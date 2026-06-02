52-годишен уби шестима в Айова и се застреля

Най-малко седем души бяха убити при стрелба в Мускатин, Айова. Полицията смята, че причината вероятно е битов спор, съобщиха от местните правоохранителни органи.

„Предварителната информация показва, че стрелбата е резултат от битов спор. Смята се, че всички жертви са роднини на починалия заподозрян“, се казва в изявлението.

Според полицията, приблизително в 12:12 ч. местно време (20:12 ч. българско), правоохранителните органи са получили информация за стрелбата и при пристигането си на мястото са открили телата на четирима души. Заподозреният в убийството е идентифициран като 52-годишния Райън Макфарланд, който вече бил избягал от местопрестъплението. Той е намерен на брега на реката с огнестрелна рана, за която се смята, че си е нанесъл сам. Той е починал от нараняванията си.

Впоследствие полицията е открила телата на още две жертви, които може да са допълнителни жертви. Следователите разследват и установяват възможната причина за стрелбата.