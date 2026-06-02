52-годишен уби шестима в Айова и се застреля

2 Юни, 2026 06:25, обновена 2 Юни, 2026 06:32

  • айова-
  • сащ-
  • стрелба-
  • загинали

Според полицията вероятната причина за кръвопролитието е битов спор

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко седем души бяха убити при стрелба в Мускатин, Айова. Полицията смята, че причината вероятно е битов спор, съобщиха от местните правоохранителни органи.

„Предварителната информация показва, че стрелбата е резултат от битов спор. Смята се, че всички жертви са роднини на починалия заподозрян“, се казва в изявлението.

Според полицията, приблизително в 12:12 ч. местно време (20:12 ч. българско), правоохранителните органи са получили информация за стрелбата и при пристигането си на мястото са открили телата на четирима души. Заподозреният в убийството е идентифициран като 52-годишния Райън Макфарланд, който вече бил избягал от местопрестъплението. Той е намерен на брега на реката с огнестрелна рана, за която се смята, че си е нанесъл сам. Той е починал от нараняванията си.

Впоследствие полицията е открила телата на още две жертви, които може да са допълнителни жертви. Следователите разследват и установяват възможната причина за стрелбата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 1 Отговор
    7 души убити?!?
    То в Иран няма да има днес толкова убити, нито пък в Израел или Ливан.
    Само в Бандерайна около 1000 бандераинци ще се срещнат лично с Бандера...

    06:40 02.06.2026

  • 2 лама калушев

    18 0 Отговор
    и на Петрохан всичко стана заради битов спор.

    Коментиран от #8

    06:42 02.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Краварстан

    13 1 Отговор
    Краварите изперкват, но е нормално от толкова кръвосмешение и сектантство

    06:59 02.06.2026

  • 5 Абе

    7 1 Отговор
    Имат си пушки хората и си ги използват по предназначение. Разрешават спорове. То иначе за какво е оръжието?

    06:59 02.06.2026

  • 6 Механик

    9 1 Отговор
    Само за миг си представете, че вместо Айова пишеше Архангелск. Само за миг....
    Чувате ли неистовия вой на тротинетки и пърхането на розАви понита?! Представяте ли си коментарите? Малеиййййййй!

    07:17 02.06.2026

  • 7 лудия

    0 0 Отговор
    този е по добър от руснаците, които за да убият 6 човека в Одеса изпозват 100 ракети и 500 дрона

    07:49 02.06.2026

  • 8 Педро Хан

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "лама калушев":

    “Човук убива само по три причини: за злато, от страст, и по погрешка”

    Сократ


    (Човек не се е подобрил за последните 3000 години)

    07:50 02.06.2026

  • 9 ха ха

    0 0 Отговор
    подлудили са го същите дето после "разследват" , идиотията дето завладява света тръгва от там

    07:55 02.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ксубой

    1 0 Отговор
    Демокрация...

    08:34 02.06.2026