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Москва: Европа не предлага „разумни идеи“ за преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Москва: Европа не предлага „разумни идеи“ за преговори за Украйна

4 Юни, 2026 12:01, обновена 4 Юни, 2026 12:03 584 41

  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • европа

Руското външно министерство твърди, че европейските държави нямат конструктивни предложения и обвинява Лондон за провала на преговори през 2022 г.

Москва: Европа не предлага „разумни идеи“ за преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия заяви, че не вижда никакви признаци Европа да може да предложи „разумни и конструктивни“ идеи за преговори относно Украйна, предава Фокус.

Това каза заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин пред журналисти в кулоарите на Петербургския международен икономически форум, цитиран от ТАСС.

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По думите му Европа не е част от потенциални тристранни преговорни формати, тъй като заема „враждебна и разрушителна позиция“ спрямо Русия.

Галузин подчерта, че ако европейските държави разполагат с конструктивни предложения, те трябва да ги представят, но засега „няма признаци“ за подобна готовност.

Той коментира и преговорите от 2022 г., като заяви, че тогава се е стигнало близо до взаимно приемливо споразумение, което според него е било прекратено по инициатива на Великобритания и тогавашния ѝ премиер.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    10 3 Отговор
    съвсем нормално е както руският Слон да е най-големият Слон на Света,Руските болни да са най-здравите болни,така и Руските "Разумни идеи" да са най-Разумни.Мдааа...!

    12:04 04.06.2026

  • 2 гост

    10 6 Отговор
    Само да повторя !!
    По същата логика САЩ и Израел можеха отдавна да " изпарят" Иран , Ирак , Афганистан и дори любимия ти Виетнам !! И много други !!даже щяха да имат много повече причини и мотиви !! Обаче дори не са го споменавали , за разлика от любимия ти Путлер , не че му стиска да го направи !! Хахах !! Обаче по- важното е друго , значи и ти и дружките ти и дори любимия ви вожд признавате в прав текст , че ЕДИНСТВЕНИЯ начин да победите или даже само да се опитате да победите горда Украйна е ядрени бомби ??? Дето щяхте " три деня и все " ??? Хахахаха !! И между другото мноооого си далече , дори само да си помисли Путлер за нещо такова , собствените му дружки ще му спретнат падане от висок прозорец примерно !! Щото дори на тях им се живее и то добре и няма да се жертват за някакъв изкукал дъртак !!

    12:06 04.06.2026

  • 3 Нема по голем дебил

    12 2 Отговор
    от руският дебил!
    На 2 място е бг дебила!

    12:07 04.06.2026

  • 4 Русия е тотална безизходица.

    12 2 Отговор
    Нищо не може да я измъкне от капана, в който сама се вкара.

    Коментиран от #18

    12:09 04.06.2026

  • 5 Последния софиянец

    10 4 Отговор
    Вярно ли е че Пу ткин отново се Моли на бай ДОНЧО МИРОТВОРЕЦА да говори със Зеленски за да разреши присъствието на Пу ткин на Икономическия форум в Петербург?
    Старчето го било страх, Зеленски да не бомби Петербург и Москва?!?
    Тоя па как излезна големо шубе

    Коментиран от #9

    12:09 04.06.2026

  • 6 Свободен

    11 3 Отговор
    Не е и нужно!
    Русия вече е на колене!

    Коментиран от #10

    12:10 04.06.2026

  • 7 Хаха

    5 1 Отговор
    "Ние не сме безпристрастни посредници в украинския конфликт.
    Не доставяме оръжие на Русия. Доставяме оръжие само на Украйна. Не налагаме санкции срещу Украйна. Налагаме санкции само срещу Русия. Така че, ние очевидно сме взели страна."
    Държавният секретар на САЩ Рубио.

    12:11 04.06.2026

  • 8 Молния!

    8 3 Отговор
    Освен унищожения Порт в Петербург, има унищожени и ОЩЕ 2 нови корабли на москал!
    С тях стават 51 унищожени кораби и 2...подводници .

    Коментиран от #11

    12:12 04.06.2026

  • 9 Гресирана ватенка

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния софиянец":

    След малко копейките ще се разгруххтят и ще забесняват как стоят нещата 😁

    12:13 04.06.2026

  • 10 Хаха

    0 7 Отговор

    До коментар #6 от "Свободен":

    Да, а бандеровци "щурмуват" Кремъл!
    Ама това в един плейстейшън за 12 годишни....

