Време на война! Израелският износ на оръжие достигна рекордните 19,2 млрд. долара през 2025 г.

Износът на израелската отбранителна индустрия е нараснал с близо 30% през 2025 г., достигайки рекордните 19,2 млрд. долара, основно благодарение на силното търсене на ракетни, реактивни и системи за противовъздушна отбрана, съобщи Министерството на отбраната на Израел, цитирано от "Ройтерс".

По данни на ведомството компаниите от сектора са подписали стотици нови договори по света. Над половината от тях - около 53% - са сделки на стойност поне 100 млн. долара всяка.

Най-голям дял от общия обем на договорите имат ракетните, реактивните и противовъздушните отбранителни системи с 29%. Следват системите за наблюдение и оптико-електронна отбрана с 22%, както и радарните и електронните бойни системи с 11%.

Министерството посочи, че след нападението на бойци на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г. отбранителната индустрия работи в условията на война, поддържайки денонощно производство за нуждите на израелската армия, като едновременно изпълнява и поръчки за чуждестранни клиенти.

Според ведомството "Доказаните в бойни действия характеристики на израелските системи във всички театри на военни действия генерираха силно международно търсене на отбранителните технологии на страната".

Европа формира най-голям дял от отбранителните сделки с 36%, следвана от Азиатско-тихоокеанския регион с 32%. Делът на Близкия изток и Северна Африка е 15%, а на Северна Америка - 13%.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че има пряка връзка между успехите на израелските въоръжени сили на бойното поле и нарастващото търсене на израелска отбранителна продукция на международните пазари.