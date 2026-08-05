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Путин нареди редица армейски подразделения да преминат под единно командване, за да подсили военната кампания срещу Украйна
  Тема: Украйна

Путин нареди редица армейски подразделения да преминат под единно командване, за да подсили военната кампания срещу Украйна

5 Август, 2026 19:45 797 34

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  • война-
  • руска армия-
  • валерий солодчук

Путин предаде командването на бъдещите руски войски за безпилотни системи на Денис Лямин, който досега бе началник на щаба на Централния военен окръг

Путин нареди редица армейски подразделения да преминат под единно командване, за да подсили военната кампания срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин днес обяви, че редица армейски логистични и други подразделения ще преминат под единно командване, за да може да се подсили военната кампания срещу Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА.

На среща с висши военни офицери Путин назначи Валерий Солодчук за заместник-министър на отбраната, който ще отговаря за организацията на тиловото осигуряване на войските. Звената за тилово осигуряване трябва да бъдат поставени „под едно командване“, заяви руският президент, цитиран от пресцентъра на Кремъл.

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Солодчук досега командваше Централния военен окръг, който изигра ключова роля в инвазията в Източна Украйна. Начело на Централния военен окръг днес бе назначен Андрей Иванаев, който по-рано командваше войските на Източния военен окръг, добавя ТАСС.

За временно изпълняващ длъжността командващ войските на Източния военен окръг бе назначен генерал-полковник Петър Болгарев, който заемаше длъжността началник на щаба на Източния военен окръг.

Путин днес предаде командването на бъдещите руски войски за безпилотни системи на Денис Лямин, който досега бе началник на щаба на Централния военен окръг.

Руският президент посочи, че преструктурирането на въоръжените сили се основава на натрупания във войната в Украйна опит и на текущите оперативни нужди.

Путин днес похвали войсковата групировка „Изток“, като подчерта, че тя напредва енергично и то „с темпо, което заслужава най-високо признание“.

Държавният глава неотдавна увеличи числеността на армията с 25 000 души и тя достигна 2 426 000, като 1 535 000 от тях са военнослужещи на активна служба.

Украйна предприе удари с дронове по петролни рафинерии и логистични центрове навътре в територията на Русия, предизвиквайки значителни нарушения в снабдяването на фронта. Особено тежка е ситуацията на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г., отбелязва агенцията.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оцет Паниций

    1 0 Отговор
    Амин .

    Коментиран от #22

    19:47 05.08.2026

  • 2 Стенли

    11 8 Отговор
    Бившият народен представител Явор Божанков с публикация преди няколко часа - "5-годишната неуспешна СВО и огромния брой жертви на руските агресори плюс нездравословният въздух в бункерите съсипаха Путин. Ясно си дава сметка какво му кроят близките на милионите убити и осакатени руснаци. Вижте го?"

    Коментиран от #4, #8, #10, #11, #16, #25, #31

    19:47 05.08.2026

  • 3 Воване

    2 1 Отговор
    Ти зям клифора .

    19:48 05.08.2026

  • 4 Евгений Онанегин

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Сигурно му кроят жусане на сухо.

    19:51 05.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    6 7 Отговор
    Е тотален крах. И тази перемога пак пропадна.

    19:52 05.08.2026

  • 7 Чайко

    9 3 Отговор
    Не останаха генерали!

    19:52 05.08.2026

  • 8 Хахахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Поредния изкуфял дядка като 99 процента от феновете на Нато, изоставен от децата си и запомни единствено как да напише 5 изречения за да има кой да му обърне внимание, сори изоставената дядка не е фактор, всички виждаме кой реве и това е само украинския народ, стопеното им население с милиони убити на фронта, изгубена територия равна на 150000 км хахахах

    19:53 05.08.2026

  • 9 Ние

    5 2 Отговор
    Води ни Путине, води ни всички към по-добър живот! Ние те следваме стъпка по стъпка.

    Коментиран от #24

    19:55 05.08.2026

  • 10 Стен Ли?

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Сигурен съм че Бившият народен представител Явор Божанков е по-голям терлик и от изнесени Путин. Само че като си кух няма лек.

    19:55 05.08.2026

  • 11 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Моя идол заприличал на мен и по години и по визия🤢🥵🥶🤮😢😭 сигурно и той завит с родопско одеяло в бункера и с дървена гаванка за голяма нужда😂

    19:55 05.08.2026

  • 12 Мехмед

    0 0 Отговор
    лично ръководи превземането на Константинопол!

