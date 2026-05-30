Първият дипломат на Ердоган: Ормузкият проток е по-важен за Турция от ядрената програма на Техеран

За Турция отварянето на Ормузкия проток е по-висок приоритет в преговорите за разрешаване на конфликта между САЩ и Иран, отколкото ядрената програма на Иран. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан пред японския бизнес вестник Nikkei, пише Фокус.

Според него Турция, заедно с Пакистан и няколко други държави, в момента посредничат в преговорите между САЩ и Иран. Турският външен министър подчерта, че ако се постигне споразумение за деблокиране на Ормузкия проток, тогава планът е да се премине към обсъждане на ядрената програма на Иран.

Ситуацията около Ормузкия проток, според Фидан, оказва натиск както върху САЩ, така и върху Иран.

''Международните последици са огромни, включително в областта на енергийната и продоволствената сигурност. Ситуацията е достигнала точка, в която преговорите по този въпрос трябва да бъдат по-висок приоритет от ядрената програма'', добави той.