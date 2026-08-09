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Зеленски: Затваряме небето ни с наша балистика през есента
  Тема: Украйна

Зеленски: Затваряме небето ни с наша балистика през есента

9 Август, 2026 04:39, обновена 9 Август, 2026 04:49 2 145 31

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  • корейци

Президентът е "абсолютно доволен" 40-дневната кампания на СБУ в Русия. Путин готви скрита мобилизация, чака още 50 хиляди севернокорейци, обяви държавният глава

Зеленски: Затваряме небето ни с наша балистика през есента - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна очаква първите сериозни резултати от употребата на собствено балистично оръжие още през идващата есен.

Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в последното си обръщение към нацията. По думите му военният комплекс на страната отбелязва сериозен напредък при тестовете, който ще доведе до положително приложение и конкретни резултати на фронта срещу руската агресия.

Собственото производство на украински балистични ракети и противоракетни системи (като съвместния проект Freyja) има за цел да затвори небето над страната и да намали зависимостта от западните доставки на ПВО системи.

Паралелно с развитието на собствената отбранителна индустрия, Киев следи отблизо следващите стратегически ходове на Кремъл. Зеленски предупреди международната общност, че руският президент Владимир Путин планира мащабна, но необявена официално вълна на мобилизация в Русия. Целта на този ход е оказването на допълнителен натиск както върху отбранителните линии на Украйна, така и върху политическата стабилност в Европа.

Севернокорейски войски на фронта: Опасност от ескалация

Според актуални разузнавателни данни, представени от украинския държавен глава, Руската федерация планира да разположи и набере между 30 000 и 50 000 севернокорейски войници на своя територия. „Ако в началото ставаше дума за стотици, а после за хиляди, сега е взето решение за присъствието на десетки хиляди бойци от КНДР, които да изучават тази война“, загрижено отбеляза Зеленски. В допълнение към живата сила, Пхенян вече е започнал да прехвърля нови пускови установки за балистични ракети в западните руски региони. Това чуждестранно участие в конфликта засилва опасенията от глобализиране на войната в дълбочина и пренасяне на опита от модерното бойно поле към Тихоокеанския регион.

Равносметката: Радикални удари по руската логистика

На фона на тези заплахи Зеленски направи официална равносметка и за приключилата 40-дневна операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) на територията на Руската федерация. Кампанията, стартирала в края на юни с цел икономически и политически натиск върху Москва, е нанесла съкрушителни щети на руската военна машина. Президентът изрази категорично задоволство от постигнатите стратегически цели.

„Абсолютно доволен съм от резултатите. По отношение на нашите логистични отговори, ние виждаме колко много са загубили те и пред какви сериозни проблеми са изправени“, обяви украинският лидер. Руските икономически и военни загуби от тази 40-дневна кампания възлизат на зашеметяващите 1 трилион рубли (около 12.2 милиарда долара), включително поражения по логистични складове и вериги за доставки. Зеленски предупреди, че ако атаките срещу цивилни обекти в Украйна продължат, руското население също ще усети в пълна степен последиците от прекъснатото снабдяване с потребителски стоки.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    23 5 Отговор
    Ще бъде отворено само за Мешията.

    04:59 09.08.2026

  • 2 Лоша работа

    72 9 Отговор
    До къде води злоупотребата с кока! Какво собствено производство бе льохман нагърмян? Нищо не и остана на осрайна, всичко е избомбено до основи.

    Коментиран от #27

    05:03 09.08.2026

  • 3 Росомаха

    73 7 Отговор
    Когато си нарязахме заводите и селскостопанската техника на скрап, мислех, че сме най-простия народ на света. Но украинците чупят всички рекорди. Избраха си за президент наркоман психопат, а за кмет на Киев боксьор садист и си разсипаха цветущата страна.

    05:14 09.08.2026

  • 4 Те дотогава

    74 4 Отговор
    Ще му затворят измислената държава, той небето щял да затваря. Смешник.

    05:16 09.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    64 6 Отговор
    украинските въоръжени сили са загубили 9600 войници и офицери през последната седмица. Руските въоръжени сили са освободили осем града. Групировката „Център“ се готви да щурмува Доброполе, докато групировката „Юг“ води боеве по улиците на Алексеево-Дружковка.

