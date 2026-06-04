Русия обвини НАТО в опит да засили влиянието си над Сърбия чрез военни учения

Русия обвини НАТО, че използва съвместни военни учения в Сърбия като инструмент за политически натиск и разширяване на влиянието си в региона, предава News.bg.

Според Москва действията на Алианса са част от по-широка стратегия за ограничаване на руското влияние на Балканите и за постепенно отдалечаване на Сърбия от традиционните ѝ връзки с Русия.

От сръбска страна посочват, че ежегодното военно учение „Платинен вълк“, започнало на 1 юни с подкрепата на Европейското командване на САЩ, има за цел обмен на добри практики, повишаване на професионалните умения и укрепване на сътрудничеството между участващите държави. В маневрите участват представители на осем страни членки на НАТО.

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че НАТО се стреми да разшири присъствието си на Балканите и да откъсне Сърбия от руската сфера на влияние.

„Те обгръщат Сърбия в своята прегръдка като боа удушвач“, заяви Захарова пред журналисти.