президента допуска такава възможност..НО по-добре да не се правят разследвания..така ще е най удобно за всички кретени..много мило звучи, украински дрон бил повредил руски и той закачил жилищна сграда в румънеску..ДА РАЗЛАЕШ КУЧЕТА..

    08:16 30.05.2026

  • 17 Пич

    20 1 Отговор
    Дали не е в ход някаква Урсулианска процедура за създаване на паветници ?! Още при раждането да им се вади мозъка, и в така създадената кухина да се налива цимент...!? Това би обяснило тяхното скудоумие...!!!

    Коментиран от #37

    08:18 30.05.2026

  • 18 Искаш

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "ДебилЯна Идиотова":

    но правиш фатална грешка в последни седмици..и няма да получиш туй мазно място пак..не че други ще бъдат по-добри..все тая..менят нрава си според случая..

    08:19 30.05.2026

  • 19 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    1 15 Отговор
    РУСКИ ДОМУЗ.

    08:19 30.05.2026

  • 20 Създаден повод

    14 1 Отговор
    За напатки срещу Русия!
    Един дрон и с не големи щети и без убити, « възпали» еврогейските олфрени, че чак наща Дебеляна Йо написа сърцераздирателно писмо до румънското ръководство!
    Вой на неми риби.

    08:20 30.05.2026

  • 21 Зелено джудже

    13 1 Отговор
    Направо е бил изпратен от ВСУ, или техните господари от НАТО.

    Чакаме да видим пак как румънци гинат на руска земя - те това умеят.

    08:21 30.05.2026

  • 22 Ако е руски дрона

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    бил ли е лепен с украинско тиксо , както онези по Полша и кацналия на бараката?

    Нещо съмнителна е рекцията на правилно избраното румънско правителство и президент. Прилича на опити за измъкване. Пък и щетите от дрона явно са нищожни за редовен руски дрон.

    Коментиран от #26

    08:23 30.05.2026

  • 25 Я пак опитай

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "чиба":

    Коментиран от #29

    08:28 30.05.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ако е руски дрона":

    /Този коментар може да бъде пре май нат/

    Имаше една ракета която удари гарата на град Кр.....рк❗
    Три дни тръбяха, че била руска, дори едни италианци успяха да я снимат.....
    И .... О чудо, номерът се оказа на ракета от ...
    СКЛАД в У....ЙНА ❗
    Изведнъж всички медии забравиха, че е имало такъв случай❗

    08:29 30.05.2026

  • 27 Пратете един дрон в ан уса на ботокса!

    1 8 Отговор
    Да го изследва в бункера.

    08:29 30.05.2026

  • 28 Милен ганев

    1 8 Отговор
    Да, президенте ама расия е агресора

    08:30 30.05.2026

  • 29 Говори се че

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "Я пак опитай":

    Си рузкипедерас.

    08:31 30.05.2026

  • 30 Ганчо миленов

    3 0 Отговор
    Слава путину!!!!

    08:31 30.05.2026

  • 31 да да

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    такива мъже като тебе ..от дивана..щракат..ден и нощ..а през това време твоята изгора с комшията правят селфи..майтаб бе Уили, то ако беше само с комшия..

    08:31 30.05.2026

  • 32 Петро Хан

    13 1 Отговор
    Пак не можаха да скалъпят провокацията сато хората.

    Да видят как гърми 50-90 килограма тротил, колкото е зарядът на руските дронове, и какви ще са щетите от него по рмънския блок.
    Всичко прилича на “Взрива срещу коптежа на гл. пр. Гешев”. Много опасен, обаче по голям късмет неефективен”.

    Господ е наказал ЕС като им отнема разсъдъка. И понеже там на Запад в Бог не вярват от много отдавна, то остава обяснението, че само хората с психични проблеми ги влече властта и имат желание да управляват другите.

    08:35 30.05.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    1 5 Отговор
    Хаяско що влезе в оправдателен режим?

    08:39 30.05.2026

  • 34 Лука

    7 0 Отговор
    Стига сте низаливаки с таа усръинска пи..к04

    08:52 30.05.2026

  • 35 Стратега

    9 1 Отговор
    Завчера беше руски, днес повреден от ВСУ, утре ще се окаже украйнски като в Полша, Латвия итн.

    08:54 30.05.2026

  • 36 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И":

    🌽🌽🌽👃👃👃👎👎👎💀🐽🐷🤡🚽🚽🚽

    08:56 30.05.2026

  • 37 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    мозъкът не се вади, изпарява се през ушите с реклами "Искам го тук и сега" Рекламите, че вземането на заем ви прави богати красиви и щастливи, приказки за 107 пола и тротинетки....

    09:05 30.05.2026

  • 38 По точно

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Урсула":

    Тоз президент е чист русофил-пунинист. Лека полека цяла източна Европа стават русофили.

    Коментиран от #39

    09:06 30.05.2026

  • 39 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "По точно":

    "Тоз президент е чист русофил-пунинист. Лека полека цяла източна Европа стават русофили"

    Най-точно, Никушор Дан беше спуснат с френски парашут и му е през онази работа какво се случва. Ма че паднал руски дрон на някаква сграда, някъде в Румъния, няма абсолютно никакво значение.... Колко пъти сте срещали публикации, в които Дан е главно действащо лице? Откакто е станал президент, някой, някога, някъде да го е цитирал? 🤣

    09:18 30.05.2026

  • 40 Започна се

    2 0 Отговор
    Хъкамъка мрн мрн

    09:18 30.05.2026

  • 41 Хи хи

    1 0 Отговор
    Не му вервайте, на нас маленкия зеля каза, че Путин идва, значи Путин идва ! Почвайте да копаете бункерчета !!!

    09:23 30.05.2026

