Проф. Игнатов: Можем да направим системата така, че децата да не знаят, че ги изпитваме

Голяма е радостта да отглеждаш деца. Появата на едно дете променя целия ти свят. Личните ми наблюдения са, че времето изчезва, детството се връща за родителите. Това заяви бившият служебен министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.
Отговорността на обществото по грижата за детето е голяма. То е продукт на новото време. Ние сме в началото на тази култура все още. България има определени успехи. Наблюдават се обаче, както успехи, така и пълна безотговорност. Има семейства, които смятат, че за всичко трябва да се грижи училището и то е отговорно за всичко, посочи той.
Ние имаме доста сериозна критична маса от такива семейства. Ако имаме неуспех, то той е свързан с комуникацията между семействата и образователните институции. Много е сложен точи процес и изисква постоянен диалог. Там, където той е налице, имаме много сериозен успех, подчерта проф. Игнатов.
Децата ни са претоварени, от гледна точка на това, че всяко ново нещо, което се появява, да го направим достъпно за тях. Те, обаче не могат да поемат цялото съдържание. Основният проблем е в това, че нашите деца учат за изпити и целият процес е насочен натам. Проблемът е решен в много страни. Важно е как да вплетем изпитването в образователния процес. Смисълът на това оценяване е да видим как работи системата и да я подобрим. Можем да направим системата така, че децата да не знаят, че ги изпитваме, обясни бившият просветен министър.
Всички изпадат в тази истеричност преди изпитите, дори учителите. Освен това цялото натоварване върху математиката и българския език е все едно други предмети не се учат. Английският вече не е чужд език. Освен него трябва да се учат още 1-2 езика. Изучаването на езика разширява света пред децата, обърна внимание проф. Сергей Игнатов.
Децата имат нужда от правила и граници. Когато са по-малки и няма правила, те се чувстват несигурни. Българското съвременно училище няма общо с това, в което аз съм учил. Децата сега учат в среда от научната фантастика. Тенденцията е добра, обясни той и даде за пример STEM кабинетите, каза той.
По думите му имаме проблеми с общности, които не могат да разберат защо децата трябва да ходят на детска градина. Светът се развива с бясна скорост и децата трябва да са в крак с него.
Крахът в PISA не е заради това, че децата не са подготвени, а защото не са подготвени по този начин на изпитване. Ако се готвим специално за него, ще сме много добри. Не сме толкова неграмотни. Средно статистически българското училище е добро, но имаме много проблеми, които ежедневно трябва да бъдат решавани, подчерта проф. Игнатов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 родител
Коментиран от #11, #23
18:29 01.06.2026
2 ДЪРТ ДАСКАЛ
18:31 01.06.2026
3 Нашите училища
18:31 01.06.2026
4 Гошо
18:31 01.06.2026
5 Нищо
18:35 01.06.2026
6 ДрайвингПлежър
Айде сега пък изпитите им виновни! А даскалите пак невинни горките?!!!
Да много "родители" са безхаберни въпросът е къде е държавата да ги ошамари и накара да се грижат за децата си?!
Коментиран от #24
18:37 01.06.2026
7 Гост
Коментиран от #14, #22
18:37 01.06.2026
8 българчетата
Коментиран от #13
18:38 01.06.2026
9 Мдада...
18:47 01.06.2026
10 Да...
18:54 01.06.2026
11 Евродебил
До коментар #1 от "родител":Ти пък...Вече и от африка изоставаме чувствително.Ние сме си в наша собствена лига където такива хашлаци като този "професор" отдавна са стигнали дъното и продължават да копаят в него.
19:01 01.06.2026
12 Стар ерген
19:03 01.06.2026
13 Миндич
До коментар #8 от "българчетата":Бе ти да ги видиш в чалготеката и при дилърите какваа грамотност проявяват ум ще ти зайде.
19:04 01.06.2026
14 БОТЕВ
До коментар #7 от "Гост":А ти кво си учил и с какво си полезен за България, бе, ГалФФон!?
19:07 01.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Урсула от Брюксел
19:10 01.06.2026
17 Можем бе, професоре, ама...
19:12 01.06.2026
18 Дедо Им,
19:13 01.06.2026
19 Само да се вкара украинския език
Коментиран от #21
19:14 01.06.2026
20 Само да се вкара украинския език
19:14 01.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Про СТ
До коментар #7 от "Гост":Нали? Вместо да учи Марксизъм-Ленинизъм и да стане професор в АОНСУ. От историческите науки египтологията е най-малко идеологически натоварена.
19:16 01.06.2026
23 Мисля си, че много
До коментар #1 от "родител":подценявате африканското образование, сравнявайки го като ниов с българското.
19:18 01.06.2026
24 Слава Богу, че не си учител
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Вече и няма как да станеш, та затова и на Аллах ще благодаря! Няма да ти казвам каква е целта на изпитването. Това познание не ти е нужно.
19:18 01.06.2026