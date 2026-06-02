Американски военни хеликоптери ще прелетят през въздушното пространство на България

2 Юни, 2026 07:09 1 236 25

По време на полетите те ще кацат в района на Учебен полигон „Ново село“

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хеликоптери от състава на Сухопътните войски на САЩ, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелитат през въздушното пространство на България днес и утре, пише dariknews.bg.

Летателните машини са UH-60 „Black Hawk“ и AH-64 „Apache“.

По време на полетите те ще кацат в района на Учебен полигон „Ново село“.

Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на Въоръжените сили на САЩ, които изпълняват задачи в операцията „Atlantic Resolve“.

При изпълнението на полетите екипажите ще се придържат към стандартните процедури за намаляване на шума и ще летят по предварително зададени и одобрени маршрути при спазване на всички мерки за безопасност на полетите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Очевидец

    10 16 Отговор
    Е, поне ще се нагледаме на съвременни летящи машини, че на парада не можахме да видим много.

    Коментиран от #15, #21

    07:14 02.06.2026

  • 2 Вече

    5 23 Отговор
    Русофилите са се строили с цветя за посрещането им. Преди това всеки е сменил пам,п, Ерса си.

    07:17 02.06.2026

  • 3 сбруя

    13 5 Отговор
    Дано да не пуснат някоя бомба,уж ей така,случайно да се е откачила от корпуса на въртолет.

    07:18 02.06.2026

  • 4 Въй

    16 3 Отговор
    Учебен полигон "Старо,обезлюдено село".

    07:19 02.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Възраждане

    5 21 Отговор
    Гордеем се с нашите американски братя.

    07:24 02.06.2026

  • 7 А ако не искам

    22 5 Отговор
    Защо да ми "прелитат над главата"??? Някой питал ли ме е, дали искам? Е, това демокрация ли е?

    Коментиран от #23

    07:24 02.06.2026

  • 8 ПиПи

    8 0 Отговор
    На нашия политическинагон ще ги зареждат с гориво и Газ! към Румъйнията.

    07:25 02.06.2026

  • 9 Митю

    11 0 Отговор
    Гуууд моонинг укаина.

    07:26 02.06.2026

  • 10 1488

    29 6 Отговор
    не зная кой уби Христо Ботев
    но зная кой народ ни освободи от турско робство
    (не беше от запада)

    Коментиран от #24

    07:26 02.06.2026

  • 11 кой мy дpeмe

    4 6 Отговор
    наште освободители !

    07:26 02.06.2026

  • 12 Маринов

    9 2 Отговор
    Ама сигурно ще спазват незнам си кво. Често гледам небето, след като веднъж го видях с гъсти бели ивици - като на зебра. И граждани питаха какво е това? И до днес обещалите не са отговори9973ли. Работят ни както си искат.

    07:32 02.06.2026

  • 13 Летят

    13 1 Отговор
    си над България , пътуват през нея с тежки машини.....

    07:32 02.06.2026

  • 14 Визите кога ше приключат

    9 2 Отговор
    Като кацнат или като излетят хвърколетите

    07:33 02.06.2026

  • 15 Така е!

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Очевидец":

    От 110 бойни самолета през 1990 г колко останаха? Само МИГ 29 и то почти всички на земята, че били от вече противника и нямат поддръжка.

    07:35 02.06.2026

  • 16 Прогресивна България

    9 0 Отговор
    Това трябва да е само срещу отпадне на визите за българските граждани

    Коментиран от #19

    07:38 02.06.2026

  • 17 Артилерист

    8 1 Отговор
    Американците използват територията и въздушното пространство на колонията България както си искат, ама прекариата е предупреден, нали?

    07:46 02.06.2026

  • 18 Над ,, България" ли

    8 1 Отговор
    Названието е ,, Територията"

    07:47 02.06.2026

  • 19 Сийка

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Прогресивна България":

    И като отпаднат ,веднага ли тръгваш за там или след седмица???

    07:49 02.06.2026

  • 20 Някой

    8 1 Отговор
    Самолетите им летят почти всяка нощ и не само над София последно време. От началото на терористичното нападение над Иран, тук прелитат самолет след самолет един след друг - от 2-и ли април. И нашите лъжат как не участвали.
    Да се разкарат всички чужди войски от България.

    07:51 02.06.2026

  • 21 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Очевидец":

    На снимката е май Блек Хойк на компанията Сикорски, където руснак от Киев я създава в САЩ началото на предния век.
    Най-много населени места кръстени Москва имало в САЩ - над 20 бяха.

    07:55 02.06.2026

  • 22 ТИР

    1 0 Отговор
    Нещо повече за това Atkantik едиси кво,,,? че не стана ясно,,,

    07:58 02.06.2026

  • 23 Ееее,

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "А ако не искам":

    Наборе, наборе, а как на времето ЦК на БКП обикаляха по села и паланки и нямаше нито един чиляк не питан. Даже баба Цола питаше една по една всяка жена дали е ЗА ДО ВО ЛЕНА...

    08:02 02.06.2026

  • 24 И защо стояха още 7 години

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    "освободителите" и на отиване насъскаха Сърбия да ни нападне?

    08:10 02.06.2026

  • 25 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    Имаме натовски генерал който управлява държавата, ама Ганьо не може се усети още. Много прости има из българите, много.

    08:14 02.06.2026

