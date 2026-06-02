Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
ЕС търси стратегия, която да надхвърля границите на оцеляването на Украйна
  Тема: Украйна

ЕС търси стратегия, която да надхвърля границите на оцеляването на Украйна

2 Юни, 2026 17:40 1 215 34

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен-
  • крим-
  • донбас

В същото време сериозните преговори с Путин, в които Европа ще застане на страната на Украйна, както и преди, изглеждат като далечна перспектива

ЕС търси стратегия, която да надхвърля границите на оцеляването на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Economist The Economist

Държавите членки на ЕС, както и други европейски държави, като Великобритания, днес осигуряват почти цялата помощ, която постъпва в Украйна, пише The Economist, цитиран от Фокус.

Изданието отбелязва, че военната интеграция продължава, а също така е стартирана френско-британска инициатива за контрол върху спазването на условията на примирието.

Освен това, изплащанията по новия кредит за Украйна в размер на 90 млрд. евро (105 млрд. долара) ще започнат този месец. Също така санкциите стават все по-строги.

Междувременно неотдавнашните успехи на Украйна на бойното поле възродиха надеждата за дипломатическо уреждане. Европа се стреми да поеме ролята, която САЩ не успяха да изпълнят.

"Ние ще бъдем част от решението и трябва да участваме в дискусията“, заяви през февруари тази година френският президент Еманюел Макрон.

Изданието отбеляза, че за първи път такива думи звучат по-скоро като констатация на факт, а не като молба.

"Подкрепата на Европа се оказа по-устойчива, отколкото можехме да си представим“, отбеляза посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова.

Въпреки това, макар поемането на инициативата от Европа да ѝ дава лостове за влияние, министрите и чиновниците признават, че техните правителства все още търсят стратегия, която да излиза извън рамките на осигуряването на оцеляването на Украйна.

В статията се подчертава, че през последните седмици политиците преждевременно обсъждаха изпращането на пратеник за преговори с руския президент Владимир Путин, без да имат ясна представа за това, какво европейците се надяват да постигнат. Интересно е, че сред споменаваните имена бяха Ангела Меркел и Марио Драги.

Въпреки това, на 28 май координаторката на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас опроверга тези предположения:

"Европейските служители са единодушни, че Путин се намира в затруднено положение. Въпреки това малцина виждат признаци, че той е готов да отстъпи от своите изисквания. Това ограничава възможностите за конструктивни преговори“.

Един от чиновниците отбелязва, че Европа няма да има какво да предложи на Путин, освен постепенно забавяне на въвеждането на нови санкции.

"Ние не сме против преговорите, ако те са реални“, заявява министърът на външните работи на Естония Маргус Цахкна.

Някои европейски правителства искат да разберат червените линии на Русия чрез "посреднически“ усилия, които могат да включват ангажирането на отделни посредници, а не на правителства, или държави, които не са членки на ЕС, като Турция.

В същото време сериозните преговори с Путин, в които Европа ще застане на страната на Украйна, както и преди, изглеждат като далечна перспектива.

Най-интензивните дискусии относно възможни преговори се водят сред страните от "Е-3“: Великобритания, Франция и Германия.

Изданието обяснява, че това може отново да разпали опасенията в източноевропейските страни, като Полша, че западните държави могат да се опитат да "презаредят“ отношенията си с Русия, заобикаляйки ги. Украйна също се отнася скептично към това.

"Ако Путин прояви готовност да направи компромис, за сключването на примирие Украйна вероятно ще трябва да се съгласи с загубата на територии в източния регион на Донбас. Освен предоставянето на все още неясни гаранции за сигурност, най-добрият начин за Европа да смекчи тази горчива хапка е ускоряването на процеса на присъединяване на Украйна към ЕС – нещо, към което украинците се стремят още от времето на революцията на Майдана през 2014 г.“, се отбелязва в публикацията.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Омразата на поляците към Зеленски

    27 4 Отговор
    Омразата на поляците към Зеленски расте: в парламента искат да блокират влизането на Украйна в ЕС и да спрат да плащат на Киев

    Вицемаршалът на полския Сейм призова да се блокира влизането на Украйна в ЕС, да се спре плащането на бройки и отпускането на кредити заради присвояването на Зеленски на името на "героите на УПА" на бригадата на ВСУ.
    Лидерът на дясната "конфедерация" Кшищоф Босак призова властите "да окажат реален натиск върху Украйна" и "да преминат към по-конкретни жестове".
    "Да излезе от предишните решения на правителството на Моравецки относно дълга на Украйна. Това е може би първият такъв случай в историята на международните финанси, който познавам: държавите, които искат да помогнат, вместо да дадат заем, сами поемат дългове, прехвърлят безусловна и невъзстановима помощ, а тежестта по погасяването на кредита поемат върху себе си", каза Босак за заема на Европейския съюз.
    Той е уверен, че" в Украйна сега доминира презрението към полските политици", те се смятат за" слабаци", че"може да се организира всяка провокация и това няма да срещне никаква реакция".
    Поради преименуването на бригадата на ВСУ в чест на УПА полският президент иска да лиши Зеленски от най-високото полско отличие.
    "УПА забранената в Русия нацистка групировка"

    Коментиран от #24

    17:44 02.06.2026

  • 2 Овчар

    24 4 Отговор
    Заради шепа измамници и наркомани страда целия ЕС..!

    17:44 02.06.2026

  • 3 ЕС търси начин

    31 4 Отговор
    по който най-бързо да се самоубие. Не съм вярвал даже и в "най-тъмните" години на "соц - диктатурата" ни, по време на НРБ, че може да има такава смотана система, като този "съюз" и че ние може да паднем още толкова много надолу.... Но, ето днес го виждаме реално, колко са зле! Бай Тошо сигурно в отвъдното се смее от сърце?

    Коментиран от #11, #13, #29

    17:44 02.06.2026

  • 4 баба Меца

    24 5 Отговор
    Просто си тъпчат джебовете, доказателство-варненските незаконки.

    17:47 02.06.2026

  • 5 Млад еврас

    28 3 Отговор
    Е нЕма такива иdиoти като "лидерите" в ЕС, нямало кво да предложат обаче им се струвало, че Русия била в затруднено положение, е за кво ще преговаряте ако няма кво да предложите ве, не напразно навсякъде ги гонят и им се подиграват.

    17:48 02.06.2026

  • 6 Антирашист 7

    7 14 Отговор
    За преговори с пусин да почерпят опит от Р. Чембърлейн ! Резултата ще есъщия !

    17:48 02.06.2026

  • 7 Живков

    3 28 Отговор
    Не се преговаря с агресор За Роша само удрий с най мощните ракети Всичко обаче е от нашия джоб Но по добре украинците да се бият за държавата си защото не се знае откачалника какво ще направи утре Не случайно изстрелва дронове срещу съседните държави и разполага ядрено оръжие в Беларус

    17:49 02.06.2026

  • 8 Сандо

    23 2 Отговор
    Каквото и колкото много да се пише и говори,извода е следния:Европа отнови си търси боя!Лошото е,че той твърде вероятно ще бъде с ядрена тояга.

    17:50 02.06.2026

  • 9 Здравейте еврасти

    25 3 Отговор
    Бай ви Тошо беше направо гений в сравнение с "лидерите" на ЕС режима.

    17:50 02.06.2026

  • 10 Украйна е "жертва"

    18 3 Отговор
    Защо обединена Европа е толкова вманиачена тази държава, която не е членка на съюза? Преобладаващо Европа е католическа. Европа има ли огромни капитали вложени в украински предприятия? Европа защитава страните жертви от войни??? Сега други страни по света не са ли жертви от войни?

    Коментиран от #26, #28

    17:51 02.06.2026

  • 11 Сандо

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС търси начин":

    Как ще се смее Бай Тошо,след като вижда какво направиха от любимата му България?По-вероятно е да ходи при Сталин и да го моли по-скоро да се прероди.

    17:52 02.06.2026

  • 12 Любознателен

    17 3 Отговор
    Значи от една страна Путин бил в затруднено положение, ама от друга Европа нямало какво да му предложи. Хайде разберете се кое е вярно. Ако се стигне до преговори за мир, въпросът е само какво правим с Одеса и дали "затруднените" руснаци ще се откажат от нея и ще я оставят само като буфер. За Донбас и Крим всичко е ясно и необратимо

    Коментиран от #16

    17:52 02.06.2026

  • 13 капитана

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС търси начин":

    Никога не се е смял на българския народ!!! Със сигурност му е тъжно!

    17:52 02.06.2026

  • 14 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    9 4 Отговор
    Бит и е-ан не си признават. Така и с ЕС с разликата, че ЕС е и бит и е-ан от Русия и е-ан от съюзника си сащ. И сегс СС търси стратегия. Хо хо хо.

    17:52 02.06.2026

  • 15 Апокалиптично зелено зарево, след

    9 3 Отговор
    ударите на Руската Армия в Украйна 02.06.26

    17:53 02.06.2026

  • 16 За Одеса ще бъде война до

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Любознателен":

    краят, няма как Русия да остави Одеса, Харков и Запорожието на украинците. Войната продължава и се приближава до Българската Граница с всеки изминат ден.

    Коментиран от #20, #31

    17:57 02.06.2026

  • 17 Пенко Менков

    6 2 Отговор
    Търсят м@ й на та си,начело с естонското русо(боядисано вероятно) куку!

    17:59 02.06.2026

  • 18 Нонсенс някакъв

    7 1 Отговор
    Бе нали покрайнината побеждаваше? Защо тогава обединена юропа е загрижена за оцеляването и?

    18:00 02.06.2026

  • 19 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Украинският анклав Баба Алино край Варна става законна цел на руските ВКС.

    Коментиран от #22

    18:01 02.06.2026

  • 20 Грешиш. Поне в Русия казват съвсем друго

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "За Одеса ще бъде война до":

    "По-голямата част мнения на руски политици и депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си
    финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават
    загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и
    реални ползи за нас."

    Коментиран от #27

    18:01 02.06.2026

  • 21 А МОЧАТА?

    1 7 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    18:01 02.06.2026

  • 22 Ол1гофрен,

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Само дето е руски.

