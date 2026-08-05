Путин нареди редица армейски подразделения да преминат под единно командване, за да подсили военната кампания срещу Украйна

Руският президент Владимир Путин днес обяви, че редица армейски логистични и други подразделения ще преминат под единно командване, за да може да се подсили военната кампания срещу Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА.
На среща с висши военни офицери Путин назначи Валерий Солодчук за заместник-министър на отбраната, който ще отговаря за организацията на тиловото осигуряване на войските. Звената за тилово осигуряване трябва да бъдат поставени „под едно командване“, заяви руският президент, цитиран от пресцентъра на Кремъл.
Солодчук досега командваше Централния военен окръг, който изигра ключова роля в инвазията в Източна Украйна. Начело на Централния военен окръг днес бе назначен Андрей Иванаев, който по-рано командваше войските на Източния военен окръг, добавя ТАСС.
За временно изпълняващ длъжността командващ войските на Източния военен окръг бе назначен генерал-полковник Петър Болгарев, който заемаше длъжността началник на щаба на Източния военен окръг.
Путин днес предаде командването на бъдещите руски войски за безпилотни системи на Денис Лямин, който досега бе началник на щаба на Централния военен окръг.
Руският президент посочи, че преструктурирането на въоръжените сили се основава на натрупания във войната в Украйна опит и на текущите оперативни нужди.
Путин днес похвали войсковата групировка „Изток“, като подчерта, че тя напредва енергично и то „с темпо, което заслужава най-високо признание“.
Държавният глава неотдавна увеличи числеността на армията с 25 000 души и тя достигна 2 426 000, като 1 535 000 от тях са военнослужещи на активна служба.
Украйна предприе удари с дронове по петролни рафинерии и логистични центрове навътре в територията на Русия, предизвиквайки значителни нарушения в снабдяването на фронта. Особено тежка е ситуацията на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г., отбелязва агенцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оцет Паниций
Коментиран от #22
19:47 05.08.2026
2 Стенли
Коментиран от #4, #8, #10, #11, #16, #25, #31
19:47 05.08.2026
3 Воване
19:48 05.08.2026
4 Евгений Онанегин
До коментар #2 от "Стенли":Сигурно му кроят жусане на сухо.
19:51 05.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
19:52 05.08.2026
7 Чайко
19:52 05.08.2026
8 Хахахахаха
До коментар #2 от "Стенли":Поредния изкуфял дядка като 99 процента от феновете на Нато, изоставен от децата си и запомни единствено как да напише 5 изречения за да има кой да му обърне внимание, сори изоставената дядка не е фактор, всички виждаме кой реве и това е само украинския народ, стопеното им население с милиони убити на фронта, изгубена територия равна на 150000 км хахахах
19:53 05.08.2026
9 Ние
Коментиран от #24
19:55 05.08.2026
10 Стен Ли?
До коментар #2 от "Стенли":Сигурен съм че Бившият народен представител Явор Божанков е по-голям терлик и от изнесени Путин. Само че като си кух няма лек.
19:55 05.08.2026
11 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #2 от "Стенли":Моя идол заприличал на мен и по години и по визия🤢🥵🥶🤮😢😭 сигурно и той завит с родопско одеяло в бункера и с дървена гаванка за голяма нужда😂
19:55 05.08.2026
12 Мехмед
19:56 05.08.2026
13 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН
Коментиран от #15
19:56 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Али
До коментар #13 от "ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН":Срещу него да тичат, немогат го стигнат. А за тебе и пусинчо да не говорим.
Коментиран от #17
20:00 05.08.2026
16 Руснаци
До коментар #2 от "Стенли":Укрите от мъка са се хванали за някакъв забравен дядка в старчески дом, каква голяма тъга хахахахаха, мъка мъка безкрайна за укрите 5 години милиони укри торят земите на фронта и успехи няма хахаха хахахха
20:02 05.08.2026
17 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #15 от "Али":Лесно ви лъжат и ви пращат да мрете за британските интереси.
20:02 05.08.2026
18 Кво командване бре
Хехехехехехе
20:03 05.08.2026
19 Соломон
Коментиран от #21
20:03 05.08.2026
20 Сарьожът
(T) – Защо ракетите за противовъздушна отбрана ги няма?
(З) – Ми щото руснаците унищожиха 200 локомотива , и военните доставки от Румъния и Полша спряха
(T) – И защо са унищожени 200 локомотива ?
(З) – Щот Русия ни размаза с въздушни атаки .
(T) – И защо ви размаза ?
(З) – Щото атакувахме цивилни складове на Уайлдберис…
(T) – И защо атакувахте цивилни складове?
(З) – Имахме нужда от няква победа.
(T) – Е нали ми каза , че побеждавате бе ?
(З) – Ми как няма да ти кажа , руснаците почти влязоха в Славянск и Краматорск ...
Коментиран от #26
20:05 05.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ФАКТ
До коментар #1 от "Оцет Паниций":Псулер мести столовете на Титаник в отчаян опит да не бъде обесен пред Кремъл от гневните тълпи АХАХХА
20:07 05.08.2026
23 Соломон
До коментар #21 от "КРИМ РУСКИ ЛИ Е":Ами ти ми кажи бе умнико. Ако е руски защото щаба на черноморския флот избяга от Севастопол. Ако Крим е част от Русия защо банките не отпускат кредити, защото хората от Крим ги гонят от опашките за гориво в Краснодар. Те не са ли руснаци
20:08 05.08.2026
24 Пусин
До коментар #9 от "Ние":Водя ви, следвайте ме има още съвсем малко път до дъното ахаха
20:09 05.08.2026
25 АБЕ МАНИ...
До коментар #2 от "Стенли":Кат го гримират у бункеро и започва да изглежда прилично като...покой Ник!
АааааааХахахаха
Копейките требе а си избират друг Фюрер и господар,..тоа педофило е...Дал -- Взел
АааааааХахахаха
20:09 05.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Зеленски
„И последен въпрос: колко време ще имам, ако Русия разбере, че сме във война с тях?“
20:13 05.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сарьожът
До коментар #26 от "Соломон":Почти като на вас ,само че нашите са факти за разлика от вашите смехории
Коментиран от #33
20:16 05.08.2026
31 Абе
До коментар #2 от "Стенли":Божанков кво иска сам не знае. Възрастните според него не са ли хора? Има хора с интелект и даже на 100 години вършат повече работа от 25 годишни.
20:20 05.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Соломон
До коментар #30 от "Сарьожът":Ето ти малко факти Серьога. Украйна няма нужда от никаква победа а само да прогони руските свини от земята си. А Русия допусна две основни грешки. Първата е че си мислеше че Украйна ще се предаде като през 2014г. И втората е че продължават да вярват в това вече пета година
20:22 05.08.2026
34 Мирчо Спасов
20:26 05.08.2026