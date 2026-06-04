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Лондон, Париж и Берлин подготвят план за връщане на Русия на масата за преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Лондон, Париж и Берлин подготвят план за връщане на Русия на масата за преговори за Украйна

4 Юни, 2026 12:41, обновена 4 Юни, 2026 12:41 1 181 33

  • русия-
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  • великобритания-
  • франция-
  • германия

Европейски столици обсъждат инициатива с Киев на фона на застой в преговорите и продължаващата война, съобщава „Блумбърг“.

Лондон, Париж и Берлин подготвят план за връщане на Русия на масата за преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания, Франция и Германия работят по план за ангажиране на Русия в нов кръг мирни преговори с Украйна, съобщава „Блумбърг“, позовавайки се на източници, запознати с процеса, предава News.bg.

Според информацията европейски представители вече обсъждат инициативата с украинската страна. Идеята се появява на фона на застой в дипломатическите усилия, водени от САЩ, както и на продължаващите тежки загуби на руските сили без значителен териториален напредък.

Лондон, Париж и Берлин смятат, че настоящият момент може да бъде използван за опит Русия да бъде върната на масата за преговори. Целта е да се предотврати ново ескалиране през зимния период, когато ударите по украинската енергийна инфраструктура традиционно оказват сериозен натиск върху страната.

Източници на агенцията подчертават, че окончателното решение за евентуални преговори с Москва ще бъде на украинския президент Володимир Зеленски, а европейските партньори не възнамеряват да налагат натиск върху Киев.

Очаква се в следващите дни британският премиер Киър Стармър да обсъди темата с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.

Междувременно Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор със Стармър, като е обсъдена координация между Киев и европейските партньори относно дипломатическите усилия и отбранителната подкрепа.

Украинският президент подчерта, че Европа трябва да има „собствен глас и собствен принос“ към всички бъдещи дипломатически процеси за прекратяване на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    55 7 Отговор
    На икономическият форум в Санкт Петербург има 3000 фирми от САЩ, Франция и Германия и сключват договори за стотици милиарди с Русия.

    12:42 04.06.2026

  • 2 Абе

    39 7 Отговор
    той плана е ясен - първо под масата но Вовата , пък ако се справят добре ще видим!

    12:44 04.06.2026

  • 3 Остава ви

    43 7 Отговор
    само да изпълнявате това което иска Русия!

    12:44 04.06.2026

  • 4 Новината на деня

    8 38 Отговор
    Руската православна църква е засегната от един от най-големите си скандали от десетилетие - наркотрафик и по-точно на кокаин. Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

    Коментиран от #29

    12:45 04.06.2026

  • 5 Ах ,ах

    9 23 Отговор
    Знаем. Шрьодер е в Масква

    Коментиран от #11, #14

    12:46 04.06.2026

  • 6 АЛИАНСЪТ НА ДЖУДЖЕТАТА

    35 8 Отговор
    ОБАЖДАТ СЕ ЗА ДА НЕ ЗАБРАВЯТ ЧЕ ГИ ИМА.ТО КАКВО ЛИ ЗАВИСИ ОТ ТЯХ , ОСВЕН ДА ГИ ДОЯТ ФИНАНСОВО

    12:46 04.06.2026

  • 7 Някой

    43 8 Отговор
    Лондон, Париж и Берлин подготвят план да прецакат Русия, както с Минск 1 2 и Истанбул. Ама този път няма да им се получи

    12:46 04.06.2026

  • 8 хихи

    9 31 Отговор
    Хаяско поставен на колене пред ЕС и САЩ

    12:46 04.06.2026

  • 9 А те на масата ли ще са

    33 6 Отговор
    Тия смешници

    Коментиран от #15, #31, #32

    12:46 04.06.2026

  • 10 ....

    8 34 Отговор
    Дългосрочните тенденции във войната се промениха в полза на Украйна благодарение на избора на украинските военни на изкуствения интелект и роботиката. За това пише американското издание Defense One. По време на войната Украйна е разработила дронове и наземни роботи, които могат да удържат територия и дори да я отвоюват. Някои от тях се управляват дистанционно от хора, като например роботи за доставки до предните линии и превозни средства за медицинска евакуация. Но все повече от тях се управляват от изкуствен интелект.
    Като пример Defense One посочва модула TFL-1, който позволява на еднократно използваемия дрон да функционира автономно, след като човек е избрал целта му. Това намалява уязвимостта му към радиопречки и други средства за отбрана. Производителят му, украинската компания The Fourth Law, твърди, че TFL-1 увеличава четирикратно вероятността дронът да порази целта.
    Освен това, украинските бойци преди повече от година започнаха да разработват концепции за пехотни операции с широко използване на роботи, като например съвместни атаки на въздушно-десантни и наземни системи. Украинските ударни дронове, повече от всеки друг фактор, са помогнали да се неутрализира ключовото предимство на Русия: голям брой млади мъже, които се намират в затруднено икономическо положение, и тяхната готовност да не се съобразяват с цената на собствения си живот.

    Коментиран от #19

    12:49 04.06.2026

  • 11 Волтрон

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ах ,ах":

    А Костенурките нинджа в Москва ли са.?

    12:50 04.06.2026

  • 12 име

    29 4 Отговор
    Айде, няма нужда. До сега много добре си преговаряхте сами, ефекта е поразителен. Грешката ви е че спряхте да правите планове за победа. Пък и пали бандерите отво мачкат, за кво да преговарят, да продължават да мачкат.

