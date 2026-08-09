Зеленски: Затваряме небето ни с наша балистика през есента

Украйна очаква първите сериозни резултати от употребата на собствено балистично оръжие още през идващата есен.

Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в последното си обръщение към нацията. По думите му военният комплекс на страната отбелязва сериозен напредък при тестовете, който ще доведе до положително приложение и конкретни резултати на фронта срещу руската агресия.

Собственото производство на украински балистични ракети и противоракетни системи (като съвместния проект Freyja) има за цел да затвори небето над страната и да намали зависимостта от западните доставки на ПВО системи.

Паралелно с развитието на собствената отбранителна индустрия, Киев следи отблизо следващите стратегически ходове на Кремъл. Зеленски предупреди международната общност, че руският президент Владимир Путин планира мащабна, но необявена официално вълна на мобилизация в Русия. Целта на този ход е оказването на допълнителен натиск както върху отбранителните линии на Украйна, така и върху политическата стабилност в Европа.

Севернокорейски войски на фронта: Опасност от ескалация

Според актуални разузнавателни данни, представени от украинския държавен глава, Руската федерация планира да разположи и набере между 30 000 и 50 000 севернокорейски войници на своя територия. „Ако в началото ставаше дума за стотици, а после за хиляди, сега е взето решение за присъствието на десетки хиляди бойци от КНДР, които да изучават тази война“, загрижено отбеляза Зеленски. В допълнение към живата сила, Пхенян вече е започнал да прехвърля нови пускови установки за балистични ракети в западните руски региони. Това чуждестранно участие в конфликта засилва опасенията от глобализиране на войната в дълбочина и пренасяне на опита от модерното бойно поле към Тихоокеанския регион.

Равносметката: Радикални удари по руската логистика

На фона на тези заплахи Зеленски направи официална равносметка и за приключилата 40-дневна операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) на територията на Руската федерация. Кампанията, стартирала в края на юни с цел икономически и политически натиск върху Москва, е нанесла съкрушителни щети на руската военна машина. Президентът изрази категорично задоволство от постигнатите стратегически цели.

„Абсолютно доволен съм от резултатите. По отношение на нашите логистични отговори, ние виждаме колко много са загубили те и пред какви сериозни проблеми са изправени“, обяви украинският лидер. Руските икономически и военни загуби от тази 40-дневна кампания възлизат на зашеметяващите 1 трилион рубли (около 12.2 милиарда долара), включително поражения по логистични складове и вериги за доставки. Зеленски предупреди, че ако атаките срещу цивилни обекти в Украйна продължат, руското население също ще усети в пълна степен последиците от прекъснатото снабдяване с потребителски стоки.