Руснаците се опасяват от нова мобилизация: какво се знае?
2 Юни, 2026 06:32

Резервистите биват привиквани във военните комисии, опитват се да ги изпратят на военни учения, където да ги склонят да подпишат договори, предлагат им да се запишат в мобилизационния резерв

Военните комисии в Русия масово привикват резервистите "за уточняване на данни" и натискът над мъжете за записване в армията расте. Неявилите се са заплашени от санкции. Подготвя ли се нова мобилизационна вълна?

Военните комисии в Русия масово разпращат на мъжете в наборна възраст и на резервистите писма с изискването да се явят „за разпореждане“ или „за уточняване на данни“. За нарастващата активност косвено свидетелства и увеличаването на броя на търсенията на руснаците в Google и „Яндекс“. Потребителите все по-често търсят информация за мобилизационните предписания – става дума за приложение към военния билет, което определя към коя конкретна военна част е прикрепен военнослужещият в случай на война или на мобилизация.

Само уточняване на данни?

Този документ задължава подлежащите на мобилизация самостоятелно да отидат на сборния пункт без допълнителна призовка. При неявяване „за уточняване на данни“ могат да бъдат наложени наказателни ограничения: забрана за напускане на страната, за управление на автомобил, за регистрация на фирма, за оформяне на кредити, както и за регистрация на транспорт и недвижими имоти.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази опасения по повод сведенията за засилени мобилизационни мерки в Русия. По неговите думи Кремъл се опитва да компенсира високите загуби на руската армия в Украйна и да увеличи „окупационния контингент“. Принудителна мобилизация в Русия формално не се провежда от ноември 2022 година, но правозащитници говорят, че вербуването на кадри продължава. Именно то може да обхване онези, които решат лично да се явят във военната комисия. Препоръката на правозащитниците е общуването с военната комисия да се извършва само дистанционно.

Как изглеждат "поканите" на военните комисии?

По правило съобщенията на военните комисии пристигат по електронен път. Човек, получил такава покана от военната комисия за уточняване на данни, разказва пред ДВ, че не е служил в армията и има категория „В“, т.е. е ограничено годен за военна служба и може да бъде привикан в армията само при пълна мобилизация.

Мъжът постоянно получавал настоятелни мейли да поиска извлечение от Регистъра за военна повинност. „Засега не са ми наложени ограничения, макар да минаха два месеца. Но не знам какво да правя в тази ситуация“, казва той. В редица случаи хората получават и телефонни обаждания с предупреждения за възможните ограничения, ако не се явят.

Резервист от Татарстан бил поканен да се яви „за разпореждане“, а работодателят му бил помолен да се свърже с военната комисия. Друг получил съобщение по телефон, че е длъжен да получи мобилизационно разпореждане, макар той да бил уведомил военната комисия, че не може да се яви, защото е в болнични. Трети имал болничен лист за датата на явяването, но от военната комисия настояли за личното му присъствие. Заплашили го по телефона, че в противен случай няма да "закрият повиквателната“, както и – че ще му изпратят нова след изтичането на болничните.

Масово разпращане на уведомления от военните комисии

Активизирането на военните комисии е свързано с пускането на единния Регистър за военната повинност, започнал да работи от лятото на 2025 година, казва юристът Артьом Клига. Правозащитниците предполагат, че в регистъра се съдържат данните на до 25 милиона души. Сега военните комисии се опитват да обединят тези данни в единна база.

"Във военната комисия или уточняват данните, или прилагат мобилизационното разпореждане, което всъщност от юридическа гледна точка не значи нищо конкретно“, казва Клига. По неговите думи игнорирането на повиквателните обичайно не води до сериозни последствия. „Дела не са заведени, могат да бъдат наложени само глоби за неявяването.“ Юристът не очаква масово преследване на тези, които не са се явили.

