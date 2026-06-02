Украински дронове подпалиха стратегическото нефтено предприятие "Илски" край Краснодар ВИДЕО

Пожар е избухнал в нефтопреработвателния завод „Илски“ в Краснодарски край след атака на украински дронове, съобщи регионалната оперативна група в приложението за съобщения Max.

„Според предварителните данни няма жертви“, се казва в изявлението.

Още новини от Украйна

Спешни и специални служби работят на мястото на инцидента, потвърди оперативната група.

Завод „Илски“ е едно от водещите и стратегически важни предприятия в нефтопреработвателния сектор на Южния федерален окръг на Русия.Той се намира в селището от градски тип Илски. Проектната мощност на завода възлиза на 6,6 милиона тона суров петрол годишно, обезпечена от шест технологични инсталации за преработка. Произвежда различни видове бензин, дизелово гориво, мазут, битум и други нефтопродукти. Намира се в непосредствена близост до големите черноморски пристанища Новоросийск, Туапсе и Тамань, което улеснява износа и логистичните потоци. Заводът е директно свързан с тръбопроводната система на „Транснефт“.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) проведоха интензивни атаки с безпилотни апарати в пограничните и вътрешните райони на Курска област в понеделник. По данни на местните власти и регионалните медии, през денонощието са регистрирани сериозни инциденти.

Късно вечерта около 22:30 ч. над административния център Курск избухнаха мощни взривове, чути в различни части на града. Местните източници съобщават за задействане на противовъздушната отбрана (ПВО) на фона на обявена опасност от БПЛА и последвала ракетна заплаха.

Губернаторът на областта Александър Хинщейн потвърди, че при удар от украински дрон срещу граждански автомобил в село Шчекино, Рилски район, е загинал един цивилен мъж. При отделна атака в Рилския район дрон е детонирал пред мотоциклетист, в резултат на което 35-годишен мъж е хоспитализиран с тежки осколочни наранявания.

Руските информационни канали съобщават за общо над 270 инцидента и нападения от страна на ВСУ в пограничните райони за денонощието, включително подпалването на пощенска станция. Според изявления на руската страна, само за изминалите 24 часа в региона са били неутрализирани или свалени 128 украински безпилотни летателни апарати.

Ударите са част от засилената кампания на Украйна за ограничаване на руските военни доставки. Те се случват паралелно с мащабни украински атаки срещу петролната инфраструктура на Русия (нефтопроводи и депа) и сериозни сблъсъци по линията на съприкосновение в пограничната оперативна зона на Курска област.

Същевременно от Курска област руските сили продължават да изстрелват собствени вълни от дронове (като Shahed и Gerbera) за удари навътре в Украйна.

Късно на 1 юни руските власти съобщиха за единични атаки с украински дронове в Белгородска. Поразени са превозни средства в селата Муром и Маломихайловка, при което има един загинал шофьор и няколко ранени.

Към сутрешните часове на 2 юни няма потвърдени данни за нови масирани удари от страна на ВСУ по обекти дълбоко в Русия. Вниманието на международните медии и военните наблюдатели е изцяло насочено към безпрецедентната масирана руска атака срещу Украйна, проведена през изминалата нощ (срещу 2 юни) с крилати ракети „Калибър“, балистични оръжия и дронове.