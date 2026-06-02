Време на война! Израелският износ на оръжие достигна рекордните 19,2 млрд. долара през 2025 г.

2 Юни, 2026 16:40 699 11

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че има пряка връзка между успехите на израелските въоръжени сили на бойното поле и нарастващото търсене на израелска отбранителна продукция на международните пазари

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Износът на израелската отбранителна индустрия е нараснал с близо 30% през 2025 г., достигайки рекордните 19,2 млрд. долара, основно благодарение на силното търсене на ракетни, реактивни и системи за противовъздушна отбрана, съобщи Министерството на отбраната на Израел, цитирано от "Ройтерс".

По данни на ведомството компаниите от сектора са подписали стотици нови договори по света. Над половината от тях - около 53% - са сделки на стойност поне 100 млн. долара всяка.

Най-голям дял от общия обем на договорите имат ракетните, реактивните и противовъздушните отбранителни системи с 29%. Следват системите за наблюдение и оптико-електронна отбрана с 22%, както и радарните и електронните бойни системи с 11%.

Министерството посочи, че след нападението на бойци на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г. отбранителната индустрия работи в условията на война, поддържайки денонощно производство за нуждите на израелската армия, като едновременно изпълнява и поръчки за чуждестранни клиенти.

Според ведомството "Доказаните в бойни действия характеристики на израелските системи във всички театри на военни действия генерираха силно международно търсене на отбранителните технологии на страната".

Европа формира най-голям дял от отбранителните сделки с 36%, следвана от Азиатско-тихоокеанския регион с 32%. Делът на Близкия изток и Северна Африка е 15%, а на Северна Америка - 13%.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че има пряка връзка между успехите на израелските въоръжени сили на бойното поле и нарастващото търсене на израелска отбранителна продукция на международните пазари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    6 11 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!

    Коментиран от #7

    16:41 02.06.2026

  • 2 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Сумата е голяма,но като се има предвид инфлацията си остават пари за семки.
    България тия пари ги превърта като кредити и счетоводни алабализми когато си иска

    16:46 02.06.2026

  • 3 А ..оня цаливача

    3 4 Отговор
    Купи С.Корейска дефектна Бойна техника и муниции за 16 $ милиарда. А сеги скимти че ДЕН ги... Нет

    16:46 02.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЗА КАКВО ГОВОРИ ТОЯ

    8 2 Отговор
    "успехите на израелските въоръжени сили на бойното поле"

    КОИ УСПЕХИ!??

    Убийствата в Г.аза ли !? Или химическото оръжие в Ливан !?

    НЕ МОГАТ да победят СЛАБОвъоръжена групировка ....
    ВСЕ ОЩЕ контролират под 70% от Г.аза ....

    В момента Хизбула ги мачка с евтини дронове ...

    Коментиран от #9

    16:49 02.06.2026

  • 6 Бизнес

    5 1 Отговор
    А говорят за мир !

    16:50 02.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ристе кьоравото

    2 2 Отговор
    От монголската военна техника по- убава нема а ПВО то е Без- аналогово,... От 2 000 км долбят летища, Стратегическата Авиация, НПЗ та и...ни един свален Дрон!
    Даже падат на покрива на мумията и кремля
    Хихихихихи

    16:51 02.06.2026

  • 9 Без казармен г...ЕЙ ,да?

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "ЗА КАКВО ГОВОРИ ТОЯ":

    Хехехехехехе
    ВЕЛИК ИЗРАЕЛ опраска 6 държави с камилари, чаршафи и Козеловъри за месец! Изпраска целото Камиларо- монголско ПВО и Авиация на Чалмаристан за...2 часа!
    Хехехехехехе
    Тизе видел ли си Ирански самальот у въздуха?

    16:56 02.06.2026

  • 10 Факти

    3 0 Отговор
    Израел има:
    - никакви ресурси
    - територия 0,1% от Русия
    - население 7% от Русия
    - износ на оръжие 130% от Русия
    За миналата година Кремъл обяви износ за 15 милиарда долара 😂

    17:00 02.06.2026

  • 11 Факти

    1 0 Отговор
    Преди войната Русия беше вторият най-голям износител на оръжие в света. След като изгуби основния си клиент (Индия) тя изпадна на пето място и беше задмината от Франция, Израел и Южна Корея. Очаква се тази година да я задминат Германия и Италия, които й дишат във врата. Всичко върви по план.

    17:12 02.06.2026