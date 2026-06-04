"Лондон, Париж и Берлин подготвят план за връщане на Русия на масата за преговори за Украйна"

Великобритания, Франция и Германия работят по план за ангажиране на Русия в нов кръг мирни преговори с Украйна, съобщава „Блумбърг“, позовавайки се на източници, запознати с процеса, предава News.bg.
Според информацията европейски представители вече обсъждат инициативата с украинската страна. Идеята се появява на фона на застой в дипломатическите усилия, водени от САЩ, както и на продължаващите тежки загуби на руските сили без значителен териториален напредък.
Лондон, Париж и Берлин смятат, че настоящият момент може да бъде използван за опит Русия да бъде върната на масата за преговори. Целта е да се предотврати ново ескалиране през зимния период, когато ударите по украинската енергийна инфраструктура традиционно оказват сериозен натиск върху страната.
Източници на агенцията подчертават, че окончателното решение за евентуални преговори с Москва ще бъде на украинския президент Володимир Зеленски, а европейските партньори не възнамеряват да налагат натиск върху Киев.
Очаква се в следващите дни британският премиер Киър Стармър да обсъди темата с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.
Междувременно Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор със Стармър, като е обсъдена координация между Киев и европейските партньори относно дипломатическите усилия и отбранителната подкрепа.
Украинският президент подчерта, че Европа трябва да има „собствен глас и собствен принос“ към всички бъдещи дипломатически процеси за прекратяване на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:42 04.06.2026
2 Абе
12:44 04.06.2026
3 Остава ви
12:44 04.06.2026
4 Новината на деня
Коментиран от #29
12:45 04.06.2026
5 Ах ,ах
Коментиран от #11, #14
12:46 04.06.2026
6 АЛИАНСЪТ НА ДЖУДЖЕТАТА
12:46 04.06.2026
7 Някой
12:46 04.06.2026
8 хихи
12:46 04.06.2026
9 А те на масата ли ще са
Коментиран от #15, #31, #32
12:46 04.06.2026
10 ....
Като пример Defense One посочва модула TFL-1, който позволява на еднократно използваемия дрон да функционира автономно, след като човек е избрал целта му. Това намалява уязвимостта му към радиопречки и други средства за отбрана. Производителят му, украинската компания The Fourth Law, твърди, че TFL-1 увеличава четирикратно вероятността дронът да порази целта.
Освен това, украинските бойци преди повече от година започнаха да разработват концепции за пехотни операции с широко използване на роботи, като например съвместни атаки на въздушно-десантни и наземни системи. Украинските ударни дронове, повече от всеки друг фактор, са помогнали да се неутрализира ключовото предимство на Русия: голям брой млади мъже, които се намират в затруднено икономическо положение, и тяхната готовност да не се съобразяват с цената на собствения си живот.
Коментиран от #19
12:49 04.06.2026
11 Волтрон
До коментар #5 от "Ах ,ах":А Костенурките нинджа в Москва ли са.?
12:50 04.06.2026
12 име
12:50 04.06.2026
13 Григор
А в Москва дали знаят?Прилича ми на сметка без кръчмар. Русия и САЩ започнаха преговори за Украйна изолирайки Европа. Сега те се опитват да се върнат в играта, но много се съмнявам, че ще стане. Как да преговаряш с тези, които в продължение на години разпалваха конфликта?Русия е заявила, че с Урсула, Кая Калас и Рюте няма да преговаря. Нямат разговор с тях!
Коментиран от #16
12:51 04.06.2026
14 мармот
До коментар #5 от "Ах ,ах":Шрьодер е бита карта и безгласна буква
12:51 04.06.2026
15 Българин
До коментар #9 от "А те на масата ли ще са":под,под.
12:53 04.06.2026
16 Знаят, разбира се :)
До коментар #13 от "Григор":Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски
комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и
член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на
елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".
12:53 04.06.2026
17 !?!
12:54 04.06.2026
18 Някой
12:58 04.06.2026
19 име
До коментар #10 от "....":Тpoла стоян георгиев разтяга локумите за дронове с изкуствен интелект от две години. Ефекта е, че единствено за миналия месец си измукахте от пръстите някакви данни за повече загубени територии от руснаците, от колкото спечелени. А повода за тези лъжи са фейк контраатаките на бандерите, които раздухват още от Януари месец тази година, благодарение на дезинформация чрез стари, ахривни видеа за военни дейстмия на отдавна загубени позиции от поне миналата или по-миналата година. Акруални кадри и геолокации не пускат бандерите, доказателство че контролират дадена територия няма. Важното е ЕССР да дава пари за златните тоалетни.
Коментиран от #23
12:58 04.06.2026
20 точка
12:59 04.06.2026
21 хмммм
13:00 04.06.2026
22 Започват
13:03 04.06.2026
23 Е, това не е от стоян георгиев.
До коментар #19 от "име":Defense One е водещо американско издание за новини и анализи, посветено на бъдещето на националната сигурност, отбраната и геополитиката. То проследява технологиите, политиката и военните иновации, които оформят глобалната политика. Най-цитирания военен източник в световен мащаб на експертни разработки и анализи.
Коментиран от #30
13:08 04.06.2026
24 Съвет
13:20 04.06.2026
25 Атлантик
13:21 04.06.2026
26 Стоян Георгиев
13:25 04.06.2026
27 Хахахаха
Всеки ден срещи и не могат да проумеят че са излишни в този свят.
Те са в миналото в своите розови балони на нациската си идеология и в гейлибералният си избор на живот.
13:31 04.06.2026
28 Хи хи
13:37 04.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 име
До коментар #23 от "Е, това не е от стоян георгиев.":Не мож еда наречеш "дългосрочна промяна" съмнителния ефект от нещо, за което се говори от две години. По принцип, още от 2023г слушаме как руснаците ЩЕ останат без нафта за танковете и тракторите, а сега сме 2026г. Да не говорим, запсъмнителните данни за украински териториални придобивки. Ако дадат доказателства и "продължи половин или една година, чак тогава ложе да цъде определен като дългосрочен.
13:44 04.06.2026
31 Анонимен
До коментар #9 от "А те на масата ли ще са":Не, ще са в менюто!
13:59 04.06.2026
32 Анонимен
До коментар #9 от "А те на масата ли ще са":Не, ще са в менюто!
14:01 04.06.2026
33 Гориил
14:19 04.06.2026