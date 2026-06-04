Русия обвини НАТО в опит да засили влиянието си над Сърбия чрез военни учения

Русия обвини НАТО, че използва съвместни военни учения в Сърбия като инструмент за политически натиск и разширяване на влиянието си в региона, предава News.bg.
Според Москва действията на Алианса са част от по-широка стратегия за ограничаване на руското влияние на Балканите и за постепенно отдалечаване на Сърбия от традиционните ѝ връзки с Русия.
От сръбска страна посочват, че ежегодното военно учение „Платинен вълк“, започнало на 1 юни с подкрепата на Европейското командване на САЩ, има за цел обмен на добри практики, повишаване на професионалните умения и укрепване на сътрудничеството между участващите държави. В маневрите участват представители на осем страни членки на НАТО.
Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че НАТО се стреми да разшири присъствието си на Балканите и да откъсне Сърбия от руската сфера на влияние.
„Те обгръщат Сърбия в своята прегръдка като боа удушвач“, заяви Захарова пред журналисти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #10, #11
15:14 04.06.2026
2 руската мечка
15:14 04.06.2026
3 Боко праните гащи
15:14 04.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:15 04.06.2026
5 адолф
15:15 04.06.2026
6 Ха,ха
15:16 04.06.2026
7 Ха,ха,ха
15:17 04.06.2026
8 Ехеее
15:19 04.06.2026
9 Ха-ха
15:20 04.06.2026
10 Мдаммм
До коментар #1 от "Овчар":Съмнявам се,че и при тези обстоятелства ще се обединят.Всеки нашественик,та дори и извънземен има нужда от съюзник на местна почва.
15:20 04.06.2026
11 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Овчар":Кочината Русия е безгласна буква!
По-малката по площ и от България
Южна Корея има по-голям БВП от Русия, според Световната банка!
А според ООН, средно южнокореецът е ТРИ ПЪТИ по-богат от Руснака!!!
Видьо Видев и приятели
Коментиран от #20
15:22 04.06.2026
12 ИСТИНАТА
По-малката по площ и от България
Южна Корея има по-голям БВП от Русия, според Световната банка!
А според ООН, средно южнокореецът е ТРИ ПЪТИ по-богат от Руснака!!!
Видьо Видев и приятели
Коментиран от #13, #16, #29
15:24 04.06.2026
13 И друго
До коментар #12 от "ИСТИНАТА":ко казаха на глупака да троли? 😄 Само отпадък.
15:26 04.06.2026
14 Шопо
15:42 04.06.2026
15 Име
15:43 04.06.2026
16 Киро
До коментар #12 от "ИСТИНАТА":Ако не беше Русия официалния език по нашта територия щеше да е турски .
Коментиран от #19
15:44 04.06.2026
17 Абе, Вучка,
15:49 04.06.2026
18 Манолов
15:50 04.06.2026
19 Бау
До коментар #16 от "Киро":И по тази причина си готов и руски да проговориш? Голям българин си, няма що.
Коментиран от #21
15:51 04.06.2026
20 Овчар
До коментар #11 от "ИСТИНАТА":Все съм слушал болни мозъци но ти чупиш тъпомера.. !
15:51 04.06.2026
21 Тази тъпотия
До коментар #19 от "Бау":как я роди? 😄
15:55 04.06.2026
22 Учуден
15:57 04.06.2026
23 Поредния
Коментиран от #27
15:57 04.06.2026
24 Удри копейката с лопатЕто!
15:58 04.06.2026
25 пРосия
16:00 04.06.2026
26 Кривоверен алкаш
16:02 04.06.2026
27 Охлюв
До коментар #23 от "Поредния":личи си че не коментираш често тук.. .този сайт е русофобски, колкото и ти си европеец...
16:04 04.06.2026
28 Вова Картошка
16:06 04.06.2026
29 Това са безспорни
До коментар #12 от "ИСТИНАТА":Факти.
16:07 04.06.2026
30 гост
16:07 04.06.2026
31 Пиполинов
16:08 04.06.2026