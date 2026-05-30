Техеран: Доналд Тръмп предава дипломацията! САЩ искат прекомерно много

30 Май, 2026 16:31 375 7

По-рано президентът на САЩ заяви, че Иран ще трябва да отвори Ормузкия проток и да се откаже от капацитета си за създаване на ядрено оръжие – две условия, с които Техеран все още не се е съгласил, отбелязва Ройтерс

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съветникът на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, Мохсен Резаи, заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "за трети път предава дипломацията", като продължава военноморската блокада срещу Иран и поставя "прекомерни изисквания" в преговорите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Снощи Тръмп каза, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран, макар че двете страни, изглежда, все още имат различия по съществени въпроси, които са в основата на конфликта.

По-рано президентът на САЩ заяви, че Иран ще трябва да отвори Ормузкия проток и да се откаже от капацитета си за създаване на ядрено оръжие – две условия, с които Техеран все още не се е съгласил, отбелязва Ройтерс.

Високопоставен ирански източник, пожелал анонимност, каза, че потенциалната сделка не обхваща никакви ядрени въпроси, а говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи коментира пред държавната телевизия, че решенията за режима на преминаване през Ормузкия проток трябва да се вземат от Иран и Оман - двете страни с излаз на него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 5 Отговор
    Давайте урана
    Оставям ви да дишате

    16:34 30.05.2026

  • 2 ТРЪМП ФОКУСНИКА

    5 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА ИЗКАРА КОЗОВЕ СРЕЩУ ИРАН,ИНАЧЕ ТЕРМИНА С КОЗОВЕТЕ МУ Е ЛЮБИМ. АМА ТУК ЯДЕ ДРЪВЦЕ И СЕ ЧУДИ КАК ДА СЕ ИЗСУЛИ С МИНИМУМ ЩЕТИ.ОБИКНОВЕН ,НО НАДЪХАН ТЪПАНАР.

    16:34 30.05.2026

  • 3 Каква дипломация,

    0 0 Отговор
    Какви пет лева?
    Досега не разбрахте ли- САЩ не са способни на дипломация.

    16:37 30.05.2026

  • 4 Путин "многоходовия"

    1 3 Отговор
    Те и на суправляват, затова им се навеждаме на Господарите в Москва.

    16:37 30.05.2026

  • 5 Дориана

    0 0 Отговор
    Ама, те не разбраха ли, досега , че на Тръмп не може да се вярва и разчита. Неговата дума винаги е предпоследна.

    16:38 30.05.2026

  • 6 хехе

    2 0 Отговор
    От "миротвореца" нищо не зависи мошетата го държат с досиетата Епщайн.

    16:38 30.05.2026

  • 7 Всичките лакърдии

    2 0 Отговор
    за спиране на войната в Украйна за 24 ч.,МAGA ,ГРЕНЛАНДИЯ,КАНАДА,ПАНАМСКИ КАНАЛ И ОЩЕ ФАНТАСМОГОРИИ ИЗДИШАТ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Е СТАРЧЕТО.

    16:38 30.05.2026

