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Русия обвини НАТО в опит да засили влиянието си над Сърбия чрез военни учения

Русия обвини НАТО в опит да засили влиянието си над Сърбия чрез военни учения

4 Юни, 2026 15:10 751 31

  • русия-
  • нато-
  • влияние-
  • сърбия-
  • военни учения

Москва твърди, че Алиансът се стреми да отслаби руското присъствие на Балканите, докато Белград определя маневрите като възможност за обмен на опит и повишаване на оперативната съвместимост

Русия обвини НАТО в опит да засили влиянието си над Сърбия чрез военни учения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия обвини НАТО, че използва съвместни военни учения в Сърбия като инструмент за политически натиск и разширяване на влиянието си в региона, предава News.bg.

Според Москва действията на Алианса са част от по-широка стратегия за ограничаване на руското влияние на Балканите и за постепенно отдалечаване на Сърбия от традиционните ѝ връзки с Русия.

От сръбска страна посочват, че ежегодното военно учение „Платинен вълк“, започнало на 1 юни с подкрепата на Европейското командване на САЩ, има за цел обмен на добри практики, повишаване на професионалните умения и укрепване на сътрудничеството между участващите държави. В маневрите участват представители на осем страни членки на НАТО.

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че НАТО се стреми да разшири присъствието си на Балканите и да откъсне Сърбия от руската сфера на влияние.

„Те обгръщат Сърбия в своята прегръдка като боа удушвач“, заяви Захарова пред журналисти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    5 7 Отговор
    Единствения начин човечеството да се обедини е ако бъде нападнато от извън-земни..! Надявам се това да се случи скоро иначе вампирите ще унищожат планетата .!

    Коментиран от #10, #11

    15:14 04.06.2026

  • 2 руската мечка

    16 7 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    15:14 04.06.2026

  • 3 Боко праните гащи

    6 3 Отговор
    Ай штига бе

    15:14 04.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 4 Отговор
    Русия стана като ма с ти я-никой не я иска и не е фактор// само лае посреднощ и предизвиквА чехъл или ябълка в ти ква та , ако я нацелиш

    15:15 04.06.2026

  • 5 адолф

    14 3 Отговор
    русия на никого в света няма да липсва,може само да има полза от природните й ботатства за света!

    15:15 04.06.2026

  • 6 Ха,ха

    11 3 Отговор
    Тая са що се е разцвилила😂😂

    15:16 04.06.2026

  • 7 Ха,ха,ха

    5 5 Отговор
    Ами то за това се наричат "връзки",защото връзките се изграждат,но и се късат!Обявете Сърбия за губерния и готово!

    15:17 04.06.2026

  • 8 Ехеее

    11 4 Отговор
    За втори път днес изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    15:19 04.06.2026

  • 9 Ха-ха

    10 4 Отговор
    Русийката постоянно обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    15:20 04.06.2026

  • 10 Мдаммм

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Съмнявам се,че и при тези обстоятелства ще се обединят.Всеки нашественик,та дори и извънземен има нужда от съюзник на местна почва.

    15:20 04.06.2026

  • 11 ИСТИНАТА

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Кочината Русия е безгласна буква!
    По-малката по площ и от България
    Южна Корея има по-голям БВП от Русия, според Световната банка!
    А според ООН, средно южнокореецът е ТРИ ПЪТИ по-богат от Руснака!!!

    Видьо Видев и приятели

    Коментиран от #20

    15:22 04.06.2026

  • 12 ИСТИНАТА

    8 5 Отговор
    Кочината Русия е безгласна буква!
    По-малката по площ и от България
    Южна Корея има по-голям БВП от Русия, според Световната банка!
    А според ООН, средно южнокореецът е ТРИ ПЪТИ по-богат от Руснака!!!

    Видьо Видев и приятели

    Коментиран от #13, #16, #29

    15:24 04.06.2026

  • 13 И друго

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНАТА":

    ко казаха на глупака да троли? 😄 Само отпадък.

    15:26 04.06.2026

  • 14 Шопо

    1 9 Отговор
    Трета световна война ше бъде с ядрено оръжие, това сме го учили в първи клас.

    15:42 04.06.2026

  • 15 Име

    0 6 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    15:43 04.06.2026

  • 16 Киро

    4 10 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНАТА":

    Ако не беше Русия официалния език по нашта територия щеше да е турски .

    Коментиран от #19

    15:44 04.06.2026

  • 17 Абе, Вучка,

    1 1 Отговор
    Ти изборите за кога ги беше насрочил? Да не забравиш да спреш влаковете една седмица предварително.

    15:49 04.06.2026

  • 18 Манолов

    5 2 Отговор
    Маша Водката пак чертае червени линии с дебелия зелен флумастер:)!

    15:50 04.06.2026

  • 19 Бау

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Киро":

    И по тази причина си готов и руски да проговориш? Голям българин си, няма що.

    Коментиран от #21

    15:51 04.06.2026

  • 20 Овчар

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "ИСТИНАТА":

    Все съм слушал болни мозъци но ти чупиш тъпомера.. !

    15:51 04.06.2026

  • 21 Тази тъпотия

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Бау":

    как я роди? 😄

    15:55 04.06.2026

  • 22 Учуден

    2 2 Отговор
    Кой е казал, че Московията трябва да има гарантирана "сфера на влияние" на Балканите? Особено, ако то не съвпада с националните интереси на въпросните страни?

    15:57 04.06.2026

  • 23 Поредния

    2 4 Отговор
    форум, който бе превзет от платените укро-милиционерски подлоги ...

    Коментиран от #27

    15:57 04.06.2026

  • 24 Удри копейката с лопатЕто!

    4 1 Отговор
    До нас иране!

    15:58 04.06.2026

  • 25 пРосия

    3 1 Отговор
    Страната на идиотите.

    16:00 04.06.2026

  • 26 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор
    Те обгръщат Сърбия в своята прегръдка като боа удушвач...кой го казва...безпределна наглост

    16:02 04.06.2026

  • 27 Охлюв

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Поредния":

    личи си че не коментираш често тук.. .този сайт е русофобски, колкото и ти си европеец...

    16:04 04.06.2026

  • 28 Вова Картошка

    4 1 Отговор
    Дрът недокл.ецан пи.яндурник. Що е руско все е измет.

    16:06 04.06.2026

  • 29 Това са безспорни

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНАТА":

    Факти.

    16:07 04.06.2026

  • 30 гост

    2 1 Отговор
    Захарова мозъка ти е пълен с алкоголни пари..държавите сами имат желание за нещо съвместно с Нато и Сащ..защо не вземе Запада да направи учения с Беларус например.

    16:07 04.06.2026

  • 31 Пиполинов

    1 1 Отговор
    Шабти бръсна косматата ву.лва ма машооо. Дрът руски таралясник.

    16:08 04.06.2026

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