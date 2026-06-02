Войната в Иран няма да предизвика инфлационен шок като този след инвазията в Украйна, прогнозира FT
2 Юни, 2026 07:13, обновена 2 Юни, 2026 07:14 876 22

Според анализатори световната икономика е по-добре подготвена за ценови сътресения, а надеждите за споразумение между Вашингтон и Техеран ограничават опасенията за енергийните пазари.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Очакваното влияние на конфликта между Иран и САЩ върху глобалната инфлация ще бъде значително по-ограничено в сравнение с последиците от руската инвазия в Украйна през 2022 г. Това сочи анализ на британското издание Financial Times, предава News.bg.

Според публикацията инфлационните очаквания в световен мащаб са се повишили след началото на военните действия, но ръстът остава далеч по-умерен от този по време на енергийната криза, предизвикана от войната в Украйна.

Въпреки че цените на петрола отчетоха осезаемо поскъпване заради опасенията от прекъсвания на доставките от Близкия изток и рисковете за ключови морски транспортни маршрути, икономисти, цитирани от FT, смятат, че световната икономика днес е по-устойчива на продължителен инфлационен натиск.

Един от основните фактори е, че цените на природния газ остават значително под рекордните нива, достигнати през 2022 г. Освен това централните банки поддържат по-строга парична политика, което ограничава риска от по-широко разпространение на ценовия натиск в икономиката.

Изданието отбелязва още, че очакванията за евентуално споразумение между САЩ и Иран, както и перспективата за нормализиране на корабоплаването през Ормузкия проток, са помогнали за намаляване на част от притесненията около стабилността на световните енергийни пазари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Дзак

    19 0 Отговор
    Няма накъде повече. Просто ще има свиване на икономиката и нови дългове, за който е луд да ги плаща - отложена инфлация!

    07:17 02.06.2026

  • 2 При Иран

    18 0 Отговор
    Имаме друг сценарии. Там се забранява износът на петрол и се унищожава производството. Докато с Украйна евро пуделите сами се отказват да използват горивото. И "шок", ама шок поради доброволно отказване от употреба.

    Коментиран от #13

    07:19 02.06.2026

  • 3 Това умишлено е

    14 0 Отговор
    Планирана деиндустриализация. Планирано спиране на масовия туризъм със самолети и автомобили. Олигархията иска свят, "чист и зелен", "без много СО2", "без тотално затопляне"...да остане само за тях... А останалите милиарди гърла са излишни.

    Коментиран от #21

    07:23 02.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ансолютна грешка

    16 0 Отговор
    Даже и да тека, достатчно ни е инфлационния шок от еврото.Инфлацията е причиненна от въвеждане на еврото, типична за страни въвели еврото. България е с най-висока инфлация в Еврозоната. Два пъти по-висока от средната. На второ място е Хърватия.

    Еврото абсолютна грешка и подлост на предателски партии, считащи еврото за голямо постижение (но за кого в чия вреда?)

    Коментиран от #9

    07:27 02.06.2026

  • 6 Ами..

    12 0 Отговор
    ... то някъде повече.
    А вземете ни и кожите и пак няма да се заситите...

    07:28 02.06.2026

  • 7 Митю

    10 0 Отговор
    Самобичуването превърнахме в последица

    07:29 02.06.2026

  • 8 Тва са глупости

    14 0 Отговор
    Обяснението е дивотия

    07:32 02.06.2026

  • 9 Еврото е

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ансолютна грешка":

    Изкуствена валута. Не можеш да имаш икономически толкова различни страни под "един похлупак"! Не става. За едни, ако парите съответстват на силата на икономиката им, за други, които едвам кретат, това евро ще ги закопае. Е, смятай ние от кои сме?

    Коментиран от #17

    07:38 02.06.2026

  • 10 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Евроджендърлят@ го предизвикаха ценовия шок тогава

    07:39 02.06.2026

  • 11 Някой

    7 0 Отговор
    Инфлационният шок го направиха с печатането на пари заради лудостта с ковида. Освен че тук умряха към 70 хиляди без да са броени починали от ковида, а починали констатирани, от които над половината със сърдечни проблеми.
    Кризите ги създават управляващи. ЕС създава това да си патим от войната в Украйна. Отделно тук нулевата борба с картелите - наричани сдружения и асоциации на производители и услуги. То това е началото на дефиницията за картел. Конкурент с конкурент не трябва да има правото да си каже и здрасти.
    И понеже ЕС не предприема мерки срещу терористите Тръмп и Сатаняху, нямало да има чак такъв инфлационен шок.

    07:44 02.06.2026

  • 12 Аз пък казвам обратното на FT

    9 0 Отговор
    При войната в Украйна петрола наистина достигна 140 на барел. Но това бе от страх на пазара, а не от реални липси. Затова и настъпи малко успокоение! Сега обаче има много липси - тъй като много съоръжения за добив и обработка в Близкия Изток бяха унищожени. А трябват години, ако не десетилетия за да се върне предишното положение. Като в случая не става дума само за газ и петрол, а и за фърталайзърс, хелий и какво ли не. А и атаките по руските рафинерии газови съоръжения?
    И не само инфлацията е неизбежна, но и деиндустриализацията.
    Ха да видим, аз ли ще съм прав или FT?!

    07:44 02.06.2026

  • 13 ФъТъ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "При Иран":

    не правят разлика, така че е безсмислено да им обясняваш.

    07:47 02.06.2026

  • 14 Най-страхливия президент в историята

    0 7 Отговор
    Опашките за бензин в Крим са по 2-3 киломтра.

    07:49 02.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Владито Горанов

    5 0 Отговор
    Напротив даже, нещата ще се подобрят и цените на стоките и услугите ще паднат. Най-вече това ще се забележи в България, особено в близките до Иран райони, като Петрохан.

    Всичко това е благодарение на въвеждането на еврото, премахването на лева, и най-вече защото сме в Клуба на богатите и бените не ни вълнуват повече.

    Ня българската икономика дори Тръмп може да завиди. Затова си е инвестирал самолетите в България, за да печи покрай нашето забогатяваве.

    07:55 02.06.2026

  • 17 Е нали

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Еврото е":

    това беще смисъла на ЕС и еврозоната. Понеже старите начини за елсплоатация на по-слабо развитите държави губят популярност, трябваше да се измисли нов начин това да продължи. И го направиха с въвеждане на €врото, гарнирано с много приказки за демокрация, единство, свобода, просперитет и други глупости за наивните балами, които ще се на се рът от радост, че са в клуба на богатите.

    Коментиран от #20

    08:09 02.06.2026

  • 18 БеГемот

    3 0 Отговор
    Щото е хубава демократична война...добра.... хахаха

    08:11 02.06.2026

  • 19 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Сигурни сме ,германистан е в рецесия теглят се едни хартиени заеми ,газ няма цените си растат ,ама иначе всичко си е наред ,евреите започнаха да купуват и заграждат земя в Албания и други страни ,овцете нека си спят

    08:13 02.06.2026

  • 20 Да всичко

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Е нали":

    това е така и то става докато им измъкват богатството из под краката, но пък те се радват че са в клАба иии... банга ранга яко..

    08:19 02.06.2026

  • 21 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това умишлено е":

    Ако олигархията искаше зелен и чист свят без глобално затопляне, отдавна щеше да е инвестирала парите си в зеления преход и да го е направила. Тя обаче прави точно обратното - държи парите си в нефт и газ и всячески се опитва да спре зеления преход. А за намаляването на населението си има други начини - ковид.

    08:28 02.06.2026

  • 22 Вуте

    1 0 Отговор
    Пълни глупости

    08:30 02.06.2026