    12:50 04.06.2026

  • 13 Григор

    33 5 Отговор
    "Лондон, Париж и Берлин подготвят план за връщане на Русия на масата за преговори за Украйна"
    А в Москва дали знаят?Прилича ми на сметка без кръчмар. Русия и САЩ започнаха преговори за Украйна изолирайки Европа. Сега те се опитват да се върнат в играта, но много се съмнявам, че ще стане. Как да преговаряш с тези, които в продължение на години разпалваха конфликта?Русия е заявила, че с Урсула, Кая Калас и Рюте няма да преговаря. Нямат разговор с тях!

    Коментиран от #16

    12:51 04.06.2026

  • 14 мармот

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ах ,ах":

    Шрьодер е бита карта и безгласна буква

    12:51 04.06.2026

  • 15 Българин

    15 6 Отговор

    До коментар #9 от "А те на масата ли ще са":

    под,под.

    12:53 04.06.2026

  • 16 Знаят, разбира се :)

    7 26 Отговор

    До коментар #13 от "Григор":

    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски
    комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и
    член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на
    елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    12:53 04.06.2026

  • 17 !?!

    13 5 Отговор
    "европейски представители вече обсъждат инициативата с украинската страна. "!?!

    12:54 04.06.2026

  • 18 Някой

    22 5 Отговор
    Като ги знам колко са компетентни изброените, да не стане така, че Русия да се налага да ги удря и тях с военни средства? Щото, сега Русия р удряна от английски и германски военни средства. Нали никой не вярва, че Умкрия може сама да направи терористични атаки е Русия? Всичко е осигурявано и дирижирано от англетата. Французите и германците са просто послушни пудели.

    12:58 04.06.2026

  • 19 име

    17 4 Отговор

    До коментар #10 от "....":

    Тpoла стоян георгиев разтяга локумите за дронове с изкуствен интелект от две години. Ефекта е, че единствено за миналия месец си измукахте от пръстите някакви данни за повече загубени територии от руснаците, от колкото спечелени. А повода за тези лъжи са фейк контраатаките на бандерите, които раздухват още от Януари месец тази година, благодарение на дезинформация чрез стари, ахривни видеа за военни дейстмия на отдавна загубени позиции от поне миналата или по-миналата година. Акруални кадри и геолокации не пускат бандерите, доказателство че контролират дадена територия няма. Важното е ЕССР да дава пари за златните тоалетни.

    Коментиран от #23

    12:58 04.06.2026

  • 20 точка

    17 6 Отговор
    Каква подготовка, какъв план ?? Та нали радио Ереван им отговори на въпроса— Кога да преговаряме с Русия?—— Вие ВЕЧЕ ПРЕГОВАРЯХТЕ!! Вече три пъти досега и винаги ЛЪГАХТЕ!!

    12:59 04.06.2026

  • 21 хмммм

    15 6 Отговор
    тримата глупаци

    13:00 04.06.2026

  • 22 Започват

    14 5 Отговор
    да клякат май, но явно не са рабрали казаното от Москва - че ЕС като пряк участник няма място в преговорите. Та да не се напъват много, никви и нищо не зависещи пионки, които си мислят че са на сцената и имат главна роля. По страшното за тях, е че Русия започват да я връщат в спорта, Г7.... и нещата няма да са както преди. Сребърната (дори златна) лъжичка, с която Европа бе отгледана след ВСВ... я няма вече.

    13:03 04.06.2026

  • 23 Е, това не е от стоян георгиев.

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Defense One е водещо американско издание за новини и анализи, посветено на бъдещето на националната сигурност, отбраната и геополитиката. То проследява технологиите, политиката и военните иновации, които оформят глобалната политика. Най-цитирания военен източник в световен мащаб на експертни разработки и анализи.

    Коментиран от #30

    13:08 04.06.2026

  • 24 Съвет

    14 1 Отговор
    Напуснете руските територии и войната ще спре на часа !

    13:20 04.06.2026

  • 25 Атлантик

    10 4 Отговор
    Тримата глупака

    13:21 04.06.2026

  • 26 Стоян Георгиев

    6 5 Отговор
    Не съм трол а съм на надница тук … всъщност две … хем пиша , хем после дам си коментирам …

    13:25 04.06.2026

  • 27 Хахахаха

    10 3 Отговор
    Идиотите пак ще се срещат.
    Всеки ден срещи и не могат да проумеят че са излишни в този свят.
    Те са в миналото в своите розови балони на нациската си идеология и в гейлибералният си избор на живот.

    13:31 04.06.2026

  • 28 Хи хи

    5 1 Отговор
    Щом искат да върнат Русия на масата на преговорите значи са пyтлераси и копейкаджии !!

    13:37 04.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 име

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Е, това не е от стоян георгиев.":

    Не мож еда наречеш "дългосрочна промяна" съмнителния ефект от нещо, за което се говори от две години. По принцип, още от 2023г слушаме как руснаците ЩЕ останат без нафта за танковете и тракторите, а сега сме 2026г. Да не говорим, запсъмнителните данни за украински териториални придобивки. Ако дадат доказателства и "продължи половин или една година, чак тогава ложе да цъде определен като дългосрочен.

    13:44 04.06.2026

  • 31 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "А те на масата ли ще са":

    Не, ще са в менюто!

    13:59 04.06.2026

  • 32 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "А те на масата ли ще са":

    Не, ще са в менюто!

    14:01 04.06.2026

  • 33 Гориил

    0 0 Отговор
    Няма място за Европа на масата за преговори.

    14:19 04.06.2026

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