Проф. Игнатов: Можем да направим системата така, че децата да не знаят, че ги изпитваме

Голяма е радостта да отглеждаш деца. Появата на едно дете променя целия ти свят. Личните ми наблюдения са, че времето изчезва, детството се връща за родителите. Това заяви бившият служебен министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Отговорността на обществото по грижата за детето е голяма. То е продукт на новото време. Ние сме в началото на тази култура все още. България има определени успехи. Наблюдават се обаче, както успехи, така и пълна безотговорност. Има семейства, които смятат, че за всичко трябва да се грижи училището и то е отговорно за всичко, посочи той.

Ние имаме доста сериозна критична маса от такива семейства. Ако имаме неуспех, то той е свързан с комуникацията между семействата и образователните институции. Много е сложен точи процес и изисква постоянен диалог. Там, където той е налице, имаме много сериозен успех, подчерта проф. Игнатов.

Децата ни са претоварени, от гледна точка на това, че всяко ново нещо, което се появява, да го направим достъпно за тях. Те, обаче не могат да поемат цялото съдържание. Основният проблем е в това, че нашите деца учат за изпити и целият процес е насочен натам. Проблемът е решен в много страни. Важно е как да вплетем изпитването в образователния процес. Смисълът на това оценяване е да видим как работи системата и да я подобрим. Можем да направим системата така, че децата да не знаят, че ги изпитваме, обясни бившият просветен министър.

Всички изпадат в тази истеричност преди изпитите, дори учителите. Освен това цялото натоварване върху математиката и българския език е все едно други предмети не се учат. Английският вече не е чужд език. Освен него трябва да се учат още 1-2 езика. Изучаването на езика разширява света пред децата, обърна внимание проф. Сергей Игнатов.

Децата имат нужда от правила и граници. Когато са по-малки и няма правила, те се чувстват несигурни. Българското съвременно училище няма общо с това, в което аз съм учил. Децата сега учат в среда от научната фантастика. Тенденцията е добра, обясни той и даде за пример STEM кабинетите, каза той.

По думите му имаме проблеми с общности, които не могат да разберат защо децата трябва да ходят на детска градина. Светът се развива с бясна скорост и децата трябва да са в крак с него.

Крахът в PISA не е заради това, че децата не са подготвени, а защото не са подготвени по този начин на изпитване. Ако се готвим специално за него, ще сме много добри. Не сме толкова неграмотни. Средно статистически българското училище е добро, но имаме много проблеми, които ежедневно трябва да бъдат решавани, подчерта проф. Игнатов.