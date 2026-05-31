17 са вече жертвите след срутването на девететажна сграда в строеж в град Анхелес на Филипините

Броят на загиналите при срутването на девететажна сграда в строеж в град Анхелес, Филипините, се е увеличил от 11 на 17, като още трима души все още са в неизвестност, съобщи ABS-CBN News.

Според местните власти, службите за спешна помощ продължават операцията по издирване и разчистване, като разчистват развалините.

Сградата се срути в нощта на 24 май, като затрупа десетки строителни работници. Двадесет и шест души бяха спасени в първите часове след инцидента.

Малайзийски турист, отседнал в близък хотел, беше ранен и по-късно почина от нараняванията си.