Москва: Европа не предлага „разумни идеи“ за преговори за Украйна

Русия заяви, че не вижда никакви признаци Европа да може да предложи „разумни и конструктивни“ идеи за преговори относно Украйна, предава Фокус.
Това каза заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин пред журналисти в кулоарите на Петербургския международен икономически форум, цитиран от ТАСС.
По думите му Европа не е част от потенциални тристранни преговорни формати, тъй като заема „враждебна и разрушителна позиция“ спрямо Русия.
Галузин подчерта, че ако европейските държави разполагат с конструктивни предложения, те трябва да ги представят, но засега „няма признаци“ за подобна готовност.
Той коментира и преговорите от 2022 г., като заяви, че тогава се е стигнало близо до взаимно приемливо споразумение, което според него е било прекратено по инициатива на Великобритания и тогавашния ѝ премиер.
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1 оня с коня
12:04 04.06.2026
2 гост
По същата логика САЩ и Израел можеха отдавна да " изпарят" Иран , Ирак , Афганистан и дори любимия ти Виетнам !! И много други !!даже щяха да имат много повече причини и мотиви !! Обаче дори не са го споменавали , за разлика от любимия ти Путлер , не че му стиска да го направи !! Хахах !! Обаче по- важното е друго , значи и ти и дружките ти и дори любимия ви вожд признавате в прав текст , че ЕДИНСТВЕНИЯ начин да победите или даже само да се опитате да победите горда Украйна е ядрени бомби ??? Дето щяхте " три деня и все " ??? Хахахаха !! И между другото мноооого си далече , дори само да си помисли Путлер за нещо такова , собствените му дружки ще му спретнат падане от висок прозорец примерно !! Щото дори на тях им се живее и то добре и няма да се жертват за някакъв изкукал дъртак !!
12:06 04.06.2026
3 Нема по голем дебил
На 2 място е бг дебила!
12:07 04.06.2026
4 Русия е тотална безизходица.
Коментиран от #18
12:09 04.06.2026
5 Последния софиянец
Старчето го било страх, Зеленски да не бомби Петербург и Москва?!?
Тоя па как излезна големо шубе
Коментиран от #9
12:09 04.06.2026
6 Свободен
Русия вече е на колене!
Коментиран от #10
12:10 04.06.2026
7 Хаха
Не доставяме оръжие на Русия. Доставяме оръжие само на Украйна. Не налагаме санкции срещу Украйна. Налагаме санкции само срещу Русия. Така че, ние очевидно сме взели страна."
Държавният секретар на САЩ Рубио.
12:11 04.06.2026
8 Молния!
С тях стават 51 унищожени кораби и 2...подводници .
Коментиран от #11
12:12 04.06.2026
9 Гресирана ватенка
До коментар #5 от "Последния софиянец":След малко копейките ще се разгруххтят и ще забесняват как стоят нещата 😁
12:13 04.06.2026
10 Хаха
До коментар #6 от "Свободен":Да, а бандеровци "щурмуват" Кремъл!
Ама това в един плейстейшън за 12 годишни....
Коментиран от #14
12:13 04.06.2026
11 Хаха
До коментар #8 от "Молния!":Има какво още да "унищожават"!
Щото укрофлота приключи съществуването си още през 2022 г.
Коментиран от #20
12:14 04.06.2026
12 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
12:15 04.06.2026
13 стоян
12:15 04.06.2026
14 А не бе ))))
До коментар #10 от "Хаха":Дронове връз покрива на мумията и кремля! Долбят летища, Центъра а ПИЧ кин се крие у бункеро и Фулира ДЕРМО чемоданчика!
АааааааХахахаха
Коментиран от #24
12:15 04.06.2026
15 РФ е един огромен КЕН eф !
Не да не се е случвало вече няколко пъти
Коментиран от #23
12:16 04.06.2026
16 Дон Корлеоне
Коментиран от #36
12:16 04.06.2026
17 Истината
12:16 04.06.2026
18 1234
До коментар #4 от "Русия е тотална безизходица.":Жълти халюцинации, Русия ли моли за мир или ЕС? Тотално сте неадекватни.
12:17 04.06.2026
19 Абе
Коментиран от #22
12:18 04.06.2026
20 Така е, хомо ...
До коментар #11 от "Хаха":ЕДНА Украйна,20 ПЪТИ по- малка без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети тотално смачка монголите на 22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким!!
АааааааХахахаха
Коментиран от #31, #33
12:18 04.06.2026
21 Най - разумното
12:19 04.06.2026
22 Сещаш ми ДЕДО ВИЯ
До коментар #19 от "Абе":АааааааХахахаха
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството! 24. 02. 22
2 ДНЯ и ВСЕ!
ПОЛТАРА ДНЯ!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон...
Сега.. сещаш ли ПЕН дел?
