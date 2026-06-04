"Лондон, Париж и Берлин подготвят план за връщане на Русия на масата за преговори за Украйна"

Великобритания, Франция и Германия работят по план за ангажиране на Русия в нов кръг мирни преговори с Украйна, съобщава „Блумбърг“, позовавайки се на източници, запознати с процеса, предава News.bg.

Според информацията европейски представители вече обсъждат инициативата с украинската страна. Идеята се появява на фона на застой в дипломатическите усилия, водени от САЩ, както и на продължаващите тежки загуби на руските сили без значителен териториален напредък.

Лондон, Париж и Берлин смятат, че настоящият момент може да бъде използван за опит Русия да бъде върната на масата за преговори. Целта е да се предотврати ново ескалиране през зимния период, когато ударите по украинската енергийна инфраструктура традиционно оказват сериозен натиск върху страната.

Източници на агенцията подчертават, че окончателното решение за евентуални преговори с Москва ще бъде на украинския президент Володимир Зеленски, а европейските партньори не възнамеряват да налагат натиск върху Киев.

Очаква се в следващите дни британският премиер Киър Стармър да обсъди темата с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.

Междувременно Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор със Стармър, като е обсъдена координация между Киев и европейските партньори относно дипломатическите усилия и отбранителната подкрепа.

Украинският президент подчерта, че Европа трябва да има „собствен глас и собствен принос“ към всички бъдещи дипломатически процеси за прекратяване на войната.