От правозащитния проект „Хващай гората“, предназначен да помага на руснаците да избегнат мобилизацията, съобщават пред ДВ, че уведомленията се разпращат безразборно на всички. След явяването на човека във военната комисия той може да бъде уващаван да сключи договор с Министерството на отбраната, да му бъде оказан натиск и дори да бъде задържан със сила. Затова, както казва прессекретарят на проекта Иван Чувиляев, писмените съобщения е най-добре да не бъдат игнорирани изцяло, а по възможност в комисията да бъде изпратен доверен представител. „Да занесе нужните документи - така всичко се забавя.“ Според Чувиляев, мобилизационните разпореждания често масово се залепват във военния билет - „просто за сплашване“ и за подтикване на човека да подпише договор.

Как преминава вербуването на кадри?

Юристът Клига обяснява, че процедурата за мобилизация в Русия формално е вписана в закона: има категории хора, които подлежат на мобилизация, предвидени са възможности за отсрочка, а решенията на мобилизационните комисии могат да бъдат оспорени.

Според Клига заплаха представлява не мобилизацията сама по себе си, а продължаващата вербовка на военнослужещи за войната. По неговите думи, натиск се оказва и на военните на срочна служба, и на студентите, които по закон не могат да бъдат мобилизирани. Резервистите биват привиквани във военните комисии, опитват се да ги изпратят на военни учения, където да ги склонят да подпишат договори, предлагат им да се запишат в мобилизационния резерв. Освен това чрез измама биват карани и чужденци да подписват договори.


  • 1 Знае се

    31 15 Отговор
    Че доброволците в Русия са толкова много, че голяма част връщат под един или друг предтекст. Просто нямат нужда от толкова хора.
    Но какво ли не пише човек за някой грант..

    06:37 02.06.2026

  • 2 Дой,че

    25 10 Отговор
    Пиши нещо и за мобилизацията при укритие.

    Коментиран от #18

    06:38 02.06.2026

  • 3 Какво се знае?

    19 15 Отговор
    Знае се, че Зеленото унищожи украинците и изпадна в тежка наркотична зависимост. Сега вече е ненужен парцал и ще пътува към "оня свят"

    06:39 02.06.2026

  • 4 Гориил

    14 6 Отговор
    Западните възприятия за неспособността на Русия да се справи с предизвикателствата се основават на остарял икономически модел, който характеризираше съветската епоха. Ако погледнем статистиката за производството през 70-те и 80-те години на миналия век, виждаме, че Съветският съюз се е състоял от републики с високи доходи и „субсидирани“ републики – което означава, че са получавали повече финансиране от централното правителство, отколкото са произвеждали сами.

    Според данни от 1990 г. делът на РСФСР от БВП на СССР е бил 60,33%, на Украйна – 17,8%, на Казахстан – 6,8%, а на Беларус – 2,7%.
    Останалите републики (Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Киргизстан, Молдова, Латвия, Литва и Естония) са представлявали по-малко от 2%.
    Потреблението на стоки и продукти в напълно корумпирана Грузия обаче, например, е било 3,5 пъти по-високо, отколкото в РСФСР. Потреблението на Армения, също толкова корумпирано (ако не и по-лошо), е било 2,5 пъти по-голямо от това на работническата класа в Централна Русия и три пъти по-голямо в балтийските държави.
    Това означава, че за всеки три рубли, спечелени в Русия, една рубла е била преразпределена към други републики.
    Освен това Съветският съюз е предоставял обширна икономическа и техническа помощ на няколко страни в Африка, Латинска Америка и Азия. Той е инвестирал и в международни движения и е подкрепял комунистически партии в чужбина. По-голямата част от финансирането обикновено е падало върху РСФСР и

    Коментиран от #10

    06:42 02.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 соловинньiй помëть

    2 3 Отговор
    нема са плашите !

    06:44 02.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня

    14 6 Отговор
    Абе имам въпрос към Дойчето. Вие бе убавци мамини сладки имате ли кореспондент на място, в Русия? Всеки ден по пет статии за там значи трябва поне двама човека да имате на място! Кажете ги тия хора ,да излезнат с имената се ида кажат. Аз съм от Дойчето,бях там видях това и това .

