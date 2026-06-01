Новини
България »
Проф. Игнатов: Можем да направим системата така, че децата да не знаят, че ги изпитваме

Проф. Игнатов: Можем да направим системата така, че децата да не знаят, че ги изпитваме

1 Юни, 2026 18:23 514 24

  • проф. сергей игнатов-
  • деца-
  • училище-
  • изпити

Децата ни са претоварени, от гледна точка на това, че всяко ново нещо, което се появява, да го направим достъпно за тях. Те, обаче не могат да поемат цялото съдържание

Проф. Игнатов: Можем да направим системата така, че децата да не знаят, че ги изпитваме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голяма е радостта да отглеждаш деца. Появата на едно дете променя целия ти свят. Личните ми наблюдения са, че времето изчезва, детството се връща за родителите. Това заяви бившият служебен министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Отговорността на обществото по грижата за детето е голяма. То е продукт на новото време. Ние сме в началото на тази култура все още. България има определени успехи. Наблюдават се обаче, както успехи, така и пълна безотговорност. Има семейства, които смятат, че за всичко трябва да се грижи училището и то е отговорно за всичко, посочи той.

Ние имаме доста сериозна критична маса от такива семейства. Ако имаме неуспех, то той е свързан с комуникацията между семействата и образователните институции. Много е сложен точи процес и изисква постоянен диалог. Там, където той е налице, имаме много сериозен успех, подчерта проф. Игнатов.

Децата ни са претоварени, от гледна точка на това, че всяко ново нещо, което се появява, да го направим достъпно за тях. Те, обаче не могат да поемат цялото съдържание. Основният проблем е в това, че нашите деца учат за изпити и целият процес е насочен натам. Проблемът е решен в много страни. Важно е как да вплетем изпитването в образователния процес. Смисълът на това оценяване е да видим как работи системата и да я подобрим. Можем да направим системата така, че децата да не знаят, че ги изпитваме, обясни бившият просветен министър.

Всички изпадат в тази истеричност преди изпитите, дори учителите. Освен това цялото натоварване върху математиката и българския език е все едно други предмети не се учат. Английският вече не е чужд език. Освен него трябва да се учат още 1-2 езика. Изучаването на езика разширява света пред децата, обърна внимание проф. Сергей Игнатов.

Децата имат нужда от правила и граници. Когато са по-малки и няма правила, те се чувстват несигурни. Българското съвременно училище няма общо с това, в което аз съм учил. Децата сега учат в среда от научната фантастика. Тенденцията е добра, обясни той и даде за пример STEM кабинетите, каза той.

По думите му имаме проблеми с общности, които не могат да разберат защо децата трябва да ходят на детска градина. Светът се развива с бясна скорост и децата трябва да са в крак с него.

Крахът в PISA не е заради това, че децата не са подготвени, а защото не са подготвени по този начин на изпитване. Ако се готвим специално за него, ще сме много добри. Не сме толкова неграмотни. Средно статистически българското училище е добро, но имаме много проблеми, които ежедневно трябва да бъдат решавани, подчерта проф. Игнатов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 родител

    12 1 Отговор
    Образованието в държавата ни е на нивото на африканското !!

    Коментиран от #11, #23

    18:29 01.06.2026

  • 2 ДЪРТ ДАСКАЛ

    10 1 Отговор
    Този що си не гледа пирамидите и фараоните, а тръгнал да ни учи на методика! Нали и той способства за въвеждането на тестове и изпити, които осакатиха децата от към абстрактно мислене и свободен изказ!

    18:31 01.06.2026

  • 3 Нашите училища

    11 0 Отговор
    са генератор на дебилчета!

    18:31 01.06.2026

  • 4 Гошо

    8 1 Отговор
    И тогава само двойки А защо не трябва да знаят че ги изпитват

    18:31 01.06.2026

  • 5 Нищо

    8 1 Отговор
    няма да се направи , което да е прагматично и полезно ! Само балони , идеи и имитираща загриженост и дейност за балъци !

