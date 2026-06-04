Москва: Европа не предлага „разумни идеи“ за преговори за Украйна

Русия заяви, че не вижда никакви признаци Европа да може да предложи „разумни и конструктивни“ идеи за преговори относно Украйна, предава Фокус.

Това каза заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин пред журналисти в кулоарите на Петербургския международен икономически форум, цитиран от ТАСС.

Още новини от Украйна

По думите му Европа не е част от потенциални тристранни преговорни формати, тъй като заема „враждебна и разрушителна позиция“ спрямо Русия.

Галузин подчерта, че ако европейските държави разполагат с конструктивни предложения, те трябва да ги представят, но засега „няма признаци“ за подобна готовност.

Той коментира и преговорите от 2022 г., като заяви, че тогава се е стигнало близо до взаимно приемливо споразумение, което според него е било прекратено по инициатива на Великобритания и тогавашния ѝ премиер.