    19:56 05.08.2026

  • 13 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН

    8 4 Отговор
    Само Тагарев е по-уплашен.

    Коментиран от #15

    19:56 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Али

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН":

    Срещу него да тичат, немогат го стигнат. А за тебе и пусинчо да не говорим.

    Коментиран от #17

    20:00 05.08.2026

  • 16 Руснаци

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Укрите от мъка са се хванали за някакъв забравен дядка в старчески дом, каква голяма тъга хахахахаха, мъка мъка безкрайна за укрите 5 години милиони укри торят земите на фронта и успехи няма хахаха хахахха

    20:02 05.08.2026

  • 17 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Али":

    Лесно ви лъжат и ви пращат да мрете за британските интереси.

    20:02 05.08.2026

  • 18 Кво командване бре

    4 0 Отговор
    13 годин.... 3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ на монголоидния ПЕТУШОК у Донбас и само 2 Милиона и половина монголяци ЧЕРНОЗЕМ!
    Хехехехехехе

    20:03 05.08.2026

  • 19 Соломон

    2 2 Отговор
    Последно Крим част от Русия ли е или не. Защото на хората от Крим банките не отпускат вече кредити. На коли със кримски номера не им дават да зареждат гориво в Кубан. Когато поискаш пратка от ОЗОН отказват защото не доставяли извън Русия

    Коментиран от #21

    20:03 05.08.2026

  • 20 Сарьожът

    1 2 Отговор
    Тръмп вика Зеленски и го кара да докладва за резултатите от 40-дневната операция на СБУ за принуждаване на Русия към мир. Зеленски казва, че всичко е чудесно, невероятни успехи, но ракетите за противовъздушна отбрана ги няма.
    (T) – Защо ракетите за противовъздушна отбрана ги няма?
    (З) – Ми щото руснаците унищожиха 200 локомотива , и военните доставки от Румъния и Полша спряха
    (T) – И защо са унищожени 200 локомотива ?
    (З) – Щот Русия ни размаза с въздушни атаки .
    (T) – И защо ви размаза ?
    (З) – Щото атакувахме цивилни складове на Уайлдберис…
    (T) – И защо атакувахте цивилни складове?
    (З) – Имахме нужда от няква победа.
    (T) – Е нали ми каза , че побеждавате бе ?
    (З) – Ми как няма да ти кажа , руснаците почти влязоха в Славянск и Краматорск ...

    Коментиран от #26

    20:05 05.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ФАКТ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оцет Паниций":

    Псулер мести столовете на Титаник в отчаян опит да не бъде обесен пред Кремъл от гневните тълпи АХАХХА

    20:07 05.08.2026

  • 23 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "КРИМ РУСКИ ЛИ Е":

    Ами ти ми кажи бе умнико. Ако е руски защото щаба на черноморския флот избяга от Севастопол. Ако Крим е част от Русия защо банките не отпускат кредити, защото хората от Крим ги гонят от опашките за гориво в Краснодар. Те не са ли руснаци

    20:08 05.08.2026

  • 24 Пусин

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ние":

    Водя ви, следвайте ме има още съвсем малко път до дъното ахаха

    20:09 05.08.2026

  • 25 АБЕ МАНИ...

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Кат го гримират у бункеро и започва да изглежда прилично като...покой Ник!
    АааааааХахахаха
    Копейките требе а си избират друг Фюрер и господар,..тоа педофило е...Дал -- Взел
    АааааааХахахаха

    20:09 05.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зеленски

    1 1 Отговор
    към началника на Генералния щаб:

    „И последен въпрос: колко време ще имам, ако Русия разбере, че сме във война с тях?“

    20:13 05.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сарьожът

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    Почти като на вас ,само че нашите са факти за разлика от вашите смехории

    Коментиран от #33

    20:16 05.08.2026

  • 31 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Божанков кво иска сам не знае. Възрастните според него не са ли хора? Има хора с интелект и даже на 100 години вършат повече работа от 25 годишни.

    20:20 05.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сарьожът":

    Ето ти малко факти Серьога. Украйна няма нужда от никаква победа а само да прогони руските свини от земята си. А Русия допусна две основни грешки. Първата е че си мислеше че Украйна ще се предаде като през 2014г. И втората е че продължават да вярват в това вече пета година

    20:22 05.08.2026

  • 34 Мирчо Спасов

    1 0 Отговор
    Копейки, ако знаете какво ви чака,,, по-добре да не знаете.

    20:26 05.08.2026

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