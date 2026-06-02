Войната в Иран няма да предизвика инфлационен шок като този след инвазията в Украйна, прогнозира FT

Очакваното влияние на конфликта между Иран и САЩ върху глобалната инфлация ще бъде значително по-ограничено в сравнение с последиците от руската инвазия в Украйна през 2022 г. Това сочи анализ на британското издание Financial Times, предава News.bg.
Според публикацията инфлационните очаквания в световен мащаб са се повишили след началото на военните действия, но ръстът остава далеч по-умерен от този по време на енергийната криза, предизвикана от войната в Украйна.
Въпреки че цените на петрола отчетоха осезаемо поскъпване заради опасенията от прекъсвания на доставките от Близкия изток и рисковете за ключови морски транспортни маршрути, икономисти, цитирани от FT, смятат, че световната икономика днес е по-устойчива на продължителен инфлационен натиск.
Един от основните фактори е, че цените на природния газ остават значително под рекордните нива, достигнати през 2022 г. Освен това централните банки поддържат по-строга парична политика, което ограничава риска от по-широко разпространение на ценовия натиск в икономиката.
Изданието отбелязва още, че очакванията за евентуално споразумение между САЩ и Иран, както и перспективата за нормализиране на корабоплаването през Ормузкия проток, са помогнали за намаляване на част от притесненията около стабилността на световните енергийни пазари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
07:17 02.06.2026
2 При Иран
Коментиран от #13
07:19 02.06.2026
3 Това умишлено е
Коментиран от #21
07:23 02.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ансолютна грешка
Еврото абсолютна грешка и подлост на предателски партии, считащи еврото за голямо постижение (но за кого в чия вреда?)
Коментиран от #9
07:27 02.06.2026
6 Ами..
А вземете ни и кожите и пак няма да се заситите...
07:28 02.06.2026
7 Митю
07:29 02.06.2026
8 Тва са глупости
07:32 02.06.2026
9 Еврото е
До коментар #5 от "Ансолютна грешка":Изкуствена валута. Не можеш да имаш икономически толкова различни страни под "един похлупак"! Не става. За едни, ако парите съответстват на силата на икономиката им, за други, които едвам кретат, това евро ще ги закопае. Е, смятай ние от кои сме?
Коментиран от #17
07:38 02.06.2026
10 ООрана държава
07:39 02.06.2026
11 Някой
Кризите ги създават управляващи. ЕС създава това да си патим от войната в Украйна. Отделно тук нулевата борба с картелите - наричани сдружения и асоциации на производители и услуги. То това е началото на дефиницията за картел. Конкурент с конкурент не трябва да има правото да си каже и здрасти.
И понеже ЕС не предприема мерки срещу терористите Тръмп и Сатаняху, нямало да има чак такъв инфлационен шок.
07:44 02.06.2026
12 Аз пък казвам обратното на FT
И не само инфлацията е неизбежна, но и деиндустриализацията.
Ха да видим, аз ли ще съм прав или FT?!
07:44 02.06.2026
13 ФъТъ
До коментар #2 от "При Иран":не правят разлика, така че е безсмислено да им обясняваш.
07:47 02.06.2026
14 Най-страхливия президент в историята
07:49 02.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Владито Горанов
Всичко това е благодарение на въвеждането на еврото, премахването на лева, и най-вече защото сме в Клуба на богатите и бените не ни вълнуват повече.
Ня българската икономика дори Тръмп може да завиди. Затова си е инвестирал самолетите в България, за да печи покрай нашето забогатяваве.
07:55 02.06.2026
17 Е нали
До коментар #9 от "Еврото е":това беще смисъла на ЕС и еврозоната. Понеже старите начини за елсплоатация на по-слабо развитите държави губят популярност, трябваше да се измисли нов начин това да продължи. И го направиха с въвеждане на €врото, гарнирано с много приказки за демокрация, единство, свобода, просперитет и други глупости за наивните балами, които ще се на се рът от радост, че са в клуба на богатите.
Коментиран от #20
08:09 02.06.2026
18 БеГемот
08:11 02.06.2026
19 Kaлпазанин
08:13 02.06.2026
20 Да всичко
До коментар #17 от "Е нали":това е така и то става докато им измъкват богатството из под краката, но пък те се радват че са в клАба иии... банга ранга яко..
08:19 02.06.2026
21 Факти
До коментар #3 от "Това умишлено е":Ако олигархията искаше зелен и чист свят без глобално затопляне, отдавна щеше да е инвестирала парите си в зеления преход и да го е направила. Тя обаче прави точно обратното - държи парите си в нефт и газ и всячески се опитва да спре зеления преход. А за намаляването на населението си има други начини - ковид.
08:28 02.06.2026
22 Вуте
08:30 02.06.2026