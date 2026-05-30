Техеран: Доналд Тръмп предава дипломацията! САЩ искат прекомерно много

Съветникът на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, Мохсен Резаи, заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "за трети път предава дипломацията", като продължава военноморската блокада срещу Иран и поставя "прекомерни изисквания" в преговорите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Снощи Тръмп каза, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран, макар че двете страни, изглежда, все още имат различия по съществени въпроси, които са в основата на конфликта.
По-рано президентът на САЩ заяви, че Иран ще трябва да отвори Ормузкия проток и да се откаже от капацитета си за създаване на ядрено оръжие – две условия, с които Техеран все още не се е съгласил, отбелязва Ройтерс.
Високопоставен ирански източник, пожелал анонимност, каза, че потенциалната сделка не обхваща никакви ядрени въпроси, а говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи коментира пред държавната телевизия, че решенията за режима на преминаване през Ормузкия проток трябва да се вземат от Иран и Оман - двете страни с излаз на него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Оставям ви да дишате
16:34 30.05.2026
2 ТРЪМП ФОКУСНИКА
16:34 30.05.2026
3 Каква дипломация,
Досега не разбрахте ли- САЩ не са способни на дипломация.
16:37 30.05.2026
4 Путин "многоходовия"
16:37 30.05.2026
5 Дориана
16:38 30.05.2026
6 хехе
16:38 30.05.2026
7 Всичките лакърдии
16:38 30.05.2026