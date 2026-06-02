Европа се отказа от пълна забрана на руския петрол в 21-вия пакет от санкции

Европейският съюз не планира да включи пълна забрана на руския петрол и ограничения върху предоставянето на морски услуги, свързани с транспорта му, в 21-вия пакет санкции, съобщи Politico, позовавайки се на дипломати от ЕС, пише Фокус.

При подготовката на новия пакет от ограничения основното внимание се отделя на коригирането на действащия механизъм за ограничаване на цените на руския петрол. По-конкретно, страните от ЕС обсъждат възможността за запазване на настоящото ниво на тавана на цените на петрола. При това предложенията за пълна забрана на руското гориво и забрана на морските услуги не получават достатъчна подкрепа сред европейските държави, се посочва в публикацията.

През 2025 г. ЕС въведе механизъм, гарантиращ, че на всеки шест месеца таванът на цената на руския петрол от сорта "Урал“ автоматично се определя на 15% под среднопазарната цена. Настоящият таван трябва да бъде преразгледан по-късно през лятото. Ограниченията забраняват на европейските компании да предоставят услуги като застраховане и транспорт на петрол, чиято цена надвишава праговата стойност.

Агенция Bloomberg съобщи в края на май, че ЕС обмисля възможността временно да замрази тавана за руския петрол на фона на ръста на световните цени поради конфликта в Близкия изток. Действащият таван е 44,10 долара за барел. Въпреки това, поради ръста на цените на петрола, свързан, по-специално, с фактическото затваряне на Ормузкия проток, следващото преразглеждане би могло да доведе до повишаване на тавана до 65 долара за барел.