    Коментиран от #14

    12:13 04.06.2026

  • 11 Хаха

    0 7 Отговор

    До коментар #8 от "Молния!":

    Има какво още да "унищожават"!
    Щото укрофлота приключи съществуването си още през 2022 г.

    Коментиран от #20

    12:14 04.06.2026

  • 12 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    10 0 Отговор
    Единственото разумно е opките на престъпника Путлер да се обърнат към Москва ликвидират всички рашисти и да сринат всичко в Кремъл, като обитателите ги овесят по стените на Кремъл

    12:15 04.06.2026

  • 13 стоян

    8 1 Отговор
    Другаре всяка година цар путин в петък ходи на ленинградския икономически форум организиран от него за да се хвали за великите постижения в московията - тази година кой путин от тримата ще иде в петък да чете речи като знае че украинците знаят залата и часа

    12:15 04.06.2026

  • 14 А не бе ))))

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Дронове връз покрива на мумията и кремля! Долбят летища, Центъра а ПИЧ кин се крие у бункеро и Фулира ДЕРМО чемоданчика!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #24

    12:15 04.06.2026

  • 15 РФ е един огромен КЕН eф !

    8 1 Отговор
    Наближава момента когато пак ще молят Запада да ги спасяват от глад ...
    Не да не се е случвало вече няколко пъти

    Коментиран от #23

    12:16 04.06.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    6 0 Отговор
    Хаяско прати ли бензин в Крим?

    Коментиран от #36

    12:16 04.06.2026

  • 17 Истината

    8 2 Отговор
    Русия не използва умни бомби понеже умните литват директно към москва

    12:16 04.06.2026

  • 18 1234

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Русия е тотална безизходица.":

    Жълти халюцинации, Русия ли моли за мир или ЕС? Тотално сте неадекватни.

    12:17 04.06.2026

  • 19 Абе

    1 9 Отговор
    Чета тук и се сещам,че Бисмарк затова е предупредил отдавна за първите предложения на руснаците:)))),за пророците начело с американският Едгар Кейси да не говорим:)Той и папата им каза на бандерите да отстъпят и да се смирят,а те го нарекоха агент на Путин:))И 20 процента върната руска територия от Украйна,колкото цяла България им се вижда малко ,ами може и още:)))Те тогава много и на Курската афера се радваха и накрая пак за Бисмарк ще се сетят:)))

    Коментиран от #22

    12:18 04.06.2026

  • 20 Така е, хомо ...

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    ЕДНА Украйна,20 ПЪТИ по- малка без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети тотално смачка монголите на 22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким!!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #31, #33

    12:18 04.06.2026

  • 21 Най - разумното

    7 0 Отговор
    за Европа е да ви смаже с лопати и да ви остави на кучетата.

    12:19 04.06.2026

  • 22 Сещаш ми ДЕДО ВИЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Абе":

    АааааааХахахаха
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството! 24. 02. 22
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    ПОЛТАРА ДНЯ!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон...
    Сега.. сещаш ли ПЕН дел?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #27

    12:20 04.06.2026

  • 23 Ами

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Я,пак пишман пророк се явил,само дето баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и то се вижда кой на кого почна да се моли:)))

    12:21 04.06.2026

  • 24 Хаха

    0 8 Отговор

    До коментар #14 от "А не бе ))))":

    До момента нито един дрон, ракета или нещо друго, вкл. супер/дупер западно доставено не се е взривило в Москва, камо ли в Кремъл! Най-много в някой град или село в Московска област. Няма дори откъртен парапет от Кримския мост, а закани бол!
    Но фойрверките над Киив са всяка седмица, въпреки Патриотите, а народа спи в метрото!
    Но в плейстейшън може и друга да е "реалността"!

    Коментиран от #32

    12:22 04.06.2026

  • 25 Реалност

    8 0 Отговор
    Някога заплахите на Кремъл наистина караха света да се тревожи. Но след три години война се оказа нещо страшно за Путин: неговите „червени линии“ вече никой не приема насериозно.
    Дадоха танкове.
    Дадоха HIMARS.
    Дадоха ATACMS.
    Дадоха F-16.
    Ударите по Крим продължават.
    Руският флот бяга от Севастопол.
    Украинските дронове вече достигат до Москва.
    И всеки път Кремъл обещаваше „страшен отговор“.
    И всеки път нищо не се случваше.
    Ето защо сегашните изстрелвания на „Орешник“ вече изглеждат не като демонстрация на сила, а като демонстрация на отчаяние.
    Путин се опитва да върне на света чувството за страх, защото сам започна да изпитва нещо, което преди не познаваше: уязвимост.
    Войната, която възнамеряваше да приключи за три дни, се върна у дома.
    Руските летища горят.
    Нефтобазите горят.
    Военните заводи горят.
    Московският елит вече не се чувства в безопасност.
    Дори руската пропаганда все по-често говори не за победа, а за необходимост от „замразяване“ на конфликта.
    И това е най-важният сигнал.
    Когато една диктатура започне все по-често да размахва ядрената си бухалка, това не е признак на увереност. Това е признак на слабост и отчаяние!

