Новини
Свят »
Турция »
Първият дипломат на Ердоган: Ормузкият проток е по-важен за Турция от ядрената програма на Техеран

Първият дипломат на Ердоган: Ормузкият проток е по-важен за Турция от ядрената програма на Техеран

30 Май, 2026 21:01 1 101 7

  • турция-
  • сащ-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • хакан фидан-
  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Ситуацията около Ормузкия проток, според Хакан Фидан, оказва натиск както върху САЩ, така и върху Иран

Първият дипломат на Ердоган: Ормузкият проток е по-важен за Турция от ядрената програма на Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

За Турция отварянето на Ормузкия проток е по-висок приоритет в преговорите за разрешаване на конфликта между САЩ и Иран, отколкото ядрената програма на Иран. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан пред японския бизнес вестник Nikkei, пише Фокус.

Според него Турция, заедно с Пакистан и няколко други държави, в момента посредничат в преговорите между САЩ и Иран. Турският външен министър подчерта, че ако се постигне споразумение за деблокиране на Ормузкия проток, тогава планът е да се премине към обсъждане на ядрената програма на Иран.

Ситуацията около Ормузкия проток, според Фидан, оказва натиск както върху САЩ, така и върху Иран.

''Международните последици са огромни, включително в областта на енергийната и продоволствената сигурност. Ситуацията е достигнала точка, в която преговорите по този въпрос трябва да бъдат по-висок приоритет от ядрената програма'', добави той.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 1 Отговор
    Превод - Хакан Фидан поздравява майките, лелите, и другата рода на САЩ !!! И се възхищава от умственото им ниво!!!

    21:09 30.05.2026

  • 2 Яшар

    8 4 Отговор
    Турция винаги се им и парадира като световен лидер ...да отиде и да отвори ормузкия ..точно нищо няма да направи и няма да отиде

    21:11 30.05.2026

  • 3 Гост

    5 7 Отговор
    Чурчулята все го играят фурнаджийска лопата.
    В турско село празнуват байрам, в ЕС набиват сланина. На два стола искат да седят.

    Коментиран от #7

    21:25 30.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ястреб Османлията

    2 0 Отговор
    За мен приоритет е да забременея от чичо Яшар! Тогава светът ще е в краката ни!

    22:00 30.05.2026

  • 6 гледам

    1 0 Отговор
    Се развихрил Ганчо за неща за които и не сънувал. Вместо да вземе урок и да направи нещо продйлжава да плюе обижда и унижава и всичко е по мед и масло. Жалки същества които освен горе споминатите неща за нищо друго не го бъди ....

    22:15 30.05.2026

  • 7 Иоожжфхтнв

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Добре че съм Турчин а не РОБ като тебе

    22:49 30.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания