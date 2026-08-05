Путин нареди редица армейски подразделения да преминат под единно командване, за да подсили военната кампания срещу Украйна

Руският президент Владимир Путин днес обяви, че редица армейски логистични и други подразделения ще преминат под единно командване, за да може да се подсили военната кампания срещу Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА.

На среща с висши военни офицери Путин назначи Валерий Солодчук за заместник-министър на отбраната, който ще отговаря за организацията на тиловото осигуряване на войските. Звената за тилово осигуряване трябва да бъдат поставени „под едно командване“, заяви руският президент, цитиран от пресцентъра на Кремъл.

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Солодчук досега командваше Централния военен окръг, който изигра ключова роля в инвазията в Източна Украйна. Начело на Централния военен окръг днес бе назначен Андрей Иванаев, който по-рано командваше войските на Източния военен окръг, добавя ТАСС.

За временно изпълняващ длъжността командващ войските на Източния военен окръг бе назначен генерал-полковник Петър Болгарев, който заемаше длъжността началник на щаба на Източния военен окръг.

Путин днес предаде командването на бъдещите руски войски за безпилотни системи на Денис Лямин, който досега бе началник на щаба на Централния военен окръг.

Руският президент посочи, че преструктурирането на въоръжените сили се основава на натрупания във войната в Украйна опит и на текущите оперативни нужди.

Путин днес похвали войсковата групировка „Изток“, като подчерта, че тя напредва енергично и то „с темпо, което заслужава най-високо признание“.

Държавният глава неотдавна увеличи числеността на армията с 25 000 души и тя достигна 2 426 000, като 1 535 000 от тях са военнослужещи на активна служба.

Украйна предприе удари с дронове по петролни рафинерии и логистични центрове навътре в територията на Русия, предизвиквайки значителни нарушения в снабдяването на фронта. Особено тежка е ситуацията на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г., отбелязва агенцията.