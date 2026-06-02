Продължава делото срещу Станимир Хасърджиев за блудство и насилие

2 Юни, 2026 07:46, обновена 2 Юни, 2026 06:50 890 4

  • станимир хасърджиев-
  • дело-
  • съд

Подсъдими са още трима души

Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Очаква се днес в Софийския районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев.

Заедно с него подсъдими са още трима души - актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици.

В началото на месец май, по време на разпоредителното заседание по делото, съдът пусна на свобода Станимир Хасърджиев срещу 60 хил. евро парична гаранция, а гръцкият модел Анастасиус Михайлидис – срещу 10 хил. евро.

По данни на прокуратурата обвиненията срещу групата включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха, както и държане на различни видове наркотични вещества, сред които и GHB - субстанция, свързвана с извършването на подобни престъпления.

Разследването се води и за разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, както и незаконно притежание на оръжие и боеприпаси. Хасърджиев и другите трима подсъдими бяха задържани през декември миналата година, след като 20-годишно момче подаде жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев.


  • 1 кое не е така

    3 3 Отговор
    На 24 май орязаха парите за култура.
    На 1 юни орязаха парите за майчинство.
    Не ми се мисли какво ще се случи на 22 септември!
    (Добре, че няма да изкарат до 14 февруари, защото вероятно ще се опитат да забранят секса и да сложат "справедлива цена" на виното.)

    06:54 02.06.2026

  • 2 Цялата нация тръпне

    11 1 Отговор
    В очакване за развоя на това дело!
    За извратеняците само въже на площад 9- ти септември!
    Ама дали съда ще осъди себеподобните си е малко вероятно!

    06:57 02.06.2026

  • 3 Механик

    6 0 Отговор
    Момче на 20 години се нарича МЪЖ, а не МОМЧЕ.
    Друг е въпросът, до колко това момче е МОМЧЕ, щом се събира с такива видни Педроханци.

    Коментиран от #4

    07:27 02.06.2026

  • 4 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Изверги.... кастрация и да чукат камъните в някоя каривра до живот. ...
    Момчвто на 20.... не е ясно дали е бил с тях. Прочети за GHB в гуугъл.... прави те секс кукла на кинци. Сипва се в напитките... няма цвят и мирис.... ужас.....
    Точно като на филм.....

    07:43 02.06.2026