Арина Сабаленка демонстрира класа срещу Наоми Осака и продължава напред на Ролан Гарос

2 Юни, 2026 06:48 702 0

Беларуската звезда безапелационно на четвъртфинал след успех над японската шампионка

Арина Сабаленка демонстрира класа срещу Наоми Осака и продължава напред на Ролан Гарос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Арина Сабаленка показа защо е на върха в женския тенис. Беларускинята се наложи над именитата Наоми Осака с резултат 7:5, 6:3 и си осигури място сред най-добрите осем на Откритото първенство на Франция - "Ролан Гарос".

Двубоят започна с изненадваща преднина за японката, която проби още във втория гейм и поведе с 2:0. Сабаленка обаче бързо върна пробива, демонстрирайки хладнокръвие и стабилна игра от основната линия. При 5:5 в първия сет беларускинята нанесе решителен удар, като реализира нов пробив, а след това безапелационно затвори сета на нула.

Във втората част двете съпернички вървяха рамо до рамо до 3:3, когато Сабаленка отново показа класата си и проби подаването на Осака. С още един пробив при 5:3 тя сложи точка на спора след 1 час и 28 минути игра.

В битката за място на полуфиналите Арина Сабаленка ще се изправи срещу руската сензация Диана Шнайдер, която елиминира Мадисън Кийс в три сета.


