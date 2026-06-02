Интер се бори да задържи опитния Стефан де Врай

2 Юни, 2026 07:12 485 0

Миланският гранд изправен пред предизвикателство: ще остане ли нидерландският защитник?

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Ръководството на италианския шампион Интер прави всичко възможно, за да убеди Стефан де Врай да продължи престоя си на "Сан Сиро". 34-годишният нидерландски ветеран, който се превърна в ключова фигура за "нерадзурите" през последните години, е изправен пред важен избор за бъдещето си.

Според авторитетни източници, включително трансферния гуру Фабрицио Романо, Интер вече е отправил официално предложение към Де Врай за нов, макар и краткосрочен, договор. Настоящият контракт на защитника изтича в края на юни, което означава, че клубът трябва да действа бързо, за да не го загуби безвъзмездно. Въпреки усилията на миланския клуб, Де Врай не може да се оплаче от липса на интерес – няколко европейски гранда също са отправили атрактивни оферти към опитния бранител. Това поставя Интер в деликатна ситуация, в която всяка грешна стъпка може да се окаже фатална.

Стефан де Врай пристигна в Интер през 2018 година, след успешен период в Лацио. Оттогава насам той се утвърди като един от стълбовете в защитата на "черно-сините". През изминалия сезон холандският национал записа 11 участия, а общо с екипа на Интер има внушителните 213 мача и 12 попадения – постижение, достойно за уважение.