    12:22 04.06.2026

  • 26 въпрос

    7 0 Отговор
    Ка Путин пристигна ли в Петербург, или се уплаши и изведнъж се разболя. Най не се е мяркал там

    12:22 04.06.2026

  • 27 Ами

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Сещаш ми ДЕДО ВИЯ":

    То накрая това ще запишат бандерите като успех в мирното споразумение,че границите отидоха та се не видяха ,а и 3 пол ще ию въведат като в Европа и за такива като теб:))))

    Коментиран от #30

    12:23 04.06.2026

  • 28 Боби Баламата

    6 0 Отговор
    Нещо ново за.. Без аналоговото ПВО на Педофила?

    12:23 04.06.2026

  • 29 Клоуна пусин 🤡💩

    6 1 Отговор
    Путлер искаше Украйна, Европа и целия свят да живее в постоянен ужас и страх. Но се случи обратното: страна, преживяла Буча, Мариупол, ударите по енергийната инфраструктура и хиляди ракетни атаки, вече не се парализира от страх. Украинското общество стана психологически по-силно, отколкото Кремъл е очаквал.
    А Русия — напротив — за първи път от десетилетия започна да разбира, че войната може да се върне във всеки дом. Рашистките Z-пропагандони взеха все по-често да хленчат като бити пеgPazи, като нашите копейки . 🤣
    Именно затова днес вече не Киев трябва да се страхува.
    Да се страхува трябва Кремъл.

    12:26 04.06.2026

  • 30 Нема се сдухваш Лепилар

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    АааааааХахахаха
    Кои... граници? У.. йло ЦАЛИВАЧА на КУ РАна, думаше за Киев, границите на СССР и Соц Лагера?!?
    АааааааХахахаха
    нЯщо за .. Киев, Дамаск, Лиса бон,... нЯщо за.. Харков, Херсон, Одеса, ЧЕРНИГОВ, СУМИ -- монголски навсегда? А ПЕ.. дала от ГОТВАЧО... Избега
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #40

    12:27 04.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Така е, хомо ...":

    "Ние не сме безпристрастни посредници в украинския конфликт.
    Не доставяме оръжие на Русия. Доставяме оръжие само на Украйна. Не налагаме санкции срещу Украйна. Налагаме санкции само срещу Русия. Така че, ние очевидно сме взели страна."
    Държавният секретар на САЩ Рубио.

    Колко да е "сама" и" малка" Укрия...
    Колкото до първото ти име в заглавието - не ме интересува....

    12:32 04.06.2026

  • 34 Докато Доналд Тръмп

    0 3 Отговор
    is resurrecting Dead People 🤣❤️🇺🇸,
    Путин is resurrecting СССР🤣❤️🇷🇺🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆🪆

    12:32 04.06.2026

  • 35 Новината на деня

    4 0 Отговор
    Руската православна църква е засегната от един от най-големите си скандали от десетилетие - наркотрафик и по-точно на кокаин. Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

    Коментиран от #38

    12:35 04.06.2026

  • 36 1945

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    не. даваха по бтв днес огромни опашки и паника в Крим по бензиностанциите

    12:36 04.06.2026

  • 37 Продажните урсули

    0 4 Отговор
    си тъпчат сметките с милиони от тази война, докато източват Европа в посока САЩ!

    Коментиран от #39

    12:37 04.06.2026

  • 38 Гресирана ватенка

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Новината на деня":

    Друсан поп😁😁😁

    12:37 04.06.2026

  • 39 урсулите не са виновни на глупака

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Продажните урсули":

    Че е глупак

    Коментиран от #41

    12:39 04.06.2026

  • 40 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Нема се сдухваш Лепилар":

    Границите дето бяха договорили в Истанбул и приличчаха на тези от Минските споразумения,иначе като ти чета бездарието и нечленоразделното писание и чукам на дърво:)))И разбирам защо Бисмарк е решил да предупреди за първите предложения на руснаците:)))

    12:40 04.06.2026

  • 41 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "урсулите не са виновни на глупака":

    Продажните урсули ги има, защото има глупаци да обират

    12:40 04.06.2026

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