Руснаците се опасяват от нова мобилизация: какво се знае?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Военните комисии в Русия масово привикват резервистите "за уточняване на данни" и натискът над мъжете за записване в армията расте. Неявилите се са заплашени от санкции. Подготвя ли се нова мобилизационна вълна?

Още новини от Украйна

Военните комисии в Русия масово разпращат на мъжете в наборна възраст и на резервистите писма с изискването да се явят „за разпореждане“ или „за уточняване на данни“. За нарастващата активност косвено свидетелства и увеличаването на броя на търсенията на руснаците в Google и „Яндекс“. Потребителите все по-често търсят информация за мобилизационните предписания – става дума за приложение към военния билет, което определя към коя конкретна военна част е прикрепен военнослужещият в случай на война или на мобилизация.

Само уточняване на данни?

Този документ задължава подлежащите на мобилизация самостоятелно да отидат на сборния пункт без допълнителна призовка. При неявяване „за уточняване на данни“ могат да бъдат наложени наказателни ограничения: забрана за напускане на страната, за управление на автомобил, за регистрация на фирма, за оформяне на кредити, както и за регистрация на транспорт и недвижими имоти.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази опасения по повод сведенията за засилени мобилизационни мерки в Русия. По неговите думи Кремъл се опитва да компенсира високите загуби на руската армия в Украйна и да увеличи „окупационния контингент“. Принудителна мобилизация в Русия формално не се провежда от ноември 2022 година, но правозащитници говорят, че вербуването на кадри продължава. Именно то може да обхване онези, които решат лично да се явят във военната комисия. Препоръката на правозащитниците е общуването с военната комисия да се извършва само дистанционно.

Как изглеждат "поканите" на военните комисии?

По правило съобщенията на военните комисии пристигат по електронен път. Човек, получил такава покана от военната комисия за уточняване на данни, разказва пред ДВ, че не е служил в армията и има категория „В“, т.е. е ограничено годен за военна служба и може да бъде привикан в армията само при пълна мобилизация.

Мъжът постоянно получавал настоятелни мейли да поиска извлечение от Регистъра за военна повинност. „Засега не са ми наложени ограничения, макар да минаха два месеца. Но не знам какво да правя в тази ситуация“, казва той. В редица случаи хората получават и телефонни обаждания с предупреждения за възможните ограничения, ако не се явят.

Резервист от Татарстан бил поканен да се яви „за разпореждане“, а работодателят му бил помолен да се свърже с военната комисия. Друг получил съобщение по телефон, че е длъжен да получи мобилизационно разпореждане, макар той да бил уведомил военната комисия, че не може да се яви, защото е в болнични. Трети имал болничен лист за датата на явяването, но от военната комисия настояли за личното му присъствие. Заплашили го по телефона, че в противен случай няма да "закрият повиквателната“, както и – че ще му изпратят нова след изтичането на болничните.

Масово разпращане на уведомления от военните комисии

Активизирането на военните комисии е свързано с пускането на единния Регистър за военната повинност, започнал да работи от лятото на 2025 година, казва юристът Артьом Клига. Правозащитниците предполагат, че в регистъра се съдържат данните на до 25 милиона души. Сега военните комисии се опитват да обединят тези данни в единна база.

"Във военната комисия или уточняват данните, или прилагат мобилизационното разпореждане, което всъщност от юридическа гледна точка не значи нищо конкретно“, казва Клига. По неговите думи игнорирането на повиквателните обичайно не води до сериозни последствия. „Дела не са заведени, могат да бъдат наложени само глоби за неявяването.“ Юристът не очаква масово преследване на тези, които не са се явили.

От правозащитния проект „Хващай гората“, предназначен да помага на руснаците да избегнат мобилизацията, съобщават пред ДВ, че уведомленията се разпращат безразборно на всички. След явяването на човека във военната комисия той може да бъде уващаван да сключи договор с Министерството на отбраната, да му бъде оказан натиск и дори да бъде задържан със сила. Затова, както казва прессекретарят на проекта Иван Чувиляев, писмените съобщения е най-добре да не бъдат игнорирани изцяло, а по възможност в комисията да бъде изпратен доверен представител. „Да занесе нужните документи - така всичко се забавя.“ Според Чувиляев, мобилизационните разпореждания често масово се залепват във военния билет - „просто за сплашване“ и за подтикване на човека да подпише договор.

Как преминава вербуването на кадри?

Юристът Клига обяснява, че процедурата за мобилизация в Русия формално е вписана в закона: има категории хора, които подлежат на мобилизация, предвидени са възможности за отсрочка, а решенията на мобилизационните комисии могат да бъдат оспорени.

Според Клига заплаха представлява не мобилизацията сама по себе си, а продължаващата вербовка на военнослужещи за войната. По неговите думи, натиск се оказва и на военните на срочна служба, и на студентите, които по закон не могат да бъдат мобилизирани. Резервистите биват привиквани във военните комисии, опитват се да ги изпратят на военни учения, където да ги склонят да подпишат договори, предлагат им да се запишат в мобилизационния резерв. Освен това чрез измама биват карани и чужденци да подписват договори.