    Коментиран от #22

    05:16 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И Киев е Руски

    62 6 Отговор
    Очевидно руските удари са постигнали целта си: украинската икономика е на колене. Преди сякаш имаше мълчаливо споразумение да не се нанасят удари по икономическата инфраструктура. Украйна го наруши и сега ѝ е нанесен удар. Без електричество е невъзможно да се снабдяват войските или да се произвежда каквото и да било. И въпреки това, всякакви експерти продължават да ни обещават бърза победа за Украйна

    05:20 09.08.2026

  • 8 И Европа е руска

    35 3 Отговор
    Ряпата е тъжна, но не губи надежда

    05:22 09.08.2026

  • 9 Хахаха!🎺🥳😀

    47 4 Отговор
    Владо ряпата голям оратор го раздава. Всеки ден ръси безброй наркомански глупости. Пропаднал наркоман психопат. Отиде надрусан в Белия дом и бай Дончо го изгони.

    Коментиран от #10

    05:29 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахаха!🎺🥳😀

    32 2 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    Даже тръмпоча го изгони. Изхвръкна като подгонен черен плъх. Има го в тубата.

    05:38 09.08.2026

  • 12 Володимир Зiiльонски 🇺🇦 Началник хунта

    35 3 Отговор
    Искаме ракети Пейтриът , щото се видя , че с дрона не можахме да взривим Трансбалканския газопровод , по който тече руска газ към Европа . И България да ни прати още няколко милиарда !

    05:38 09.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 володимир зеленски, шегаджия

    32 1 Отговор
    Като ударя няколко бели защитни линии и почвам да громя ушанките!

    05:48 09.08.2026

  • 15 Феста

    31 1 Отговор
    Дали има и една вярна думичка в наркотичните бътвежи на тоя наркозависим лъжец?

    05:50 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 СМЯХ

    30 3 Отговор
    Ракети на бедните, гладни и изостанали севернокорейчета правят за смях супер-дупер НАТОвското ПВО.

    05:52 09.08.2026

  • 19 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬

    3 34 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    05:54 09.08.2026

  • 20 Артилерист

    35 2 Отговор
    Зеленски продължава да баламосва нацизираните украинци, с бъдещи вълшебни успехи, за да не спират да се жертват докато не дойде реда на последния от тях...

    05:54 09.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И ние

    23 2 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    от групата "Север" напредваме. Харков и Суми са вече съвсем близо пред нас. Евакуират ги.

    06:03 09.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    9 3 Отговор
    Тоя съвсем изпуши!

    07:12 09.08.2026

  • 25 Зеления път

    13 2 Отговор
    Зеленото е в състояние на делириум. Предозирал е с всичко, защото примката около вратлето му вече е много стегната..

    07:28 09.08.2026

  • 26 Абеее

    3 9 Отговор
    Руснаците бая подцениха тая война.Спомням си първите седмици Конашенков колко въодушевен водеше военните сводки, видите ли още малко им остава.
    После спряха видео сводките

    07:33 09.08.2026

  • 27 ами

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лоша работа":

    ха ха ха - денонощно сглобяват прецизни балистични ракети в гаражи, кухни и мазета как да не им повярва човек че ще победят руснаците

    07:55 09.08.2026

  • 28 Дудов

    5 1 Отговор
    През септември може и да го няма Киев

    09:19 09.08.2026

  • 29 Точно така

    5 0 Отговор
    Алооу, куку, това да не ти е консерва?
    Затвори си човката и изчезни!
    Съсипа собствения си народ!
    Мухъл

    10:54 09.08.2026

  • 30 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Това недоразумение отново е пребозало и ръси пълни глупости. Какво ще произвеждаш, бе. Няма пари, няма пристанища, всеки ден губите земя, вече и украинци няма.

    11:05 09.08.2026

  • 31 Григор

    0 0 Отговор
    "Затваряме небето ни с наша балистика през есента"
    Хем смешно, хем глупаво! Защо? Ами защото излиза, че сте създали комплекс, който може да прехваща и унищожава ракети движещи се със скорости над 10 Маха. Ама сериозно ли? Ти да видиш! До това още американците не са достигнали, а видиш ли украинците успели. Обяснения за идиоти!

    11:26 09.08.2026

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