    18:35 01.06.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Целта да изпитването е да те накара да учиш!
    Айде сега пък изпитите им виновни! А даскалите пак невинни горките?!!!

    Да много "родители" са безхаберни въпросът е къде е държавата да ги ошамари и накара да се грижат за децата си?!

    Коментиран от #24

    18:37 01.06.2026

  • 7 Гост

    8 1 Отговор
    Поредния комунистически култук с баща секретар на ЦК на ДКМС, а след това Втори секретар на окръжния комитет на БКП -Видин. И по тази линия чедото с българско име Сергей е изпратено да учи в Ленинград изключително важната за България наука ЕГИПТОЛОГИЯ!

    Коментиран от #14, #22

    18:37 01.06.2026

  • 8 българчетата

    8 1 Отговор
    са на първо място по неграмотност по всички класации и над 60 процента са функционално неграмотни за какво изпитване говори тоя я ги вижте по улиците какви олигота подскачат?

    Коментиран от #13

    18:38 01.06.2026

  • 9 Мдада...

    3 0 Отговор
    Въпросът не е в изпита, а в анализа на резултатите и последващите мерки.

    18:47 01.06.2026

  • 10 Да...

    3 0 Отговор
    Нищо ново! Те и някога така правиха, за участие през целия срок после формират оценката

    18:54 01.06.2026

  • 11 Евродебил

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "родител":

    Ти пък...Вече и от африка изоставаме чувствително.Ние сме си в наша собствена лига където такива хашлаци като този "професор" отдавна са стигнали дъното и продължават да копаят в него.

    19:01 01.06.2026

  • 12 Стар ерген

    3 1 Отговор
    И това го твърди един стар ерген!На мен пък ми е многго странно как в Образованието се сменят едни исъщи министри , менкаме ги ту единия , ту другия .Явно няма други способни хора в държавата.

    19:03 01.06.2026

  • 13 Миндич

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "българчетата":

    Бе ти да ги видиш в чалготеката и при дилърите какваа грамотност проявяват ум ще ти зайде.

    19:04 01.06.2026

  • 14 БОТЕВ

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    А ти кво си учил и с какво си полезен за България, бе, ГалФФон!?

    19:07 01.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Урсула от Брюксел

    3 1 Отговор
    Професоре,аз мисля че сте на прав евроатлантически път,а в комунистическия рай на Троцки,Шваб,Сорос и съплеменниците им,както и в промитите умове на неолибералите неграмотноста при шебесите се тачи.ПроЗти хора трябват на тая система за да съществува и вие и ги набавяте.

    19:10 01.06.2026

  • 17 Можем бе, професоре, ама...

    1 1 Отговор
    Можем бе, професоре, ама първо някой трябва да ни научи да го правим, а след това да ни принуди да го правим. Къде-къде е по-лесно да кажеш "Ученици, извадете по едно листче. Пишете за ..."

    19:12 01.06.2026

  • 18 Дедо Им,

    2 0 Отговор
    Да слушат по време на изпит бангаранга, Азиска, Андреа и другите и ще са отличници. 🤣

    19:13 01.06.2026

  • 19 Само да се вкара украинския език

    2 1 Отговор
    Работата се оправя веднага като вкарат украинския език. Нали професоре продажник корумпе?

    Коментиран от #21

    19:14 01.06.2026

  • 20 Само да се вкара украинския език

    2 0 Отговор
    Работата се оправя веднага като вкарат украинския език. Нали професоре продажник корумпе?

    19:14 01.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Про СТ

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Нали? Вместо да учи Марксизъм-Ленинизъм и да стане професор в АОНСУ. От историческите науки египтологията е най-малко идеологически натоварена.

    19:16 01.06.2026

  • 23 Мисля си, че много

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "родител":

    подценявате африканското образование, сравнявайки го като ниов с българското.

    19:18 01.06.2026

  • 24 Слава Богу, че не си учител

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Вече и няма как да станеш, та затова и на Аллах ще благодаря! Няма да ти казвам каква е целта на изпитването. Това познание не ти е нужно.

    19:18 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове