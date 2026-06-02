ЕС търси стратегия, която да надхвърля границите на оцеляването на Украйна

Държавите членки на ЕС, както и други европейски държави, като Великобритания, днес осигуряват почти цялата помощ, която постъпва в Украйна, пише The Economist, цитиран от Фокус.
Изданието отбелязва, че военната интеграция продължава, а също така е стартирана френско-британска инициатива за контрол върху спазването на условията на примирието.
Освен това, изплащанията по новия кредит за Украйна в размер на 90 млрд. евро (105 млрд. долара) ще започнат този месец. Също така санкциите стават все по-строги.
Междувременно неотдавнашните успехи на Украйна на бойното поле възродиха надеждата за дипломатическо уреждане. Европа се стреми да поеме ролята, която САЩ не успяха да изпълнят.
"Ние ще бъдем част от решението и трябва да участваме в дискусията“, заяви през февруари тази година френският президент Еманюел Макрон.
Изданието отбеляза, че за първи път такива думи звучат по-скоро като констатация на факт, а не като молба.
"Подкрепата на Европа се оказа по-устойчива, отколкото можехме да си представим“, отбеляза посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова.
Въпреки това, макар поемането на инициативата от Европа да ѝ дава лостове за влияние, министрите и чиновниците признават, че техните правителства все още търсят стратегия, която да излиза извън рамките на осигуряването на оцеляването на Украйна.
В статията се подчертава, че през последните седмици политиците преждевременно обсъждаха изпращането на пратеник за преговори с руския президент Владимир Путин, без да имат ясна представа за това, какво европейците се надяват да постигнат. Интересно е, че сред споменаваните имена бяха Ангела Меркел и Марио Драги.
Въпреки това, на 28 май координаторката на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас опроверга тези предположения:
"Европейските служители са единодушни, че Путин се намира в затруднено положение. Въпреки това малцина виждат признаци, че той е готов да отстъпи от своите изисквания. Това ограничава възможностите за конструктивни преговори“.
Един от чиновниците отбелязва, че Европа няма да има какво да предложи на Путин, освен постепенно забавяне на въвеждането на нови санкции.
"Ние не сме против преговорите, ако те са реални“, заявява министърът на външните работи на Естония Маргус Цахкна.
Някои европейски правителства искат да разберат червените линии на Русия чрез "посреднически“ усилия, които могат да включват ангажирането на отделни посредници, а не на правителства, или държави, които не са членки на ЕС, като Турция.
В същото време сериозните преговори с Путин, в които Европа ще застане на страната на Украйна, както и преди, изглеждат като далечна перспектива.
Най-интензивните дискусии относно възможни преговори се водят сред страните от "Е-3“: Великобритания, Франция и Германия.
Изданието обяснява, че това може отново да разпали опасенията в източноевропейските страни, като Полша, че западните държави могат да се опитат да "презаредят“ отношенията си с Русия, заобикаляйки ги. Украйна също се отнася скептично към това.
"Ако Путин прояви готовност да направи компромис, за сключването на примирие Украйна вероятно ще трябва да се съгласи с загубата на територии в източния регион на Донбас. Освен предоставянето на все още неясни гаранции за сигурност, най-добрият начин за Европа да смекчи тази горчива хапка е ускоряването на процеса на присъединяване на Украйна към ЕС – нещо, към което украинците се стремят още от времето на революцията на Майдана през 2014 г.“, се отбелязва в публикацията.
1 Омразата на поляците към Зеленски
Вицемаршалът на полския Сейм призова да се блокира влизането на Украйна в ЕС, да се спре плащането на бройки и отпускането на кредити заради присвояването на Зеленски на името на "героите на УПА" на бригадата на ВСУ.
Лидерът на дясната "конфедерация" Кшищоф Босак призова властите "да окажат реален натиск върху Украйна" и "да преминат към по-конкретни жестове".
"Да излезе от предишните решения на правителството на Моравецки относно дълга на Украйна. Това е може би първият такъв случай в историята на международните финанси, който познавам: държавите, които искат да помогнат, вместо да дадат заем, сами поемат дългове, прехвърлят безусловна и невъзстановима помощ, а тежестта по погасяването на кредита поемат върху себе си", каза Босак за заема на Европейския съюз.
Той е уверен, че" в Украйна сега доминира презрението към полските политици", те се смятат за" слабаци", че"може да се организира всяка провокация и това няма да срещне никаква реакция".
Поради преименуването на бригадата на ВСУ в чест на УПА полският президент иска да лиши Зеленски от най-високото полско отличие.
"УПА забранената в Русия нацистка групировка"
Коментиран от #24
17:44 02.06.2026
10 Украйна е "жертва"
Коментиран от #26, #28
17:51 02.06.2026
11 Сандо
До коментар #3 от "ЕС търси начин":Как ще се смее Бай Тошо,след като вижда какво направиха от любимата му България?По-вероятно е да ходи при Сталин и да го моли по-скоро да се прероди.
17:52 02.06.2026
12 Любознателен
Коментиран от #16
17:52 02.06.2026
13 капитана
До коментар #3 от "ЕС търси начин":Никога не се е смял на българския народ!!! Със сигурност му е тъжно!
17:52 02.06.2026
16 За Одеса ще бъде война до
До коментар #12 от "Любознателен":краят, няма как Русия да остави Одеса, Харков и Запорожието на украинците. Войната продължава и се приближава до Българската Граница с всеки изминат ден.
Коментиран от #20, #31
17:57 02.06.2026
20 Грешиш. Поне в Русия казват съвсем друго
До коментар #16 от "За Одеса ще бъде война до":"По-голямата част мнения на руски политици и депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си
финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават
загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и
реални ползи за нас."
Коментиран от #27
18:01 02.06.2026
22 Ол1гофрен,
До коментар #19 от "Сатана Z":Само дето е руски.
Коментиран от #33
18:02 02.06.2026
23 така, така
Досега Русия не ги броеше за фактор и ако това продължи, то ЕС и компания (разбирай малобритания и други прецакани да плащат масрафа на 0срайната) ще си останат в масовката, чиято нелепа роля е да са донори на капитулиралия.
Не изключвам възможността Русия да ги вкара в играта, но това е по-вероятно да се случи, ако руснаците искат да предявят някаква сметка и към европейците - сиреч, двойно да сме прецакани, но пък, ще ни уважат като ни поканят да преговаряме за сметката, която трябва да плащаме.
18:07 02.06.2026
24 капитана
До коментар #1 от "Омразата на поляците към Зеленски":Цяла западна Украйна незабавно в състава на Полша,това е единствения начин да бъде денацифирана! Останалите ще се бият,бият и накрая ще седнат и ще се напият по стар руски обичай!
18:09 02.06.2026
26 много просто
До коментар #10 от "Украйна е "жертва"":Обиденена Европа (а в началото и САЩ, поне докато беше Байдън) иска да воюва с Русия, за да сложи ръка на ресурсите й. Като не могат да си пробутат на власт нов Елцин, то войната също е решение. Как се прави така, че руснака сам да влезе в капана и да тръгне на военна операция - ами като застррашиш националната му сигурност.
В началото всичко беше по план, тъй като Европа смяташе, че чрез санкции и война, хората в Русия ще спретнат поредната цветна революция и готово.
Да, ама не
18:16 02.06.2026
27 Войната няма да спре.
До коментар #20 от "Грешиш. Поне в Русия казват съвсем друго":Одеса, Запорожие, Донецк, Луганск, Харковска Област.
Русия ще спре на Днепър, това съм го казал в първият Ден на войната.
Русия няма намерение да управлява Фашизоидни Територии на Западна Украйна, също както Полша или Унгария или Румъния.
Украинците ще бъдат оставени на съдбата и ЕС няма да иска Западните Украински Територии.
НАТО и ЕС се стремят към Стратегическа Поражение на Русия но в замяна ще Европейците ще получат стратегическо поражение.
Пито и не е платено сметката остава не платена.
18:16 02.06.2026
28 "Европа" няма
До коментар #10 от "Украйна е "жертва"":и никога не е имала сантименти към Украйна. Всъщност никога не е различавала Украйна от Русия.
Но днес тези, които упраляват европейските "управници" (защото е много тъпо да се мисли, че Урсула нещо упралява), и които хвърлиха едни пари (някога) в Украйна за свои цели, се оказаха в позицията на "измамените камилчета" и гледат като "котета дето оправят майка им на керемидите". И понеже не могат да го преживеят, и все още могат да си го позволят, много "възлюбиха" украинците и продължават да хвърлят пари (е, не своите де) там.
наближава времето, когато няма да могат.
18:29 02.06.2026
29 Бай онзи
До коментар #3 от "ЕС търси начин":Май днешния ЕС е още по-голямо недоносче от социализма!!!! Както казваше бай Тошо.
18:48 02.06.2026
31 Да, няма как Русия да остави Одеса
До коментар #16 от "За Одеса ще бъде война до":Всъщност Путин го каза 2014-та, когато едни руснаци скачаха от прозорците на един горящ блок в центъра на Одеса. " - ние няма да забравим....". И не забрави. Да бяха и нашите управници такива ама ...
19:08 02.06.2026
33 1111
До коментар #22 от "Ол1гофрен,":Е прав си, то украинци няма. Украинците всъщност са руснаците по края...
19:16 02.06.2026
34 Мунчоу, мунчо...
До коментар #30 от "Вишис":вече стотина години "Великите сили" цакат Германия. Единствено Русия ги подкрепяше - ефтини суровини, горива ... Даже 91-ва (там някъде беше) Русия предложи Германия да стане 6-ти постоянен член на Съвета за сигурност (ако въобще си чувал за него). Познай кой беше против.
На германците им е ясно, че без Русия са за никъде. Не слушай какви ги дрънкат днешните им "управници" (те получават пари за това).
19:21 02.06.2026