    Коментиран от #33

    18:02 02.06.2026

  • 23 така, така

    6 1 Отговор
    Цялата публикация е като терзанията на главния герой в "Страданията на младия Вердер". Смехория. Предстои им на всички де.били да се сблъскат с реалността. Всичките им сметки са без кръчмаря.
    Досега Русия не ги броеше за фактор и ако това продължи, то ЕС и компания (разбирай малобритания и други прецакани да плащат масрафа на 0срайната) ще си останат в масовката, чиято нелепа роля е да са донори на капитулиралия.
    Не изключвам възможността Русия да ги вкара в играта, но това е по-вероятно да се случи, ако руснаците искат да предявят някаква сметка и към европейците - сиреч, двойно да сме прецакани, но пък, ще ни уважат като ни поканят да преговаряме за сметката, която трябва да плащаме.

    18:07 02.06.2026

  • 24 капитана

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Омразата на поляците към Зеленски":

    Цяла западна Украйна незабавно в състава на Полша,това е единствения начин да бъде денацифирана! Останалите ще се бият,бият и накрая ще седнат и ще се напият по стар руски обичай!

    18:09 02.06.2026

  • 25 ежко

    3 1 Отговор
    ЕС с тези си лидери каквото и да търси, няма да го намери.Изтрещяла работа!

    18:12 02.06.2026

  • 26 много просто

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Украйна е "жертва"":

    Обиденена Европа (а в началото и САЩ, поне докато беше Байдън) иска да воюва с Русия, за да сложи ръка на ресурсите й. Като не могат да си пробутат на власт нов Елцин, то войната също е решение. Как се прави така, че руснака сам да влезе в капана и да тръгне на военна операция - ами като застррашиш националната му сигурност.

    В началото всичко беше по план, тъй като Европа смяташе, че чрез санкции и война, хората в Русия ще спретнат поредната цветна революция и готово.

    Да, ама не

    18:16 02.06.2026

  • 27 Войната няма да спре.

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Грешиш. Поне в Русия казват съвсем друго":

    Одеса, Запорожие, Донецк, Луганск, Харковска Област.

    Русия ще спре на Днепър, това съм го казал в първият Ден на войната.
    Русия няма намерение да управлява Фашизоидни Територии на Западна Украйна, също както Полша или Унгария или Румъния.

    Украинците ще бъдат оставени на съдбата и ЕС няма да иска Западните Украински Територии.
    НАТО и ЕС се стремят към Стратегическа Поражение на Русия но в замяна ще Европейците ще получат стратегическо поражение.

    Пито и не е платено сметката остава не платена.

    18:16 02.06.2026

  • 28 "Европа" няма

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Украйна е "жертва"":

    и никога не е имала сантименти към Украйна. Всъщност никога не е различавала Украйна от Русия.
    Но днес тези, които упраляват европейските "управници" (защото е много тъпо да се мисли, че Урсула нещо упралява), и които хвърлиха едни пари (някога) в Украйна за свои цели, се оказаха в позицията на "измамените камилчета" и гледат като "котета дето оправят майка им на керемидите". И понеже не могат да го преживеят, и все още могат да си го позволят, много "възлюбиха" украинците и продължават да хвърлят пари (е, не своите де) там.
    наближава времето, когато няма да могат.

    18:29 02.06.2026

  • 29 Бай онзи

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС търси начин":

    Май днешния ЕС е още по-голямо недоносче от социализма!!!! Както казваше бай Тошо.

    18:48 02.06.2026

  • 30 Вишис

    1 2 Отговор
    Европа повеч нема а пречи на германите ако заблъскат русия и я окопирват и анексирват! Ште направят тъз бугата зимя рай! Един път я спасия, сега да ери на метеното!

    Коментиран от #34

    18:49 02.06.2026

  • 31 Да, няма как Русия да остави Одеса

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "За Одеса ще бъде война до":

    Всъщност Путин го каза 2014-та, когато едни руснаци скачаха от прозорците на един горящ блок в центъра на Одеса. " - ние няма да забравим....". И не забрави. Да бяха и нашите управници такива ама ...

    19:08 02.06.2026

  • 32 Георгиев

    1 0 Отговор
    Как да се процедира? Да питат няколкото участници в този форум, с по няколко псевдонима. Те са много начетени и всичко им е ясно. Не зная дали знаят къде е Киев, но иначе държат на зеления като удавници. Скоро ще бъдат такива заедно с него

    19:09 02.06.2026

  • 33 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ол1гофрен,":

    Е прав си, то украинци няма. Украинците всъщност са руснаците по края...

    19:16 02.06.2026

  • 34 Мунчоу, мунчо...

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Вишис":

    вече стотина години "Великите сили" цакат Германия. Единствено Русия ги подкрепяше - ефтини суровини, горива ... Даже 91-ва (там някъде беше) Русия предложи Германия да стане 6-ти постоянен член на Съвета за сигурност (ако въобще си чувал за него). Познай кой беше против.
    На германците им е ясно, че без Русия са за никъде. Не слушай какви ги дрънкат днешните им "управници" (те получават пари за това).

    19:21 02.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания