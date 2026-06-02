Реал Мадрид е близо до подписа на Ибрахима Конате

Френският централен бранител Ибрахима Конате е изключително близо до преминаване в испанския гранд Реал Мадрид. 27-годишният защитник в момента има статут на свободен агент, след като официално напусна редиците на Ливърпул.

Според авторитетното испанско издание "AS", мадридският клуб е на финалната права за подписване на четиригодишен договор с играча. В споразумението се предвижда и опция за удължаване на контракта с още един допълнителен сезон.

Има обаче едно важно условие за финализирането на трансфера - сделката ще стане факт единствено ако настоящият ръководител Флорентино Перес спечели предстоящите президентски избори на "Кралския клуб".