АааааааХахахаха
Коментиран от #27
12:20 04.06.2026
23 Ами
До коментар #15 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Я,пак пишман пророк се явил,само дето баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и то се вижда кой на кого почна да се моли:)))
12:21 04.06.2026
24 Хаха
До коментар #14 от "А не бе ))))":До момента нито един дрон, ракета или нещо друго, вкл. супер/дупер западно доставено не се е взривило в Москва, камо ли в Кремъл! Най-много в някой град или село в Московска област. Няма дори откъртен парапет от Кримския мост, а закани бол!
Но фойрверките над Киив са всяка седмица, въпреки Патриотите, а народа спи в метрото!
Но в плейстейшън може и друга да е "реалността"!
Коментиран от #32
12:22 04.06.2026
25 Реалност
Дадоха танкове.
Дадоха HIMARS.
Дадоха ATACMS.
Дадоха F-16.
Ударите по Крим продължават.
Руският флот бяга от Севастопол.
Украинските дронове вече достигат до Москва.
И всеки път Кремъл обещаваше „страшен отговор“.
И всеки път нищо не се случваше.
Ето защо сегашните изстрелвания на „Орешник“ вече изглеждат не като демонстрация на сила, а като демонстрация на отчаяние.
Путин се опитва да върне на света чувството за страх, защото сам започна да изпитва нещо, което преди не познаваше: уязвимост.
Войната, която възнамеряваше да приключи за три дни, се върна у дома.
Руските летища горят.
Нефтобазите горят.
Военните заводи горят.
Московският елит вече не се чувства в безопасност.
Дори руската пропаганда все по-често говори не за победа, а за необходимост от „замразяване“ на конфликта.
И това е най-важният сигнал.
Когато една диктатура започне все по-често да размахва ядрената си бухалка, това не е признак на увереност. Това е признак на слабост и отчаяние!
12:22 04.06.2026
26 въпрос
12:22 04.06.2026
27 Ами
До коментар #22 от "Сещаш ми ДЕДО ВИЯ":То накрая това ще запишат бандерите като успех в мирното споразумение,че границите отидоха та се не видяха ,а и 3 пол ще ию въведат като в Европа и за такива като теб:))))
Коментиран от #30
12:23 04.06.2026
28 Боби Баламата
12:23 04.06.2026
29 Клоуна пусин 🤡💩
А Русия — напротив — за първи път от десетилетия започна да разбира, че войната може да се върне във всеки дом. Рашистките Z-пропагандони взеха все по-често да хленчат като бити пеgPazи, като нашите копейки . 🤣
Именно затова днес вече не Киев трябва да се страхува.
Да се страхува трябва Кремъл.
12:26 04.06.2026
30 Нема се сдухваш Лепилар
До коментар #27 от "Ами":АааааааХахахаха
Кои... граници? У.. йло ЦАЛИВАЧА на КУ РАна, думаше за Киев, границите на СССР и Соц Лагера?!?
АааааааХахахаха
нЯщо за .. Киев, Дамаск, Лиса бон,... нЯщо за.. Харков, Херсон, Одеса, ЧЕРНИГОВ, СУМИ -- монголски навсегда? А ПЕ.. дала от ГОТВАЧО... Избега
АааааааХахахаха
Коментиран от #40
12:27 04.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хаха
До коментар #20 от "Така е, хомо ...":"Ние не сме безпристрастни посредници в украинския конфликт.
Не доставяме оръжие на Русия. Доставяме оръжие само на Украйна. Не налагаме санкции срещу Украйна. Налагаме санкции само срещу Русия. Така че, ние очевидно сме взели страна."
Държавният секретар на САЩ Рубио.
Колко да е "сама" и" малка" Укрия...
Колкото до първото ти име в заглавието - не ме интересува....
12:32 04.06.2026
34 Докато Доналд Тръмп
Путин is resurrecting СССР🤣❤️🇷🇺🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆
12:32 04.06.2026
35 Новината на деня
Коментиран от #38
12:35 04.06.2026
36 1945
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":не. даваха по бтв днес огромни опашки и паника в Крим по бензиностанциите
12:36 04.06.2026
37 Продажните урсули
Коментиран от #39
12:37 04.06.2026
38 Гресирана ватенка
До коментар #35 от "Новината на деня":Друсан поп😁😁😁
12:37 04.06.2026
39 урсулите не са виновни на глупака
До коментар #37 от "Продажните урсули":Че е глупак
Коментиран от #41
12:39 04.06.2026
40 Ами
До коментар #30 от "Нема се сдухваш Лепилар":Границите дето бяха договорили в Истанбул и приличчаха на тези от Минските споразумения,иначе като ти чета бездарието и нечленоразделното писание и чукам на дърво:)))И разбирам защо Бисмарк е решил да предупреди за първите предложения на руснаците:)))
12:40 04.06.2026
41 Така е
До коментар #39 от "урсулите не са виновни на глупака":Продажните урсули ги има, защото има глупаци да обират
12:40 04.06.2026