    06:47 02.06.2026

  • 10 9ти септември

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Не се тревожи за Русия а за България

    Коментиран от #11

    06:49 02.06.2026

  • 11 Гориил

    13 8 Отговор

    До коментар #10 от "9ти септември":

    Определяща характеристика на Русия е народът, готов да отстоява своите убеждения, начин на живот, общество и родна земя. Има ли нещо подобно на Запад? Не. В западните страни хората са възпитавани като консуматори. Те не са склонни масово да жертват живота си за принципи, за разлика от страни като Русия.

    Коментиран от #21

    06:54 02.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДВ знаем, че лъжете

    12 5 Отговор
    ДВ ненормални сте

    Коментиран от #16

    06:58 02.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мухахаха

    10 6 Отговор
    Защо не кажете за орайна ве

    Коментиран от #17

    06:59 02.06.2026

  • 16 Не лъжат Барни

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "ДВ знаем, че лъжете":

    Гледай руските медии и ще разбереш.А да те питам като си руски тръбар руски разбираш ли.

    07:04 02.06.2026

  • 17 Ами на ка Путин

    7 10 Отговор

    До коментар #15 от "Мухахаха":

    Не му стигат крепостните.Все пак Украйна всеки месец смила по 30хиляди.

    Коментиран от #35

    07:05 02.06.2026

  • 18 Украйна

    9 12 Отговор

    До коментар #2 от "Дой,че":

    е нападната държава, освен това е 5 пъти по-малка. Няма избор за мобилизацията. А Русия е агресор и е 5 пъти по-голяма. И въпреки това малка Украйна ги попиля :)

    Коментиран от #53

    07:06 02.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Абе вчера имаше

    5 12 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Интереюта с риснаци по цяла рассия.Вече са против войната дошла и до тях.Нямат бензин това поскъпнало не могат да плащат.

    Коментиран от #36

    07:10 02.06.2026

  • 22 Тити

    6 12 Отговор
    Украйна се превърна е една голяма гробница за рашисти. Сами са си виновни никой не ги в канил там.

    07:11 02.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Саша Грей

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "От 1 юни":

    "А руснаците имат достатъчно доброволци"

    Ти би ли отишъл доброволец, при положение, че можеш да подпишеш договор, да вземеш накуп едни пари и след това да получаваш месечно възнаграждение?
    Друг е въпросът, че трети месец "контрактниците" са по-малко от загубите на фронта.
    Затова е и статията. Казват ти, че привикват резервисти, за да ги убеждават да подпишат договори.
    Мобилизация в Русия няма да има, защото това ще е непопулярна мярка и би разклатило правителството.
    И престанете да героизирате руснаците - там няма доброволци, всички се бият за пари. Редовна армия също няма, защото това са наборници на 18-20 години. Путин не би си позволил да хвърли в бой децата, защото бързичко ще бъде изритан.

    07:15 02.06.2026

  • 25 Тодар Живков

    7 6 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    07:17 02.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Някой си

    8 5 Отговор
    Що не покажете Един в Русия дето е мобилизиран насила?

    Коментиран от #32

    07:26 02.06.2026

  • 28 пламен

    5 6 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    07:28 02.06.2026

  • 29 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    7 5 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #39

    07:28 02.06.2026

  • 30 копейка с чалма

    6 4 Отговор
    Добре че не съм руснак

    Коментиран от #46

    07:29 02.06.2026

  • 31 Да уточним

    6 5 Отговор
    На никой не му се мре заради пъкления план на хаяско и компания.

    07:31 02.06.2026

  • 32 Още малко ще поискаш и швепс🤡

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Някой си":

    А да ти покажат крайцера Москва искал ли?

    Коментиран от #37

    07:32 02.06.2026

  • 33 Къде е редовната риска армия от 350 хил?

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Ами при Кобзон разбира се.

    07:33 02.06.2026

  • 34 Да се спасяват

    4 3 Отговор
    Русия води завоевателна война.Никой не ги е нападал.

    07:33 02.06.2026

  • 35 Мухахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ами на ка Путин":

    То за това зелю риве на умрело

    Коментиран от #40

    07:34 02.06.2026

  • 36 Иди у Германия

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Абе вчера имаше":

    Да видиш колко е нафтата 3ев не мисли за Русия виж и в България Коло е

    07:36 02.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хи хи

    4 1 Отговор
    На нас от кво се опасяват руснаците ни е през оная, работата де !

    07:38 02.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Я пъ тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Мухахаха":

    Избити над милион руснаци
    Евала на зеленски

    07:39 02.06.2026

  • 41 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    3 5 Отговор
    Путин диктува правилата свиквайте

    Коментиран от #45

    07:39 02.06.2026

  • 42 Умрел руснак

    3 3 Отговор
    Средната продължителност на живота на един руски новобранец на фронта е 10-12 дни.Ако е на първа линия -25,30 минути.

    07:42 02.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Путин го бомбят с натовско оръжие.
    И правилата не му помагат за това.

    07:48 02.06.2026

  • 46 россиян..

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "копейка с чалма":

    Добре че не съм бг..да чакам на опашка.ратко да ги вади отweцeто на двамата плондери

    07:54 02.06.2026

  • 47 Ей това да си руснак е Божие наказание

    4 3 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    07:54 02.06.2026

  • 48 DW каза

    4 2 Отговор
    До тук!

    08:02 02.06.2026

  • 49 Антиватник

    2 3 Отговор
    Тия ли оръфляце на снимката щели да вояват с НАТО?

    Коментиран от #55

    08:09 02.06.2026

  • 50 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Знае се ,че бълвате само по@@@,с те знаят ли че ги мобилизарат

    08:14 02.06.2026

  • 51 Вацев

    1 2 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    08:19 02.06.2026

  • 52 Фейк на часа

    2 1 Отговор
    В Русия всеки мъж може да напусне държавата без никакви ограничения.
    Докато в Украйна има забрана за напускане на мъжете в мобилизажионна възраст, но това не пречи на украинските мафиоти да безчинстват по нашето черноморие и да строят незаконни обекти с окрадените от Украйна пари.

    Вие постоянно изкривявате истината. Да не говорим за качеството на коментарите под вашите статии, които са пълни с правописни и стилистични грешки, а също изразяат нисък интелект.

    Коментиран от #54

    08:27 02.06.2026

  • 53 Руснаци

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Украйна":

    Май си леко неук, Русия е с население 130 млн, а Украйна е с 50 млн хахаха, значи в Русия до сега не е имало принудителна мобилизация, че да влияе това съотношение, дори обективни медии доказаха че Украйна е пратила много повече хора на фронта отколкото руснаците, а ако има мобилизация нали знаеш че тогава става много лошо за укрите поради простата причина че укрите отдавна вече изчерпа ха огромната част от хора, малко трябва да си начетен

    Коментиран от #58

    08:28 02.06.2026

  • 54 Пупер

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Фейк на часа":

    Това въобще не е вярно - много голяма част от мъжкото руско население непможе да напуска държавата.
    Четете руски новини, галфони!

    Коментиран от #56

    08:30 02.06.2026

  • 55 Руснаци

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Антиватник":

    Тея оръфляци 5 година ч кат натовските мишки да дойдат в Киев, ама идват само на думи, такъв страх ги тресе че памперсите вече не им стигат, само приказки има от тяхна страна

    08:30 02.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Аз съм веган

    2 0 Отговор
    В Бензиностанцията въвеждат купони за бензин.

    08:32 02.06.2026

  • 58 Украинци

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Руснаци":

    Веднъж казвате, че Русия има 155 милиона население, а Украйна 20 милиона... друг път.... друго... въобще въртите и виете, както ви е удобно.

    08:32 02.06.2026

  • 59 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:33 02.06.2026

  • 60 Реалист

    0 0 Отговор
    Имам познати руснаци, които малко след началото на конфликта в Украйна се установиха трайно тук, понеже ги е страх, че ще бъдат мобилизирани, а те имат и българско и руско гражданство. От тогава не са се прибирали в Русия. Така, че написаното е по-скоро истина.

    08:36 02.06.2026