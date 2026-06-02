Войната в Иран няма да предизвика инфлационен шок като този след инвазията в Украйна, прогнозира FT

Очакваното влияние на конфликта между Иран и САЩ върху глобалната инфлация ще бъде значително по-ограничено в сравнение с последиците от руската инвазия в Украйна през 2022 г. Това сочи анализ на британското издание Financial Times, предава News.bg.

Според публикацията инфлационните очаквания в световен мащаб са се повишили след началото на военните действия, но ръстът остава далеч по-умерен от този по време на енергийната криза, предизвикана от войната в Украйна.

Въпреки че цените на петрола отчетоха осезаемо поскъпване заради опасенията от прекъсвания на доставките от Близкия изток и рисковете за ключови морски транспортни маршрути, икономисти, цитирани от FT, смятат, че световната икономика днес е по-устойчива на продължителен инфлационен натиск.

Един от основните фактори е, че цените на природния газ остават значително под рекордните нива, достигнати през 2022 г. Освен това централните банки поддържат по-строга парична политика, което ограничава риска от по-широко разпространение на ценовия натиск в икономиката.

Изданието отбелязва още, че очакванията за евентуално споразумение между САЩ и Иран, както и перспективата за нормализиране на корабоплаването през Ормузкия проток, са помогнали за намаляване на част от притесненията около стабилността на световните енергийни пазари.