Първият дипломат на Ердоган: Ормузкият проток е по-важен за Турция от ядрената програма на Техеран

За Турция отварянето на Ормузкия проток е по-висок приоритет в преговорите за разрешаване на конфликта между САЩ и Иран, отколкото ядрената програма на Иран. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан пред японския бизнес вестник Nikkei, пише Фокус.
Според него Турция, заедно с Пакистан и няколко други държави, в момента посредничат в преговорите между САЩ и Иран. Турският външен министър подчерта, че ако се постигне споразумение за деблокиране на Ормузкия проток, тогава планът е да се премине към обсъждане на ядрената програма на Иран.
Ситуацията около Ормузкия проток, според Фидан, оказва натиск както върху САЩ, така и върху Иран.
''Международните последици са огромни, включително в областта на енергийната и продоволствената сигурност. Ситуацията е достигнала точка, в която преговорите по този въпрос трябва да бъдат по-висок приоритет от ядрената програма'', добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Гост
В турско село празнуват байрам, в ЕС набиват сланина. На два стола искат да седят.
Коментиран от #7
21:25 30.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иоожжфхтнв
До коментар #3 от "Гост":Добре че съм Турчин а не РОБ като тебе
22:49 30.05.2026